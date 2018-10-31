Атомный кредит

Сергей Савчук, для РИА Новости
Не успел Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявить, что Россия в рамках реализации контракта на постройку атомной электростанции предоставит Египту кредит в размере двадцати пяти миллиардов долларов, как Всемирная сеть и различные правозащитники начали фонтанировать возмущением и гневными статьями о том, как "эта власть" в очередной раз обворовывает собственное население.
Накал и количество публикаций превысили все мыслимые объемы. На свет вытащили проверенные временем маркеры: опрятных бабушек с одной картофелиной у кассы магазина и полуголодных мальчиков, которым не хватает денег на куриные шкурки. Так называемые лидеры общественного мнения, презрев чистоплотность и минимальное знание предмета, начали усиленно накачивать градус всеобщего недовольства, упирая на российскую отсталость, повальную нищету и "власть опять отняла деньги у пенсионеров".
Большой популярностью пользуется постулат о том, что деньги пропадут, их украдут, Египет откажется отдавать долг или Россия его "как всегда" простит. Отдельные диванные специалисты договорились до того, что Египет вообще нищая страна, которой нечем платить, а АЭС если даже и построят, то неблагодарные арабы ее просто отожмут.
Давайте же, уважаемые читатели, отбросим эмоции и источники информации сродни лавочке у подъезда и самостоятельно попробуем разобраться, что тут правда и насколько все плохо.
"Росатом" как лицо России
Мы не будем рассказывать прописные истины о флагмане российского тяжелого машиностроения, которые любой из вас может прочитать самостоятельно. Обратимся сразу к главному — проектам "Росатома", их финансированию и окупаемости.
В Китае уже построены и введены в эксплуатацию три энергоблока на Тяньваньской АЭС, на подходе четвертый реактор. Во всех блоках установлены российские "горшки" третьего поколения ВВЭР-1000. КНР не просила никаких кредитов, а сразу рассчиталась по всем контрактным обязательствам. Больше всего китайцев впечатлил невероятный для западных компаний факт, что строительство было выполнено точно в срок и без малейшего удорожания проекта. Так было еще летом этого года. А потом Китай и Россия подписали крупнейший в истории стран контракт, согласно которому "Росатом" построит еще два (шестой и седьмой) энергоблока на АЭС "Тяньвань" и еще два (третий и четвертый) на новейшей АЭС "Сюйдапу". Просто для понимания — на последней станции уже установлены два реактора от американской Westinghouse, но Китай предпочел не расширять сотрудничество с данной компанией, делегировав все полномочия России. "Сюйдапу" будет уникальной станцией, на ней впервые в истории будут одновременно использоваться реакторы производства разных стран. По заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, только в рамках реализации работ первой очереди Россия поставит в Китай продукции своего тяжелого машиностроения на пять миллиардов долларов. Более того, условия подписанного соглашения прямо оговаривают возможное расширение строительства и возведение новых объектов. Вишенкой на атомном торте стал контракт на строительство первого в Китае (демонстрационного) реактора на быстрых нейтронах CFR600. Про такие мелочи, как поставка Китаю радионуклидных блоков, которые крайне важны для реализации китайской лунной программы, мы уже и упоминать не будем.
В Иране русские атомщики вообще реализовали уникальный и беспрецедентный проект: АЭС "Бушер" изначально строили немцы, но, пойдя на поводу США и санкций, строительство прекратили еще в 1980 году. "Росатом" взялся превратить этот долгострой в объект реальной генерации спустя целых 15 лет с момента консервации. Проект реализовали, и в 2010 году первый реактор ВВЭР-1000 выдал первый ток. Персы несколько лет понаблюдали за надежностью и работоспособностью русских реакторов, а потом подписали новый контракт на строительство АЭС "Бушер-2" в составе еще двух энергоблоков. И тут обошлось без кредитования, все оплачено.
После того как турки сбили российский штурмовик и Владимир Путин сказал сакраментальное "помидорами не отделаетесь", в Сети развернулся психоз и шабаш сродни сегодняшнему. Как только ни упражнялись острословы и политологи старшего школьного возраста, рассказывая об очередном унижении России. Что же в итоге?
А теперь перейдем, собственно, к кредитным проектам.
Белоруссия. Здесь "Росатом" строит ультрасовременную АЭС, где будут установлены новейшие реакторы ВВЭР-1200, они, кстати, уже год успешно работают на нашей Нововоронежской АЭС. Запуск первого реактора запланирован на 2020 год. В рамках этого проекта Россия выделила Белоруссии кредит в размере десяти миллиардов долларов.
И вот мы наконец добрались до главной темы сегодняшнего разговора.
Египет впервые в своей истории решил войти в мировой клуб мирного атома — в области Матрух на берегу Средиземного моря будет построена АЭС "Эль-Дабаа". Согласно проекту, она будет включать сразу четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт. Общая стоимость этого проекта — 60 миллиардов, из которых двадцать пять Россия согласна закрыть в виде кредита, а первый вице-премьер Антон Силуанов уже отметил, что данные средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. А теперь возьмем в руки калькулятор и немного логики.
Подобные схемы кредитования крайне выгодны для займодателя. Вы могли их воочию наблюдать в исполнении США, которые вначале вторгались в условный Ирак, уничтожали всю его инфраструктуру, а затем выделяли своим же американским компаниям многомиллиардные кредиты на восстановление всего, что попало под прицел демократии. Суммы же с процентами возлагались на плечи счастливых аборигенов. Через уже реальный Ирак за первые десять лет войны по подобной схеме прокачали почти 45 миллиардов. Но если Америка приходит в страну без спросу с танками и хаотичными бомбардировками, то "Росатом" — только по приглашению правительства и с предложением решить местные проблемы с теплом и светом.
Здесь же нужно упомянуть еще один, пожалуй, не менее важный факт — Россия осуществляет подготовку технических кадров для всех зарубежных АЭС. Только из Египта к нам приедут более двух тысяч студентов, которые на протяжении шести лет будут грызть гранит русской грамматики и изучать тайны деления ядер. Просто для понимания — в ряды студентов российских атомных вузов могут попасть только те, кто успешно окончил два курса технического университета в своей стране. Эти юноши и девушки изначально приезжают в Россию не учиться, нет, целый год они только учат русский и готовятся к поступлению. Как показывает практика Советского Союза, потом эти люди становятся, без всякого кривляния, элитой своей страны — министрами, премьерами, а то и президентами. Россия не только вбивает на чужой территории "атомный гвоздь", от которого эта страна будет чрезвычайно зависима более полувека, но и получает целую плеяду грамотных и лояльных русскоговорящих людей высшего эшелона.
Вы все еще считаете, что Россия проиграла эту партию?