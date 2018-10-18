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Оружие мягкой силы России

(обновлено: 23:18 18.10.2018)
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Ирина Алкснис
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в СочиПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ирина Алкснис

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. 18 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Сегодня Владимир Путин, следуя сложившейся традиции, выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", два с половиной часа отвечая на вопросы по самым актуальным темам российской действительности и глобального мироустройства.

В ближайшее время слова российского президента будут самым внимательным образом рассмотрены под лупой в разных уголках планеты, подвергнуты пристрастному анализу, разойдутся на цитаты и будут растиражированы, некоторые из них превратятся в популярные общественные мемы, другие станут поводом для западных партнеров обличить Россию в очередных коварных намерениях и зловещих планах.

Однако не менее интересным, чем разговор о Владимире Путине на заседании "Валдая", видится разговор о самом клубе, тем более что и повод весьма подходящий. Нынешнее мероприятие — полуюбилейное, пятнадцатое для начавшей свою работу осенью 2004 года структуры.

Дискуссионный клуб "Валдай" принадлежит к не самой распространенной (а если совсем честно, довольно редкой) форме того, что принято называть think tanks — "мозговыми центрами".

Подобные организации обычно работают в весьма закрытом режиме и в интересах конкретных клиентов, а широкой публике иногда представляются специально подготовленные продукты (доклады, отчеты и т. п.), которые позволяют им поддерживать репутацию глубоких аналитиков и прозорливых провидцев.

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Клуб "Валдай" всегда отмечался разными точками зрения, заявил Путин
"Мозговой центр" как подчеркнуто публичная — и более того, международная — площадка, концентрирующаяся на самых острых мировых проблемах, встречается куда реже. Просто в силу того, что содержание подобной организации — дело весьма недешевое и желающих финансировать "говорунов", просто переливающих из пустого в порожнее без какого бы то ни было полезного выхлопа, немного.

Исключения из этого правила есть, но они появляются именно тогда, когда международный экспертно-аналитический центр приобретает реальную политическую значимость, становится брендом, обладающим силой влиять на мнения и настроения людей.

В качестве ярчайшего примера такового, наверное, стоит назвать Римский клуб. Сейчас его слава заметно потускнела, а истинное предназначение как проводника интересов глобализма и глобалистской элиты слишком уж сильно — до неприличия — стало заметно даже невооруженным глазом. Но в относительно недавнем прошлом эта организация действительно была влиятельнейшей, одно название которой вызывало придыхание у представителей элит большинства стран мира.

Фактически дискуссионный клуб "Валдай" — это "наш ответ Чемберлену", российская попытка сыграть на поле, где исторически непоколебимо господствовал Запад. Это, кстати, касается не только "Валдая".

Создание в России международных дискуссионных площадок, которые бы привлекали самых знаковых и влиятельных фигур мира и тем самым позволяли продвигать в глобальной повестке российские идеи, мысли и смыслы, отчетливо прослеживается, например, в активном развитии ключевых экономических форумов в стране. Насколько абсурдной показалась бы еще десять лет назад идея, что Петербургский международный экономический форум может всерьез конкурировать со Всемирным экономическим форумом в Давосе. Однако, глядя на протекающие последние годы процессы, эта мысль кажется все менее бредовой и все больше отражающей объективную действительность.

Заседание дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Дискуссионный клуб "Валдай" по-своему еще более сложное дело. В отличие от экономических форумов, которые все-таки связаны с живыми — и весьма серьезными — деньгами, он сосредоточен на темах политических, социальных и культурных, которые, обладая колоссальной значимостью в человеческом обществе, не могут похвастаться способностью сразу преобразовывать свои возможности в реальные ресурсы.

Однако 15 лет назад он был создан — и свой патронаж над ним продемонстрировали первые лица российского государства, что, разумеется сразу придало ему существенный вес. А с возвращением России в статус великой державы и увеличением ее геополитического влияния этот фактор автоматически сказался и на статусе Валдайского клуба как значимой международной экспертно-аналитической площадки.

Но главное все-таки другое.

Пятнадцать лет назад Россия стала делать шаги по формированию собственного пространства осмысления и обсуждения самых важных, острых и больных для себя вопросов. Тематика ежегодных встреч определялась теми вызовами, которые стояли перед страной в соответствующие годы: от "Россия на рубеже веков: надежды и реалии" в 2004 году до "Мировая геополитическая революция начала XXI века: роль России" в 2008-м, от " Будущее создается сегодня: сценарии экономического развития России" в 2012-м до "Россия: программа на XXI век" в нынешнем. Причем Россия сразу это стала делать, не замкнувшись сама в себе, а открыто — привлекая к дискуссии крупные мировые фигуры: общественных и государственных деятелей, включая глав государств, политиков, экономистов, представителей творческой интеллигенции.

Результат оказался закономерным, но оттого не менее впечатляющим: когда ты открываешься миру, мир открывается тебе.

По-своему даже забавно, что отсутствие целостной концепции видения страны и ее будущего, отсутствие национальной идеи является одной из популярных тем для обсуждения — и критики — внутри России. Однако для остального мира наша страна уже превратилась в главную силу планеты, которая бросает вызов доминирующим концепциям либерального глобализма и предлагает другим вполне целостную и ясную альтернативу — и идейную, и интеллектуальную.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"
Причем эта альтернатива вовсе не является "священной коровой" и не боится критики со стороны даже самых принципиальных своих оппонентов, таких как, например, Карл Бильдт, бывший премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Швеции, который также принимал участие в одном из мероприятий Валдайского клуба.

Иногда кажется, что современный Запад просто забыл, что именно открытая, прямая и острая, но содержательная дискуссия была по-настоящему великим его достижением, обеспечившим его многочисленные прорывы в прошлом.

Что ж, Россия извлекла урок из чужого опыта — и прямо сейчас, в том числе и благодаря дискуссионному клубу "Валдай", осуществляет свой прорыв в будущее.

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