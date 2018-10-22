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На вкус и цвет все кандидаты в президенты Украины одинаковы

(обновлено: 08:06 22.10.2018)
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Нюра Н. Берг
© Depositphotos / РalinchakАдминистрация президента Украины. Архивное фотоАдминистрация президента Украины. Архивное фото
© Depositphotos / Рalinchak

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

До выборов президента Украины осталось пять месяцев, и многочисленные аналитики, опираясь на данные соцопросов, уже активно обсуждают самые причудливые варианты выхода кандидатов во второй тур. Имя возможного нового главы государства в этих анализах целиком и полностью зависит от степени явной или тайной аффилированности эксперта с администрацией президента Порошенко. Здесь излишне отважные предположения о финальном бенефициаре выборов чреваты неприятностями, поэтому безопаснее импровизировать на тему вероятного спарринг-партнера для Петра Алексеевича в решающей схватке второго тура.

Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Аналитики обожают сравнивать перспективы хронических кандидатов вроде Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко; новых вероятных любимцев Госдепа, например певца Вакарчука; ставленников Коломойского типа комика Зеленского; представителей радикальных националистов и плеяды условных оппозиционеров родом из бывшей Партии регионов… С жаром обсуждаются варианты раскрутки самого удобного для Порошенко визави во втором туре, прикидываются версии скупки голосов и беспощадного включения админресурса. Словом, идет активное, шумное, агрессивное и цветистое освоение пустоты. Потому что конкретная фамилия того, кто выйдет в финальную схватку, и в конечном итоге личность нового президента не имеет ровным счетом никакого значения.

Причин тому много, но мы выделим две основные.

Причина первая. Все кандидаты на самый высший пост в государстве обязаны будут ответить на главные вопросы, которые непременно им зададут уже на дальних подступах к президентской гонке. Каждый из них должен будет четко и бескомпромиссно обозначить свое отношение к:

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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— принадлежности Крыма и Донбасса;

— характеру военных действий на востоке Украины;

— роли и месту украинского языка во всех сферах жизни страны;

— формату взаимоотношений с Российской Федерацией;

— перспективе создания поместной церкви и особенностям передела церковной собственности;

— евроатлантической интеграции.

Бездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Экономические программы кандидатов считаются на Украине делом третьестепенным и почти не обсуждаются. Вся риторика уже объявленных кандидатов и готовящихся к президентскому каминг-ауту персонажей практически полностью исчерпывается знаменитым дискурсом "зрадоперемога, месть и ганьба". То есть речь почти всегда идет о победах, предательствах, мести и позоре и едва ли не во всех случаях с упоминанием окончательного "прощавання" с Россией. Страсти и слюни в эфирах ток-шоу рвутся в клочья, но не надейтесь услышать там хотя бы что-нибудь экономическое, кроме дежурных заверений о победных реформах по директивам МВФ. Прямо сейчас наиболее ценные промоутеры достижений украинской власти с наглостью, достойной лучшего применения, поздравляют украинцев с очередным повышением почти на четверть цены на газ, заверяя биомассу в том, что все это — залог окончательной незалежности, а не обнищания, как кто-то мог бы подумать.

© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

Но вернемся к перечню основных вопросов. Любой кандидат из списка старожилов президентских кампаний на весь список ответит однозначно. Вы не найдете ни малейшей содержательной разницы в позициях Тимошенко, Гриценко, Тягнибока (или его сменщика). Разница может быть лишь в степени цветистости агрессивной риторики или изощренности стилистических рюшек, но по сути все ответят одно и то же: Крым и Донбасс — украинские, поместной церкви — быть, Россия — агрессор и оккупант, язык должен быть тотально украинский, НАТО — наш рулевой, и далее со всеми остановками. С этой точки зрения украинцам нет ровно никакой разницы, кто из тяжеловесов победит, — все они будут жестко держать обозначенный курс на полный разрыв с Россией, подавление какой бы ни было фронды, насаждение мовы, радикальный национализм.

Петр Порошенко во время посещения Объединенного операционного центра сил многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Возможно, кто-то наивно считает, что условно свежая кровь в виде певца Вакарчука или комика Зеленского, налитая в старые майданные мехи, освежит погибающий от самоотравления желчью государственный механизм? Возможно, кто-то думает, что эти относительно молодые люди захотят закончить войну и станут призывать нацию к миру, взаимной терпимости и уважению собственных сограждан? Нет, такого не будет. Ибо каждый из этих политических неофитов отчетливо понимает, в серной кислоте какой концентрации придется им, в случае нечаянной и крайне маловероятной победы, рулить этой страной.

Все без исключения молодые квазиполитики, таким образом, ни на йоту не отличаются от монстров украинского политического бестиария, и пусть никого не обманывают робкие попытки, например, Вакарчука философствовать о победе всего хорошего над всем плохим. Потому что список всего "плохого" давно отлит в бетоне, как и список всего "хорошего", и является обязательным для всех. Комик Зеленский, кстати, неоднократно разрывал вышиванку на груди, клянясь в верности украинской национальной идее, жертвовал крупные суммы на поддержку карателей, давал для них концерты и произносил крайне запальчивые русофобские речи, не сносив башмаков, в которых продюсировал свои киноподелки в России.

Украинский флаг
© AFP 2018 / Yuri Cortez
Украинцам показали, кто в доме хозяин

Теперь зайдем с оппозиционной стороны. В лагере бывших регионалов продолжается размежевание: едва ли не каждый день с шумом и грохотом, а также взаимными разоблачениями создаются и тут же рушатся новые альянсы. Избиратели полностью дезориентированы и волнуются. А волноваться не нужно — пустое это. Потому что все представители условно оппозиционного лагеря на вышеперечисленные вопросы ответят ровно так же, как на них отвечают представители власти и украинские националисты. Невозможно представить ситуацию, в которой по хотя бы одному из этих пунктов кандидат в президенты высказал не противоположное, а пусть даже отклоняющееся от генеральной линии на пару миллиметров мнение и остался бы кандидатом.

© AFP 2018 / Sergei SupinskiУчастник акции протеста в маске с изображением флага и герба Украины в Киеве
© AFP 2018 / Sergei Supinski
Участник акции протеста в маске с изображением флага и герба Украины в Киеве

И здесь мы плавно переходим ко второй причине того, что имя нового президента Украины имеет ускользающе малое значение.

В эти дни Верховная рада приступила к обсуждению законопроекта, представленного Александром Шевченко из партии "Укроп" (хайли лайкли креатура олигарха Коломойского). Этот депутат предлагает приговаривать  к пяти годам заключения за оправдание военной агрессии России на Украине или за призывы к сепаратизму либо к созданию триединого славянского государства. Закон также предусматривает отказ в регистрации тем кандидатам в президенты и в депутаты, которые пропагандируют русскую идеологию. Поскольку под "русскую идеологию" можно подвести практически любое здравое высказывание, возможностей для оппозиционных импровизаций у кандидатов в президенты немного. Их практически нет.

Заседание Совета глав государств – участников СНГ в Сочи. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Далее. Принятый недавно закон, в очередной раз ужесточающий языковые требования и оставляющий русский язык почти исключительно для пения в душе под шум воды, уже показал себя во всей красе. Пара ТВ-каналов, которые почему-то именуются оппозиционными, несмотря на глубокую лояльность имеющимся жесточайшим идеологическим директивам, мгновенно почти полностью перешли к вещанию на мове. Их риторика, отдаленно напоминавшая демократическую, уже тщательно откорректирована.

И вот представители одного из них уже называют Порошенко единственным разрушителем империй, которого боится Путин, а также ввязываются в безобразный скандал в ПАСЕ, одобряя хамство украинских представителей в адрес российской журналистки. Владельцы и менеджмент каналов ждут анонсированной тотальной ревизии — и вместо света в конце тоннеля для них маячит перспектива быть закрытыми по обвинению в пропаганде антиукраинских идей.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Скажите, какой канал в такой ситуации согласится предоставить трибуну для реально оппозиционного политика? Каким образом такой политик сможет вести свою агитационную деятельность? За каждым его шагом и словом пристально наблюдают легионы цеевропейцев, готовых в любой момент отвлечься от демонстративных зигований и факельных маршей для примерного окорота смельчака.
Один из кандидатов, Евгений Мураев, уже столкнулся с тем, что традиционно неустановленные патриоты разгромили и подожгли помещение, в котором депутат собирается открыть свой новый телеканал. Но что он сможет делать на этом канале, если власть отныне вменяет в вину собственнику СМИ то, что его гость говорит в прямом эфире?

…Мы все с большим интересом наблюдаем за тем, как руководит Соединенными Штатами президент Трамп, обложенный со всех сторон раздраженными демократами и частью собственных соратников. И это притом, что он является представителем мощной политической силы — партии консерваторов. Мы видим, как вертит президентом политическая элита страны, более всего, кажется, озабоченная тем, чтобы Трамп таки развязал войну с Россией.

Проводя очевидную параллель, спросим теперь: даже если предположить, что на Украине победит вменяемый порядочный человек, взявшийся внезапно и ниоткуда, то что он сможет поменять в этой стране, учитывая состояние умов ее гражданского общества и глубоко вассальной элиты?

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