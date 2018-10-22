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Охота на "русских троллей". Не пишешь плохо о России — получи срок

(обновлено: 08:06 22.10.2018)
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Владимир Корнилов
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХельсинки. Архивное фотоХельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Вид Риги
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
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Всевозможные антироссийские "голоса" и кремленологи празднуют "историческую победу": в Европе "пророссийские тролли" начали получать реальные тюремные сроки. Речь идет о жестком приговоре суда Хельсинки в отношении Ильи Яничкина, главного редактора скандального финского сайта MV-Lehti, и оппозиционного политолога Йохана Бекмана, известного защитника прав детей и русских родителей в Финляндии. "Сильным прецедентом" назвал этот случай известный критик России Уильям Браудер, осужденный у нас за мошенничество и неуплату налогов.

© AP Photo / Remy de la MauviniereМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Международный финансист и инвестор Уильям Браудер

Сейчас, когда вокруг этого поразительного приговора наверняка поднимется шум, западные аналитики и эксперты начнут рассказывать нам, что этих граждан Финляндии якобы осудили не за их политические взгляды. Однако достаточно посмотреть на заголовки западных изданий, сообщивших о приговоре, чтобы убедиться в обратном. "Финна приговорили за пророссийскую кампанию ненависти против журналиста", "Финна приговорили к тюрьме за пророссийскую онлайн-кампанию ненависти", "Тюрьма для тролля. В Финляндии судили основателя прокремлевских сайтов" — более чем показательно. "Пророссийский", "прокремлевский" — это основное обвинение, судя по этим публикациям. Причем ни у кого даже не вызвало вопросов более чем странное словосочетание "пророссийская ненависть".

На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
© Fotolia / Pavel Parmenov
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В чем же "пророссийскость" приговоренных? Главный осужденный — уроженец Финляндии Илья Яничкин (его отец — выходец из России, мать — финка), создатель сайта MV-Lehti, активно критикующий финские власти за иммигрантскую и пронатовскую позицию. Сайт прославился весной 2015 года, когда начал собственное расследование изнасилования, совершенного группой иммигрантов из Сомали на станции Тапанила. Тогда его посещаемость взлетела до 800 тысяч человек в неделю, что очень много для Финляндии.

CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком

Ресурс был скандальным, эпатажным, резким, многие финские политики обвиняли его в разжигании ненависти к мигрантам. Но сайт постоянно набирал популярность и стал сильно влиять на общественное мнение. Причем назвать его "прокремлевским" никак нельзя. Как следует из слов организатора бойкота интернет-ресурса Ханны Хуумонен, этот ярлык объясняется тем, что сайт (вдумайтесь) "никогда не пишет ничего плохого о России". Факт отсутствия гадостей о нашей стране, по мнению активистки Социал-демократической партии, "наводит на определенные мысли". Вот, собственно, и вся "вина": раз ты не пишешь плохо о России — ты уже "прокремлевский" и наверняка финансируешься Кремлем.

Участники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу Мэй
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Охота на "русских ботов". Британское правительство попалось на лжи
Финская полиция в итоге сама организовала процесс над сайтом Яничкина, публично призвав стучать на него. А затем, когда редактора арестовали, посвятила значительную часть расследования поискам "русского следа" в финансировании сетевого ресурса. Но так ничего и не нашла.

Поводом для основных обвинений против Яничкина послужил скандал вокруг финской журналистки Йессики Аро. Та и сама за словом в карман не лезла, организовав кампанию травли "русских троллей" в Финляндии, к которым она отнесла не только Яничкина, но и известного финского правозащитника Йохана Бекмана. Методы работы Аро, мягко говоря, вызывают сомнения. К примеру, своим главным достижением в разоблачении "троллей" она считает видеоинтервью с… некими джинсами, которые она представила как "сотрудника фабрики русских троллей в Петербурге". На видео, снятом непонятно где и непонятно с кем, приводятся в жутком переводе слова некоего человека, который говорит "страшную крамолу" о том, что ему по контракту запрещено разглашать подробности его работы.

Научные журналы
© Flickr / brewbooks
Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тоже
Ясно, что это интервью вызвало немало насмешек в Сети. Особенно постарались те, на кого сама Аро постоянно навешивала и навешивает ярлыки, включая сайт MV-Lehti. Там были опубликованы ее персональные данные, после чего, по утверждению журналистки, ей якобы начали поступать угрозы из России, Казахстана и Украины. Заодно сайт Яничкина опубликовал материалы дела, в свое время возбужденного против Аро в связи с незаконным хранением и употреблением запрещенных препаратов. Кроме того, ее неоднократно уличали в распространении откровенных фейков.

С одной стороны, разглашение персональных данных гражданина действительно подлежит порицанию. Но с другой, странно слышать осуждение этого от лиц, бурно приветствующих публикацию любых персональных данных о российских гражданах, на которых на Западе вешают ярлык "агент ГРУ".

© Depositphotos / stevanovicigorФейковые новости
© Depositphotos / stevanovicigor
Фейковые новости

В итоге Яничкин решением суда приговорен к 22 месяцам тюрьмы (даже больше, чем требовала прокуратура). А Бекман получил один год условно и солидный штраф — 100 тысяч евро. Причем привлечение Бекмана к процессу против Яничкина — это однозначно политический акт. Сам политолог и правозащитник в комментарии для РИА Новости пояснил: "Меня решили добавить, чтобы показать, что Яничкин и MV-Lehti якобы связаны с Россией, хотя я никакого отношения к сайту не имею. Суть в том, что уже в 2016 году MV-Lehti стал самым популярным сетевым ресурсом с почти миллионной аудиторией еженедельно, поэтому пронатовские издания начали преследовать его".

Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент
CC BY 2.0 / A.Currell / Christiansborg Palace
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Бекман, известный в России защитой прав детей в семьях российского происхождения, привел нам выдержку из обвинительного заключения, в котором ему вообще вменили в вину "жуткое преступление": "Передал в конце марта 2015 года для Аро миниатюрную гипсовую копию так называемого Бронзового солдата, находящегося в Эстонии. Памятник построен в Таллине в честь советских солдат и связан с русским оккупационным режимом в Эстонии. Перенос памятника привел к масштабным беспорядкам в Таллине в 2007 году. Учитывая военную символику этого памятника, <…> суд находит, что Аро восприняла такой подарок как угрозу. <…> На этот вывод не влияет тот факт, что сначала Аро отнеслась к нему шутливо и с легким юмором".

© Фото : Matti PaavonenАктивист Йохан Бекман
© Фото : Matti Paavonen
Активист Йохан Бекман

То есть маленький гипсовый советский солдат — это угроза. А постоянные оскорбления в адрес самого Бекмана таковыми не считаются. В свое время финский правозащитник поднял шум по поводу публичных оскорблений в адрес этнических русских, которые звучали из уст известного финского журналиста Туомаса Мурая. Но, как мы видим, оскорблять русских — это не преступление в Финляндии, преступление — быть "пророссийским".
Причем, судя по всему, такой подход становится общим для Европы. Чего стоит только инициатива Министерства юстиции Дании о принятии закона, на основании которого будут сажать на 12 лет людей, влияющих на "общественное мнение, если их взгляды так или иначе совпадают со взглядами Кремля".

Флаги России и Эстонии в Таллине
© Depositphotos / konstantin32
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Цель таких решений и законопроектов предельно ясна: запугать журналистов, экспертов, ученых. В свое время это испытал на себе лектор Университета Осло Бьёрн Нистад, который считает, что лишился должности за позитивные отзывы о политике России. Теперь, по его мнению, норвежские ученые просто стараются не говорить об этом вслух — "можно потерять работу".

Вот и известная финская активистка, выступающая против вступления Финляндии в НАТО, комментируя для нас дело Яничкина — Бекмана, рассказала, как сама Аро вела кампанию травли против инакомыслящих: "Эта журналистка сделала карьеру, навешивая ярлыки "кремлевских троллей" на обычных финнов, включая меня. Я бы сказала, что Яничкин <…> действительно исламофоб, но, с другой стороны, Йессика Аро — распространительница русофобской пропаганды".

Однако активистка попросила не называть своего имени. В условиях кампании травли и запугивания это все больше чревато последствиями для людей, критикующих внутреннюю и внешнюю политику своих стран. Да-да, в некогда демократичной Европе, когда-то кичившейся своей свободой слова.

© Flickr / JonathanХельсинки
© Flickr / Jonathan
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