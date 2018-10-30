ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Дилемма Меркель: уйти вовремя vs не отступать и не сдаваться

05410
Ирина Алкснис
© AP Photo / dpa/Gregor FischerКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Gregor Fischer

Ирина Алкснис

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Эксперт рассказал, как уход Меркель может повлиять на отношения России и ЕС
Вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз доказала, что она совсем не зря относится к когорте самых опытных государственных деятелей, в данный момент действующих на мировой арене. Она продемонстрировала то, что с полным правом можно назвать высококлассной политической и аппаратной игрой, и хотя исход дела не предрешен, за одну только реализованную комбинацию канцлер с полным правом заслуживает аплодисментов.

Как поется в популярной песенке: "моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры".

Что ж, действительно стоит разобрать произошедшее поподробнее и начать надо с событий трех-четырехлетней давности.

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Слуцкий связал уход Меркель с поста главы ХДС с миграционным кризисом
К 2015 году Ангела Меркель была безоговорочно самым влиятельным, опытным и уважаемым политиком Германии. За ее спиной было десять лет руководства страной, а резкое обострение  политической ситуации в мире в 2014 году сделало ее настоящим тяжеловесом мировой политики и одним из влиятельнейших государственных деятелей планеты.

Это в полной мере отражалось в полномасштабной ее поддержке немецким обществом, в котором ее рейтинг тогда достигал 65 процентов. А затем произошло то, что осталось в истории под названием "Европейский миграционный кризис", а Ангела Меркель стала главной движущей силой и лицом европейской — и конкретно германской — политики открытых дверей для беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Последующее хорошо известно.

© AP Photo / Franka BrunsГельмут Коль и Ангела Меркель. 2005 год
© AP Photo / Franka Bruns
Гельмут Коль и Ангела Меркель. 2005 год

Именно позиция канцлера (и как следствие, политика государства) в данном вопросе стала тем камешком, который подтолкнул ее карьеру под гору, причем с ускорением. В какой-то момент казалось, что есть шанс справиться с нарастающим общественным негативом. Летом 2017 года немецкие социологи утверждали, что рейтинг Меркель вернулся к пиковым докризисным показателям. Однако это была не более чем видимость.

Мигрант с фотографией Ангелы Меркель в Будапеште. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
Все против Меркель. Как мигранты загнали канцлера в угол
Уже в сентябре того же года выборы в бундестаг продемонстрировали существенное проседание поддержки ключевых партий страны блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии (СДПГ). Но для Ангелы Меркель сохранение за собой поста канцлера, причем до следующих выборов, то есть до 2021 года, стало делом принципа. Она успешно справилась с внутрипартийной фрондой ХДС, которую возглавляет, и с конкурентами — и сохранила за собой главный пост страны. Это в очередной раз подтвердило, что она опытнейший политик и партийный функционер с колоссальным опытом работы в ХДС и в целом в системе государственной власти Германии.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018

Естественно, четвертый канцлерский срок Меркель стал поводом для шуток в России и других странах с ярлыком недемократических в глазах Запада. А германские СМИ, включая "Немецкую волну", вынуждены были очень смешно объяснять, что это же совсем иное дело, нежели четвертый президентский срок Владимира Путина.

Однако с переизбранием проблемы фрау канцелярин не только не уменьшились, они стали нарастать как снежный ком.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Хатты с краю. Меркель получила удар в самый центр Германии
Социологи беспрерывно фиксируют все новые падения рейтинга Меркель и партий, входящих в правящую коалицию. Результаты очередного опроса пришли буквально вчера. За ХДС/ХСС готовы в данный момент голосовать 24 процента жителей ФРГ, на прошлогодних — неудачных — для них выборах партийный блок получил 32,9 процента.

Внутри правящей коалиции началось активное движение за смещение Меркель с поста канцлера и главы ХДС. Она превратилась в настолько токсичный актив, что, идя ко дну, тащит за собой связанные с ней партии.

Последним "гвоздем в крышку гроба" стали выборы в двух федеральных землях: в Баварии две недели назад и в Гессене на прошедших выходных. В обоих случаях правящие партии потеряли столь существенное количество голосов, а оппозиционные (в первую очередь "Зеленые" и "Альтернатива для Германии") столь заметно прибавили, что стало ясно: давить на Меркель с целью вынудить ее уйти теперь будут все, причем жестко и открыто.

© AFP 2018 / DPA/ Martin Schutt Сторонники партии "Альтернатива для Германии" во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2018 / DPA/ Martin Schutt
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Но канцлер, как опытнейший политик, нанесла удар первой.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Фрау меркнет. Ангела Меркель откажется от всех постов
Вчера стало известно, что она не будет выдвигаться на пост председателя ХДС, на партийных выборах, которые пройдут в декабре. Однако главной новостью дня стала другая, которая молнией пронеслась по всем мировым СМИ: "Меркель уйдет с поста канцлера… в 2021 году".

Надо признать, что это оказалось просто блестящей операцией. Германия, похоже, весь вчерашний день находилась в ошеломлении, судя по невнятным комментариям тамошних экспертов.

Меркель, которая за последнее время превратилась в кость поперек горла практически всем в Германии, чью отставку требуют все громче прямо здесь и сейчас — немедленно, нашла крайне остроумный способ сбить эту негативную волну против себя:

"Раз моя личность вредит партии, я оставлю руководство в ней. А канцлером, так уж и быть, досижу до конца срока — всего-то три годочка осталось. И вообще, скажите спасибо, что я на пятый срок не пойду!"
Неудивительно, что многие просто потеряли дар речи от такой постановки вопроса.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Cem Oksuz/Pool
"Возьмемся за руки, друзья!" Но не с Россией, считают в Германии
Законодательно в Германии не закреплено, что пост канцлера обязательно должен занимать глава правящей партии. Это скорее неписаное правило. Причем германские эксперты напомнили, что ранее Меркель была твердым его приверженцем. Но любой же может изменить свое мнение.

Сейчас самым интересным, безусловно, остается вопрос, сработает ли уловка фрау Меркель. Смирится ли немецкое общество (и ее соратники по партии), что она останется на своем посту до новых парламентских выборов, или уже усилия по ее смещению с должности продолжатся и будут нарастать.

Наблюдение за этим сюжетом обещает быть крайне увлекательным.

Что касается России, то она получила очередной, крайне наглядный урок того, как она работает, настоящая западная демократия.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена