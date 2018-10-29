Забота США о российском сердце

Максим Соколов, для РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил из Тбилиси, куда он поехал после посещения Москвы, что США желают "провести с Россией стратегические переговоры по поводу враждебных действий Китая". По словам Болтона, ракетный потенциал КНР представляет угрозу для России, поскольку "сердце России" находится в зоне досягаемости китайских ракет.

Такое беспокойство о сердце партнера весьма похвально, но время и место для заявления представляется странным. Если США так близко к сердцу принимают безопасность России, то логичнее было бы напрямую поделиться этим беспокойством с российскими должностными лицами, включая президента. Такая возможность у Болтона была 21-23 октября — во время его пребывания в Москве. Тогда как для Грузии, где он был 25-26 октября, российско-китайские отношения не столь актуальны.

Возможно, Болтон говорил об этом и в Москве в ходе конфиденциальных переговоров. Реакция его собеседников могла быть различной. Если в Кремле проявили интерес к теме и согласились обсудить ее, то, в силу деликатности предмета (Китаю это вряд ли понравится), такие переговоры должны проходить по разряду тайной дипломатии. Когда Болтон через пару дней объявляет о китайском вопросе по секрету всему свету, он избирает вернейший и надежнейший способ сорвать даже еще не начавшиеся переговоры. Что никак не говорит о нем как об искусном дипломате.

Если в Кремле — что куда более вероятно — китайскую тему в подобном разрезе отказались обсуждать и предложили перейти к другим вопросам, то после продемонстрированной явной незаинтересованности Москвы в таком обсуждении тбилисский пассаж не вполне понятен. Если это попытка давления на Кремль, чтобы он все-таки вернулся к данной теме, то попытка явно неудачная. Известно, как в Москве относятся к мегафонной дипломатии.

Если же говорить о содержательной стороне болтоновского предложения, то она стара как мир. "Разделяй и властвуй" — не вчера придумано. Например, в стихотворной книге для детей так описываются рассуждения Ивана III касательно соседей и партнеров — крымского хана Менгли-Гирея и польского короля Казимира, а именно: "Надо будет столкнуть этих двух главарей, чтоб одна злая сила другую сломила". И расчет этот оправдался: хан вместо Москвы пошел грабить Польшу. Так что великий князь оказался истым макиавеллистом еще до написания книги Макиавелли "Государь".

Болтон (и в лице его — американская администрация) тоже хочет стать макиавеллистом, тем более что идея стравить Россию и Китай давно уже занимает американских стратегов. Вспомним хотя бы, что это была идея фикс покойного Бжезинского. Причем идея лежит на поверхности. Вместо сегодняшней конфигурации, когда США разом записали в неприятели и Россию, и Китай, забыв разнообразные поучения о том, сколь неполезно воевать сразу на два фронта и сколь полезно сокрушать врагов поодиночке, серьезная ссора между Москвой и Пекином была бы чрезвычайно интересна для Вашигтона.

Еще председатель Мао отмечал, сколь выгодно амплуа обезьяны, которая с вершины горы наблюдает за схваткой тигров в долине. Поскольку США с большой пользой для себя освоили это амплуа в обеих мировых войнах — почему бы не попробовать снова? Бог троицу любит.

Другое дело, что и в Москве, и в Пекине это тоже понимают. И при отсутствии антагонистических противоречий между двумя державами (типа маленького спора по земельному вопросу — кто кого в землю закопает) не испытывают большого желания играть по сценарию, написанному в Вашингтоне.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года © AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года

Это не значит, что русский с китайцем братья навек. Сегодня братья, а завтра может быть и по-другому, да и вообще при стратегическом планировании оценивают не намерения, ибо они текучи, а возможности. Но на сегодня ни китайские намерения, ни — что еще важнее — китайские возможности не позволяют всерьез говорить о ядерном ударе богдыхана по сердцу России, как об угрозе № 1. Явный просчет американской администрации в игнорировании того факта, что ни в Москве, ни в Пекине не дураки сидят и все понимают последствия того, чем пугает Россию Болтон.

Возможно, в Белом доме вдохновились прецедентом от 18 апреля 1941 года, когда Черчилль отправил послание Сталину: "Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти находившихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов".

Структурно вроде бы то же самое. Черчилль (Болтон), всегда дружески относившийся к России, предупреждает московское руководство, что немцы (китайцы) строят козни против России и доверять им нельзя. А Черчиллю (Болтону), напротив, можно.

Но есть и существенная разница. Весной 1941 года дела Англии были столь плачевны, что поворот агрессии рейха на Восток был для Лондона единственной надеждой. Возможно, мы чего-то не знаем, но положение США сегодня все же не столь аховое. Весной 1941 года игра разведок достигла апогея, а средства контроля и наблюдения были далеко не столь эффективны, как сегодня. Тогда послание Черчилля было для Москвы как минимум небезынтересной информацией к размышлению. Сегодня Болтон вряд ли мог открыть в Москве такие тайны ядерного потенциала Китая, которые стали бы новостью для России.

Общее тут — только крайняя заинтересованность Черчилля (Болтона) в конфликте. Но этого явно мало для того, чтобы произвести поворот в российской внешней политике.

Хотя интересно, что Болтон или его коллеги рассказывают китайским товарищам о намерениях Москвы нанести удар по сердцу Китая. Тоже, наверное, нечто чрезвычайно занимательное.