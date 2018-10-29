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Забота США о российском сердце

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Максим Соколов
© REUTERS / David MdzinarishviliСоветник США по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга в Тбилиси, Грузия. 26 октября 2018Советник США по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга в Тбилиси, Грузия. 26 октября 2018
© REUTERS / David Mdzinarishvili

Максим Соколов, для РИА Новости

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото.
© AP Photo / Andy Wong, pool
Болтон заявил, что китайские ракеты угрожают "сердцу России"
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил из Тбилиси, куда он поехал после посещения Москвы, что США желают "провести с Россией стратегические переговоры по поводу враждебных действий Китая". По словам Болтона, ракетный потенциал КНР представляет угрозу для России, поскольку "сердце России" находится в зоне досягаемости китайских ракет.

Такое беспокойство о сердце партнера весьма похвально, но время и место для заявления представляется странным. Если США так близко к сердцу принимают безопасность России, то логичнее было бы напрямую поделиться этим беспокойством с российскими должностными лицами, включая президента. Такая возможность у Болтона была 21-23 октября — во время его пребывания в Москве. Тогда как для Грузии, где он был 25-26 октября, российско-китайские отношения не столь актуальны.

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
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Возможно, Болтон говорил об этом и в Москве в ходе конфиденциальных переговоров. Реакция его собеседников могла быть различной. Если в Кремле проявили интерес к теме и согласились обсудить ее, то, в силу деликатности предмета (Китаю это вряд ли понравится), такие переговоры должны проходить по разряду тайной дипломатии. Когда Болтон через пару дней объявляет о китайском вопросе по секрету всему свету, он избирает вернейший и надежнейший способ сорвать даже еще не начавшиеся переговоры. Что никак не говорит о нем как об искусном дипломате.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018

Если в Кремле — что куда более вероятно — китайскую тему в подобном разрезе отказались обсуждать и предложили перейти к другим вопросам, то после продемонстрированной явной незаинтересованности Москвы в таком обсуждении тбилисский пассаж не вполне понятен. Если это попытка давления на Кремль, чтобы он все-таки вернулся к данной теме, то попытка явно неудачная. Известно, как в Москве относятся к мегафонной дипломатии.

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китай разделил мир пополам: кому Поднебесная партнер, а кому – конкурент
Если же говорить о содержательной стороне болтоновского предложения, то она стара как мир. "Разделяй и властвуй" — не вчера придумано. Например, в стихотворной книге для детей так описываются рассуждения Ивана III касательно соседей и партнеров — крымского хана Менгли-Гирея и польского короля Казимира, а именно: "Надо будет столкнуть этих двух главарей, чтоб одна злая сила другую сломила". И расчет этот оправдался: хан вместо Москвы пошел грабить Польшу. Так что великий князь оказался истым макиавеллистом еще до написания книги Макиавелли "Государь".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин

Болтон (и в лице его — американская администрация) тоже хочет стать макиавеллистом, тем более что идея стравить Россию и Китай давно уже занимает американских стратегов. Вспомним хотя бы, что это была идея фикс покойного Бжезинского. Причем идея лежит на поверхности. Вместо сегодняшней конфигурации, когда США разом записали в неприятели и Россию, и Китай, забыв разнообразные поучения о том, сколь неполезно воевать сразу на два фронта и сколь полезно сокрушать врагов поодиночке, серьезная ссора между Москвой и Пекином была бы чрезвычайно интересна для Вашигтона.

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Пролонгация власти: Трамп подверг обструкции и друзей, и врагов
Еще председатель Мао отмечал, сколь выгодно амплуа обезьяны, которая с вершины горы наблюдает за схваткой тигров в долине. Поскольку США с большой пользой для себя освоили это амплуа в обеих мировых войнах — почему бы не попробовать снова? Бог троицу любит.

Другое дело, что и в Москве, и в Пекине это тоже понимают. И при отсутствии антагонистических противоречий между двумя державами (типа маленького спора по земельному вопросу — кто кого в землю закопает) не испытывают большого желания играть по сценарию, написанному в Вашингтоне.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

Это не значит, что русский с китайцем братья навек. Сегодня братья, а завтра может быть и по-другому, да и вообще при стратегическом планировании оценивают не намерения, ибо они текучи, а возможности. Но на сегодня ни китайские намерения, ни — что еще важнее — китайские возможности не позволяют всерьез говорить о ядерном ударе богдыхана по сердцу России, как об угрозе № 1. Явный просчет американской администрации в игнорировании того факта, что ни в Москве, ни в Пекине не дураки сидят и все понимают последствия того, чем пугает Россию Болтон.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Политолог объяснил слова Трампа о том, что Китай "опаснее" России
Возможно, в Белом доме вдохновились прецедентом от 18 апреля 1941 года, когда Черчилль отправил послание Сталину: "Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти находившихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов".

Структурно вроде бы то же самое. Черчилль (Болтон), всегда дружески относившийся к России, предупреждает московское руководство, что немцы (китайцы) строят козни против России и доверять им нельзя. А Черчиллю (Болтону), напротив, можно.

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan, File
"На войне как на войне". Эксперт о перспективах отношений Китая и США
Но есть и существенная разница. Весной 1941 года дела Англии были столь плачевны, что поворот агрессии рейха на Восток был для Лондона единственной надеждой. Возможно, мы чего-то не знаем, но положение США сегодня все же не столь аховое. Весной 1941 года игра разведок достигла апогея, а средства контроля и наблюдения были далеко не столь эффективны, как сегодня. Тогда послание Черчилля было для Москвы как минимум небезынтересной информацией к размышлению. Сегодня Болтон вряд ли мог открыть в Москве такие тайны ядерного потенциала Китая, которые стали бы новостью для России.

Общее тут — только крайняя заинтересованность Черчилля (Болтона) в конфликте. Но этого явно мало для того, чтобы произвести поворот в российской внешней политике.

Хотя интересно, что Болтон или его коллеги рассказывают китайским товарищам о намерениях Москвы нанести удар по сердцу Китая. Тоже, наверное, нечто чрезвычайно занимательное.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Москве. 23 октября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Москве. 23 октября 2018
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Мнение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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relict1972
Болтон напоминает врача, который пытается убедить пациента в болезни, которой якобы пациент болен, и заставить начать лечение, от не существующей болезни.........!!! ВАМ ТАК НЕ КАЖЕТСЯ???????????
08:56
29.10.2018
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Kapralnk
Очередное "ребячество" в работе американского руководства. Поссорить Китай с Россией какими-то заявлениями о якобы переговорах. Интересно, они настолько незамысловаты в силу чрезмерной глупости или такой же хирости? Я никогда не считал возможным попадание на такие высокие посты бесталанных людей, но все больше задумываюсь об этом после 2014-го года.
08:55
29.10.2018
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TheAssaultcube .
а еще наверно болтон говоря и грузии и сша обобщая говорит "МЫ"
08:49
29.10.2018
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иван иванов первый
США спят и видят сладкий сон,как Россия исчезает с карты Земли и все,что они будут делать ,не важно какими словами (угрозами или комплиментами) это будет сопровождаться напрвлено для осуществления этой их мечты.
08:40
29.10.2018
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