О чуть не случившейся трагедии в Риме и инфраструктуре европейских городов

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини (кстати, вполне "пророссийский" политически) прокомментировал инцидент с обрушением эскалатора на станции римского метро Repubblica, в результате которого пострадали шестнадцать российских болельщиков, большинство которых, к счастью, уже выписаны. Прокомментировал не слишком дружественно по отношению к гражданам России.
Неприятный, и чуть не ставший трагическим, инцидент, напомним, случился во вторник, 23 октября, непосредственно перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским клубом ЦСКА.
А начиналось все просто — болельщики ехали на игру.
Нельзя сказать, что "чинно и благородно", но вполне, что называется, в рамках приличий, что бы ни говорил ни Сальвини, ни мэр Рима Вирджиния Ражди. В открытом доступе в интернете есть ролик, на котором очень хорошо видно, что там не было ни "пьяных бесчинств десятков русских псевдоболельщиков", ни "бешеных прыжков". На видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия ("официальные записи" с камер были изъяты полицией, но наши граждане знакомы с функцией "видео" на мобильных телефонах) видно, что пассажиры метро вели себя предельно спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.
Да и вообще, как-то немного странно говорить о едущих на стадион "пьяных болельщиках". Да, это не мальчики из церковного хора. Но они едут именно на игру и прекрасно понимают, что в непотребном состоянии их никто на нее не пустит. А люди потратили довольно приличные деньги как на дорогу в Рим, так и на проживание в Вечном городе в разгар осеннего туристического сезона (летом там слишком жарко, поэтому пик приходится именно на весну и осень), чтобы так вот легко пропустить то, ради чего ехали.
Тем не менее процитируем "пророссийского" главу итальянского МВД.
— Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали, — сказал Сальвини в эфире итальянской радиостанции RTL.
Поясним.
Подобного рода оценки связаны отнюдь не с внезапно ставшей "антироссийской" позицией федерального секретаря "Лиги Севера" Маттео Сальвини и не с "нелюбовью к русским" мэра Рима Вирджинии Ражди. Просто происшествие находится в их зоне ответственности, а нет более пылкого чувства бюрократа, как российского, так и европейского, чем любовь к собственному креслу.
Национальность и гражданство, равно как и убеждения, тут вполне вторичны, и это надо предельно четко понимать.
Собственно, Сальвини об этом и проговорился чуть позже, признав в интервью все той же радиостанции, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей. Да и вообще "Рим — слишком большой и сложный город для управления", а некоторые станции метрополитена действительно необходимо было давно отремонтировать.
Если же говорить по существу, то произошедшее ускорение эскалаторной ленты вообще весьма проблематично связать с любыми "прыжками", даже если б они и были. Такие проявления, очевидно, могут быть связаны только с работой самого механизма, прыгай тут или не прыгай.
Точно так же, как понимающим людям была понятна причина трагедии, которая произошла совсем недавно, 14 августа нынешнего же 2018 года, в той же прекрасной Италии, когда рухнула одна из двух центральных опор виадука, а вместе с ней 200-метровый пролет знаменитого "Моста Моранди" в Генуе. По которому никакие "пьяные русские фанаты" вот совсем не прыгали. Ну, по крайней мере, обнаружить их там, как и "русских хакеров", никому отчего-то не удалось, так что пришлось обвинять "внезапно налетевшую бурю". Тем не менее, только погибших там было больше сорока человек, включая нескольких детей.
Повторимся, тут нет ничего сложного: европейская инфраструктура, как и любая другая, ветшает. И плохо, по разным причинам, обслуживается и ремонтируется.
Поэтому просто послушаем известного футбольного комментатора Владимира Стогниенко, которому у нас нет никакого повода не доверять.
"Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут сорок. Фото жуткие, но их выложить не могу. Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного", — написал Стогниенко в твиттере.
И мы тут не можем ничего изменить, по крайней мере в Европе.
Поэтому просто давайте радоваться, что на этот раз все обошлось хотя бы без человеческих жертв.
А нашим соотечественникам, особенно в медиа-среде, привычно путающим туризм с эмиграцией, пусть это просто будет еще одним хорошим уроком.
И с тем, что стоит отъехать чуть южнее, в веселый город Неаполь, так можно не только своими глазами увидеть слежавшиеся мусорные кучи прямо на улицах, но и услышать тревожный шепот гида: "Вот с этой улицы лучше не сворачивать ни влево, ни вправо — там криминальный район, и хорошо, если вы там останетесь только без кошелька".
Да и в самом Риме тоже не стоит особенно расслабляться. Я очень люблю этот город, стараюсь ездить туда, как только выдается возможность. Но за воришкой, стащившего бумажник у жены прямо у Ватикана, гоняться приходилось (поймал, ибо русский турист — а вы как думали?). И драки с поножовщиной прямо рядом с Термини, в двух шагах от Фоми Империали, тоже наблюдать довелось.
Людям, привыкшим к относительной безопасности нынешней Москвы и к новой инфраструктуре больших российских городов, по привычке расслабляющихся по принципу "мы же в старушке Европе", просто не стоит этим особенно увлекаться, и стоит "контролировать обстановку".
А в остальном "старушка" и вправду, даже с многочисленными "тревожными" мигрантами, по-прежнему чудо как хороша. Но рассчитывать в ней, особенно в "нетуристических районах", лучше все-таки не на специально обученные службы, а на самих себя.