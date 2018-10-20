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В России готовится фильм-сатира на жертв геноцида

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Виктор Мараховский
© Проект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"Кадр из фильма Алексея Красовского ПраздникКадр из фильма Алексея Красовского Праздник
© Проект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"

Виктор Мараховский

Вначале новости культурной жизни. Целый ряд глубоко приличных СМИ и т. н. медийных персон синхронно опубликовал тексты о фильме "Праздник" режиссера и сценариста А. Красовского — сатирической комедии о том, как привилегированный класс жрал куру в самые страшные дни ленинградской блокады.

Сценарист Алексей Красовский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Красовский решил снять черную комедию о блокаде Ленинграда
Все эти тексты одинаковы. Они начинают с того, что нельзя ругать фильм, который еще никто не видел. Затем поясняют, что снимать комедию о чудовищных трагедиях можно, и приводят одни и те же примеры: "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи и "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова. А заканчивают тем, что в условиях официозного патриотического угара судьба картины будет, конечно, непростой — ведь нынешняя государственная элита узнает себя в "привилегированной семье ленинградцев, готовящейся есть от пуза посреди голодных смертей".

Сам режиссер раздает интервью, в которых признает, что возмущение, конечно, сделало ему пиар — но намекает, что может и не дожить до премьеры. И поясняет, что фильм о том, как богатые, "причем незаслуженно богатые", лицемерно радуются жизни посреди человеческой беды.

Оставив в стороне сам парадоксальный факт, что лица, запрещающие ругать невышедший фильм, считают возможным его защищать — обратим внимание на главное.

А именно.

Вся защита "Праздника" — это, говоря просто, мухлеж и наперсточничество. Такие же мухлеж и наперсточничество, как и сюжет кино.

Кадр из фильма Алексея Красовского Праздник
© Страница фильма Алексея Красовского "Праздник" на Planeta.ru
Обхохочетесь: комедия про ленинградскую блокаду
Защитники веселой сатиры снисходительно пинают граждан за то, что те якобы "разозлились на стоящие рядом слова "блокада" и "комедия". Хотя на самом деле граждан взбесило вовсе не это. А то, что одна из величайших трагедий Великой Отечественной войны используется для того, чтобы высмеять и уличить (на основании чистой фантазии, как признал создатель кинофильма) не Гитлера и не фашизм. А собственную же отвратительную страну.

Роберто Бениньи снял фильм "Жизнь прекрасна" для того, чтобы показать подвиг "маленького человека" — оказавшись в жерновах бесчеловечной машины с маленьким сыном, этот человек сделал максимум того, что смог: соврал сыну, что все это игра.

Леонид Быков снял фильм "В бой идут одни "старики" для того, чтобы показать: подвиги в небе Великой Отечественной совершали не гранитные сверхлюди, а люди обычные, человеческие — имевшие свои слабости, страхи и чувство юмора.

Если бы Бениньи построил свою картину на том, что в концлагере некоторые узники из богатых банкирских семейств только притворяются жертвами холокоста, а на самом деле подкупили охрану и жрут в три горла — это был бы фильм "Праздник".

Если бы Быков построил свою картину на том, что командир эскадрильи капитан Титаренко бухает в блиндаже с зенитчицами и вешает на себя медали за фиктивные боевые вылеты, пока где-то в небе в боях с абстрактным злом гибнут летчики — это был бы фильм "Праздник".

Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербуржцы возмущены идеей черной комедии про блокадный Ленинград
То есть на самом деле подлость не в том, что "Праздник" — это комедия. А в том, что это очередные "Четыре дня в мае", "Служу Советскому Союзу" и "Сволочи". Напомним: в первом из этих фильмов, тоже основанном на фальшивке, зверообразные красноармейцы рвутся насиловать немецкий детдом — оказываясь злом на фоне защищающих детишек нацистских солдат. Во втором — основанном вообще ни на чем — невинно посаженные советские интеллигенты отражают атаку фашистского десанта, за что их тут же расстреливает вернувшееся трусливое советское начальство. В третьем — основанном на реальном зверстве немецких нацистов, но перенесенном на советских разведчиков — детей-беспризорников натаскивают быть безжалостными убийцами.

© Проект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"Кадр из фильма Алексея Красовского "Праздник"
© Проект "Фильм Алексея Красовского "Праздник"
Кадр из фильма Алексея Красовского "Праздник"

Весь внутренний кайф создателей этих фильмов — как и "Праздника" — в том, что они, игнорируя настоящее зло, креативно раскапывают, придумывают и смакуют зло внутри добра. Ведь это же так весело — "деконструировать миф" и "пересочинить героизм". Это же так хайпово — заставить защитников Брестской крепости, скажем, кого-нибудь насиловать. А партизан — жечь белорусскую деревушку, и чтобы немцы с хорошими лицами ее защищали. "Вата" зашумит, Минкульт, если повезет, не выдаст прокатное удостоверение — а значит, впереди и фестивали, и гранты, и награды.

Подлость защитников данного творчества — в том же. Они тоже обожают раскапывать, придумывать и безжалостно уличать зло в родном государстве (в любую его историческую эпоху). Но при этом почему-то отмораживаются и перестают замечать зло куда большее, если его совершили где-то за пределами родного государства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мединский объяснил, когда решат вопрос о комедии про блокадный Ленинград
А ведь тут придумывать ничего не нужно — ни фантазий, ни "секретных документов". Можно взять афишу концертов, скажем, в городе Одессе, где 29 октября значится выступление заслуженного артиста России Михаила Ефремова с программой "Гавновопрос", а 10 декабря — концерт Бориса Борисовича Гребенщикова. И снять фильм, в котором события разворачиваются в Одессе параллельно на этих замечательных концертах и 2 мая 2014 года. Вот со сцены жжет Михаил Олегович, а вот его благодарные зрители стреляют по людям, вылезающим из горящих окон. Шок-эффект обеспечен, и главное — все правда.

Это, правда, будет неправильная деконструкция мифа. Потому что это будет деконструкция очень классного и удобного мифа "Искусство вне политики", которым, когда надо, — можно шумно размахивать, а когда надо — стыдливо прятать.

Любители деконструировать Блокаду такого никогда не снимут. И не потому, что это противоречит их убеждениям, а потому, что они трусы и подлецы.

 

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