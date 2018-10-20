ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

России нашли замену на рынке мирового зла

Сюжет:
Поиски журналиста Джамаля Хашукджи (89)
018501
Иван Данилов
© AFP 2018 / Bulent Kilic Консульство Саудовской Аравии в СтамбулеКонсульство Саудовской Аравии в Стамбуле
© AFP 2018 / Bulent Kilic

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Октябрь 2018
© AFP 2018 / Ozan Kose
Трамп заявил, что журналист Хашукджи, по всей видимости, мертв
Скандал вокруг исчезновения и возможного убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашукджи набирает обороты, а его последствия имеют все шансы вылиться не только на мировой нефтяной рынок, но и в серьезные изменения геополитического соотношения сил. Американский журналист Джоэль Поллак из протрамповского издания Breitbart идеально сформулировал причины, по которым "саудовский вопрос" вдруг стал таким острым в американской политической повестке:

"Саудовская Аравия никогда не была примером соблюдения прав человека. А СМИ вдруг заинтересовались этим только потому, что до выборов (в конгресс и сенат США. — Прим. авт.) осталось три недели и им нужна новая Россия". Это очень точная оценка, которая прекрасно объясняет все действия американских и европейских политиков, которые вдруг объявили Эр-Рияд едва ли не средоточием мирового зла. Для нас это неплохая новость независимо от того, будет ли Саудовская Аравия именно "заменителем" в роли мирового зла или просто станет с Россией в один ряд в списке тех, кого "вашингтонский обком" приказал считать плохими.

Нельзя не отметить, что у Саудовской Аравии есть все шансы пройти кастинг на роль "мирового злодея, которого срочно нужно наказать". Самый главный критерий: Эр-Рияд старается дружить с Трампом, а сам американский президент высказывался в том смысле, что с таким клиентом, как Саудовская Аравия, надо дружить, что только раззадорило его критиков и активизировало требование по введению санкций. Во-вторых, рядовому американцу (и, при желании, европейцу) можно очень наглядно объяснить, какое зло ему лично причинили саудовские принцы. Достаточно просто рассказать, что это именно они ("в сговоре с Путиным") подняли рядовому американскому и европейскому обывателю цены на бензин и — опосредованно — на все остальные товары.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
США на грани введения санкций против Саудовской Аравии, считают эксперты
Патриотически настроенным американским избирателям можно напомнить о национальности участников теракта 11 сентября и попутно обвинить Трампа в том, что он поддерживает государство — спонсор терроризма. А для, так сказать, "полного набора" могут быть использованы аргументы, связанные с мнимыми или реальными нарушениями прав меньшинств в Саудовской Аравии, несмотря на то что главный защитник любых меньшинств, Барак Обама, предпочитал всего этого не замечать.

Помимо всего вышеизложенного, в пользу концентрации общественного гнева и политического давления именно на Саудовской Аравии говорит еще и тот факт, что Саудовская Аравия — заведомо слабее России и с ней, по версии многих американских политиков и экспертов, можно конфликтовать абсолютно безнаказанно, без опасения "получить ракетой по лицу". Это опасная иллюзия, но американскими политикам, медийщикам и экспертному сообществу свойственно недооценивать другие страны, причем даже в том случае, если у них ядерное оружие есть, не говоря уже обо всех остальных.

© AFP 2018 / Ozan Kose Фотографии пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи
© AFP 2018 / Ozan Kose
Фотографии пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи

Несмотря на то что Трамп почти открытым текстом предлагает саудовской стороне просто заявить, что убийство диссидента было "эксцессом исполнителя" или чьей-то личной инициативой, а также предлагает дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы, даже конгрессмены из партии Трампа требуют введения санкций. Более того, министр финансов США Мнучин отменил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не провоцировать усиление скандала.

Турецкие полицейские в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
СМИ сообщили о причастности саудовского генконсула к убийству Хашукджи
В некотором роде мы наблюдаем натурный эксперимент, который даст ответ на вопрос: "Защищает ли единовременная дань в 110 миллиардов долларов от американских санкций?" Сумма в 110 миллиардов — это размер контракта на поставку американского оружия, который был заключен Трампом с саудовским руководством в 2017 году, и именно к этому соглашению американский президент постоянно возвращается в качестве аргумента против ухудшения отношений с Эр-Риядом.

Скандал вокруг исчезновения и возможного убийства Джамаля Хашукджи пришелся как нельзя кстати в контексте попыток группы американских сенаторов и конгрессменов принять так называемый "билль НОПЕК" — закон, который даст право властям США судить другие страны в американских судах за создание картелей на нефтяном рынке, выписывать участникам картелей штрафы, а потом конфисковать (в зачет штрафов) имущество этих стран, до которого смогут дотянуться заокеанские приставы.

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка

Из-за скандала и медленного превращения Саудовской Аравии в "политически токсичного клиента" даже очень верные саудовские лоббисты отказываются на них работать. Например, влиятельная лоббистская компания Gibson Dunn, в которой работает бывший главный солиситор (адвокат, представляющий правительство в судах) США Тед Олсон, отказалась от многомиллионного контракта по лоббированию блокирования вышеупомянутого законопроекта, а некоторые американские СМИ уже пишут о том, что шансы на принятие "билля НОПЕК" резко возросли.

Демонстрация за введение санкций против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи прошла у Белого дома
© РИА Новости / Екатерина Соболь
Около Белого дома прошла демонстрация за введение санкций против Эр-Рияда
Если будет воплощен в жизнь наиболее радикальный сценарий развития американо-саудовского конфликта, то нас ждут крайне интересные события. В случае введения санкций и принятия "билля НОПЕК" все участники сделки ОПЕК+Россия окажутся под жесткими американскими санкциями и власти США (даже если Трампу этого не будет сильно хотеться) станут охотиться за финансовыми и не только финансовыми активами Саудовской Аравии, России и Ирана.

На фоне такого развития событий действия российских властей по сокращению вложений в американские облигации и радикальное увеличение золотого запаса России окажутся крайне дальновидными мерами. Реакция нефтяного рынка, скорее всего, будет предполагать резкий рост цен. На санкциях против одного Ирана цены существенно выросли за последние несколько месяцев. А уж если под санкциями (а "билль НОПЕК" — это фактически санкции) окажется Саудовская Аравия и, возможно, Россия, то в результате можно получить настоящий ценовой шок, тем более что арабская сторона уже угрожала через квазиофициальные СМИ ответить на санкции, подняв цену на нефть до 200 долларов за баррель.

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh
Главы МИД G7 призвали наказать всех виновных в деле Хашукджи
Если американские активы саудовской стороны будут арестованы (неважно, под каким предлогом), то Эр-Рияду придется искать другие формы оплаты за нефть. И независимо от того, какая комбинация из евро, юаней, золота или других валют будет выбрана, нефтедолларовой системе фактически придет конец со всеми вытекающими последствиями для американской и мировой экономики.

Очень вероятно, что все вышеизложенное советники Трампа сейчас стараются объяснить сенаторам и конгрессменам, которые хотят продемонстрировать свою силу и сломать через колено одновременно Трампа, Саудовскую Аравию и Россию. Если же американские паралментарии выберут жесткий вариант конфронтации, то это будет очередной пример того, как гордость и глупость политической элиты добивает некогда великую империю.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена