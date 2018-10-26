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У Украины миллиард гривен убытков на Азове и моральная поддержка Запада

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (312)
(обновлено: 08:39 26.10.2018)
029421
Ирина Алкснис
© Фото : Минобороны УкраиныКорабль ВМС Украины в Мариуполе. Архивное фотоКорабль ВМС Украины в Мариуполе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины

Ирина Алкснис

Последние дни оказались чрезвычайно богатыми на новости, связанные с Азовским морем, а вернее, с расстройством Украины из-за возникших у нее неурядиц там.

Безусловно, самым громким событием стало вчерашнее принятие Европарламентом резолюции, которая призвала власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в этом море.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть
А за пару дней до этого глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также вызвала заметный резонанс, выступив по этому же поводу и назвав Черное море (частью региона которого является и Азовское) "европейским".

Не вполне понятно, почему в российском политическом и медиасообществе ее слова вызвали довольно бурную реакцию. Черное море действительно море европейское по своему географическому расположению, как и Россия — европейская страна (в значительной своей части).

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Ну а если госпожа Могерини вкладывала некий иной смысл в свои слова, то на подобное заявление есть очень древний, но не потерявший своей актуальности ответ: приди и возьми.

Впрочем, в чем-чем, а в заявлениях по поводу Азова в эти дни недостатка не было. Вот, например, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выступил на Львовском форуме по безопасности и дал украинским коллегам ряд советов, как противостоять России на Азове. Его рекомендации носили четкий и ясный — как и положено у военных — характер.

Украинские националисты во время факельного шествия во Львове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Во-первых, Киев должен потребовать от Москвы "свободы навигации" в Азовском море.

Во-вторых, Украина должна провести "красные линии" в его акватории.

В-третьих, необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генштабе и Минобороны Украины, причем это "должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решения".

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкРечные бронекатера "Гюрза" во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Речные бронекатера "Гюрза" во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря

Украинские военнослужащие рядом с ЗРК С-300
© AFP 2018 / Valery Solovjev
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Нет сомнений, что у некоторого количества украинских офицеров ВМС есть шансы подняться по карьерной лестнице, используя в качестве аргумента совет "старшего товарища". Правда, по поводу воплощения в жизнь остальных пунктов — и их эффективности — надо признать, возникают некоторые вопросы.

Кстати, стоит напомнить, из-за чего вообще весь этот сыр-бор. Если опять-таки цитировать Федерику Могерини, то список претензий к Москве выглядит следующим образом:

1) милитаризация Азовского моря;

2) досмотр судов в Азовском море.

Все.

Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Милитаризация Западу не нравится, поскольку, по его мнению, это может "дестабилизировать деликатную ситуацию в сфере безопасности" в регионе. А проблема с досмотром заключается в том, что он ведет к задержке доставки грузов и возрастанию издержек.
На все эти претензии — как Киева, так и его западных партнеров — Москва безмятежно отвечает, что все ее действия полностью укладываются в нормы международного права и обусловлены исключительно соображениями обеспечения безопасности на Азове. Что, между прочим, имеет под собой крайне веские основания, памятуя масштабные традиции браконьерства и контрабанды в этих местах, а также учитывая склонность Украины к государственному пиратству.

Украинские военнослужащие во время репетиции военного парада в Киеве. 20 августа 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
В разы дороже, чем в России. В двух супердержавах протестуют против парадов
Что касается украинских властей, то Петр Порошенко выразил горячую благодарность Европарламенту, увидев в принятой резолюции знак того, что ЕС будет совместно с Украиной противостоять "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства.

Безусловно, Киеву хотелось бы получить несколько более весомую и конкретную помощь от Запада в разрешении своих трудностей в Азовском море. Более того, он пытается прилагать усилия в этом направлении.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкАзовское побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Азовское побережье в Крыму

Во всяком случае, неделю назад российский министр иностранных дел Сергей Лавров прямо заявил, что Украина может забыть про свои надежды провести военные учения НАТО на Азове, поскольку Россия не даст своего разрешения на проход туда военных кораблей альянса.

Украинский пограничник на участке российско-украинской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsy
Видимо, за это и боролись. Украина стала российской Мексикой
А оно, это разрешение, необходимо по российско-украинскому договору по Азовскому морю.

Можно предположить, что в Киеве питают мечты, что ради Украины НАТО пойдет на нарушение договора. Более того, Павел Климкин уже заявлял, что соглашение по Азову также находится в очереди на расторжение — вслед за Большим российско-украинским договором, решение о прекращение действия которого недавно было принято украинской стороной.

Однако есть небольшая заминка. Запад предпочитает, чтобы это для него таскали каштаны из огня другие, а не заниматься этим самому, да еще ради одного из третьесортных вассалов. А уж перспектива военного столкновения с русскими в Азово-Черноморском бассейне — это такой сконструированный специально для военно-морских сил НАТО ночной кошмар.

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так
Собственно, заявления генерала Ходжеса во Львове это подтверждают: Украина может рассчитывать на поддержку и помощь, но в остальном сама-сама.

Так что Киеву остается утешаться очередными словами поддержки и подсчитывать потери. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, украинские порты на Азовском море уже понесли более миллиарда гривен убытков, поскольку "среднее время задержки (судов) достигает больше 30 часов".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Зачем было звонить: Россия обманула надежды Порошенко
А что же Россия?

По заявлению Государственной пограничной службы Украины, Россия завела в акваторию Азовского моря еще два военных корабля (плюс еще один на подходе). По подсчетам украинских пограничников, общее число российских судов на Азове превысило 120 кораблей и катеров.

А все потому, что в вопросах безопасности компромиссы недопустимы.

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© Виталий Подвицкий
Идея — бомба
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