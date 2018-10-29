Para bellum. Москва верит в древний принцип

Ирина Алкснис

Вчерашний день, вопреки обычному воскресному информационному затишью, оказался довольно оживленным.

Повод дал портал госзакупок, на котором российское Министерство обороны опубликовало тендер по ремонту, доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов радиоэлектронной борьбы "Самарканд" — их разместят в нескольких регионах России, а также в Белоруссии.

Эта информация немедленно всколыхнула экспертное и медиасообщество.

Главная причина возникшей шумихи — то, что никто толком не знает, а что это за новая и засекреченная ранее РЭБ (вернее РЭП — система радиоэлектронного подавления) появилась в России. В результате отечественные СМИ заполнили многочисленные предположения и спекуляции военных и околовоенных экспертов по этому поводу. Кроме того, можно ожидать, что в ближайшие дни эта волна дойдет до зарубежья, чьи аналитика и прогнозы — без сомнения — окажутся еще более бурными и полными как мрачных прогнозов, так и шапкозакидательских комментариев.

Вся эта история с публикацией тендера на сайте госуслуг подозрительно напоминает случай трехлетней давности, когда на совещании по оборонным вопросам с участием Владимира Путина российские телеканалы "совершенно случайно" засняли и показали крупным планом в своих эфирах фрагменты презентации засекреченной океанской многоцелевой системы "Статус-6".

Телеканалы в итоге удалили кадры с секретной информацией, но они, разумеется, широко разошлись и стали объектом внимательного изучения как интересующихся граждан, так и — вне всякого сомнения — соответствующих компетентных структур за рубежом.

В Кремле тогда признали утечку секретной информации — правда, у многих остались серьезные сомнения в искренности высказанных сожалений и встревоженности.

В отличие от СССР, который тщательно скрывал от мира — включая и собственных граждан, и вероятного противника — свои главные военные разработки, современная Россия предпочитает иной подход. Информация о новейших вооружениях частично делается достоянием общественности: иногда в виде "сливов", а иногда вполне официально. Достаточно вспомнить, каким шоком обернулось послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году, когда он рассказал о некоторых новейших отечественных вооружениях.

Следует признать, что в нынешние времена это закономерный и адекватный подход.

А возможно, не только в нынешние. Не исключено, что Советский Союз допустил ошибку, так жестко охраняя свои военные секреты, даже когда в этом явно не было смысла. Достаточно вспомнить бородатый советский анекдот о "тракторном заводе, кто спрашивал танковый — выходите".

Как бы то ни было, абсолютная и тотальная секретность выглядит тем более неуместной — да и просто неработающей — во времена многочисленных спутников над головой и бесчисленных фото- и видеокамер в руках рядовых граждан. Кроме того, обнародование некоторой информации — как официально, так и в виде якобы несанкционированных утечек — само по себе оружие в ведущейся геополитической партии. И Россия научилась им эффективно пользоваться.

Как известно, несколько дней назад помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Москву в создании боевых космических лазеров.

Несколько месяцев ранее она же заявила, что Вашингтон обеспокоен "странным поведением" российского спутника-инспектора, которое не соответствует тому, что наблюдалось раньше. По ее словам, американские специалисты не могут определить, в чем тут причина.

На этот же раз Поблет рассказала, что, по имеющимся у Штатов сведениям, Россия уже доставила в космос боевые лазеры, способные уничтожить американские спутники.

Практически одномоментно с заявлением Госдепа на космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", как сухо сформулировали в пресс-службе военного ведомства, "с космическим аппаратом в интересах Минобороны России".

Со всеми этими остроумными и местами откровенно забавными комбинациями, чьей целью будто является запутать наших западных партнеров и развлечь российское общество, связана только одна проблема. Одновременно с ними идут процессы, над которыми совсем не хочется шутить. Такие как, видимо, уже неизбежный крах договора о ракетах средней и малой дальности, стремительный рост доли (с пяти до 46 процентов за один год) американских военных, уверенных, что дело идет к масштабному военному конфликту в мире, или крупнейшая в этом веке поставка боеприпасов на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков".

А значит, главной становится надежда — на то, что все эти открытые (и многочисленные скрытые от глаз публики) шаги российских Вооруженных сил и руководства страны окажутся достаточными, чтобы не просто запутать, но в достаточной степени запугать наших партнеров и вероятных противников. Как и недавние резкие слова Путина о последствиях применения ядерного оружия против России в этом контексте выглядят уже даже не шуткой-предупреждением, а просто констатацией непреложного факта.

Древний принцип неизменен: хочешь мира — готовься к войне. Очевидно, Москва не сомневается, что мир на всех парах движется к масштабному военному конфликту как хорошо знакомой человечеству по своей истории форме спасения "утопающих" систем и геополитического передела.

Остается только надеяться, что прилагаемых усилий окажется достаточно, чтобы убедить "заинтересованные стороны", что на этот раз решить свои проблемы за счет России им не удастся.