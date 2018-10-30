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Трамп рассказал американцам о беспомощной России

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Иван Данилов
© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате ВисконсинПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Висконсин
© AFP 2018 / Saul Loeb

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональд Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США. Эта новость должна шокировать сама по себе, ибо отношения между Россией и США нельзя назвать дружескими. Неудивительно, что те, кто радуются любой проблеме нашей страны (включая некоторых наших сограждан и довольно значимый процент медийщиков и лидеров общественного мнения), поспешили увидеть в этом заявлении Трампа едва ли не доказательство предстоящей (или уже происходящей, или даже произошедшей) геополитической капитуляции Москвы.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Трамп заявил о "желании" России получить от США экономическую помощь
На практике перед нами, скорее всего, типичный пример политика, который очень любит и умеет выдавать желаемое за действительное. Это не первый и не последний раз, когда Трамп делает заявления, не имеющие отношения к реальности, но способствующие положительному восприятию самого Трампа его ядерным электоратом, тем более что у американского президента сейчас на носу так называемые промежуточные выборы (midterm elections) в конгресс и сенат, и эти выборы республиканцам очень нужно выиграть. В таких условиях можно рассказать не только про мольбы об экономической помощи из России и скорой победе над Китаем в торговой войне, но пообещать завоевать Марс и начать добывать газ на Юпитере.

Тем, кто забыл, следует напомнить о том, как выглядела ситуация, в которой Россия действительно просила об экономической помощи США. В качестве наглядного пособия стоит использовать ставший символом нашего национального позора инфоповод от 29 сентября 1999 года: "Россия просит у США еще немного еды. США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА Новости, эта просьба в настоящее время изучается американской стороной. В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов".

Эту цитату, вероятно, стоит внести во все учебники истории и периодически вписывать в материалы СМИ — хотя бы для того, чтобы юному поколению было понятно, какой путь пройден за последние 20 лет.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Cathal McNaughton
Трамп назвал свою победу на выборах "худшим, что случалось с Россией"
На предвыборном митинге в штате Иллинойс Трамп заявил следующее: "И не забывайте, Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи".

Стоит напомнить несколько моментов: у России (в отличие от многих других стран, включая США) нет значимой внешней задолженности, ей не требуется рефинансирование кредитов МВФ, то есть то, с чем действительно мог бы помочь Вашингтон. У России и США нет значимых объемов взаимной торговли, чтобы можно было предположить, что Кремль испытывает какое-то острое желание добиться снятия американских тарифов. О продовольственной помощи речи идти не может, потому что, по признанию американских СМИ, российский экспорт зерна сейчас вытесняет американских поставщиков с их традиционных рынков. Какие еще варианты остались?

Если есть большое желание "натянуть сову на глобус", можно попытаться найти в этой фразе Трампа намек на то, что российское руководство хотело бы снятия санкций. Но это, во-первых, нельзя назвать "помощью", а во-вторых — позиция российской стороны была озвучена неоднократно и сводится к формуле: "сами ввели, пусть сами и снимают, мы по этому поводу переговоров не ведем". Более того, при чем здесь тогда заявление американского президента о том, что он проделал отличную работу и США стали богаче на 11 триллионов долларов?

Если полоснуть по риторике Трампа бритвой Оккама, то нужно сделать два вывода.

Первый: Трамп пытается убедить аудиторию в том, что в американской экономике все настолько прекрасно и что она растет настолько сильно, что все, включая Владимира Путина (о "прекрасной встрече" с которым говорил Трамп на том же митинге), хотят получить от США экономическую помощь.

Второй вывод: Трамп врет о своих экономических успехах, причем на лжи о небывалом экономическом росте и увеличении богатства США на фантастические суммы его уже неоднократно ловили американские СМИ.

Даже сам нынешний американский президент говорил (до своего избрания), что экономика США является "фальшивкой" (дословная цитата: "у нас очень фальшивая экономика"), а с тех пор ничего принципиально не изменилось.

© AFP 2018 / Daniel Slim Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Daniel Slim
Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Общепризнанным способом замера экономического роста считается оценка ВВП. Но Трамп явно говорит не про это, потому что ВВП США составлял на 2017 год 19,39 триллиона долларов. Трамп физически не мог его увеличить на 50%, и это очевидно из всех доступных статистических данных.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Кошмар на Уолл-cтрит: экономике США предрекли спад из-за обвала рынка
Более того, несмотря на налоговую реформу и создание тарифных барьеров для импортеров, прямые иностранные инвестиции в США стали отрицательными во втором квартале 2018 года, то есть из американской экономики инвесторы выводят деньги.

Возможно, Трамп увидел рост на 11 триллионов долларов в капитализации американского фондового рынка, который президент-олигарх склонен (ошибочно) отождествлять с экономикой в целом, но тут опять же есть несколько проблем. Американский фондовый рынок падает, и за последний месяц это падение стерло весь рост 2018 года, то есть непонятно, чему тут завидовать. Более того, сам Трамп в свое время подчеркивал, что рынок находится в пузыре, который лопнет.

Самое главное: заявления президента США о том, что рост национального фондового рынка "как бы стирает" госдолг, — чушь, и об этом уже многократно писали американские СМИ и говорили американские экономические эксперты.

Не России, а США нужна помощь иностранных кредиторов. Не в России, а в США финансисты и журналисты The Wall Street Journal паникуют, когда выясняется, что иностранные инвесторы не хотят покупать в прежних количествах государственные облигации.

В российском инфополе сейчас модно скептически относиться к заявлениям о том, что гигантский госдолг США — это серьезная уязвимость американской экономики, но на реальность это никак не влияет. Достаточно посмотреть на оценки, которые дают ситуации с долгом американские чиновники. Например, Дэн Коутс, директор Национальной разведки США, заявил, что "государственный долг представляет серьезнейшую угрозу нашей экономической и национальной безопасности", и подчеркнул, что нынешняя ситуация с долгом "не может так продолжаться дальше".

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ГД ответили на слова Трампа о "желании" России получить от США помощь
В этих условиях скорее США стоит искать экономической помощи у других стран. В конце концов, это президент США постоянно ноет в твиттере по поводу решений альянса ОПЕК + Россия. Это президент США ноет в твиттере по поводу того, что никак не получается выправить торговый баланс страны, которая разучилась производить конкурентоспособные товары после 20 лет вывода производств в другие страны. Это президент США жалуется, что главная угроза Америке — повышение ставок Центрального банка, потому что американский бизнес закредитован по самую макушку и не может рефинансировать свои неподъемные долги.

Но обо всем этом Трампу во время избирательной кампании говорить нельзя. Вот и остается докладывать о несуществующих успехах и о том, что весь мир мечтает получить помощь от Вашингтона и прикоснуться к новому американскому величию. Если в Вашингтоне не готовы признавать наличие проблем, то уж решить их точно будет не по силам. Весь остальной мир от этого только выиграет.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
marina19636637
Практически всё что связано с США является фейковым. Придуманная для дурачков демократия и ее прелести, "помощь" развивающимся странам и защита сирых и убогих, все это мы проходили и знаем не понаслышке. Сказки дядюшки Трампа хороши для тех наивных, которые еще остались. Приближается закат очередной империи и она пытается своими уже ослабевшими лапами удержать былое величие и значимость. Нам не нужно реагировать на всякую бредятину, а спокойно и целенаправленно заниматься своей страной - от этого зависит наша выживаемость.
08:32
30.10.2018
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Вован Петрович
Экономика в сшп не фальшивая, она фейковая, китайская копия класса ААА.
08:11
30.10.2018
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