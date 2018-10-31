ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Атомный кредит

115663
Сергей Савчук
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкс в МосквеСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Сергей Савчук, для РИА Новости

Не успел Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявить, что Россия в рамках реализации контракта на постройку атомной электростанции предоставит Египту кредит в размере двадцати пяти миллиардов долларов, как Всемирная сеть и различные правозащитники начали фонтанировать возмущением и гневными статьями о том, как "эта власть" в очередной раз обворовывает собственное население.

Разгрузка угля в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Окончательное прощание: Украина перешла на российский уголь

Накал и количество публикаций превысили все мыслимые объемы. На свет вытащили проверенные временем маркеры: опрятных бабушек с одной картофелиной у кассы магазина и полуголодных мальчиков, которым не хватает денег на куриные шкурки. Так называемые лидеры общественного мнения, презрев чистоплотность и минимальное знание предмета, начали усиленно накачивать градус всеобщего недовольства, упирая на российскую отсталость, повальную нищету и "власть опять отняла деньги у пенсионеров".

Большой популярностью пользуется постулат о том, что деньги пропадут, их украдут, Египет откажется отдавать долг или Россия его "как всегда" простит. Отдельные диванные специалисты договорились до того, что Египет вообще нищая страна, которой нечем платить, а АЭС если даже и построят, то неблагодарные арабы ее просто отожмут.

Давайте же, уважаемые читатели, отбросим эмоции и источники информации сродни лавочке у подъезда и самостоятельно попробуем разобраться, что тут правда и насколько все плохо.

"Росатом" как лицо России

Мы не будем рассказывать прописные истины о флагмане российского тяжелого машиностроения, которые любой из вас может прочитать самостоятельно. Обратимся сразу к главному — проектам "Росатома", их финансированию и окупаемости.

Катер береговой охраны у АЭС Такагама в Японии. Архивное фото
© AFP 2018
Япония снова предает цивилизацию и обращается к атомному монстру
По состоянию на октябрь 2018 года суммарный портфель заказов "Росатома" превысил невероятные 300 (триста) миллиардов долларов. Далее максимально сжато и сухо о том, какие проекты уже реализованы российскими атомщиками. Приступим.

В Китае уже построены и введены в эксплуатацию три энергоблока на Тяньваньской АЭС, на подходе четвертый реактор. Во всех блоках установлены российские "горшки" третьего поколения ВВЭР-1000. КНР не просила никаких кредитов, а сразу рассчиталась по всем контрактным обязательствам. Больше всего китайцев впечатлил невероятный для западных компаний факт, что строительство было выполнено точно в срок и без малейшего удорожания проекта. Так было еще летом этого года. А потом Китай и Россия подписали крупнейший в истории стран контракт, согласно которому "Росатом" построит еще два (шестой и седьмой) энергоблока на АЭС "Тяньвань" и еще два (третий и четвертый) на новейшей АЭС "Сюйдапу". Просто для понимания — на последней станции уже установлены два реактора от американской Westinghouse, но Китай предпочел не расширять сотрудничество с данной компанией, делегировав все полномочия России. "Сюйдапу" будет уникальной станцией, на ней впервые в истории будут одновременно использоваться реакторы производства разных стран. По заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, только в рамках реализации работ первой очереди Россия поставит в Китай продукции своего тяжелого машиностроения на пять миллиардов долларов. Более того, условия подписанного соглашения прямо оговаривают возможное расширение строительства и возведение новых объектов. Вишенкой на атомном торте стал контракт на строительство первого в Китае (демонстрационного) реактора на быстрых нейтронах CFR600. Про такие мелочи, как поставка Китаю радионуклидных блоков, которые крайне важны для реализации китайской лунной программы, мы уже и упоминать не будем.

© РИА Новости / Анна Раткогло1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС
© РИА Новости / Анна Раткогло
1–4 энергоблоки Тяньваньской АЭС

Запорожская АЭС
© РИА Новости / Фалин
Перейти в фотобанк
Россия спасла Украину от нового Чернобыля. Но надолго ли
В Индии "Росатом" уже построил два первых энергоблока на АЭС "Куданкулам". Здесь без устали трудятся близнецы ВВЭР-1000, они введены в эксплуатацию в 2014-м и 2016 году. Уже подписан контракт на строительство третьего и четвертого энергоблока, и ходят упорные слухи, что индусы попросят "Росатом" озаботиться возведением шестого и седьмого. Индия также не просила никаких кредитов, а сразу выплатила всю сумму.

В Иране русские атомщики вообще реализовали уникальный и беспрецедентный проект: АЭС "Бушер" изначально строили немцы, но, пойдя на поводу США и санкций, строительство прекратили еще в 1980 году. "Росатом" взялся превратить этот долгострой в объект реальной генерации спустя целых 15 лет с момента консервации. Проект реализовали, и в 2010 году первый реактор ВВЭР-1000 выдал первый ток. Персы несколько лет понаблюдали за надежностью и работоспособностью русских реакторов, а потом подписали новый контракт на строительство АЭС "Бушер-2" в составе еще двух энергоблоков. И тут обошлось без кредитования, все оплачено.

После того как турки сбили российский штурмовик и Владимир Путин сказал сакраментальное "помидорами не отделаетесь", в Сети развернулся психоз и шабаш сродни сегодняшнему. Как только ни упражнялись острословы и политологи старшего школьного возраста, рассказывая об очередном унижении России. Что же в итоге?

АЭС Лунгмень в Тайвани. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandy Cheng
"Тайваньскому чуду" грозит зеленый конец
Сегодня мы строим на территории Турции АЭС "Аккую", она даже не будет принадлежать туркам, а будет полностью в российской собственности. Охрану станет осуществлять российская полнокровная мотострелковая то ли бригада, то ли дивизия, точные данные, понятно, военные и атомщики скрывают. То есть на территории государства — члена НАТО будет на постоянной основе размещен российский воинский контингент, который еще и участок воздушного пространства над "Аккую" полностью закроет. Абсолютно весь жизненный цикл станции будет обеспечен Россией — от производства и поставки топлива до его вывоза и утилизации. Добавим, что Турция уже подписала контракт на покупку электроэнергии с "Аккую". Согласно его условиям, страна будет на протяжении следующих шестидесяти лет покупать у русских электричество по цене не ниже 15,3 цента за киловатт.

© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

А теперь перейдем, собственно, к кредитным проектам.

Белоруссия. Здесь "Росатом" строит ультрасовременную АЭС, где будут установлены новейшие реакторы ВВЭР-1200, они, кстати, уже год успешно работают на нашей Нововоронежской АЭС. Запуск первого реактора запланирован на 2020 год. В рамках этого проекта Россия выделила Белоруссии кредит в размере десяти миллиардов долларов.

АЭС Сан-Онофре
© AP Photo / Gregory Bull,File
Мир пробыл час на грани новой Фукусимы: об американской "проклятой АЭС"
Главный политический недруг европейской Украины, Венгрия в качестве наследства от почившего СССР получила АЭС "Пакш" в составе четырех энергоблоков со старичками ВВЭР-440. Глава страны Виктор Орбан, к крайнему неудовольствию коллективной Европы, регулярно встречается с Владимиром Путиным. Результатом этих встреч стало подписание соглашения на строительство пятого и шестого энергоблоков с реакторами поколения III+. Россия в рамках этого контракта предоставила мадьярам кредит в размере тех же десяти миллиардов долларов. Если бы проект удалось реализовать, то Венгрия стала бы первой страной Европы, которая полностью перешла на зеленую энергетику: атомная генерация составила бы 90%. Но тут в дело вмешалась большая политика — и проект утонул в европейских судебных тяжбах.

И вот мы наконец добрались до главной темы сегодняшнего разговора.

Египет впервые в своей истории решил войти в мировой клуб мирного атома — в области Матрух на берегу Средиземного моря будет построена АЭС "Эль-Дабаа". Согласно проекту, она будет включать сразу четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт. Общая стоимость этого проекта — 60 миллиардов, из которых двадцать пять Россия согласна закрыть в виде кредита, а первый вице-премьер Антон Силуанов уже отметил, что данные средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. А теперь возьмем в руки калькулятор и немного логики.

АЭС Вогтль в штате Джорджия, США. Архивное фото
© AP Photo / Mary Ann Chastain
Финал "зеленой мечты": США судорожно пытаются возродить уголь и атом
Первое и главное, что нужно понимать в подобной схеме кредитования: деньги российских налогоплательщиков никуда не уходят, они даже не перечисляются за границу. Фактически из ФНБ они прямиком поступают в реальный сектор экономики, а именно в длинную цепочку производства оборудования для российских АЭС за рубежом. Кооперация там многоуровневая и разветвленная, эти средства дадут толчок к дальнейшему расширению производства сразу на десятках заводов. Они пойдут на оплату труда внушительной армии атомщиков и рабочих, то есть именно тех, кто своим трудом и обеспечивает пенсии людей, уже вышедших на заслуженный отдых. Более того, подобное вливание средств не вызывает инфляции, так как физический объем денежных средств не увеличивается. То есть по факту деньги крутятся внутри России, а оплачивать все это будет Египет, еще и с процентами.

Подобные схемы кредитования крайне выгодны для займодателя. Вы могли их воочию наблюдать в исполнении США, которые вначале вторгались в условный Ирак, уничтожали всю его инфраструктуру, а затем выделяли своим же американским компаниям многомиллиардные кредиты на восстановление всего, что попало под прицел демократии. Суммы же с процентами возлагались на плечи счастливых аборигенов. Через уже реальный Ирак за первые десять лет войны по подобной схеме прокачали почти 45 миллиардов. Но если Америка приходит в страну без спросу с танками и хаотичными бомбардировками, то "Росатом" — только по приглашению правительства и с предложением решить местные проблемы с теплом и светом.

Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Россия начала топить по-настоящему: почему Польша нам платит
Средний срок эксплуатации АЭС составляет около 60 лет, то есть, помимо процентов, которые страна-клиент выплатит по виртуальному кредиту, она же еще будет покупать на этой же станции электроэнергию, а также (в большинстве случаев) платить за вывоз и утилизацию ОЯТ, за выполнение предупредительно-планового ремонта и еще за целый ряд неочевидных на первый взгляд, но жизненно необходимых вещей.

Здесь же нужно упомянуть еще один, пожалуй, не менее важный факт — Россия осуществляет подготовку технических кадров для всех зарубежных АЭС. Только из Египта к нам приедут более двух тысяч студентов, которые на протяжении шести лет будут грызть гранит русской грамматики и изучать тайны деления ядер. Просто для понимания — в ряды студентов российских атомных вузов могут попасть только те, кто успешно окончил два курса технического университета в своей стране. Эти юноши и девушки изначально приезжают в Россию не учиться, нет, целый год они только учат русский и готовятся к поступлению. Как показывает практика Советского Союза, потом эти люди становятся, без всякого кривляния, элитой своей страны — министрами, премьерами, а то и президентами. Россия не только вбивает на чужой территории "атомный гвоздь", от которого эта страна будет чрезвычайно зависима более полувека, но и получает целую плеяду грамотных и лояльных русскоговорящих людей высшего эшелона.

Вы все еще считаете, что Россия проиграла эту партию?

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
s.hichnik
Грамотно и правильно написано. В отличие от продажи олигархами за рубеж нефти (которым еще и хватает хамства поднимать цены на ВНУТРЕННЕМ рынке, чтобы типа "прибыль уравнять"), эти проекты безусловно выгодны и стране, и (пусть и не напрямую, а косвенно) россиянам. Даже простым.
Но вот только автору стоило бы разобраться: египтяне до мозга костей обижаются, когда их называют арабами. Но это на мой взгляд единственный косяк статьи.
08:49
31.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена