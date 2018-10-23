Почему наши СМИ купились на вранье швейцарского банка

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Одно из самых токсичных свойств значительной части российского медиа-класса и российского экспертного сообщества заключается в готовности воспринимать за чистую монету и продвигать в инфополе в качестве истины в последней инстанции любую ложь, если она соответствует нужной антироссийской идеологической установке. Более того, в российском инфополе из-за этого формируются даже позорные ежегодные традиции. Например, каждый год, начиная с 2012-го, со ссылкой на исследования швейцарского банка Credit Suisse публикуется информация о якобы зафиксированном в России чудовищном уровне социального неравенства, на фоне которого якобы меркнет даже колоссальное неравенство, свойственное наименее благополучным странам Южной и Центральной Америки. Авторов публикаций вообще не смущает тот факт, что заявленный швейцарскими банкирами уровень российского неравенства никак не стыкуется с данными Международного банка и даже с так называемым "фактбуком" ЦРУ, и конечно же они не задаются вопросом о том, как так получается, и нет ли в методологии Credit Suisse каких-то проблем или ангажированности.

Издания, которые претендуют на профессионализм и экспертное понимание экономики, удовлетворяются очень простой схемой: из исследования Credit Suisse вытаскивается и публикуется наиболее негативный для России вывод, к этому выводу (в лучшем случае) добавляется мнение эксперта, который соглашается с позицией швейцарского банка и подчеркивает, что все, конечно, очень плохо, но вот дальше обязательно будет еще хуже.

Каждый год первоначальный вброс превращается в целый ком публикаций в соцсетях. Собственно новость обычно звучит примерно так: "швейцарский банк установил, что десять процентов россиян владеют 82% всего личного богатства в России". Эта новость превращается в заявление о том, что у нас все хуже, чем в Гондурасе, и десять процентов самых богатых россиян владеют 82% национального богатства или 82% экономики в целом. Особенно интересно, что зачастую те же пользователи соцсетей активно репостят тексты о том, как государство душит частную инициативу, и о том, как 70% российской экономики контролируется государством.

Замечать противоречие между тезисом "82% национального богатства принадлежит десяти процентам россиян" и тезисом "70% экономики в России — государственные" им не позволяет то ли гордость, то ли уверенность в том, что аудитория в любом случае ничего не заметит.

Для понимания того, насколько странный способ оценки распределения национального богатства избран исследователями Credit Suisse, достаточно провести мысленный эксперимент. Представим себе страну, в которой все предприятия, все шахты, все квартиры, все автомобили — принадлежат государству, но где-то в глубокой провинции есть один (всего один) частный огород на 20 соток, который принадлежит одному человеку. Так вот. По методологии Credit Suisse — это государство и будет самым неравным на земле, хуже Гондураса и Сомали, потому что 100% личного богатства (а Credit Suisse пишет именно о личном частном богатстве) будет принадлежать именно этому человеку.

Россия — конечно же, не образец социального равенства. Но все-таки при критике нашей страны лучше придерживаться хотя бы элементарного здравого смысла. Тем более, что замеры неравенства того же Мирового банка дают оценки, которые легче стыкуются с реальностью: российские показатели хуже стран "старой Европы", и примерно соответствуют неравенству, свойственному Китаю и США.

Однако если все-таки очень хочется считать истинной в последней инстанции именно исследования Credit Suisse — то тогда придется признать, что в России происходит невероятный экономический рывок, который не идет ни в какое сравнение с чилийским или китайским экономическим чудом.

Судите сами: если взять те же самые исследования того же банка Credit Suisse за 2013 год и за 2018 год, то выясняется, что, по оценке швейцарских банкиров, в 2013 году "медианный взрослый россиянин" (то есть самый рядовой россиянин, который беднее половины сограждан, но богаче другой половины) обладал личным богатством (включая недвижимость, сбережения, собственность) в размере 871 доллара. А в 2018 году этот же "самый рядовой медианный россиянин" уже обладает личным богатством в размере 2739 долларов.

Получается, что если принять анализ Credit Suisse за истину в последней инстанции, то тогда нужно констатировать, что за пять лет личное богатство самого рядового россиянина (несмотря на санкции, флюктуацию курса рубля и падение цен на нефть) увеличилось более чем в три раза! Это очевидно не совпадает с наблюдаемой реальностью, но тогда нужно признать, что вообще все выводы и оценки швейцарских банкиров не заслуживают доверия — ибо все их последующие расчеты основаны на изначально нереалистичных цифрах.

Для полноты картины нужно отметить, что это мегаисследование, казалось бы, респектабельной финансовой структуры использует в своих моделях ошибочные параметры, которые может проверить любой школьник. Они даже не знают точное число населения России и "путаются в показаниях": например, в 2013 году, по их версии, в России жили всего 139 миллионов человек, а в 2018-м — уже 144 миллиона.

Банкиры даже не попытались объяснить, каким образом в их реальности были преодолены все демографические проблемы России и население увеличилось на пять миллионов человек (даже если предположить что Credit Suisse признал Крым российской территорией, где живет примерно два миллиона россиян). На 1 января 2018 года по оценке Росстата в России было 146,88 миллиона жителей.

Вся эта история в очередной раз подтверждает старую программистскую поговорку "мусорные данные на входе порождают мусорный результат на выходе". Но главное в другом: из всех выводов, которые можно было сделать из этого исследования, российские журналисты, эксперты и лидеры общественного мнения в основном выбрали только один, самый негативный, и даже не удосужились проинформировать читателей обо всех остальных (таких же неправильных, но позитивных) выводах. Вот это и есть наглядная политическая и идеологическая ангажированность.

С учетом того, что против нас идет самая настоящая информационная война, нельзя не провести параллель с известными "произведениями" американской (и не только американской) пропаганды эпохи холодной и других войн. В 80-х годах прошлого века предшественники сегодняшних вечно ноющих экспертов и пророков "конца России", вместе с их идеологическими друзьями из структур западного иновещания, потратили миллионы человеко-часов на эффективное убеждение жителей нашей страны в том, что страну нужно срочно "сдать", ибо в ней несправедливое распределение благ. А если ее разнести, то у всех будет счастье, свобода и триста сортов колбасы. На практике получилось то, от чего до сих пор до конца не оправились. Не стоит повторять ошибки прошлого, и если со страной будет все в порядке, то с другими проблемами мы обязательно справимся.