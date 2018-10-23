Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Едва ли не главная для Украины экономическая новость минувшей недели — это "почти одобренная" кредитная линия от МВФ по схеме stand-by и сопряженные с ней всякие разные разности типа принятия в первом чтении совершенно кабального бюджета "на условиях МВФ" и повышения цен на газ для населения территории. Представители МВФ и правительства Украины в общих чертах договорились об условиях экономической политики для запуска нового соглашения stand-by, которое рассчитано на 14 месяцев. Ну, по крайней мере, об этом говорится в сообщении международной кредитной организации. Тем не менее "окончательной бумажки" пока что, к сожалению, нет. Как сообщила в пятницу и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, Международный валютный фонд окончательно согласует новую программу для Украины на основе соглашений stand-by только после окончательного принятия Верховной радой бюджета на 2019 год.

Что особенно важно: соглашение stand-by идет не дополнительно к старым, согласованным и утвержденным программам, которые фактически сорваны и денонсируются. Цитируем документ МВФ: "Новое соглашение stand-by заменит договоренности в рамках программы расширенного финансирования, которая была одобрена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года".

Теперь некоторые подробности.

Во-первых, что такое, собственно, программа stand-by и с чем ее едят.

Соглашение о резервных кредитах (stand-by arrangements, именно о нем, судя по всему, и идет речь) предполагает, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в любое время в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий. В современных условиях главным назначением кредитов stand-by является кредитование макроэкономических стабилизационных программ, то есть в данных условиях кредит резервируется исключительно под выплаты по критичным внешним займам и необходим, чтобы не объявлять немедленный дефолт.

Поэтому "политическая цель" возможного кредита прозрачна и очевидна: отсрочить неминуемое, чтобы дать возможность украинским властям провести президентские и парламентские выборы.

А дальше — дальше понятно все или почти все.

Кредит выдан на предельно жестких для МВФ условиях и на жесткие сроки: на четырнадцать месяцев.

И, по сути, с точки зрения Международного валютного фонда, "ликвидационная комиссия" должна что-то решить.

Теперь пару слов об условиях кредитования.

Условием достижения "рамочных договоренностей" стало то, что Верховная рада в первом чтении приняла проект бюджета страны. В законопроект заложен рост экономики на три процента (при этом особенно забавным выглядит тот факт, что тот же МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3 до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 до 4173 гривен. При этом планируемые доходы составят 1,008 триллиона гривен, расходы — 1,094 триллиона гривен, дефицит — 89,989 миллиарда гривен, или 2,3% ВВП. В принципе, конечно, формально дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда. И в том, что Рада проголосует за него в последующих чтениях (это необходимо, чтобы МВФ имел возможность еще до конца этого года запустить новую программу кредитования Украины), тоже мало сомнений. Но вот сумеют ли выдержать его параметры при исполнении — тут, знаете ли, очень большой вопрос.

Ну, да это уже и не важно.

Тут интереснее другое.

Как заявил в эфире одного из украинских каналов Владимир Гройсман, рассказывая о расходной части бюджета: "У нас бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть". При этом есть известные подозрения, что украинский премьер еще, мягко говоря, "немного согрешил против истины". Просто, как говорил раньше глава местной Счетной палаты господин Пацкан, на погашение и обслуживание госдолга необходимо направить порядка 40% бюджета. А пресловутые "цифры Гройсмана" связаны с объединением легким движением руки центрального и региональных бюджетов, то ли он просто лукавил, то ли правительство Украины и туда тоже хочет непременно "залезть": "грошей немае", но как-нибудь надо жить.

И здесь в качестве жертвы украинскими властями снова выбрано беззащитное, в сущности, население. Так, к примеру, согласован не только рост тарифа на газ на 23,5% (тут дело "громкое", огласки не избежишь). Но еще и (это также прописано в бюджете республики) сокращены на 15,9 миллиарда гривен, или 21,2%, расходы на предоставление населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Словом, картина выглядит в общем и целом настолько удручающе, что понятно: украинским властям надо "немедленно что-то решать". А это либо дефолт через какое-то время сразу после выборов. Но в нынешних украинских реалиях это фактически неминуемый обвал не только экономической, но и административной, и военно-политической системы страны.Со всеми вытекающими последствиями.

Которыми могут стать либо назначение "внешнего управляющего", который опять-таки при любых обстоятельствах при такой цифири может только констатировать медицинский факт, что имеет дело с failed state, и назначить "ликвидационную комиссию". Либо — при удачном для киевских властей раскладе — какой-нибудь "форс-мажор" типа "большой войны с российским агрессором". В которой можно потерпеть поражение и попробовать добежать до Борисполя, чтобы потом учредить "правительство в изгнании". И переложить чудовищные для данной территории суверенные долги (по официальной украинской версии, порядка 80 миллиардов долларов, но сколько они там еще "госгарантий" надавали — кто ж его знает) на "агрессора". И в этом нет никакой "конспирологии", обыкновенная логика цифр.

И вот на принятие этого решения "коллективный Запад" в лице МВФ и дает киевской власти те самые четырнадцать месяцев и, возможно, 3,9 миллиарда долларов кредита по жесточайшей схеме stand-by. Которую иногда неофициально называют "кредит последней надежды". Это когда ты берешь дополнительные долги, по сути, на обслуживание предыдущих.

Но когда у тебя дефицитный бюджет и отрицательное внешнеторговое сальдо, то тут даже студенту второго-третьего курса понятно, что надежд нет никаких.