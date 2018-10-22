Охота на "русских троллей". Не пишешь плохо о России — получи срок

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости"Сильным прецедентом" назвал этот случай известный критик России Уильям Браудер, осужденный у нас за мошенничество и неуплату налогов.
Сейчас, когда вокруг этого поразительного приговора наверняка поднимется шум, западные аналитики и эксперты начнут рассказывать нам, что этих граждан Финляндии якобы осудили не за их политические взгляды. Однако достаточно посмотреть на заголовки западных изданий, сообщивших о приговоре, чтобы убедиться в обратном. "Финна приговорили за пророссийскую кампанию ненависти против журналиста", "Финна приговорили к тюрьме за пророссийскую онлайн-кампанию ненависти", "Тюрьма для тролля. В Финляндии судили основателя прокремлевских сайтов" — более чем показательно. "Пророссийский", "прокремлевский" — это основное обвинение, судя по этим публикациям. Причем ни у кого даже не вызвало вопросов более чем странное словосочетание "пророссийская ненависть".
Ресурс был скандальным, эпатажным, резким, многие финские политики обвиняли его в разжигании ненависти к мигрантам. Но сайт постоянно набирал популярность и стал сильно влиять на общественное мнение. Причем назвать его "прокремлевским" никак нельзя. Как следует из слов организатора бойкота интернет-ресурса Ханны Хуумонен, этот ярлык объясняется тем, что сайт (вдумайтесь) "никогда не пишет ничего плохого о России". Факт отсутствия гадостей о нашей стране, по мнению активистки Социал-демократической партии, "наводит на определенные мысли". Вот, собственно, и вся "вина": раз ты не пишешь плохо о России — ты уже "прокремлевский" и наверняка финансируешься Кремлем.призвав стучать на него. А затем, когда редактора арестовали, посвятила значительную часть расследования поискам "русского следа" в финансировании сетевого ресурса. Но так ничего и не нашла.
Поводом для основных обвинений против Яничкина послужил скандал вокруг финской журналистки Йессики Аро. Та и сама за словом в карман не лезла, организовав кампанию травли "русских троллей" в Финляндии, к которым она отнесла не только Яничкина, но и известного финского правозащитника Йохана Бекмана. Методы работы Аро, мягко говоря, вызывают сомнения. К примеру, своим главным достижением в разоблачении "троллей" она считает видеоинтервью с… некими джинсами, которые она представила как "сотрудника фабрики русских троллей в Петербурге". На видео, снятом непонятно где и непонятно с кем, приводятся в жутком переводе слова некоего человека, который говорит "страшную крамолу" о том, что ему по контракту запрещено разглашать подробности его работы.
С одной стороны, разглашение персональных данных гражданина действительно подлежит порицанию. Но с другой, странно слышать осуждение этого от лиц, бурно приветствующих публикацию любых персональных данных о российских гражданах, на которых на Западе вешают ярлык "агент ГРУ".
В итоге Яничкин решением суда приговорен к 22 месяцам тюрьмы (даже больше, чем требовала прокуратура). А Бекман получил один год условно и солидный штраф — 100 тысяч евро. Причем привлечение Бекмана к процессу против Яничкина — это однозначно политический акт. Сам политолог и правозащитник в комментарии для РИА Новости пояснил: "Меня решили добавить, чтобы показать, что Яничкин и MV-Lehti якобы связаны с Россией, хотя я никакого отношения к сайту не имею. Суть в том, что уже в 2016 году MV-Lehti стал самым популярным сетевым ресурсом с почти миллионной аудиторией еженедельно, поэтому пронатовские издания начали преследовать его".
То есть маленький гипсовый советский солдат — это угроза. А постоянные оскорбления в адрес самого Бекмана таковыми не считаются. В свое время финский правозащитник поднял шум по поводу публичных оскорблений в адрес этнических русских, которые звучали из уст известного финского журналиста Туомаса Мурая. Но, как мы видим, оскорблять русских — это не преступление в Финляндии, преступление — быть "пророссийским".
Причем, судя по всему, такой подход становится общим для Европы. Чего стоит только инициатива Министерства юстиции Дании о принятии закона, на основании которого будут сажать на 12 лет людей, влияющих на "общественное мнение, если их взгляды так или иначе совпадают со взглядами Кремля".
Вот и известная финская активистка, выступающая против вступления Финляндии в НАТО, комментируя для нас дело Яничкина — Бекмана, рассказала, как сама Аро вела кампанию травли против инакомыслящих: "Эта журналистка сделала карьеру, навешивая ярлыки "кремлевских троллей" на обычных финнов, включая меня. Я бы сказала, что Яничкин <…> действительно исламофоб, но, с другой стороны, Йессика Аро — распространительница русофобской пропаганды".
Однако активистка попросила не называть своего имени. В условиях кампании травли и запугивания это все больше чревато последствиями для людей, критикующих внутреннюю и внешнюю политику своих стран. Да-да, в некогда демократичной Европе, когда-то кичившейся своей свободой слова.