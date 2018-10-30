Дилемма Меркель: уйти вовремя vs не отступать и не сдаваться

Ирина Алкснис

Вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз доказала, что она совсем не зря относится к когорте самых опытных государственных деятелей, в данный момент действующих на мировой арене. Она продемонстрировала то, что с полным правом можно назвать высококлассной политической и аппаратной игрой, и хотя исход дела не предрешен, за одну только реализованную комбинацию канцлер с полным правом заслуживает аплодисментов.

Как поется в популярной песенке: "моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры".

Что ж, действительно стоит разобрать произошедшее поподробнее и начать надо с событий трех-четырехлетней давности.

К 2015 году Ангела Меркель была безоговорочно самым влиятельным, опытным и уважаемым политиком Германии. За ее спиной было десять лет руководства страной, а резкое обострение политической ситуации в мире в 2014 году сделало ее настоящим тяжеловесом мировой политики и одним из влиятельнейших государственных деятелей планеты.

Это в полной мере отражалось в полномасштабной ее поддержке немецким обществом, в котором ее рейтинг тогда достигал 65 процентов. А затем произошло то, что осталось в истории под названием "Европейский миграционный кризис", а Ангела Меркель стала главной движущей силой и лицом европейской — и конкретно германской — политики открытых дверей для беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Последующее хорошо известно.

© AP Photo / Franka Bruns Гельмут Коль и Ангела Меркель. 2005 год © AP Photo / Franka Bruns Гельмут Коль и Ангела Меркель. 2005 год

Именно позиция канцлера (и как следствие, политика государства) в данном вопросе стала тем камешком, который подтолкнул ее карьеру под гору, причем с ускорением. В какой-то момент казалось, что есть шанс справиться с нарастающим общественным негативом. Летом 2017 года немецкие социологи утверждали, что рейтинг Меркель вернулся к пиковым докризисным показателям. Однако это была не более чем видимость.

Уже в сентябре того же года выборы в бундестаг продемонстрировали существенное проседание поддержки ключевых партий страны блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии (СДПГ). Но для Ангелы Меркель сохранение за собой поста канцлера, причем до следующих выборов, то есть до 2021 года, стало делом принципа. Она успешно справилась с внутрипартийной фрондой ХДС, которую возглавляет, и с конкурентами — и сохранила за собой главный пост страны. Это в очередной раз подтвердило, что она опытнейший политик и партийный функционер с колоссальным опытом работы в ХДС и в целом в системе государственной власти Германии.

Естественно, четвертый канцлерский срок Меркель стал поводом для шуток в России и других странах с ярлыком недемократических в глазах Запада. А германские СМИ, включая "Немецкую волну", вынуждены были очень смешно объяснять, что это же совсем иное дело, нежели четвертый президентский срок Владимира Путина.

Однако с переизбранием проблемы фрау канцелярин не только не уменьшились, они стали нарастать как снежный ком.

Социологи беспрерывно фиксируют все новые падения рейтинга Меркель и партий, входящих в правящую коалицию. Результаты очередного опроса пришли буквально вчера. За ХДС/ХСС готовы в данный момент голосовать 24 процента жителей ФРГ, на прошлогодних — неудачных — для них выборах партийный блок получил 32,9 процента.

Внутри правящей коалиции началось активное движение за смещение Меркель с поста канцлера и главы ХДС. Она превратилась в настолько токсичный актив, что, идя ко дну, тащит за собой связанные с ней партии.

Последним "гвоздем в крышку гроба" стали выборы в двух федеральных землях: в Баварии две недели назад и в Гессене на прошедших выходных. В обоих случаях правящие партии потеряли столь существенное количество голосов, а оппозиционные (в первую очередь "Зеленые" и "Альтернатива для Германии") столь заметно прибавили, что стало ясно: давить на Меркель с целью вынудить ее уйти теперь будут все, причем жестко и открыто.

Но канцлер, как опытнейший политик, нанесла удар первой.

Вчера стало известно, что она не будет выдвигаться на пост председателя ХДС, на партийных выборах, которые пройдут в декабре. Однако главной новостью дня стала другая, которая молнией пронеслась по всем мировым СМИ: "Меркель уйдет с поста канцлера… в 2021 году".

Надо признать, что это оказалось просто блестящей операцией. Германия, похоже, весь вчерашний день находилась в ошеломлении, судя по невнятным комментариям тамошних экспертов.

Меркель, которая за последнее время превратилась в кость поперек горла практически всем в Германии, чью отставку требуют все громче прямо здесь и сейчас — немедленно, нашла крайне остроумный способ сбить эту негативную волну против себя:

"Раз моя личность вредит партии, я оставлю руководство в ней. А канцлером, так уж и быть, досижу до конца срока — всего-то три годочка осталось. И вообще, скажите спасибо, что я на пятый срок не пойду!"

Неудивительно, что многие просто потеряли дар речи от такой постановки вопроса.

Законодательно в Германии не закреплено, что пост канцлера обязательно должен занимать глава правящей партии. Это скорее неписаное правило. Причем германские эксперты напомнили, что ранее Меркель была твердым его приверженцем. Но любой же может изменить свое мнение.

Сейчас самым интересным, безусловно, остается вопрос, сработает ли уловка фрау Меркель. Смирится ли немецкое общество (и ее соратники по партии), что она останется на своем посту до новых парламентских выборов, или уже усилия по ее смещению с должности продолжатся и будут нарастать.

Наблюдение за этим сюжетом обещает быть крайне увлекательным.

Что касается России, то она получила очередной, крайне наглядный урок того, как она работает, настоящая западная демократия.