В Армении поменяется власть. Но "фактор России" уже изменил победителей

Айк Халатян, для РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря этого года.
Старая власть в лице Республиканской партии Армении (РПА) не смогла добиться переноса даты выборов хотя бы на весну следующего года (а некоторые в РПА вообще выражали сомнение в целесообразности их проведения). Однако напоследок она сумела нанести довольно ощутимый удар по планам Пашиняна и поддерживающих его сил, провалив принятие поправок в Избирательный кодекс. Это означает, что выборы пройдут с применением "рейтинговой" системы (завуалированной версии мажоритарной). С ее помощью РПА добилась на предыдущих выборах уверенного большинства в парламенте.
Правда, почти все крупные бизнесмены и местные "князьки", для использования ресурсов которых в свое время и была внедрена рейтинговая система, покинули РПА. Но сама новая власть в лице партии "Гражданский договор" не пойдет на включение в свой список одиозных деятелей старой власти, которых она все эти годы жестко критиковала. Перебежчики из РПА грозят обрушить рейтинг любой политической силы, которая попытается их приютить в своем списке.
Сам исход будущих выборов практически предопределён: в условиях высочайшего рейтинга Пашиняна на них должна одержать уверенную победу его партия "Гражданский договор". А другие политические силы будут вести борьбу за "почётное второе место", да и вообще за преодоление жёсткого избирательного барьера (семь процентов для блоков и пять процентов для партий).
К тому же результат недавних выборов мэра административного центра Капана на юге страны показал, что, даже несмотря на высокий рейтинг лично Пашиняна, люди в регионах могут сделать выбор не в пользу его партии, а проголосовать за "своих".
При этом уже сейчас вырисовывается и внешнеполитическая ориентация участников парламентской гонки. Единственная прозападная сила распущенного парламента — фракция "Елк" — будет участвовать в выборах двумя отдельными силами.
Сам Пашинян (и, следовательно, его партия) после прихода к власти совершили резкий дрейф в сторону России и полностью отказались от критики ЕАЭС и ОДКБ. Сейчас они занимают позицию ближе к центру. Причина проста: большинство армян поддерживают союз с Россией, а значит, "выразители народных чаяний" должны быть проводниками воли большинства. Сам Пашинян говорил об этом ранее вполне открыто.
В свою очередь бывшие партнёры Пашиняна из блока "Елк" создали новый блок "Луйс", который выступает с ярко выраженной прозападной позицией.
Политические силы, представленные в старом парламенте (РПА, "Царукян", АРФ "Дашнакцутюн"), продолжат выступать с позиций защитников военно-политического союза с Россией и евразийской интеграции. При этом РПА попытается сохранить и свои хорошие отношения с европейскими структурами (она входит в Европейскую народную партию).