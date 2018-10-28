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Результаты политкорректности: разговоры на кухнях и паровозики-трансгендеры

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Владимир Корнилов
© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага. Архивное фотоЛюди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политкорректность уже сидит у американцев в печенках. Все опросы последних лет показывают, что практика умолчаний, терминов-перевертышей, излишне подобострастного подхода к отдельным категориям граждан вызывает все большее отторжение в обществе.

Особый шум вызвало обнародованное на днях исследование организации More in Common. Если до сих пор многие считали, что против политкорректности выступают преимущественно заядлые консерваторы, то проведенный опрос наглядно показал: эту практику ненавидит большинство фактически всех социальных групп. Так, против нее высказались 79% молодежи до 24 лет, 61% либералов, 83% людей с низким достатком и т. д.

Одним из главных парадоксов этого исследования многие посчитали разрушение основного мифа, связанного с политкорректностью: оказалось, что национальные и расовые меньшинства, чьи чувства она как бы призвана защищать, относятся к ней еще хуже, чем белые американцы. Если среди последних политкорректность не любят 79%, то среди американцев азиатского происхождения таких 82%, среди испаноязычных — 87% (в целом 80% опрошенных выступили против). В общем, настоящий шок для либерального истеблишмента, с начала 90-х годов последовательно и планомерно насаждающего в обществе свой политкорректный "новояз".

© Flickr / OmadНью-Йорк
© Flickr / Omad
Нью-Йорк

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© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
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Лично я столкнулся с американской политкорректностью в те самые 90-е, чуть ли не в первые дни своего проживания в Техасе. Увидев в центральном книжном магазине Форт-Уорта огромный стеллаж, названный "Черная Америка", я наивно (что значит — еще не прочувствовал общество!) спросил у стоявшего рядом продавца: "А раз есть книги о "черной Америке", то по логике вещей должен быть и стеллаж "Белая Америка"?" Боже, чего я наслушался от продавца. Он, испуганно оглядываясь по сторонам, начал возмущаться: "Как вы можете такое говорить! Это же неполиткорректно!" Поняв, что лучше на такие темы не шутить, не изучив как следует здешние нравы, я извинился и удалился вглубь магазина. Но самое поразительное, что спустя несколько минут тот продавец нашел меня в узком книжном коридоре, где не было людей, и шепотом горячо начал мне говорить: "Вы знаете, я сам постоянно задумываюсь над этим вопросом". Вот тут я понял, что у американцев есть модель поведения для публичных мест и для темных безлюдных коридоров, где лучше говорить шепотом.

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© Peter Adamik. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля.
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Потом я не раз убеждался в этом. Особо поразил мой сосед и друг, который не раз захаживал к нам в гости скоротать вечерок. Когда мы уже хорошо знали друг друга и провели немало совместных семейных посиделок, я наконец решился заговорить с ним на тему межрасовых и межэтнических отношений внутри США. Он широко раскрыл глаза и спросил: "А разве об этом можно говорить?" Вы представляете, он даже не чувствовал себя вольным обсуждать это на кухне с друзьями. И лишь потом, когда понял, что эта тема для нас не является табуированной, он, коренной техасец, рискнул рассказать свою печальную историю. Оказалось, что его небольшой фирмочке, пытавшейся заключить контракт всей его жизни с государственной компанией, было отказано на том основании, что в ее скромном штате не было ни одного представителя национальных меньшинств. Но высказывать свои затаенные обиды на такую политику он боялся — даже на кухне с друзьями.

© AP Photo / Elaine ThompsonГей-парад в Сиэтле
© AP Photo / Elaine Thompson
Гей-парад в Сиэтле

Участник гей-парада. Архивное фото
© AFP 2018 / DPA / Patrick Seeger
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Это сейчас, изучая общественное мнение США, я понимаю, что такие случаи вовсе не являются частными, что подобная "стеснительность" американцев, вызванная политкорректностью, — общее явление. Например, то же исследование от More in Common выявило, что лишь 36% американцев считают себя свободными обсуждать вопросы межрасовых отношений на публике, а 68% — "когда я с людьми вроде меня". То есть почти треть американцев не рискуют об этом говорить даже с друзьями. Примерно такую же самоцензуру они вынуждены включать при обсуждении вопросов, связанных с гомосексуализмом, иммиграцией, исламом.

Удивительнее всего, что общество понимает, насколько подобное замалчивание важных тем вредит ему. Согласно прошлогоднему исследованию либерального института Cato, 71% американцев (то есть включая и значительную часть демократов) считает, что политкорректность вынуждает людей уходить от дискуссии, которая просто-таки необходима обществу. Но даже понимание данной проблемы пока не меняет ситуацию.

Участник акции в поддержку возобновления спасательных операций мигрантов судном Aquarius в Марселе, Франция. 6 октября 2018
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
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Это касается не только американского общества. Проблема с навязанной политкорректностью стала общей для Запада. К примеру, в Британии до сих пор бурлят страсти по поводу серии судебных процессов, связанных с сексуальной эксплуатацией юных девочек в городе Ротереме. На протяжении многих лет выходцы из Пакистана насиловали и использовали для своих утех несовершеннолетних подростков (в общей сложности пострадало около полутора тысяч девочек). Когда же вспыхнул скандал, выяснилось, что полиция практически закрывала глаза на эти преступления, поскольку ее сдерживала все та же политкорректность. Полицейские всерьез опасались, что их обвинят в расизме, если они начнут выдвигать обвинения против представителей пакистанской общины города. Неудивительно, что большинство (54%) британцев, согласно недавнему опросу, считают политкорректность одной из причин, вызвавших рост преступности в крупных городах страны.

Участник гей-парада
© AFP 2018 / Ricardo Arduengo
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Не так давно бурю возмущения в той же Британии вызвали сообщения о том, что эксперты ООН стали давать рекомендации авторам популярного во всем мире английского мультсериала "Паровозик Томас и его друзья". В целях политкорректности авторам было предложено сделать мультик "гендерно нейтральным" (представляете себе паровозик-трансгендер?). А с этого сезона в целях все той же политкорректности и "воспитания в детях толерантности" в мультфильме появился новый персонаж — беженка из Кении паровозик Ниа. Такая вот социальная инженерия.

Если вы почитаете комментарии британцев к этой истории, то увидите, что самые популярные слова — "сумасшествие" и "позор". Но это в Сети, где можно выразить свое мнение и анонимно. А на кухне с друзьями не каждый из этих смелых комментаторов рискнет высказаться по данному поводу. Неполиткорректно же.

© Фото : Алиса ВолгинаЮбилейный лондонский гей-парад собрал пять тысяч участников и сотни тысяч зрителей
© Фото : Алиса Волгина
Юбилейный лондонский гей-парад собрал пять тысяч участников и сотни тысяч зрителей
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