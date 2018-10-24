ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Финнов пугают русскими магазинами: за ними неминуемо последуют танки

(обновлено: 08:08 24.10.2018)
035383
Владимир Корнилов
© Depositphotos / ppl1958Торговая улица в ХельсинкиТорговая улица в Хельсинки
© Depositphotos / ppl1958

Владимир Корнилов

Уровень антироссийской истерии на Западе приобретает невиданный размах. Европейского обывателя доводят до состояния, когда появление по соседству какого-нибудь захудалого русского магазинчика может послужить поводом для жутких страхов: мол, берегись, несчастный бюргер, вслед за этим магазином неминуемо последуют российские танки.

На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
© Fotolia / Pavel Parmenov
В Финляндии закроют единственную русскоязычную радиостанцию
Несколько недель назад вся Финляндия была поставлена на уши небывалой по своим масштабам операцией Национального бюро расследований (НБР) в районе живописного архипелага Турку на юго-западе страны. Сотни вооруженных полицейских, военных, таможенников, представителей береговой охраны оцепили значительную территорию, провели обыски в 17 местах и даже закрыли для полетов любой авиации район примерно в 30 квадратных километров. И все это ради ареста трех человек разных национальностей и выемки финансовых документов.

Как только операция началась, моментально возникло слово "русские". Сразу пустили слух о том, что в этом районе идет охота за русскими подлодками. Эксперты всех мастей кинулись рассказывать о стратегическом значении архипелага. Затем выяснилось, что речь идет не о ловле шпионов, а о расследовании финансовой деятельности некой компании Airiston Helmi, подозреваемой в отмывании денег. Среди задержанных оказался и гражданин России, чего вполне хватило для обострения паранойи. И хоть полиция несколько раз повторила, что речь о шпионаже не ведется, финская пресса до сих пор изо дня в день повторяет истории об "этих страшных русских" и о том, насколько же Финляндия была наивной и неосторожной, позволив россиянам свободную скупку земель в "стратегически важных районах" (как будто там есть неважные).

Некоторые СМИ гордо сообщают: а мы еще десять лет назад предупреждали о появлении русских в этом районе. Канал MTV Uutiset вспомнил свою 45-минутную программу еще за 2009 год, посвященную тому, что в районе архипелага Турку открываются магазины, чьи владельцы — русские. Мол, своевременно проявили бдительность, просигнализировали кому надо, а власти беспечно закрыли глаза.

Подобные "расследования", конечно, порождают параноидальные выводы зрителей и читателей. Один из них призвал тщательно изучить русских покупателей участков с тем, чтобы убедиться, что "российские спецслужбы не инфильтруются в Финляндию под видом магазина сувениров".

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Финляндии
Хотя, казалось бы, что же странного в том, что российские бизнесмены скупают живописные и сравнительно недорогие участки для летних коттеджей? А кто еще позарится на эти далекие от основной части Европы островки с коротким дачным сезоном и довольно суровой зимой? Все сделки были и остаются легальными, принося хорошие доходы в казну Финляндии. Что ж возмущаться-то? Причем финнов совершенно не смущает тот факт, что и их сограждане покупают земельные участки в российской Карелии. Или нам их тоже рассматривать как шпионов и поднимать панику на весь мир с криками "финны идут!"?

Спустя пару недель после масштабного обыска в районе архипелага Турку ажиотаж вокруг "русской угрозы" начал спадать. Но, как всегда, на выручку приходят всевозможные кремленологи, специализирующиеся на раздувании истерики по поводу этой угрозы. Самая тиражная шведскоязычная газета Финляндии HBL опубликовала мнение известного британского специалиста Марка Галеотти, представляющегося миру в качестве "эксперта по российским спецслужбам". Конечно же, он считает, что покупка недвижимости россиянами — элемент страшной гибридной войны.

"Россия все еще рассматривает Финляндию и Швецию как регионы, где могут осуществляться крупные военные операции. В таком случае было бы логично обзавестись там землей и недвижимостью", — авторитетно заявил Галеотти.

При этом он прямо намекнул на то, что только членство Финляндии в НАТО защитит ее от "зеленых человечков". "Аннексия Крымского полуострова прошла без сучка и задоринки во многом благодаря тому, что там уже имелась военная инфраструктура, ведь в Севастополе располагалась база российского флота", — отмечает газета. То есть теперь тебе понятно, дорогой беспечный финн, почему возле тебя открылся магазинчик русских сувениров? Конечно же, он станет поводом для дальнейшего вторжения извне. Срочно под зонтик НАТО!

Солдаты НАТО во время учений Trident Juncture. Архивное фото
© Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum Follow
Россия проинспектирует ВВС Финляндии перед началом учений НАТО
Вся эта истерия разворачивается в тот момент, когда пояс натовских учений у границ России расширяется неимоверными темпами. Только что закончились учения "Чистое небо", унесшие жизни американского и украинского летчиков. Одновременно в Норвегии проходили маневры Brilliant jump с участием до пяти тысяч военнослужащих. Только закончились они — а 25 октября стартуют беспрецедентные для Балтики и Скандинавии учения Trident, где планируется задействовать более 50 тысяч военных из 30 стран. Седьмого ноября активная фаза этих маневров должна закончиться, но уже на следующий день стартуют учения в Польше и Эстонии Anakonda (более 10 тысяч военных). Одновременно в Эстонии будут отрабатывать кибератаку (угадайте, против кого), а также состоятся командные учения НАТО в норвежском городе Ставангер.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом "Игла" на БТР-80 на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом "Игла" на БТР-80 на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае

И эти люди до сих пор не могут успокоиться по поводу гораздо менее масштабных учений "Запад-2017", прошедших год назад в Белоруссии и России. И эти же люди призывают шарахаться от магазина сувениров на финском архипелаге.

В этот понедельник еще один известный британский кремленолог Эдвард Лукас в The Times написал колонку с заголовком "Паранойя — религия путинской России". По его утверждению, русских, мол, пугают тем, что НАТО их окружает. Ага, это ведь не НАТО проводит учения за учениями на наших границах, это ведь не на Западе шарахаются от русских магазинчиков. И они нас обвиняют в паранойе — ну, не смешно ли?

Автомобиль полиции в Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
© AFP 2018 / Alessandro Rampazzo
Охота на "русских троллей". Не пишешь плохо о России — получи срок
А вообще, вся эта шумиха вокруг недвижимости россиян за рубежом лишний раз подтверждает: те предупреждения, которые были обращены к российским бизнесменам из уст высших представителей нашей власти, приобретают все больше оснований. Уже не раз было сказано: собственность россиян лучше всего защищена в России. Иллюзии насчет того, что инвестиции в европейскую недвижимость позволят сохранить и приумножить капитал, стремительно развеиваются. Завтра в твоем магазине русских сувениров кинутся искать подлодку, а какие-нибудь эксперты, важно надувая щеки, заявят, что его используют как повод для нападения "зеленых человечков", засидевшихся в Крыму, — и плакали все твои инвестиции. Во многом для того данная истерия и поддерживается.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена