ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Что для Украины означает новая программа МВФ

(обновлено: 08:09 23.10.2018)
08320
Дмитрий Лекух
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Едва ли не главная для Украины экономическая новость минувшей недели — это "почти одобренная" кредитная линия от МВФ по схеме stand-by и сопряженные с ней всякие разные разности типа принятия в первом чтении совершенно кабального бюджета "на условиях МВФ" и повышения цен на газ для населения территории. Представители МВФ и правительства Украины в общих чертах договорились об условиях экономической политики для запуска нового соглашения stand-by, которое рассчитано на 14 месяцев. Ну, по крайней мере, об этом говорится в сообщении международной кредитной организации. Тем не менее "окончательной бумажки" пока что, к сожалению, нет. Как сообщила в пятницу и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, Международный валютный фонд окончательно согласует новую программу для Украины на основе соглашений stand-by только после окончательного принятия Верховной радой бюджета на 2019 год.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Медведчук объяснил нищету украинцев

Что особенно важно: соглашение stand-by идет не дополнительно к старым, согласованным и утвержденным программам, которые фактически сорваны и денонсируются. Цитируем документ МВФ: "Новое соглашение stand-by заменит договоренности в рамках программы расширенного финансирования, которая была одобрена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года".
Теперь некоторые подробности.

Во-первых, что такое, собственно, программа stand-by и с чем ее едят.

Соглашение о резервных кредитах (stand-by arrangements, именно о нем, судя по всему, и идет речь) предполагает, что страна получает гарантию того, что она сможет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в любое время в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий. В современных условиях главным назначением кредитов stand-by является кредитование макроэкономических стабилизационных программ, то есть в данных условиях кредит резервируется исключительно под выплаты по критичным внешним займам и необходим, чтобы не объявлять немедленный дефолт.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Украинцам объяснили повышение цены на газ
Поэтому "политическая цель" возможного кредита прозрачна и очевидна: отсрочить неминуемое, чтобы дать возможность украинским властям провести президентские и парламентские выборы.

А дальше — дальше понятно все или почти все.

Кредит выдан на предельно жестких для МВФ условиях и на жесткие сроки: на четырнадцать месяцев.

И, по сути, с точки зрения Международного валютного фонда, "ликвидационная комиссия" должна что-то решить.

Теперь пару слов об условиях кредитования.

На крючке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На крючке

Условием достижения "рамочных договоренностей" стало то, что Верховная рада в первом чтении приняла проект бюджета страны. В законопроект заложен рост экономики на три процента (при этом особенно забавным выглядит тот факт, что тот же МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3 до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 до 4173 гривен. При этом планируемые доходы составят 1,008 триллиона гривен, расходы — 1,094 триллиона гривен, дефицит — 89,989 миллиарда гривен, или 2,3% ВВП. В принципе, конечно, формально дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда. И в том, что Рада проголосует за него в последующих чтениях (это необходимо, чтобы МВФ имел возможность еще до конца этого года запустить новую программу кредитования Украины), тоже мало сомнений. Но вот сумеют ли выдержать его параметры при исполнении — тут, знаете ли, очень большой вопрос.

Штаб-квартира нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Нафтогаз" предупредил о дефолте Украины
Ну, да это уже и не важно.

Тут интереснее другое.

Как заявил в эфире одного из украинских каналов Владимир Гройсман, рассказывая о расходной части бюджета: "У нас бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть". При этом есть известные подозрения, что украинский премьер еще, мягко говоря, "немного согрешил против истины". Просто, как говорил раньше глава местной Счетной палаты господин Пацкан, на погашение и обслуживание госдолга необходимо направить порядка 40% бюджета. А пресловутые "цифры Гройсмана" связаны с объединением легким движением руки центрального и региональных бюджетов, то ли он просто лукавил, то ли правительство Украины и туда тоже хочет непременно "залезть": "грошей немае", но как-нибудь надо жить.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова на заседании Верховной рады Украины в Киеве (крайние справа)
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова на заседании Верховной рады Украины в Киеве (крайние справа)

И здесь в качестве жертвы украинскими властями снова выбрано беззащитное, в сущности, население. Так, к примеру, согласован не только рост тарифа на газ на 23,5% (тут дело "громкое", огласки не избежишь). Но еще и (это также прописано в бюджете республики) сокращены на 15,9 миллиарда гривен, или 21,2%, расходы на предоставление населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
МВФ понизил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году
Словом, картина выглядит в общем и целом настолько удручающе, что понятно: украинским властям надо "немедленно что-то решать". А это либо дефолт через какое-то время сразу после выборов. Но в нынешних украинских реалиях это фактически неминуемый обвал не только экономической, но и административной, и военно-политической системы страны.
Со всеми вытекающими последствиями.

Которыми могут стать либо назначение "внешнего управляющего", который опять-таки при любых обстоятельствах при такой цифири может только констатировать медицинский факт, что имеет дело с failed state, и назначить "ликвидационную комиссию". Либо — при удачном для киевских властей раскладе — какой-нибудь "форс-мажор" типа "большой войны с российским агрессором". В которой можно потерпеть поражение и попробовать добежать до Борисполя, чтобы потом учредить "правительство в изгнании". И переложить чудовищные для данной территории суверенные долги (по официальной украинской версии, порядка 80 миллиардов долларов, но сколько они там еще "госгарантий" надавали — кто ж его знает) на "агрессора". И в этом нет никакой "конспирологии", обыкновенная логика цифр.

Киево-Печерская Лавра
© РИА Новости / Александр Альтман
Перейти в фотобанк
"Нафтогаз" умыл руки: в Киеве уже полгода нет горячей воды

И вот на принятие этого решения "коллективный Запад" в лице МВФ и дает киевской власти те самые четырнадцать месяцев и, возможно, 3,9 миллиарда долларов кредита по жесточайшей схеме stand-by. Которую иногда неофициально называют "кредит последней надежды". Это когда ты берешь дополнительные долги, по сути, на обслуживание предыдущих.

Но когда у тебя дефицитный бюджет и отрицательное внешнеторговое сальдо, то тут даже студенту второго-третьего курса понятно, что надежд нет никаких.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена