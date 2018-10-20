России нашли замену на рынке мирового зла

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Скандал вокруг исчезновения и возможного убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашукджи набирает обороты, а его последствия имеют все шансы вылиться не только на мировой нефтяной рынок, но и в серьезные изменения геополитического соотношения сил. Американский журналист Джоэль Поллак из протрамповского издания Breitbart идеально сформулировал причины, по которым "саудовский вопрос" вдруг стал таким острым в американской политической повестке:

"Саудовская Аравия никогда не была примером соблюдения прав человека. А СМИ вдруг заинтересовались этим только потому, что до выборов (в конгресс и сенат США. — Прим. авт.) осталось три недели и им нужна новая Россия". Это очень точная оценка, которая прекрасно объясняет все действия американских и европейских политиков, которые вдруг объявили Эр-Рияд едва ли не средоточием мирового зла. Для нас это неплохая новость независимо от того, будет ли Саудовская Аравия именно "заменителем" в роли мирового зла или просто станет с Россией в один ряд в списке тех, кого "вашингтонский обком" приказал считать плохими.

Нельзя не отметить, что у Саудовской Аравии есть все шансы пройти кастинг на роль "мирового злодея, которого срочно нужно наказать". Самый главный критерий: Эр-Рияд старается дружить с Трампом, а сам американский президент высказывался в том смысле, что с таким клиентом, как Саудовская Аравия, надо дружить, что только раззадорило его критиков и активизировало требование по введению санкций. Во-вторых, рядовому американцу (и, при желании, европейцу) можно очень наглядно объяснить, какое зло ему лично причинили саудовские принцы. Достаточно просто рассказать, что это именно они ("в сговоре с Путиным") подняли рядовому американскому и европейскому обывателю цены на бензин и — опосредованно — на все остальные товары.

Патриотически настроенным американским избирателям можно напомнить о национальности участников теракта 11 сентября и попутно обвинить Трампа в том, что он поддерживает государство — спонсор терроризма. А для, так сказать, "полного набора" могут быть использованы аргументы, связанные с мнимыми или реальными нарушениями прав меньшинств в Саудовской Аравии, несмотря на то что главный защитник любых меньшинств, Барак Обама, предпочитал всего этого не замечать.

Помимо всего вышеизложенного, в пользу концентрации общественного гнева и политического давления именно на Саудовской Аравии говорит еще и тот факт, что Саудовская Аравия — заведомо слабее России и с ней, по версии многих американских политиков и экспертов, можно конфликтовать абсолютно безнаказанно, без опасения "получить ракетой по лицу". Это опасная иллюзия, но американскими политикам, медийщикам и экспертному сообществу свойственно недооценивать другие страны, причем даже в том случае, если у них ядерное оружие есть, не говоря уже обо всех остальных.

Несмотря на то что Трамп почти открытым текстом предлагает саудовской стороне просто заявить, что убийство диссидента было "эксцессом исполнителя" или чьей-то личной инициативой, а также предлагает дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы, даже конгрессмены из партии Трампа требуют введения санкций. Более того, министр финансов США Мнучин отменил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не провоцировать усиление скандала.

В некотором роде мы наблюдаем натурный эксперимент, который даст ответ на вопрос: "Защищает ли единовременная дань в 110 миллиардов долларов от американских санкций?" Сумма в 110 миллиардов — это размер контракта на поставку американского оружия, который был заключен Трампом с саудовским руководством в 2017 году, и именно к этому соглашению американский президент постоянно возвращается в качестве аргумента против ухудшения отношений с Эр-Риядом.

Скандал вокруг исчезновения и возможного убийства Джамаля Хашукджи пришелся как нельзя кстати в контексте попыток группы американских сенаторов и конгрессменов принять так называемый "билль НОПЕК" — закон, который даст право властям США судить другие страны в американских судах за создание картелей на нефтяном рынке, выписывать участникам картелей штрафы, а потом конфисковать (в зачет штрафов) имущество этих стран, до которого смогут дотянуться заокеанские приставы.

© AP Photo / Hasan Jamali Нефтяной станок-качалка © AP Photo / Hasan Jamali Нефтяной станок-качалка

Из-за скандала и медленного превращения Саудовской Аравии в "политически токсичного клиента" даже очень верные саудовские лоббисты отказываются на них работать. Например, влиятельная лоббистская компания Gibson Dunn, в которой работает бывший главный солиситор (адвокат, представляющий правительство в судах) США Тед Олсон, отказалась от многомиллионного контракта по лоббированию блокирования вышеупомянутого законопроекта, а некоторые американские СМИ уже пишут о том, что шансы на принятие "билля НОПЕК" резко возросли.

Если будет воплощен в жизнь наиболее радикальный сценарий развития американо-саудовского конфликта, то нас ждут крайне интересные события. В случае введения санкций и принятия "билля НОПЕК" все участники сделки ОПЕК+Россия окажутся под жесткими американскими санкциями и власти США (даже если Трампу этого не будет сильно хотеться) станут охотиться за финансовыми и не только финансовыми активами Саудовской Аравии, России и Ирана.

На фоне такого развития событий действия российских властей по сокращению вложений в американские облигации и радикальное увеличение золотого запаса России окажутся крайне дальновидными мерами. Реакция нефтяного рынка, скорее всего, будет предполагать резкий рост цен. На санкциях против одного Ирана цены существенно выросли за последние несколько месяцев. А уж если под санкциями (а "билль НОПЕК" — это фактически санкции) окажется Саудовская Аравия и, возможно, Россия, то в результате можно получить настоящий ценовой шок, тем более что арабская сторона уже угрожала через квазиофициальные СМИ ответить на санкции, подняв цену на нефть до 200 долларов за баррель.

Если американские активы саудовской стороны будут арестованы (неважно, под каким предлогом), то Эр-Рияду придется искать другие формы оплаты за нефть. И независимо от того, какая комбинация из евро, юаней, золота или других валют будет выбрана, нефтедолларовой системе фактически придет конец со всеми вытекающими последствиями для американской и мировой экономики.

Очень вероятно, что все вышеизложенное советники Трампа сейчас стараются объяснить сенаторам и конгрессменам, которые хотят продемонстрировать свою силу и сломать через колено одновременно Трампа, Саудовскую Аравию и Россию. Если же американские паралментарии выберут жесткий вариант конфронтации, то это будет очередной пример того, как гордость и глупость политической элиты добивает некогда великую империю.