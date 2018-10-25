О чуть не случившейся трагедии в Риме и инфраструктуре европейских городов

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини (кстати, вполне "пророссийский" политически) прокомментировал инцидент с обрушением эскалатора на станции римского метро Repubblica, в результате которого пострадали шестнадцать российских болельщиков, большинство которых, к счастью, уже выписаны. Прокомментировал не слишком дружественно по отношению к гражданам России.

Неприятный, и чуть не ставший трагическим, инцидент, напомним, случился во вторник, 23 октября, непосредственно перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским клубом ЦСКА.

А начиналось все просто — болельщики ехали на игру.

Нельзя сказать, что "чинно и благородно", но вполне, что называется, в рамках приличий, что бы ни говорил ни Сальвини, ни мэр Рима Вирджиния Ражди. В открытом доступе в интернете есть ролик, на котором очень хорошо видно, что там не было ни "пьяных бесчинств десятков русских псевдоболельщиков", ни "бешеных прыжков". На видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия ("официальные записи" с камер были изъяты полицией, но наши граждане знакомы с функцией "видео" на мобильных телефонах) видно, что пассажиры метро вели себя предельно спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.

Да и вообще, как-то немного странно говорить о едущих на стадион "пьяных болельщиках". Да, это не мальчики из церковного хора. Но они едут именно на игру и прекрасно понимают, что в непотребном состоянии их никто на нее не пустит. А люди потратили довольно приличные деньги как на дорогу в Рим, так и на проживание в Вечном городе в разгар осеннего туристического сезона (летом там слишком жарко, поэтому пик приходится именно на весну и осень), чтобы так вот легко пропустить то, ради чего ехали.

© Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Медики оказывают помощь пострадавшему при обрушении эскалатора на станции метро Repubblica в центре Рима © Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Медики оказывают помощь пострадавшему при обрушении эскалатора на станции метро Repubblica в центре Рима

Тем не менее процитируем "пророссийского" главу итальянского МВД.

— Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали, — сказал Сальвини в эфире итальянской радиостанции RTL.

Мэр Рима была еще более несдержанна в оценках, и ее тоже можно "понять".Поясним.

Подобного рода оценки связаны отнюдь не с внезапно ставшей "антироссийской" позицией федерального секретаря "Лиги Севера" Маттео Сальвини и не с "нелюбовью к русским" мэра Рима Вирджинии Ражди. Просто происшествие находится в их зоне ответственности, а нет более пылкого чувства бюрократа, как российского, так и европейского, чем любовь к собственному креслу.

Национальность и гражданство, равно как и убеждения, тут вполне вторичны, и это надо предельно четко понимать.

Собственно, Сальвини об этом и проговорился чуть позже, признав в интервью все той же радиостанции, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей. Да и вообще "Рим — слишком большой и сложный город для управления", а некоторые станции метрополитена действительно необходимо было давно отремонтировать.

© Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Эскалатор на станции метро Repubblica в центре Рима © Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Эскалатор на станции метро Repubblica в центре Рима

Если же говорить по существу, то произошедшее ускорение эскалаторной ленты вообще весьма проблематично связать с любыми "прыжками", даже если б они и были. Такие проявления, очевидно, могут быть связаны только с работой самого механизма, прыгай тут или не прыгай.

При таких обстоятельствах причина — всегда внутри, а отнюдь не вовне. И она вполне проста и понятна.

Точно так же, как понимающим людям была понятна причина трагедии, которая произошла совсем недавно, 14 августа нынешнего же 2018 года, в той же прекрасной Италии, когда рухнула одна из двух центральных опор виадука, а вместе с ней 200-метровый пролет знаменитого "Моста Моранди" в Генуе. По которому никакие "пьяные русские фанаты" вот совсем не прыгали. Ну, по крайней мере, обнаружить их там, как и "русских хакеров", никому отчего-то не удалось, так что пришлось обвинять "внезапно налетевшую бурю". Тем не менее, только погибших там было больше сорока человек, включая нескольких детей.

Повторимся, тут нет ничего сложного: европейская инфраструктура, как и любая другая, ветшает. И плохо, по разным причинам, обслуживается и ремонтируется.

© Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Станция метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатора © Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco Перейти в фотобанк Станция метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатора

Поэтому просто послушаем известного футбольного комментатора Владимира Стогниенко, которому у нас нет никакого повода не доверять.

"Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут сорок. Фото жуткие, но их выложить не могу. Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного", — написал Стогниенко в твиттере.

И мы тут не можем ничего изменить, по крайней мере в Европе.

Поэтому просто давайте радоваться, что на этот раз все обошлось хотя бы без человеческих жертв.

А нашим соотечественникам, особенно в медиа-среде, привычно путающим туризм с эмиграцией, пусть это просто будет еще одним хорошим уроком.

Ребята, задумайтесь о простой вещи: не всегда "там лучше, чем здесь". Потому что не вы одни ездите за границу, и многим доводилось сталкиваться с ненавязчивым "европейским благополучием" на своей шкуре. И с жестким уличными криминалом ("мировая столица карманников", чего уж там) в восхваляемой вами Барселоне, и с загаженным до предела Парижем, после поездки в который лично мне сразу же хочется бежать на избирательный участок и снова голосовать за Сергея Собянина.

И с тем, что стоит отъехать чуть южнее, в веселый город Неаполь, так можно не только своими глазами увидеть слежавшиеся мусорные кучи прямо на улицах, но и услышать тревожный шепот гида: "Вот с этой улицы лучше не сворачивать ни влево, ни вправо — там криминальный район, и хорошо, если вы там останетесь только без кошелька".

Да и в самом Риме тоже не стоит особенно расслабляться. Я очень люблю этот город, стараюсь ездить туда, как только выдается возможность. Но за воришкой, стащившего бумажник у жены прямо у Ватикана, гоняться приходилось (поймал, ибо русский турист — а вы как думали?). И драки с поножовщиной прямо рядом с Термини, в двух шагах от Фоми Империали, тоже наблюдать довелось.

Людям, привыкшим к относительной безопасности нынешней Москвы и к новой инфраструктуре больших российских городов, по привычке расслабляющихся по принципу "мы же в старушке Европе", просто не стоит этим особенно увлекаться, и стоит "контролировать обстановку".

А в остальном "старушка" и вправду, даже с многочисленными "тревожными" мигрантами, по-прежнему чудо как хороша. Но рассчитывать в ней, особенно в "нетуристических районах", лучше все-таки не на специально обученные службы, а на самих себя.