В России готовится фильм-сатира на жертв геноцида

Виктор Мараховский
Вначале новости культурной жизни. Целый ряд глубоко приличных СМИ и т. н. медийных персон синхронно опубликовал тексты о фильме "Праздник" режиссера и сценариста А. Красовского — сатирической комедии о том, как привилегированный класс жрал куру в самые страшные дни ленинградской блокады.
Сам режиссер раздает интервью, в которых признает, что возмущение, конечно, сделало ему пиар — но намекает, что может и не дожить до премьеры. И поясняет, что фильм о том, как богатые, "причем незаслуженно богатые", лицемерно радуются жизни посреди человеческой беды.
Оставив в стороне сам парадоксальный факт, что лица, запрещающие ругать невышедший фильм, считают возможным его защищать — обратим внимание на главное.
А именно.
Вся защита "Праздника" — это, говоря просто, мухлеж и наперсточничество. Такие же мухлеж и наперсточничество, как и сюжет кино.
Роберто Бениньи снял фильм "Жизнь прекрасна" для того, чтобы показать подвиг "маленького человека" — оказавшись в жерновах бесчеловечной машины с маленьким сыном, этот человек сделал максимум того, что смог: соврал сыну, что все это игра.
Леонид Быков снял фильм "В бой идут одни "старики" для того, чтобы показать: подвиги в небе Великой Отечественной совершали не гранитные сверхлюди, а люди обычные, человеческие — имевшие свои слабости, страхи и чувство юмора.
Если бы Бениньи построил свою картину на том, что в концлагере некоторые узники из богатых банкирских семейств только притворяются жертвами холокоста, а на самом деле подкупили охрану и жрут в три горла — это был бы фильм "Праздник".
Если бы Быков построил свою картину на том, что командир эскадрильи капитан Титаренко бухает в блиндаже с зенитчицами и вешает на себя медали за фиктивные боевые вылеты, пока где-то в небе в боях с абстрактным злом гибнут летчики — это был бы фильм "Праздник".
Весь внутренний кайф создателей этих фильмов — как и "Праздника" — в том, что они, игнорируя настоящее зло, креативно раскапывают, придумывают и смакуют зло внутри добра. Ведь это же так весело — "деконструировать миф" и "пересочинить героизм". Это же так хайпово — заставить защитников Брестской крепости, скажем, кого-нибудь насиловать. А партизан — жечь белорусскую деревушку, и чтобы немцы с хорошими лицами ее защищали. "Вата" зашумит, Минкульт, если повезет, не выдаст прокатное удостоверение — а значит, впереди и фестивали, и гранты, и награды.
Подлость защитников данного творчества — в том же. Они тоже обожают раскапывать, придумывать и безжалостно уличать зло в родном государстве (в любую его историческую эпоху). Но при этом почему-то отмораживаются и перестают замечать зло куда большее, если его совершили где-то за пределами родного государства.
Это, правда, будет неправильная деконструкция мифа. Потому что это будет деконструкция очень классного и удобного мифа "Искусство вне политики", которым, когда надо, — можно шумно размахивать, а когда надо — стыдливо прятать.
Любители деконструировать Блокаду такого никогда не снимут. И не потому, что это противоречит их убеждениям, а потому, что они трусы и подлецы.