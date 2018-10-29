ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Украинские политики в ожидании санкций сдают России коллег

Сюжет:
Санкции России против Украины (14)
4118575
Нюра Н. Берг
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины
Президент России Владимир Путин наконец-то угодил украинцам. Он объявил, что против ряда физических и юридических лиц Украины будут введены экономические санкции, запрещающие им вести бизнес на территории России и выводить капитал с ее территории.

На фоне принятого Верховной радой закона о полном прекращении экономических отношений с Российской Федерацией этот сугубо милосердный шаг помогает Украине окончательно "попрощаватыся" с Россией, объявленной агрессором и стратегическим противником. И более того — сохранить лицо президенту Порошенко, который уже несколько десятков раз объявлял об окончательном разрыве, а товарооборот между нашими странами тем временем неуклонно рос — в 2017 году почти на 30%.

Конечно, введение санкций давно ожидалось. Украина так долго выпрашивала ответ на свои провокации, что многие россияне недоумевали: разве не очевидно, что пора ответить на бесконечные выходки небратьев? Явно нервничали и украинские политики, считая терпеливое молчание русских неким зловещим предзнаменованием, после которого грянет буря. В эфирах ток-шоу депутаты, министры и специально обученные PR-эмиссары правительства и администрации президента задиристо сообщали, что им не страшен серый волк и, мол, экономика Украины при поддержке крайне благосклонного к ней мирового сообщества выдюжит и не такое.

Прохожий на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На Украине признали неэффективность антироссийских санкций
И вот наконец час настал. Санкции анонсированы. И хотя премьер-министр Медведев лишь в самых общих чертах дал понять, кого они коснутся, конспирологические версии в СМИ и особенно в соцсетях уже заиграли новыми красками.

Реакция на услышанное может быть описана такими словами: растерянность, возмущение, запальчивость, стенания. Во всех СМИ решение российского президента язвительно называют небратским. Стилистика статей выдержана в духе времен культа личности — вплоть до призывов раздавить гадину в ее гнезде. В общем, царит традиционный украинский уроборос под названием "Зрадопереможная ганьба", в котором предательство кусает за хвост победу, а та замыкает круг позором.

Бойцы невидимого флота
© Виталий Подвицкий
На абордаж

Рассмотрим же основные тренды.

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Беда не приходит одна: октябрь нанес три тяжелейших удара по Киеву
Во-первых, отрицание важности грядущих санкций.

Нынешняя власть Украины там, где это не затрагивает ее личные бизнес-интересы, уже максимально ограничила уровень сотрудничества. Поэтому многие аналитики проблемы в упор не видят: "Мы первые решительно порвали все экономические связи со страной-агрессором, так что ее булавочные укусы нам нипочем". Как уже было сказано, связи порвали отнюдь не все — иначе откуда рост товарооборота и российский статус главного инвестора Украины?

Едва ли не весь уголь Украина получает из России, что в свете ожидающейся суровой зимы является критически важным обстоятельством. Россия также поставляет на Украину твэлы для атомных станций, и, несмотря на многолетние заверения украинской власти, что они вот-вот будут заменены на стержни от Westinghouse, Ненька продолжает закупать топливо у русских. Россия также поставляет на Украину автобусы и трамваи, металл, удобрения и много всяких других прекрасных вещей, включая газ, хотя и сложным неочевидным путем. Санкции в виде запрета кредитования и вывоза капитала могут сильно ослабить позиции украинских аграриев, химиков, переработчиков и представителей других секторов экономики, ведь на нее не действует аутотренинг, гимнопение и скачки на центральной площади Киева.

Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 11 октября 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Российские контрсанкции коснутся сотен физлиц на Украине, заявил Медведев
Но некоторые основания для оптимизма у украинцев тем не менее имеются. Поскольку санкции обещаны не секторальные, а точечные, украинские власти надеются, что традиционно пробегут между струйками дождя. И что милосердные небратья не станут депортировать ту пару миллионов заробитчан, которые вливают в хлипкую экономику родины миллиарды долларов. И что не откажут в продаже твэлов, потому что авария на АЭС — то же, что взрыв атомной бомбы: радиация накроет всю Европу.

Во-вторых, заверения в том, что с санкциями будет намного лучше, чем без них.

"Импорт заместим, найдем другие рынки сбыта, установим кооперацию со странами Востока", — уверенно обещают аналитики, избегая отвечать на вопрос, что мешало делать это пять постмайданных лет на фоне разрыва всех-превсех экономических связей с Россией и науськивания своих сюзеренов на все новые санкции против нее? Впрочем, секта свидетелей евроинтеграции и поступательного движения Украины вперед обработана навевающими сон золотой проповедниками настолько эффективно, что благодарит родное правительство даже за двадцатитрехпроцентный рост тарифов на газ. Все же формат "слабоумие и отвага" необыкновенно востребован в сегодняшней Украине. Особенно активны дистанционные патриоты-теоретики, подъедающиеся в Москве или других мировых столицах, где им тепло и сытно.

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, против кого на Украине будут направлены санкции России
В-третьих, проклятия в адрес страны-агрессора.

Россия, утверждают проклинающие, вместо того чтобы каяться и просить прощения, цинично решила ввести санкции против Украины. Эта большая группа граждан выступает с привычным рефреном "А нас за що?", искренне полагая, что подвергается санкциям незаслуженно и подло. Впрочем, тут же и оговаривается — ничего у вас не получится, сгинут, мол, наши вороженьки, как роса на солнце… Утешаются граждане также идеей о том, какой грандиозный удар Россия нанесет себе своими же санкциями против Украины. Ведь, считает УНИАН, "Путина захлестывает негодование по поводу непокорности Украины, становящейся на ноги, поэтому он решил как-то помешать этому становлению". Даже себе в ущерб.

Цена независимости
© Виталий Подвицкий
Цена независимости

В-четвертых, мольбы в адрес страны-агрессора.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Российские санкции создадут Украине серьезные проблемы, заявил Клинцевич
Хнычущая часть слабых духом представителей гражданского общества с вариациями на тему "Сами мы не местные, подайте Христа ради", безусловно, подвергается остракизму и презрению со стороны другой части, но имеет место быть. Так, например, некто Василий Вакаров, львовский политолог, в эфире телеканала "Россия 1" жалостно и даже, как он выразился, "униженно" просил российскую власть подумать об участи простых украинцев, которые ни в чем не виноваты: "Вы же будете давить простых украинских предпринимателей. Вы же даже списки не полностью опубликуете. Разберитесь! У нас такой плохой бюджет! Как жить?!" Логично было бы просить милосердия к простым украинцам у власти собственной страны, но это почему-то не приходит в головы ходатаев.

В-пятых, торг по поводу направлений удара и конкретных имен.

Забавно наблюдать, как украинские гости в эфирах федеральных каналов подсказывают россиянам, кого именно нужно подвергнуть санкциям. "Можно обратить внимание на Коломойского или, например, Ахметова, который имеет шахты в Ростовской области. Или вот у Фирташа отобрать "Крымский титан". Можно и у Новинского отнять, а чего он. А у Петра Алексеевича давно уже нет в России никакого бизнеса", — на голубом глазу согласным хором выступают хронические участники российских ток-шоу.

И наконец, в-последних — в-шестых — конспирология на тему "С помощью санкций Россия будет вмешиваться в наши выборы".

Бездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Не только "позор", но и полный тупик. Политолог о ситуации на Украине
Об этом с необходимыми дипломатическими экивоками в эфире одного из украинских каналов рассуждает, например, Константин Грищенко, бывший министр иностранных дел Украины: "Россия покажет, кого она хотела бы видеть будущим президентом Украины, ведь нынешняя наша власть ей не нравится. Мы увидим, кто подвергнется санкциям, а кого россияне поддержат. Из этого будет понятно, на кого делает ставку Россия". Спасибо, Капитан Очевидность.

А ведь речь идет лишь о разумном прагматичном желании иметь рядом с собой дружественного соседа, а не гнездилище радикальных националистов с идеями реванша. И если эти радикальные националисты параллельно с прокламациями о разрушении ненавистного Мордора имеют на его территории свои гешефты, так почему бы не пресечь это очевидное противоречие к пользе всех сторон?

Между тем разные украинские источники называют целый легион депутатов Верховной рады, министров, чиновников, активистов, у которых на территории России есть свой "свечной заводик". Пресловутая фабрика "Рошен", принадлежащая президенту Порошенко, с некоторых пор не работает, но и не продана. А весь Крым, утверждают свидетели, буквально завален рошеновскими конфетками. Впрочем, заверяют расследователи, Петр Алексеевич имеет на территории России целый ряд бизнесов, оформленных через серию посредников.

Выборы на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
На вкус и цвет все кандидаты в президенты Украины одинаковы
С одной стороны, таким образом, санкции, если они будут серьезными и ощутимыми, а не декоративными, как кое-кто надеется, могут сильно досадить украинским предпринимателям, включая олигархов. С другой стороны, невключение в черный список компрометирует фигурантов украинской политической сцены, которых нервная нацистская община тут же заподозрит в аффилированности с Кремлем. А это в преддверии выборов, считай, смертный приговор.

Игра здесь может быть весьма тонкой…

P. S. На днях в предместье Киева заседала российско-украинская комиссия по рыболовству в Азовском море, чтобы традиционно разделить квоты на вылов. Деловое собрание было прервано визгливой истерикой депутата Рефата Чубарова, который обвинил украинские власти в том, что они пустили на заседание представителя страны-агрессора, врага и агента Кремля. Удивительно, что никто не пресек его вопли, ведь в результате деловая встреча была сорвана, а квоты не распределены. Украинские рыболовы понесут очевидные убытки, и только Чубаров, своими дикими выходками не раз наносивший непоправимый вред родине, останется безнаказанным.

Отсюда у созерцателя возникает резонный вопрос: нужны ли против Украины санкции, если она справляется с саморазрушением на ять? Впрочем, это уже лирика.

Берега попутали
© Виталий Подвицкий
Берега попутали
Комментировать
Мнение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Kapralnk
Считаю санкции своевременными(в аккурат незадолго до выборов, чтобы успели посчитать и прослезиться, а заодно, чтобы на предвыборную кампанию у некоторых денег не хватило), но пока слабым ответом на всю ту грязь, что льется из укродинамиков... Пора им все щели заткнуть, чтобы приоритеты расставили, наконец, и определились как и с кем лучше жилось. А то пытаются быть девушкой, которая борщ готовит одному, замуж выходит за второго, а спит с третьим, при этом мозг делает всем, но и платят ей все трое. Пусть выйдет за дверь теперь и войдет, как положено.
08:43
29.10.2018
ОтветитьНе отвечать
beta-k
Ничего удивительного для современной т.н. "Украины". Топить ближнего - это сегодня их всё! Будет что делить оставшимся...
08:32
29.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена