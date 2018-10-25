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В России начались "репрессии снизу": свобода слова в опасности

(обновлено: 08:11 25.10.2018)
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Виктор Мараховский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Мараховский

Вначале новости. Церковь в лице митрополита Казанского Феофана выступила за законодательное ограничение анонимности в интернете. "Наверное, где-то сейчас появятся мнения, что опять церковники говорят то, что становится тормозом на пути свободного гражданского общества, демократии. Нет, мы за то, чтобы мы в конце концов не стали неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили бы друг друга", — сказал митрополит.

Это превентивное объяснение, конечно, не помогло. Борцы за свободу все равно оперативно клеймят церковников за препятствование гражданскому обществу. И борцов можно понять: анонимность в интернете — прекрасный способ имитировать это самое гражданское общество без его участия.

…Собственно дискуссия о "границах свободы", вспыхнувшая в последние дни с новой силой, по большому счету идет вокруг двух вопросов.

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
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А именно: 1) существуют ли вообще недопустимые высказывания? и 2) если существуют — то кто должен определять границы допустимого?

Что тут еще крайне важно. На оба эти вопроса недавно появились ответы, и пришли они, если можно так выразиться, "снизу". Нынешний год стал первым годом, когда несколько вполне элитных карьер были похоронены не из-за каких-то преступлений — а из-за того, что элитарии беззаботно обидели граждан своими высказываниями.

Сначала, как мы помним, под гусеницы общественного мнения попала "графиня де Леруа Мерлен" — выразившая презрение к "победобесию ваты", и из главпиарщицы солидной торговой сети превратившаяся в довольно токсичного бродячего коуча.

Затем стремительно одолела карьерную лестницу сверху вниз областная министр труда, рассказавшая о стройнящих свойствах макарошек и пояснившая, что ей самой макаронную диету не позволяет статус.

Наконец, последней жертвой своего самовыражения (чья судьба еще не решена) стал совестливый кинорежиссер, решивший разоблачить миф о Ленинградской блокаде с позиции "начальники кушенькали качественные продукты". При том что история сохранила длинный список "начальников", в дни блокады погибших от голода.

© роект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"Съемки фильма Алексея Красовского "Праздник"
© роект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"
Съемки фильма Алексея Красовского "Праздник"

И вот тут мы подходим к самому интересному.

Все эти крушения карьер произошли без участия лиц, позиционирующих себя как Голос Гражданского Общества — а иногда несмотря на их сопротивление. Эти лица проявили энтузиазм разве что в случае саратовской чиновницы (потому что она из ненавистной власти) — но, поскольку власть избавилась от нее моментально, интерес к ней был тут же потерян. В случаях же пиарщицы и режиссера коллективный Голос Гражданского Общества вообще трактует возмущение граждан как травлю инакомыслящих.

Аноним. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Причина, как представляется, проста. Вместо того, чтобы вместе с Голосом Гражданского Общества выходить на массовые протесты против Кремля или требовать освобождения "режиссера Сенцова" — граждане упорно формируют собственную повестку. И она с повесткой сословия, позиционирующегося как "посредник между обществом и элитой", трагически не совпадает.

Поэтому медиакласс никак не желает признавать граждан за истинное Гражданское Общество. А граждане, в свою очередь, не признают медиакласс за представителя своих интересов. И вместо того чтобы, как заведено в передовых странах, покорно делегировать ему право инициативы — обходятся без.

…Есть только одна версия, которая объясняет эту ситуацию.

Фокус в том, что Россия традиционно модернизируется скачками — и речь тут не только о государстве, армии, инфраструктуре и индустрии, но и об обществе. Россия регулярно проскакивает стадии, считающиеся на условном "Западе" непременными и обязательными, — и оказывается порой впереди передовых обществ.

В частности, похоже, мы проскочили стадию, на которой из мелкой и средней буржуазии, из авторитетов кварталов и предместий, династий издателей местных газет, попечителей школьных советов, членов местных масонских лож и прочая — в остальной "европейской" цивилизации сформировался непробиваемый класс-посредник. Во второе десятилетие двадцать первого века российские граждане вошли с центральным отоплением, водопроводом и инфопроводом в каждый мобильник. То есть от пресловутой "общинности" — быстро перешли к продвинутой индивидуальной свободе, позволяющей создавать и поддерживать инициативы напрямую, обращаясь сразу к власти-адресату.

Девушка с ноубуком. Архивное фото
CC0 / picjumbo_com /
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Поэтому "оппозиционный медиакласс", навязывающийся гражданам в качестве Гражданского Общества, они зачастую воспринимают примерно как обнаглевшие управляющие компании, накручивающие какие-то свои фантазийные тарифы на их коммуналку. Гражданам не слишком нужны "лидеры их мнений" — у них оно и так есть. И прислушиваются они только к тем публичным персонажам, с которыми согласны. И только тогда, когда согласны.

Граждане сегодня, по сути, сами, объединяясь ситуативно, формируют и доносят до руководства страны свои представления о мыслимом и недопустимом, похвальном и непростительном.

Эти представления, повторим, не совпадают с представлениями медийной вип-оппозиции. Они глубоко "ватные" в смысле морали и политики. В них совершенно нет места темам, из поколения в поколение будоражащим привилегированное медийное сословие: свободе художника пилить госдотации в обмен на ураганное бичевание воров во власти; праву креативных журналисток из хороших семей на участие в госуправлении; праву оголодавших политтехнологов на выборные бюджеты и прочим вечным ценностям.

Граждане, лишенные руководящей и направляющей роли фрондирующего медиакласса, также против чечетки на отечественной истории, традиционных религиях и любви к родине. И там, где элитарии (чиновники или креаклы, не важно) откровенно выходят за пределы допустимого — граждане зачастую вполне эффективно умножают их величину на ноль коллективным усилием.

Телефон. Архивное фото
© Depositphotos / VitalikRadko
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Поэтому медиакласс как общность сейчас не просто выступает против ограничений свободы высказывания. Он требует, чтобы власть защищала его свободу от "травли со стороны ваты" — то есть непосредственно граждан.

И это лучше всяких выкладок демонстрирует, что на деле большинство отечественной "гражданско-культурной элиты" представляет собой не посредническую надстройку над обществом. А отдельное сословие, выражающее собственные сословные интересы. И если оно не желает "идти на поводу у толпы" и за это подвергается общественной обструкции — то это его выбор.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Terekhov_73
Не слишком ли много букфф в этом опусе ни о чем?
По указу Петра I :"Каждому чиновнику писать за самого себя - да бы глупость оного видна была"
08:50
25.10.2018
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Славомир Стоянов
В цивилизованном обществе всегда есть границы допустимого, что и отличает его от нецивилизованного. В любой культуре есть недопустимые вещи, нарушающие сложившиеся обычаи народа, понимание нравственных основ. И покушение на это должно быть недопустимым. Либералы, выступающие за свободу во всём, в итоге выступают за безнаказанную ложь, лицемерие, ханжество, клевету, травлю, распространение тревожных сплетен, очернительство людей и организаций, органов власти, разжигание ненависти в обществе. У общества есть право на охрану своего культурного кода, на защиту информационного пространства от недобросовестных людей, баламутов.
08:47
25.10.2018
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Виктор Чирков
Не стоит даже в шутку и с последующим опровержением отождествлять "медиакласс" с Гражданским Обществом.
Из моего личного опыта и множества примеров в прессе власти весьма охотно и адекватно реагируют на общественные инициативы если они не имеют токсичной антиправительственной окраски, ну и, вероятно, не слишком пересекаются с чьими либо интересами.
08:41
25.10.2018
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Breakfastbro !
Я вообще не слежу за всеми этими товарищами, зачем смотреть новости и читать все эти сми? Голову забивать ерундой пустой.
08:33
25.10.2018
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Ар Славински
@Затем стремительно одолела карьерную лестницу сверху вниз областная министр труда, рассказавшая о стройнящих свойствах макарошек и пояснившая, что ей самой макаронную диету не позволяет статус.@
Хотелось бы напомнить, что за этот закон не одна она голосовала. Там были и другие чиновники, которые проголосовав за такой закон, после умно промолчав. А эта решила высказаться, чем взбесила пролетариат в конец, и её убрали, как отработавший громоотвод.
08:28
25.10.2018
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