Финнов пугают русскими магазинами: за ними неминуемо последуют танки

Владимир Корнилов
Уровень антироссийской истерии на Западе приобретает невиданный размах. Европейского обывателя доводят до состояния, когда появление по соседству какого-нибудь захудалого русского магазинчика может послужить поводом для жутких страхов: мол, берегись, несчастный бюргер, вслед за этим магазином неминуемо последуют российские танки.ареста трех человек разных национальностей и выемки финансовых документов.
Как только операция началась, моментально возникло слово "русские". Сразу пустили слух о том, что в этом районе идет охота за русскими подлодками. Эксперты всех мастей кинулись рассказывать о стратегическом значении архипелага. Затем выяснилось, что речь идет не о ловле шпионов, а о расследовании финансовой деятельности некой компании Airiston Helmi, подозреваемой в отмывании денег. Среди задержанных оказался и гражданин России, чего вполне хватило для обострения паранойи. И хоть полиция несколько раз повторила, что речь о шпионаже не ведется, финская пресса до сих пор изо дня в день повторяет истории об "этих страшных русских" и о том, насколько же Финляндия была наивной и неосторожной, позволив россиянам свободную скупку земель в "стратегически важных районах" (как будто там есть неважные).
Некоторые СМИ гордо сообщают: а мы еще десять лет назад предупреждали о появлении русских в этом районе. Канал MTV Uutiset вспомнил свою 45-минутную программу еще за 2009 год, посвященную тому, что в районе архипелага Турку открываются магазины, чьи владельцы — русские. Мол, своевременно проявили бдительность, просигнализировали кому надо, а власти беспечно закрыли глаза.
Подобные "расследования", конечно, порождают параноидальные выводы зрителей и читателей. Один из них призвал тщательно изучить русских покупателей участков с тем, чтобы убедиться, что "российские спецслужбы не инфильтруются в Финляндию под видом магазина сувениров".покупают земельные участки в российской Карелии. Или нам их тоже рассматривать как шпионов и поднимать панику на весь мир с криками "финны идут!"?
Спустя пару недель после масштабного обыска в районе архипелага Турку ажиотаж вокруг "русской угрозы" начал спадать. Но, как всегда, на выручку приходят всевозможные кремленологи, специализирующиеся на раздувании истерики по поводу этой угрозы. Самая тиражная шведскоязычная газета Финляндии HBL опубликовала мнение известного британского специалиста Марка Галеотти, представляющегося миру в качестве "эксперта по российским спецслужбам". Конечно же, он считает, что покупка недвижимости россиянами — элемент страшной гибридной войны.
"Россия все еще рассматривает Финляндию и Швецию как регионы, где могут осуществляться крупные военные операции. В таком случае было бы логично обзавестись там землей и недвижимостью", — авторитетно заявил Галеотти.
При этом он прямо намекнул на то, что только членство Финляндии в НАТО защитит ее от "зеленых человечков". "Аннексия Крымского полуострова прошла без сучка и задоринки во многом благодаря тому, что там уже имелась военная инфраструктура, ведь в Севастополе располагалась база российского флота", — отмечает газета. То есть теперь тебе понятно, дорогой беспечный финн, почему возле тебя открылся магазинчик русских сувениров? Конечно же, он станет поводом для дальнейшего вторжения извне. Срочно под зонтик НАТО!
И эти люди до сих пор не могут успокоиться по поводу гораздо менее масштабных учений "Запад-2017", прошедших год назад в Белоруссии и России. И эти же люди призывают шарахаться от магазина сувениров на финском архипелаге.
В этот понедельник еще один известный британский кремленолог Эдвард Лукас в The Times написал колонку с заголовком "Паранойя — религия путинской России". По его утверждению, русских, мол, пугают тем, что НАТО их окружает. Ага, это ведь не НАТО проводит учения за учениями на наших границах, это ведь не на Западе шарахаются от русских магазинчиков. И они нас обвиняют в паранойе — ну, не смешно ли?