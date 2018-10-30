Дилемма Меркель: уйти вовремя vs не отступать и не сдаваться

Ирина Алкснис
Как поется в популярной песенке: "моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры".
Что ж, действительно стоит разобрать произошедшее поподробнее и начать надо с событий трех-четырехлетней давности.
Это в полной мере отражалось в полномасштабной ее поддержке немецким обществом, в котором ее рейтинг тогда достигал 65 процентов. А затем произошло то, что осталось в истории под названием "Европейский миграционный кризис", а Ангела Меркель стала главной движущей силой и лицом европейской — и конкретно германской — политики открытых дверей для беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Последующее хорошо известно.
Именно позиция канцлера (и как следствие, политика государства) в данном вопросе стала тем камешком, который подтолкнул ее карьеру под гору, причем с ускорением. В какой-то момент казалось, что есть шанс справиться с нарастающим общественным негативом. Летом 2017 года немецкие социологи утверждали, что рейтинг Меркель вернулся к пиковым докризисным показателям. Однако это была не более чем видимость.
Естественно, четвертый канцлерский срок Меркель стал поводом для шуток в России и других странах с ярлыком недемократических в глазах Запада. А германские СМИ, включая "Немецкую волну", вынуждены были очень смешно объяснять, что это же совсем иное дело, нежели четвертый президентский срок Владимира Путина.
Однако с переизбранием проблемы фрау канцелярин не только не уменьшились, они стали нарастать как снежный ком.
Внутри правящей коалиции началось активное движение за смещение Меркель с поста канцлера и главы ХДС. Она превратилась в настолько токсичный актив, что, идя ко дну, тащит за собой связанные с ней партии.
Последним "гвоздем в крышку гроба" стали выборы в двух федеральных землях: в Баварии две недели назад и в Гессене на прошедших выходных. В обоих случаях правящие партии потеряли столь существенное количество голосов, а оппозиционные (в первую очередь "Зеленые" и "Альтернатива для Германии") столь заметно прибавили, что стало ясно: давить на Меркель с целью вынудить ее уйти теперь будут все, причем жестко и открыто.
Но канцлер, как опытнейший политик, нанесла удар первой.
Надо признать, что это оказалось просто блестящей операцией. Германия, похоже, весь вчерашний день находилась в ошеломлении, судя по невнятным комментариям тамошних экспертов.
Меркель, которая за последнее время превратилась в кость поперек горла практически всем в Германии, чью отставку требуют все громче прямо здесь и сейчас — немедленно, нашла крайне остроумный способ сбить эту негативную волну против себя:
"Раз моя личность вредит партии, я оставлю руководство в ней. А канцлером, так уж и быть, досижу до конца срока — всего-то три годочка осталось. И вообще, скажите спасибо, что я на пятый срок не пойду!"
Неудивительно, что многие просто потеряли дар речи от такой постановки вопроса.
Сейчас самым интересным, безусловно, остается вопрос, сработает ли уловка фрау Меркель. Смирится ли немецкое общество (и ее соратники по партии), что она останется на своем посту до новых парламентских выборов, или уже усилия по ее смещению с должности продолжатся и будут нарастать.
Наблюдение за этим сюжетом обещает быть крайне увлекательным.
Что касается России, то она получила очередной, крайне наглядный урок того, как она работает, настоящая западная демократия.