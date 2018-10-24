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Siemens не будет работать в Ираке, американцам 15 миллиардов нужнее

(обновлено: 08:12 24.10.2018)
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Сергей Савчук
© AP Photo / Muhammed MuheisenМагазин Siemens в Багдаде. Архивное фотоМагазин Siemens в Багдаде. Архивное фото
© AP Photo / Muhammed Muheisen

Сергей Савчук, для РИА Новости

На днях "монстры" западного информационного пространства Bloomberg и Financial Times вскользь упомянули о факте, который достоин внесения, увы, в пока несуществующий музей демократии и свободного рынка. Ситуация на первый взгляд кажется каким-то неудачным анекдотом, но, к вящему разочарованию, все написанное ниже полная правда.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
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По утверждению СМИ, которые в свою очередь ссылаются на собственные источники на самой вершине политической власти США, администрация президента Дональда Трампа в приказном порядке запретила правительству Ирака реализовывать уже подписанное соглашение о сотрудничестве с немецкой корпорацией Siemens AG. Более того, фактически разрушив контракт Ирака и Siemens стоимостью в 15 миллиардов долларов, заокеанский "обком", ничуть не смущаясь, приказал перезаключить соглашение уже с американской корпорацией General Electric. Таким образом, правительство одной страны, игнорируя любые, даже самые примитивные нормы международной политики и чистоплотности, наглядно продемонстрировало, как осуществляется внешнее управление номинально независимым государством.

Немного истории

Как всем прекрасно известно, освобождение Ирака от власти "кровавого диктатора" Саддама Хусейна силами коалиции вылилось в полноценную войну, которая длилась целых восемь лет (2003-2011 годы). Поводом стала полумифическая борьба с терроризмом, которую без устали ударно ведет весь коллективный Запад.

При этом сами американцы особо не скрывают, что они просто искали хоть какой-нибудь повод для вторжения в Ирак и смещения действующей легитимной власти. Так, еще в ноябре 2002 года тогдашний министр обороны Дональд Рамсфельд представил президенту Джорджу Бушу секретный доклад OPLAN 1003, в котором прямо указывалось, что США готовы к военной экспансии. Формальной причиной для вторжения называлась пресловутая борьба с терроризмом, поиск и ликвидация Усамы бен Ладена, а также "защита гражданского населения Ирака от бесчеловечного режима Саддама Хусейна", которому вменялось применение оружия массового поражения против собственных граждан.

Государственный секретарь США Джон Керри
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пятого февраля 2003 года состоялось заседание Совбеза ООН, на котором тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс ставшей легендарной пробиркой с неизвестным белым порошком, утверждая, что это и есть пресловутое иракское ОМП. Все обвинения базировались на показаниях одного-единственного свидетеля — иракца, проживавшего в Германии, по имени Рафид аль-Джанаби. Позднее он признался, что все его показания были ложью от начала до конца, да и оружие так и не удалось обнаружить. Но это уже никого не интересовало, информационный повод был создан, и спустя всего месяц, в марте 2003 года, было объявлено о создании военной коалиции, в которую первоначально вошли США, Великобритания, Польша, Австралия, Испания, Дания и Италия. Щербатый маховик войны начал неумолимо раскручиваться.

© AFP 2018 / Patrick BazВзрыв в Багдаде во время начала военной операции США в Ираке. 20 марта 2003 года
© AFP 2018 / Patrick Baz
Взрыв в Багдаде во время начала военной операции США в Ираке. 20 марта 2003 года

Сам ход войны нас не интересует, а вот ее практические результаты даже очень. Насаждение демократии повлекло смерть более миллиона граждан Ирака, безвозвратные потери армии США составили более четырех с половиной тысяч человек, около 35 тысяч раненых и более восьми тысяч дезертиров.

Точные данные относительно разрушений ключевых инфраструктурных и промышленных объектов Ирака отсутствуют, при этом даже англоязычные источники обычно используют формулировки сродни "уничтожены полностью". Это правда. Бомбардировки с воздуха и наземные операции союзников свели социальный, производственный и энергогенерирующий сектор в ноль, а страну в целом отбросили на полвека назад. Американская официальная статистика утверждает, что к 2010 году США потратили на восстановление Ирака 44,6 миллиарда долларов, при этом ряд западных военных специалистов, например, военный историк, генерал-майор Королевской морской пехоты Великобритании Джулиан Томпсон, все равно утверждают, что положение иракцев после вторжения сил коалиции стало значительно хуже.

Дела энергетические

Чтобы понять изменения в энергетическом секторе страны, достаточно сказать, что в 2000 году потребление электроэнергии на душу населения в Ираке составляло 1,7 тысячи киловатт-часов в год, а спустя год после начала войны — 700 киловатт-часов. По состоянию на 2016 год официальная потребность Ирака в электроэнергии составляет 21 гигаватт, но собственная генерация покрывает меньше половины — всего 10,2 гигаватта.

© AP Photo / Anja NiedringhausГенератор электроэнергии в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Генератор электроэнергии в Багдаде, Ирак

Основную нагрузку в генерирующем секторе несут восемь геотермальных станций. Они вырабатывают 5,4 гигаватта энергии, на втором месте — семь гидроэлектростанций с показателем 2,5 гигаватта, и замыкают тройку газотурбинные станции. В Ираке их четырнадцать, и они производят 2,1 гигаватта. Всю недостающую энергию Ирак импортирует из четырех стран: Иордании, Турции, Ирана и Кувейта, причем стоимость киловатт-часа варьируется пятикратно (от одного до 5,6 цента). Естественно, данная ситуация никоим образом не устраивает руководство страны, недра которой полны полезными ископаемыми.

И вот в 2017 году правительство Ирака заключает с немецкой корпорацией Siemens AG комплексный контракт, целью которого официально значится возрождение энергетического сектора страны.

Строительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2018 / Michele Tantussi
Нужна ли уголовная ответственность за соблюдение американских санкций
Напомним, Siemens — мировой лидер в производстве турбин для энергогенерирующих предприятий. Агрегаты именно ее производства, в частности, были поставлены на Таврическую парогазовую ТЭС в Крыму, что вызвало грандиозный международный скандал.

Учитывая неоспоримый опыт, репутацию и фактические возможности корпорации, неудивительно, что выбор иракцев пал именно на Siemens. По утверждению официального представителя компании Филипа Энкза (Philipp Encz), их предложение было самым выгодным из всех возможных на мировом рынке. Согласно данным из открытых источников, Siemens обязалась в течение следующих четырех лет построить или повторно ввести в строй (с попутной модернизацией) объекты генерации суммарной мощностью одиннадцать гигаватт, то есть полностью ликвидировать зависимость Ирака от импорта энергии. Соглашение было подписано, стороны приступили к подготовке его реализации, и тут началось самое интересное.

© AFP 2018 / Sabah ArarЭлектростанция в Багдаде
© AFP 2018 / Sabah Arar
Электростанция в Багдаде

Свободный рынок свободного мира

США направили официальную ноту премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади (Haider al-Abadi), в которой предупреждали правительство о том, что в случае реализации контракта с Siemens американо-иракские отношения могут значительно ухудшиться, более того, освободители предостерегали освобожденных и от любых секретных переговоров с немецким концерном.

Президент Ирака Бархам Ахмед Салех. Архивное фото
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS
Заместитель госсекретаря США встретился с новым президентом Ирака
Официальная версия столь бесцеремонного вмешательства в дела независимого государства — забота и стремление снизить зависимость Ирака от импорта природного газа из Ирана, который находится под санкциями США. Также утверждалось, что на сделку с немецким концерном иракцев подтолкнула не логика и законы рынка, а козни соседской разведки. Это не наша фантазия, мы всего лишь цитируем выступление Гарретта Маркеса (Garrett Marquis), пресс-секретаря Совета национальной безопасности. Какое отношение Siemens имеет к Ирану и его газу, не вполне понятно, впрочем, кто мы такие, чтобы постичь глубину американской дипломатической мысли.

Cui prodest?

Заставив Ирак расторгнуть сделку с Siemens, Госдеп в прошлое воскресенье столь же "деликатно" принудил правительство этой страны подписать меморандум о взаимопонимании с американским промышленным гигантом и — по случайному стечению обстоятельств — главным конкурентом Siemens — компанией General Electric.

Компания эта широко известна не только своей продукцией, но и довольно специфичным подходом к решению проблем собственной убыточности и отношениям с главными конкурентами. В частности, в 2014 году GE практически за бесценок выкупила контрольный пакет акций французского промышленного гиганта Alstom.

По совершенно случайному стечению обстоятельств топ-менеджмент Alstom стали арестовывать по требованию Минюста США. В частности, один из управляющих компании был задержан и выдан Америке по обвинению в коррупции, которую он организовал в… Индонезии. Далее американская Фемида официально объявила, что готовится взыскать с Alstom штраф в размере одного миллиарда долларов, а очень скоро к генеральному директору компании приехал его коллега, глава General Electric, и предложил купить французского гиганта, параллельно уладив все разногласия с американским законом.

Печать пятидолларовых купюр в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Eva Hambach
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Так случилось, что Alstom производила ультрасовременные парогазовые турбины Arabelle, которыми укомплектовывалось большинство АЭС Франции, и напрямую конкурировала на мировом рынке, в том числе и с GE. Занимала компания и немалую нишу французского военно-промышленного комплекса. Продажа бриллианта тяжелого машиностроения вызвала массовое недовольство среди граждан Франции, однако все попытки отменить сделку утонули в бесконечной говорильне в сенате, не была даже создана соответствующая комиссия. Больше всех продажу Alstom лоббировал молодой и перспективный политик, заместитель секретаря при президенте, некто Эммануэль Макрон.

Подводя итог данной статьи, отметим дополнительно, что General Electric обещает увеличить энергогенерацию Ирака на два-три гигаватта уже к лету следующего года. Единственное условие — максимально быстрое подписание уже не меморандума, а полноценного контракта. В частности, Госдеп США не скрывает, что его крайне желательно подписать до пятого ноября, когда в силу вступит новый пакет санкций против Ирана. Что же касается потерявшего 15 миллиардов долларов Siemens, то на тесном энергетическом рынке, как любят говаривать герои вестернов, нет места для двух шерифов.

Торговые войны США
© Инфографика
Торговые войны США

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