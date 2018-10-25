В России начались "репрессии снизу": свобода слова в опасности

Виктор Мараховский
Вначале новости. Церковь в лице митрополита Казанского Феофана выступила за законодательное ограничение анонимности в интернете. "Наверное, где-то сейчас появятся мнения, что опять церковники говорят то, что становится тормозом на пути свободного гражданского общества, демократии. Нет, мы за то, чтобы мы в конце концов не стали неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили бы друг друга", — сказал митрополит.
Это превентивное объяснение, конечно, не помогло. Борцы за свободу все равно оперативно клеймят церковников за препятствование гражданскому обществу. И борцов можно понять: анонимность в интернете — прекрасный способ имитировать это самое гражданское общество без его участия.
…Собственно дискуссия о "границах свободы", вспыхнувшая в последние дни с новой силой, по большому счету идет вокруг двух вопросов.
Что тут еще крайне важно. На оба эти вопроса недавно появились ответы, и пришли они, если можно так выразиться, "снизу". Нынешний год стал первым годом, когда несколько вполне элитных карьер были похоронены не из-за каких-то преступлений — а из-за того, что элитарии беззаботно обидели граждан своими высказываниями.
Сначала, как мы помним, под гусеницы общественного мнения попала "графиня де Леруа Мерлен" — выразившая презрение к "победобесию ваты", и из главпиарщицы солидной торговой сети превратившаяся в довольно токсичного бродячего коуча.
Затем стремительно одолела карьерную лестницу сверху вниз областная министр труда, рассказавшая о стройнящих свойствах макарошек и пояснившая, что ей самой макаронную диету не позволяет статус.
Наконец, последней жертвой своего самовыражения (чья судьба еще не решена) стал совестливый кинорежиссер, решивший разоблачить миф о Ленинградской блокаде с позиции "начальники кушенькали качественные продукты". При том что история сохранила длинный список "начальников", в дни блокады погибших от голода.
И вот тут мы подходим к самому интересному.
Все эти крушения карьер произошли без участия лиц, позиционирующих себя как Голос Гражданского Общества — а иногда несмотря на их сопротивление. Эти лица проявили энтузиазм разве что в случае саратовской чиновницы (потому что она из ненавистной власти) — но, поскольку власть избавилась от нее моментально, интерес к ней был тут же потерян. В случаях же пиарщицы и режиссера коллективный Голос Гражданского Общества вообще трактует возмущение граждан как травлю инакомыслящих.
Поэтому медиакласс никак не желает признавать граждан за истинное Гражданское Общество. А граждане, в свою очередь, не признают медиакласс за представителя своих интересов. И вместо того чтобы, как заведено в передовых странах, покорно делегировать ему право инициативы — обходятся без.
…Есть только одна версия, которая объясняет эту ситуацию.
Фокус в том, что Россия традиционно модернизируется скачками — и речь тут не только о государстве, армии, инфраструктуре и индустрии, но и об обществе. Россия регулярно проскакивает стадии, считающиеся на условном "Западе" непременными и обязательными, — и оказывается порой впереди передовых обществ.
В частности, похоже, мы проскочили стадию, на которой из мелкой и средней буржуазии, из авторитетов кварталов и предместий, династий издателей местных газет, попечителей школьных советов, членов местных масонских лож и прочая — в остальной "европейской" цивилизации сформировался непробиваемый класс-посредник. Во второе десятилетие двадцать первого века российские граждане вошли с центральным отоплением, водопроводом и инфопроводом в каждый мобильник. То есть от пресловутой "общинности" — быстро перешли к продвинутой индивидуальной свободе, позволяющей создавать и поддерживать инициативы напрямую, обращаясь сразу к власти-адресату.
Граждане сегодня, по сути, сами, объединяясь ситуативно, формируют и доносят до руководства страны свои представления о мыслимом и недопустимом, похвальном и непростительном.
Эти представления, повторим, не совпадают с представлениями медийной вип-оппозиции. Они глубоко "ватные" в смысле морали и политики. В них совершенно нет места темам, из поколения в поколение будоражащим привилегированное медийное сословие: свободе художника пилить госдотации в обмен на ураганное бичевание воров во власти; праву креативных журналисток из хороших семей на участие в госуправлении; праву оголодавших политтехнологов на выборные бюджеты и прочим вечным ценностям.
Граждане, лишенные руководящей и направляющей роли фрондирующего медиакласса, также против чечетки на отечественной истории, традиционных религиях и любви к родине. И там, где элитарии (чиновники или креаклы, не важно) откровенно выходят за пределы допустимого — граждане зачастую вполне эффективно умножают их величину на ноль коллективным усилием.
И это лучше всяких выкладок демонстрирует, что на деле большинство отечественной "гражданско-культурной элиты" представляет собой не посредническую надстройку над обществом. А отдельное сословие, выражающее собственные сословные интересы. И если оно не желает "идти на поводу у толпы" и за это подвергается общественной обструкции — то это его выбор.