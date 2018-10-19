Газовый гамбит Польши

Сергей Савчук, для РИА Новости

Два дня назад СМИ принесли сенсационную новость о том, что Польша в лице своей компании PGNiG подписала с американской Venture Global LNG контракт на поставку сжиженного природного газа. Контракт длительный, на двадцать два года, в течение которых поляки будут ежегодно получать по два миллиона тонн СПГ. Сообщение мгновенно подхватили и понесли, наращивая истерию. Многочисленные эксперты наперегонки стали строить догадки и считать, насколько же смертельный удар нанесен России в целом и "Газпрому" в частности. Как водится, степень западни, в которую в очередной раз загнала себя "эта страна", ограничивалась фантазией рассказчика.

Мы же предлагаем вам, уважаемые читатели, взглянуть на данную ситуацию с несколько иной стороны, основанной не на эмоциях, а на упрямых, но чрезвычайно занимательных фактах. Усаживайтесь поудобнее, берите кружки с чаем — обещаем, скучно не будет.

Мизансцена

Всякий раз, когда речь идет о Польше, нужно крепко держать в голове базовый факт — поляки в реальности, что бы они там ни заявляли, ведут борьбу не с Россией, а с Германией. Ни для кого не секрет, что внутри ЕС есть страны-лидеры и есть аутсайдеры. Германия совершенно однозначно экономический и промышленный лидер Евросоюза. Польша — страна-аутсайдер с исторически гипертрофированными амбициями. Ежегодно Польша получает от ЕС безвозмездную помощь в сумме 17 миллиардов евро, всего же с момента вступления в евросемью в бюджет страны вкачано около 230 миллиардов. Статус вечного просителя и нахлебника, конечно же, поляков чрезвычайно тяготит, и они любыми путями пытаются раскочегарить реальный сектор своей экономики. Вот тут-то на арену и выходят все внутренние разногласия.

Внутри ЕС давно создана жесткая система производства, и ведущие страны, естественно, совершенно не жаждут конкуренции со стороны младоевропейцев. И как только условная Болгария или Румыния пытается как-то выбраться из-под заботливой, но очень увесистой руки европейского законодательства, так сразу в дело вступают различные невидимые, но крайне действенные методы: интриги, лоббизм, искусственно создаваемые проблемы и все прочее. Именно в рамках данной парадигмы Германия практически принудила Болгарию отказаться от "Южного потока" и мгновенно начала строительство потока "Северного", но уже прямо к себе, минуя ненужных посредников и конкурентов.

Германия — это страна с наиболее динамично растущей промышленностью и энергогенерацией. И хотя цена киловатт-часа там по сравнению с Польшей выше, Германия на практике субсидирует все собственные энергоемкие предприятия. Бюджет большой, могут себе позволить. А вот Польша даже при более низких ценах на электроэнергию такого позволить себе не может — бюджет худой. И в какой-то момент Польша, чтобы создать задел для будущего рывка, решила использовать самую примитивную, но одновременно самую действенную маскировку — оголтелую русофобию, которая сегодня в западном мире является чем-то вроде тренда или хорошего тона.

Мы не будем утверждать, что нам известна какая-то сокровенная истина, все написанное дальше — просто перечисление уже свершившихся фактов. Делать выводы мы предоставляем нашим читателям.

Акт первый

Маленькое отступление. Скажите, вы помните хотя бы одно выступление польских политиков против работы газопроводов "Ямал — Европа" или "Турецкий поток"? А ведь они также перекачивают в Евросоюз десятки миллиардов кубометров недемократичного русского газа. Вся праведная ярость поляков почему-то направлена исключительно против "Северного потока — 2".

Общая потребность Польши в газе — мизерные пятнадцать миллиардов кубометров, пять из которых поляки добывают собственными силами. Все остальное они закупают у России. На рубеже 2011-2012 годов Польша начинает строительство СПГ-терминала в Свиноуйсьце, и чем было вызвано его начало, хитрым планом или покорностью коллективной воле Европы, теперь уже не узнать. Примечателен факт — на момент начала строительства США производили ноль кубометров СПГ, не было ни единого американского СПГ-завода.

Посланники Польши поехали на поклон в Катар, который тоже не поставлял в Европу ни единого кубометра газа, предпочитая гораздо более прибыльные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Катар выставил максимально жесткие, практически кабальные условия поставок СПГ, и Польша на них безропотно согласилась. Чтобы было понятно — Польша согласилась на условие "плати и (или) вези", и потом, когда срок сдачи терминала был сорван, молча платила Катару за газ, который не получала. Мощность терминала в Свиноуйсьце — пять миллиардов кубометров, а из Катара приходило всего 1,1 миллиарда. То есть терминал не просто не окупался, а приносил внушительные убытки, а ведь сверху еще давил кредит, выданный на его строительство.

Акт второй

В 2013 году в США запускают первый завод по сжижению газа Sabine Pass и ровно в это же время в европейской, а оттуда и в мировой прессе начинается информационная буря. Буквально из каждого утюга польские политики с яростью декларировали, что теперь они наконец-то смогут избавиться от ненавистного русского газа, их спасет американский СПГ. Проходит еще четыре года. Поставки американского СПГ в Европу мизерны, не более трех процентов от общей потребности. Более того, произведенный в Америке СПГ был хуже по качеству, чем катарский, да и стоимость фрахта газовоза за это время выросла более чем втрое, до 70 тысяч долларов в сутки. Казалось бы, есть более дешевый и качественный катарский газ, логистическое плечо короче, есть готовый контракт, надо отказываться от поставок из США. Не тут-то было.

В июне 2017 года Польша с пафосом и фанфарами встретила первый газовоз из Америки. Польская и европейская пресса просто неистовствовала: прощай, "Газпром"! Мы победили! Америка с нами! За кадром осталось то, что СПГ полякам поставили не американцы, а британцы, компания Centrica. Польша искренне их за это поблагодарила и… мгновенно перепродала весь газ в самую европейскую страну галактики. Причем продала себе в убыток. Согласно официальным данным украинского госреестра, потери Польши составили около восьми миллионов евро. Не очень логично, скажете вы? Дело в том, что прибыль PGNiG за тот же год составила 577 миллионов евро, то есть никто в ней с голоду не умер. Но за подсчетами польской "глупости" все проморгали главное — Польша де-факто получила статус международного газового трейдера, войдя в пул таких стран, как Катар, Россия, Норвегия и прочие.

CC0 / Kancelaria Premiera / Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018 CC0 / Kancelaria Premiera / Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018

По ком молчит "Газпром"

Глава PGNiG Петр Вожняк уже заявил, что весь СПГ, произведенный на двух американских заводах, покупается по формуле FOB (Free On Board). Это означает, что, попав на борт судна, газ автоматически перестает быть американским и полностью принадлежит новым владельцам. Напомним, что СПГ из Катара поляки могут доставлять только в Польшу, а вот СПГ из Америки — куда угодно. Даже если предположить, что PGNiG все-таки будет гонять через Атлантику газовозы в Свиноуйсьце, то суммарно все контракты на СПГ, при потребности в десять миллиардов, покроют только шесть. Заявление же господина Вожняка, что СПГ из Америки будет на треть дешевле, чем трубопроводный из России, смело можно отнести в категорию "анекдот года".

Вероятно, вы спросите, а почему же в эту ситуацию никак не вмешался и не прокомментировал российский "Газпром"? А ему это совершенно не нужно. Все эти игрища никоим образом не задевают интересов российской госкомпании. Польша не просто не отказалась от поставок российского газа, она их даже нарастила на 0,5%. То есть все громкие заявления польских топовых политиков можно делить на ноль. Все необходимые Польше десять миллиардов кубометров газа закачиваются через МГП "Ямал — Европа", более того, контракт "Газпрома" с республикой действителен до 2022 года, и мы готовы поспорить на чашку кофе, что он будет продлен. В то же самое время идет физическое строительство "Северного потока — 2", "Силы Сибири — 1", фактически решен вопрос о строительстве "Силы Сибири — 2" и идут упорные разговоры о третьей нитке.

На мировом рынке Польша со своими вновь приобретенными 2,7 миллиарда кубометров газа тоже не делает особой погоды. "Газпром" помимо основной своей продукции, трубопроводного газа, продает 3,7 миллиарда кубометров СПГ, и объемы быстро растут.

Итог

Польша, напустив антироссийского туману, вышла на международный рынок СПГ.

Безусловно, она сможет поставлять приобретенный газ домой, избавляясь от "зависимости от русского газа", но что-то подсказывает, что весь газ до последней понюшки будет направляться в гораздо более маржинальный Азиатско-Тихоокеанский регион, позволяя банально спекулировать и получать большие прибыли и поступления в бюджет.

Не сомневаемся, что данная схема уже не является тайной для всех заинтересованных участников. Запасемся терпением — дальнейшее развитие событий обещает интригу, ведь "дружба" стран — участниц ЕС все сильнее, и наверняка не всем понравилось самоволие Польши.

Посему поставим многоточие…