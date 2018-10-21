Кто покажет путь миру? Индийцы говорят, что Индия

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

"Решения для Индии — решения для мира": это о чем? Ну, в данном конкретном случае — о чем-то узкопрофессиональном, о решениях по части искусственного интеллекта, обучаемых машин, блокчейна и тому подобного. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открывал в Дели Центр четвертой индустриальной революции и говорил там приведенные выше слова, как это обычно бывает в таких случаях.

Но вдобавок он сказал, что вклад его страны в ту самую четвертую революцию потрясет мир. А еще есть такая оценка: весь в целом экономический рост в Индии и дальше будет одним из трех самых быстрых в мире, если не самым быстрым. Это говорит уже не Моди, а Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда.

Хотеть потрясти мир не запрещено любым народам. Но если это стремительно растущая страна размером с Индию, то есть третья экономика планеты (после Китая и США) по паритету покупательной способности или седьмая по иной системе подсчета, то мы внимательнее прислушиваемся к высказываниям или лозунгам типа "решения для Индии, решения для мира".

Суть ситуации в том, что одно-два десятилетия назад, может быть, подобные слова внутри Индии и звучали, но никто за ее пределами не обращал на них внимания: бедная страна с проблемами, мало ли что там заявляют. А сейчас все стало серьезно. И когда кто-то в Индии говорит, что его страна может показать путь всему миру — неважно, в какой области, — то сегодня нормальная реакция такова: ну, покажите. А вдруг это нам пригодится. И эта смена настроения, вообще-то, событие громадного масштаба.

Заметим, что прошедшей весной примерно о том же заявлял и лидер Китая Си Цзиньпин. Так что перед нами не одна, а две страны, которые от решения сложных внутренних задач готовы перейти к роли морального лидера и примера для других — если тем интересно такому примеру следовать. При этом, заметим, индийцы не столько могут, сколько хотят конкурировать и с китайцами в чем угодно, в том числе по части показывания правильных путей миру.

Еще несколько лет назад Индия была погружена в сонный пессимизм. При Моди — да, собственно, накануне его прихода к власти — началась буря споров, пересмотр незыблемого, оспаривание неоспоримого. Вообще-то это называется национальным возрождением.

Что сегодня можно прочитать на ресурсах, близких к Моди и его партии (и что из прочитанного может пригодиться миру)? А все что угодно, самое неожиданное.

Например, о том, что в Китае сейчас скоростных железных дорог больше, чем во всем внешнем мире в целом (30 тысяч километров), и поезда на них разгоняются до 350 километров в час, а в Индии еще только спорят насчет полускоростных поездов (до 160 километров в час). Почему так? Ответ неожиданный: а потому, что китайцы работают по 11 часов в день, а мы все ругаемся между собой. Нация должна быть единой в достижении общих целей.

Или — размышления насчет того, что интернет должен был соединить мир и открыть эру глобализации, дав невиданные возможности для общения. А вместо этого он привел к противоположному — к обострению межгосударственной и внутринациональной вражды.

Или — насчет тех самых новых технологий, которыми так восхищался Нарендра Моди: а понимаем ли мы, как эти технологии меняют культуру? Что, например, будет, если — когда — изобретут технологию чтения мыслей (а она в зачатке уже есть, так же как можно видеть тело человека сквозь одежду)?

Если описать коротко индийский подход к этим проблемам, которые обсуждаются, вообще-то, во всем мире, то он заключается в том, что исходить надо из того, что такое человек и что ему нужно. То есть не делать человека пассивным объектом, если не жертвой, воздействия технологий. А значит, речь об образовании человека.

И вот тут мы видим два материала, авторскую статью и интервью, на эту самую тему — что существующая система образования должна уйти. Да-да, та самая система, американская и в целом западная, которая была и есть все это время и в Индии — и она же попала в Россию в 90-е годы. Уйти ей надо, в частности, потому, что она не воспитывает в человеке гражданина.

Интервью дает министр образования США Бетси Девос, а статья принадлежит представителю Индии в ЮНЕСКО профессору Дж. С. Раджпуту. Выводы у них, как уже сказано, одинаковые — с таким образованием дальше нельзя.

А с каким можно? Индийский путь — вернуться к идеям монаха и философа Свами Вивекананды (1863-1902). Вообще, если можно одним именем обозначить и описать все, что сейчас происходит в Индии, то это Вивекананда (а Махатма Ганди постепенно уступает ему первенство по части постановки национальных целей).

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL Перейти в фотобанк Россия сыграла ключевую роль в повышении уровня жизни индийцев, заявил Моди — мозговой центр кабинета Моди, и общая идея работы фонда в том, что именно от Свами-джи исходит мудрость для будущей Индии.

По части образования, напоминает профессор из ЮНЕСКО, великий философ говорил следующее: колонизаторы лишили индийцев истории, культуры и наследия в результате спланированных усилий по дестабилизации их традиционной, но динамичной образовательной системы.

А теперь читаем слова Бетси Девос: "Существует важнейшая необходимость, чтобы ученики понимали фундаментальные основы нашей страны и идеи, вокруг которых наша страна формировалась". То есть ученики в США этого сегодня не понимают. Интересно, да?

И, продолжает Вивекананда, у нас есть миссия: хранить и копить духовную энергию нашего народа — и излить ее водопадом на весь мир, когда придет час. Рассыпать по миру наши сокровища, а в ответ быть готовыми получить то, что другие захотят дать нам.

Может, и правда "час пришел", и "решения для Индии" пригодятся и остальному миру?