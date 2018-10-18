Жирный пузырь, который взорвется: Трамп назвал главную угрозу Америке

Иван Данилов

Президент США обнаружил главного врага, который угрожает Соединенным Штатам, американской экономике и лично Дональду Трампу. За последние несколько лет российские и американские журналисты, эксперты и обыватели уже привыкли к тому, что в роли "главной угрозы" выступает или лично Владимир Путин, или Россия в целом, а в крайнем случае внешней опасностью, против которой нужно немедленно сплотиться, служит некая "гибридная российская агрессия". На этот раз пронесло. Дональд Трамп считает главной угрозой себе и экономике страны американский Центральный банк — Федрезерв США. Об этом он заявил в интервью Fox Business Network.

Президент Соединенных Штатов, который известен своей несдержанностью, критикует американский частный Центральный банк очень вежливо, но последовательно. Вежливость, возможно, связана с тем, что одного из американских президентов, который испортил себе отношения с Федрезервом, застрелили в Далласе при до сих пор не полностью выясненных обстоятельствах. А последовательность, вероятно, связана с тем, что последние действия Федрезерва намекают на то, что банкиры готовы буквально сжечь американскую экономику в огне финансового кризиса ради того, чтобы избавиться от самого Дональда Трампа, на которого СМИ, экспертное сообщество и рядовые избиратели обязательно возложат вину за кризис.

Суть проблемы американской (и глобальной) экономики в свое время изложил сам Трамп, когда он еще был всего лишь маргинальным кандидатом в президенты США. Выступая на предвыборных дебатах против Хиллари Клинтон, он заявил, что американская экономика — это "один большой, жирный и уродливый пузырь ".

Из других его высказываний "допрезидентского" периода складывается такая картина состояния США, что создается впечатление, что его речи писали в каком-то российском патриотическом СМИ. На самом деле Трамп просто указывал на очевидное и неприглядное будущее Соединенных Штатов, о котором в американском мейнстриме (да и в российской мейнстримной финансовой журналистике) просто не принято говорить. Вот он предсказывает судьбу сбережений американских рабочих в 2015 году: "Они копили и откладывали всю жизнь, и сейчас их толкают в надутый фондовый рынок. В какой-то момент они потеряют все". В 2016 году он же говорил о том, что американский Центральный банк за счет накачки дешевыми деньгами финансовых рынков "создал фальшивую экономику", которая может обрушится в любой момент. Говоря о состоянии экономики прямо перед президентскими выборами, Трамп подчеркнул, что "единственное, что выглядит хорошо, — это фондовый рынок, но как только процентные ставки будут подняты даже чуть-чуть, он обрушится вниз".

Трамп даже говорил, что ему бы очень хотелось, чтобы "мыльный пузырь" американской экономики лопнул до президентских выборов, а не "через два месяца после избрания президента". Это желание у него не сбылось. Трамп унаследовал "пузырь" и теперь видит, что Федрезерв поднимает процентные ставки, что уже приводит к крайне нервной реакции фондовых рынков — уже на прошлой неделе были моменты, когда многим в Штатах казалось, что рынки начали действительно обваливаться.

Для полноты картины следует учитывать, что в США финансовые рынки являются гораздо более важной частью экономики, чем в России или Китае: их состояние не только отражает состояние экономики в целом, но еще и сильно на нее влияет, что хорошо видно на примере прошлого кризиса, когда проблемы всего в одном (притом далеко не самом большом) секторе финансового рынка — неплатежи по "ипотечным облигациям" — привели к реальному экономическому кризису и едва ли не коллапсу мировой финансовой системы в целом. Более того: в американский фондовый рынок вложены сбережения рядовых американцев и не только американцев, а также деньги пенсионных фондов и даже таких организаций, как Центральный банк Швейцарии, который является одним из крупных акционеров компании Apple. Именно поэтому Трамп и говорит о полной потере сбережений американцев в случае "взрыва пузыря".

Как связаны действия Федрезерва и крах, которого так боится президент США? Проблема в своего рода "финансовой некромантии", которая стала основой американской экономики за последние годы. Речь идет о так называемых компаниях-зомби, которые заполонили американскую (да и не только американскую) экономику. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) в своем недавнем докладе указал на то, что за последние десять лет количество компаний, которые не могут обеспечить оплату текущих платежей по набранным долгам без того, чтобы брать новые долги, достигло рекордных величин и по сравнению с уровнем 1980-х годов количество этих "компаний-зомби" (так их называют в самом Банке международных расчетов) увеличилось в шесть раз. Для того чтобы было понятно, насколько важны "компании-зомби" для американской экономики, достаточно упомянуть, что компания Tesla миллиардера Илона Маска и компания Netflix (лидер стримингового видео в мире) — это "компании-зомби", которые живут в долг и у которых доходов не хватает даже для обслуживания процентов по кредитам и выпущенным облигациям. Когда Федрезерв поднимает ставки — такие компании вынуждены занимать все больше и больше денег, по все большим и большим ставкам, что неизбежно рано или поздно приводит к их банкротству и цепной реакции неплатежей по набранным долгам.

Более того, рост процентных ставок превращает все новые и новые компании в "компании-зомби", которые заняты продлением собственного существования за счет наращивания долгов, и этот процесс легко может неконтролируемым. По сути, Трамп боится именно этой "армии зомби", появление которой не оставит и следа от его экономических успехов, сведет к нулю результативность его усилий по реиндустрилизации американской экономики и лишит его шансов на второй срок.

Возникает только один вопрос: готовы ли управляющие Федрезервом пойти на провоцирование жесточайшего экономического кризиса ради того, чтобы убрать Трампа? Судя по тому, что команда Клинтон готова поставить США на грань или даже за грань гражданской войны, дискредитировать все институты власти, сломать все неписаные правила и начать новую холодную (и, возможно, горячую) войну с Россией, приходится серьезно рассматривать сценарий, в котором Федрезерв действительно сознательно пойдет на обрушение американских финансовых рынков, которое в силу глобализированности мировой экономики приведет к мировому финансовому кризису. К сожалению, в этом сценарии нас тоже "заденет взрывной волной", но американские санкции уже привили российской экономике определенную резистентность к внешним шокам.

Трамп может остановить процесс через увольнение предавших его управленцев из Федрезерва, но законы США в этом смысле сформулированы предельно нечетко — даже американские СМИ не могут точно сказать, может ли он вообще это сделать. Однако в любом случае внутриамериканская политическая грызня нам на руку, независимо от ее результатов: чем сильнее внутренние проблемы стареющего гегемона, тем меньше у него возможностей досаждать окружающим. В любом случае те фундаментальные проблемы, о которых так беспокоится президент США, никуда не исчезнут. Независимо от того, сможет ли он подчинить себе Федрезерв или нет.