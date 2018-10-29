Украинские политики в ожидании санкций сдают России коллег

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
На фоне принятого Верховной радой закона о полном прекращении экономических отношений с Российской Федерацией этот сугубо милосердный шаг помогает Украине окончательно "попрощаватыся" с Россией, объявленной агрессором и стратегическим противником. И более того — сохранить лицо президенту Порошенко, который уже несколько десятков раз объявлял об окончательном разрыве, а товарооборот между нашими странами тем временем неуклонно рос — в 2017 году почти на 30%.
Конечно, введение санкций давно ожидалось. Украина так долго выпрашивала ответ на свои провокации, что многие россияне недоумевали: разве не очевидно, что пора ответить на бесконечные выходки небратьев? Явно нервничали и украинские политики, считая терпеливое молчание русских неким зловещим предзнаменованием, после которого грянет буря. В эфирах ток-шоу депутаты, министры и специально обученные PR-эмиссары правительства и администрации президента задиристо сообщали, что им не страшен серый волк и, мол, экономика Украины при поддержке крайне благосклонного к ней мирового сообщества выдюжит и не такое.
Реакция на услышанное может быть описана такими словами: растерянность, возмущение, запальчивость, стенания. Во всех СМИ решение российского президента язвительно называют небратским. Стилистика статей выдержана в духе времен культа личности — вплоть до призывов раздавить гадину в ее гнезде. В общем, царит традиционный украинский уроборос под названием "Зрадопереможная ганьба", в котором предательство кусает за хвост победу, а та замыкает круг позором.
Рассмотрим же основные тренды.
Нынешняя власть Украины там, где это не затрагивает ее личные бизнес-интересы, уже максимально ограничила уровень сотрудничества. Поэтому многие аналитики проблемы в упор не видят: "Мы первые решительно порвали все экономические связи со страной-агрессором, так что ее булавочные укусы нам нипочем". Как уже было сказано, связи порвали отнюдь не все — иначе откуда рост товарооборота и российский статус главного инвестора Украины?
Едва ли не весь уголь Украина получает из России, что в свете ожидающейся суровой зимы является критически важным обстоятельством. Россия также поставляет на Украину твэлы для атомных станций, и, несмотря на многолетние заверения украинской власти, что они вот-вот будут заменены на стержни от Westinghouse, Ненька продолжает закупать топливо у русских. Россия также поставляет на Украину автобусы и трамваи, металл, удобрения и много всяких других прекрасных вещей, включая газ, хотя и сложным неочевидным путем. Санкции в виде запрета кредитования и вывоза капитала могут сильно ослабить позиции украинских аграриев, химиков, переработчиков и представителей других секторов экономики, ведь на нее не действует аутотренинг, гимнопение и скачки на центральной площади Киева.
Во-вторых, заверения в том, что с санкциями будет намного лучше, чем без них.
"Импорт заместим, найдем другие рынки сбыта, установим кооперацию со странами Востока", — уверенно обещают аналитики, избегая отвечать на вопрос, что мешало делать это пять постмайданных лет на фоне разрыва всех-превсех экономических связей с Россией и науськивания своих сюзеренов на все новые санкции против нее? Впрочем, секта свидетелей евроинтеграции и поступательного движения Украины вперед обработана навевающими сон золотой проповедниками настолько эффективно, что благодарит родное правительство даже за двадцатитрехпроцентный рост тарифов на газ. Все же формат "слабоумие и отвага" необыкновенно востребован в сегодняшней Украине. Особенно активны дистанционные патриоты-теоретики, подъедающиеся в Москве или других мировых столицах, где им тепло и сытно.
Россия, утверждают проклинающие, вместо того чтобы каяться и просить прощения, цинично решила ввести санкции против Украины. Эта большая группа граждан выступает с привычным рефреном "А нас за що?", искренне полагая, что подвергается санкциям незаслуженно и подло. Впрочем, тут же и оговаривается — ничего у вас не получится, сгинут, мол, наши вороженьки, как роса на солнце… Утешаются граждане также идеей о том, какой грандиозный удар Россия нанесет себе своими же санкциями против Украины. Ведь, считает УНИАН, "Путина захлестывает негодование по поводу непокорности Украины, становящейся на ноги, поэтому он решил как-то помешать этому становлению". Даже себе в ущерб.
В-четвертых, мольбы в адрес страны-агрессора.
В-пятых, торг по поводу направлений удара и конкретных имен.
Забавно наблюдать, как украинские гости в эфирах федеральных каналов подсказывают россиянам, кого именно нужно подвергнуть санкциям. "Можно обратить внимание на Коломойского или, например, Ахметова, который имеет шахты в Ростовской области. Или вот у Фирташа отобрать "Крымский титан". Можно и у Новинского отнять, а чего он. А у Петра Алексеевича давно уже нет в России никакого бизнеса", — на голубом глазу согласным хором выступают хронические участники российских ток-шоу.
И наконец, в-последних — в-шестых — конспирология на тему "С помощью санкций Россия будет вмешиваться в наши выборы".
А ведь речь идет лишь о разумном прагматичном желании иметь рядом с собой дружественного соседа, а не гнездилище радикальных националистов с идеями реванша. И если эти радикальные националисты параллельно с прокламациями о разрушении ненавистного Мордора имеют на его территории свои гешефты, так почему бы не пресечь это очевидное противоречие к пользе всех сторон?
Между тем разные украинские источники называют целый легион депутатов Верховной рады, министров, чиновников, активистов, у которых на территории России есть свой "свечной заводик". Пресловутая фабрика "Рошен", принадлежащая президенту Порошенко, с некоторых пор не работает, но и не продана. А весь Крым, утверждают свидетели, буквально завален рошеновскими конфетками. Впрочем, заверяют расследователи, Петр Алексеевич имеет на территории России целый ряд бизнесов, оформленных через серию посредников.
Игра здесь может быть весьма тонкой…
P. S. На днях в предместье Киева заседала российско-украинская комиссия по рыболовству в Азовском море, чтобы традиционно разделить квоты на вылов. Деловое собрание было прервано визгливой истерикой депутата Рефата Чубарова, который обвинил украинские власти в том, что они пустили на заседание представителя страны-агрессора, врага и агента Кремля. Удивительно, что никто не пресек его вопли, ведь в результате деловая встреча была сорвана, а квоты не распределены. Украинские рыболовы понесут очевидные убытки, и только Чубаров, своими дикими выходками не раз наносивший непоправимый вред родине, останется безнаказанным.
Отсюда у созерцателя возникает резонный вопрос: нужны ли против Украины санкции, если она справляется с саморазрушением на ять? Впрочем, это уже лирика.