В датском королевстве решают судьбу "Северного потока — 2". Все серьезно

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Есть несколько вещей, за которыми можно наблюдать вечно.

Это огонь, вода, укладка труб очередного "потока", украинские "зрады и перемоги" и то, как компактные европейские супердержавы раз за разом побеждают в виртуальном пространстве реальный российский газ.

© Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster Сварка труб для газопровода "Северный поток — 2" на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018 года © Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster Сварка труб для газопровода "Северный поток — 2" на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018 года

Напомним, что проектная компания Nord Stream 2 AG 10 августа была вынуждена подать заявку на альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в Дании. При этом заявка на "первоначальный маршрут", которая была инициирована в апреле 2017 года, от которой никто не отказывался, так и продолжает лежать без ответа в датском энергетическом ведомстве. Любопытный, кстати, факт: первоначальная заявка была сформирована на основании рекомендаций, полученных как раз от властей Датского королевства. Причем еще в ходе совместно планировавшегося и строительства действующего по факту газопровода "Северный поток — 1".Объяснение просто: "политические причины".

Датский парламент еще до согласования приоритетного маршрута принял поправку к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года), которая позволяет энергетическому агентству страны рассматривать заявки на газопроводы, проходящие через территориальные воды.

И теперь рекомендация датского МИД находится без всякого движения на рассмотрении — с января 2018 года. В связи с чем компания Nord Stream 2 и решила изучить альтернативные маршруты за пределами вод, где у Дании есть эксклюзивное право решать. Если учитывать, что маршруты (в том числе альтернативные) были "в проекте" детально проработаны еще при подготовке к строительству первого газопровода Nord Stream, сделать это не составило особенного труда.

Поясним.

Для Nord Stream и Nord Stream 2 критически важными были разрешения от России, Германии и Финляндии, территориальные воды которых "северным потокам" никак чисто географически не обойти.

Разрешения от Швеции и Дании интересны, но критически важными не являются: трубу в шведском случае с некоторым удорожанием, а в датском и без оного можно легко проложить и иначе.

Шведы, власти которых традиционно настроены "не пророссийски", это легко поняли. Официально сухо констатировали юридическую и технологическую невозможность противодействия проекту — и решили, не обостряя отношений с основными бенефициарами, среди которых особенно выделяются Германия с Австрией, искомое разрешение все-таки выдать. В результате газопровод пойдет по дну через территориальные воды Швеции, и королевство на этом даже что-то заработает. Датские власти же оказались куда упорнее, хотя также признали официально невозможность противодействия проекту газопровода в целом. Но все-таки решили сделать определенный "символический жест".

И вот — новости символического сопротивления. Датское энергетическое агентство проведет общественные слушания по экологической оценке альтернативного маршрута газопровода "Северный поток — 2" на острове Борнхольм 14 ноября. Об этом ведомство вчера сообщило в пресс-релизе. Это маршрут, кстати, идущий не в территориальных водах, а в датской исключительной экономической зоне к северо-западу от Борнхольма: тут вся прелесть заявки в том, что с точки зрения международного морского права Дания не имеет возможности ее каким-то образом "заблокировать". Разве что попытаться что-либо сделать с "экологической точки зрения". Но, увы, энергетическое ведомство уже опубликовало отчет об оценке воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода, который основан на детальных экологических исследованиях трассы газопровода. Прицепиться не к чему, никаких нарушений нет.

Можно разве что еще немножечко пошуметь: и вот становится известно, что общественность королевства, власти и организации могут дать свои комментарии или задать вопросы по отчету до 12 декабря. И можно не сомневаться — дадут. И дадут обязательно отрицательные комментарии.

И что дальше?

А дальше, простите, ничего.

Еще раз: прокладка трубопроводов через "исключительную экономическую зону", в отличие от "территориальных вод", регулируется не национальным, а международным правом, а с его точки зрения у Nord Stream 2 все хорошо.

Поэтому и нашему "Газпрому", и его европейским партнерам в лице крупнейших европейских концернов данное мероприятие на острове Борнхольм любопытно исключительно с гуманитарной точки зрения. Ну еще, может, плюс остается вариант, согласно которому власти Дании все-таки отключат "украино-американский поведенческий рефлекс" и включат головной мозг: мониторить, в том числе и с точки зрения экологии, трубы Nord Stream и Nord Stream 2 легче, когда они лежат рядом. Но это уже как им самим нравится.

Ну а для нас с вами все происходящее — это всего лишь повод еще раз обратить внимание на бессмысленную и беспощадную "виртуализацию", по крайней мере части европейских элит. Все глубже и глубже погружающихся в "медийно-виртуальные бездны", формирующих какую-то совершенно иную реальность, живущую по никак не связанным с "реальной реальностью" законам. В реальность, где "агрессивный русский газ", к примеру, должен пройти святое очищение демократическими украинской ГТС. Где Польша в самом ближайшем будущем будет требовать от той же Германии дополнительных денег на закупку "демократического" американского СПГ, ибо своих на это дело не предусмотрено. И где условный "барон Мюнхаузен" способен "победить условную Англию" на деревенских общественных слушаниях. А потом долго возмущаться, почему "условная Англия" отказывается решения этих "слушаний" исполнять.

А тем временем укладка газопровода Nord Stream 2, начавшаяся уже в июле, идет по заявленному графику. Причем предельно спокойно и невозмутимо. Ибо "датский участок" не очень большой, да и решено его монтировать в самую последнюю очередь.