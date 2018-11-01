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Русская ракета против индийского дракона. Стратегический фельетон

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Игорь Романович
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийРусская ракета против индийского дракона. Стратегический фельетонРусская ракета против индийского дракона. Стратегический фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

……………………..

Однажды повадился в одну индийскую деревню злой дракон. Прилетит, украдет самую красивую девушку, пожжет все посевы риса, набезобразничает и улетит, радостно хохоча.

Чего только ни делали жители деревни, чтобы отвадить проклятого дракона: и кидали в него камни, и метали копья со стрелами — ничего не помогало, так как летал он высоко и быстро.

И в итоге осталась в деревне только одна красивая девушка — Зита, дочка местного фермера. И сватались к ней двое юношей. Одного звали Шерхан, он был сыном богатого промышленника из Дели, а второго звали Раджу, и был он простым уличным музыкантом.

И позвал их обоих отец Зиты и сказал:

— Одна у меня осталась красавица дочка, так как сестру ее, Гиту, дракон похитил в прошлом месяце. И клянусь честью, что выдам ее за того из вас, кто оградит нашу деревню от налетов дракона.

Шерхан приосанился, достал пачку долларов, сказал, что уже можно начинать готовить свадьбу, сел в мерседес с правым рулем и умчался в Дели на оружейную ярмарку DefExpo 2018.

Зенитно-ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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А у бедного музыканта Раджу долларов и мерседеса не было, отчего он заплакал и пошел куда глаза глядят в сторону севера, лишь бы не видеть, как его любимую отдают замуж за другого.

И шел он горами высокими, лесами дремучими и степями широкими. По пути концерты индийской песни давал с большим успехом. Так он шел и шел, пока не стукнулся лбом в большую стену из красного кирпича.

Через месяц сияющий Шерхан привез в деревню американский противодраконный комплекс "Пэтриот". Его торжественно установили на деревенской площади, станцевали вокруг него пару раз и стали ждать.

Вскоре показался дракон, правда, не с той стороны, откуда он всегда прилетал, отчего комплекс пришлось срочно разворачивать всей деревней. Пока разворачивали, дракон нагло пронесся над головами и спалил лавку с ароматическими палочками. После чего пошел на второй круг, зорко выискивая какую-нибудь красивую девушку.

Тут по нему Шерхан и выстрелил, но не попал, так как дракон летел на высоте тридцать метров, а "Пэтриот" ниже шестидесяти метров не работал в принципе.

Партнерство России и Индии: дело не только в С-400
© Иллюстрация РИА Новости
Партнерство России и Индии: дело не только в С-400
Дракон, зловеще хохоча, опять пролетел над деревней, спалив чайную плантацию. После этого Шерхан опять выстрелил — и снова не попал, так как дракон уходил на новый заход на высоте в двадцать пять километров, а американский комплекс выше двадцати четырех не доставал даже при попутном ветре.

Жители деревни выбивались из сил, постоянно передвигая РЛС комплекса вручную, но все было тщетно. Третья ракета вдруг вообще полетела в сторону Индийского океана, и тут Шерхан понял, что еще немного — и они с отцом тоже станут бродячими музыкантами, так как одна ракета стоила три с половиной миллиона долларов.

— Твоя взяла, дракон! Забирай Зиту! — крикнул он чудищу. — Что-то она мне уже разонравилась!

Дракон обрадовался и полетел в свое логово, чтобы привести себя в порядок, а несчастный отец девушки и все жители деревни стали горько плакать.

Вот это номер
© Виталий Подвицкий
Вот это номер

И тут в тишине громко и решительно прозвучало:
— Нет!

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Все обернулись. На площади стоял мощный тягач БАЗ-6402 с уже развернутым за ним ЗРК С-400 "Триумф".

Рядом с ним стоял Раджу, сжимая в одной руке гитару, а в другой — пульт с красной кнопкой.
Глаза его горели неукротимым огнем.

Он решительно нажал на кнопку, из пусковой установки в режиме холодного старта вылетела ракета, секунду подумала и с ревом унеслась в сторону пещеры дракона, которая находилась в трехстах километрах от деревни.

Дракон как раз заканчивал чистить ниткой зубы, когда услышал приближающийся свист.

После того как пыль из зубов, чешуи и горных пород осела, из подземного каземата выбежали сотни красивых девушек. Среди них была и Гита.

Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Раджу рассказал, как за стеной из красного кирпича его встретили хорошие люди и продали ему новейший комплекс, войдя в его положение.

— Но у тебя же не было долларов! — воскликнул Шерхан. — Как ты его купил?

— Эти люди плюют на доллары, — рассмеялся Раджу. — У них все только за рубли. А я их — концертами — заработал немало, так как русские любят индийские песни, особенно песню про Джимми.

На следующий день в деревне сыграли сразу десять свадеб. Зита вышла замуж за Раджу, а Гита — за Шерхана, так как он тоже старался и не виноват, что американское оружие такой отстой.
……………….

— Все, товарищ министр обороны! — лейтенант закончил читать и положил сценарий на стол Шойгу.

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия: независимость – это политическая воля плюс "Триумф"
Тот задумчиво посмотрел на бравого офицера.

— Вы уверены, что демонстрационный ролик по этому сценарию лучше стандартной презентации с перечислением всех ТТХ изделия?

— Уверен! — вытянулся в струнку лейтенант. — Через месяц контракт наш, товарищ министр обороны!

Через две недели контракт с Индией на поставку С-400 был подписан, Пентагон стер зубы до корней, а старший лейтенант получил задание написать сценарий ролика для поставок Т-90 в Аргентину, для чего уже неделю изучал аргентинские сериалы.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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tamara ryzh
!!!!!!))))) Главное, креативный подхлд!
08:11
01.11.2018
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evgeniy71-77
Автору респект)))!!!
08:16
01.11.2018
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