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Окончательное прощание: Украина перешла на российский уголь

(обновлено: 08:11 17.10.2018)
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Сергей Савчук
© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкРазгрузка угля в порту ОдессыРазгрузка угля в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
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Сергей Савчук, для РИА Новости

Патриотическая общественность Украины, увлекшись "церковным майданом", охотно проигнорировала очень обидное сообщение Министерства энергетики и угольной промышленности. Его заявление смело могло бы занять первую строчку в рейтингах политических анекдотов, но это тот случай, когда даже ультрапатриоты не хотят возмущаться, хоть и страшно неприятно.

В общем, ведомство официально объявило, что в 2019 году Украина закупит в России 3,8 миллиона тонн антрацита, что составляет ни много ни мало 72% от всей потребности страны на будущий год. Как это согласуется с войной, которую Украина, по версии украинских СМИ и политикума, яростно и самоотверженно ведет с Россией уже четыре года, понять могут не все.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия перекрыла реэкспорт топлива из Белоруссии на Украину
Исторически сложилось так, что Украина весьма богата полезными ископаемыми, недра нашей соседки хранят внушительные запасы — от урана до угля. И если во Львовской области добывают бурые угли, то основные угольные закрома — это, конечно, Донбасс. Мало кто знает, что к Донецкому угольному бассейну относят сразу три области: Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую. Общие запасы угля здесь оцениваются в шестьдесят миллиардов тонн, из которых двадцать три — подтвержденные, десять миллиардов — балансные, то есть готовые к добыче. До того как Украина уверенно встала на путь "цэевропы", она занимала седьмое место в мире по общим запасам угля и третье — по запасам антрацита. В плане извлечения страна тоже не уступала — тринадцатое общемировое место.

Главное подземное достояние Украины — это, конечно, антрацит. Его доля в общей добыче достигает семидесяти процентов, а остальная часть приходится на коксующиеся угли. Вообще, нужно отметить, что уголь для Украины это значительно больше, чем просто полезное ископаемое. Всего Украине в наследство от столь ненавистного СССР досталось сто пятьдесят угольных предприятий, восемьдесят девять из которых сегодня находятся под управлением ЛДНР. Речь идет о мощных шахтах, которые, выпав из баланса Украины, одним махом утащили за собой 57% добычи угля. На сегодняшний день сектор украинской энергетики фрагментирован следующим образом: 33,7% — уголь, 31,6% — природный газ, а 21,9% закрывает атомная энергетика. Оставшийся люфт берут на себя нефть и возобновляемые источники. Грубо говоря, теплые батареи и горячая вода в кране каждого третьего украинца появляются благодаря углю. Текущие руководители самой европейской страны мира уже который год рассказывают, что Донбасс населен унтерменшами и с его уходом Украина ничегошеньки не потеряла. Хотя порой, конечно, проговариваются. Так, например, в бытность свою премьер-министром в 2015 году Арсений Яценюк упомянул, что после ухода из состава страны Донецкой и Луганской республик консолидированный бюджет Украины махом просел аж на 25%, именно столько валютной выручки в него приносила угольная отрасль и предприятия, расположенные в мятежных регионах. Впрочем, было это давно, и сегодня господин Кличко, занимающий должность мэра Киева, с самым серьезным видом убеждает жителей, что горячая вода — это пережиток прошлого, а ее отсутствие позволяет значительно сберечь семейный бюджет.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт назвал последствия от расширения ГТС на Ямале для Украины
Если посмотреть на официальную статистику, мы увидим, что Украина вплоть до 2013 года, когда и начался Майдан, планомерно увеличивала добычу угля: 2010 год — 75,2 миллиона тонн, 2011-й — 81,9 миллиона, 2012-й — 85,9 миллиона. А вот уже с началом неудержимых скачек на центральной площади столицы цифры почему-то поползли вниз: 2013 год — 83,7 миллиона тонн, 2014-й — 64,9 миллиона, 2015-й — 39,7 миллиона. Естественно, что при подобной тенденции обеспечивать население теплом, горячей водой и электричеством становится слегка проблематично. Только в текущем году "небратья" закупили в России угля на пятьдесят три миллиарда гривен (около 125 миллиардов рублей). Во что украинскому бюджету обойдутся упомянутые выше 3,8 миллиона тонн в 2019 году, предугадать сложно: оговоримся просто, что последние четыре года мировые рынки демонстрируют медленный, но уверенный рост цен на уголь.

Но наши соседи не были бы собой, если бы и в данной ситуации не устроили политическую клоунаду. Главным "угольщиком" Украины всегда по праву считался одиозный олигарх Ринат Ахметов. Именно ему в лице компании ДТЭК принадлежали практически все угольные шахты страны, а штаб-квартира компании находилась в Донецке. С началом боевых действий на востоке Ринат Леонидович разом лишился самых лакомых кусков своей корпорации. Впрочем, это не сильно ударило по успешности его финансовой империи, которая начала быстро скупать по всей стране стратегически важные объекты: водоканалы, горгазы и различные "энерго". Малоупоминаемый факт — в собственности ДТЭК также находятся и несколько российских угольных шахт, например, "Обуховская" и "Дальняя". И — о чудо — стоило только Украине начать испытывать критический дефицит угля, как шахты ДТЭК отчитались о резком росте добычи. Так, только за три квартала текущего года ростовские шахтеры выдали на-гора почти на восемь процентов больше продукции. Финансовые показатели тоже прыгнули вверх, за этот же временной промежуток горняки отгрузили угля на двадцать миллиардов рублей.

Добыча газа в Львовской области Украины
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Эксперт рассказал, в каком случае Украина станет энергонезависимой
Уважаемые читатели наверняка спросят: а как же Украина, которая вроде как воюет с Россией, умудряется покупать у нее уголь?

Ситуация достойна пера лучших писателей в жанре детектива. Наиболее активное националистическое меньшинство категорически требует от президента Порошенко и правительства полностью отказаться от любых связей с "агрессором". Порошенко и Ко не могут отказать тем, кто привел их во власть, и усиленно имитируют борьбу. Петр Алексеевич демонстративно подписывает указ о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве (правда, забыв сообщить своим согражданам, что его указ никаким образом на действие договора не влияет, ибо он пролонгируется автоматически). Украинский олигархат же пошел по более изощренному пути. Понимая, что без угля и прочих энергоресурсов "цэевропа" закончится с первыми заморозками, они организовали очень хитрую схему. Руками нанятых патриотов они вначале потребовали запретить покупку угля и прочих ресурсов у "агрессора". На что СБУ, которая является рупором власти, выпустила официальное заявление, в котором она запрещает запрещать покупку угля на востоке, ибо это "подорвет энергетическую независимость Украины". Как это все совмещается в рамках борьбы с русской гибридной агрессией, мы и сами затрудняемся ответить. И тут же, конечно совершенно случайно, начинается резкий рост добычи на ростовских шахтах.

Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
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"Никуда не деться". Эксперт о закупках Украиной российского угля
Нельзя не упомянуть и еще один крайне примечательный момент. Буквально месяц назад грянул скандал, когда выяснилось, что Польша — один из главных политических союзников Украины — преспокойно покупает сотни тысяч тонн угля прямо в непризнанных республиках, спонсируя тех, кого Киев именует "террористы". Поляки, даже не покраснев, заявили, что это совершенно ничего не означает, поскольку Польша считает ЛДНР неотъемлемой частью Украины. Киев скрепя сердце проглотил подобное объяснение, так как ругаться с Польшей им совсем не с руки, хватает и крайне натянутых отношений с Венгрией. Время от времени в украинской прессе проскакивают новости о том, что в какой-то области на ТЭС обнаружен уголь из Донбасса, что вызывает праведный гнев патриотически настроенной общественности. Правительство незалежной, впрочем, в последнее время все эти проявления недовольства полностью игнорирует. Как угодно, но отопительный сезон и генерацию электроэнергии надо обеспечивать, тут пением гимна или самой большой вышиванкой проблему не решить. Потому и едут из России грузовые поезда, груженные черным золотом, а уж откуда родом уголь, дремлющий в вагонах, — из Ростова или из Луганской области, не скажет даже матерый профи, ведь по своим характеристикам — углефикации, калорийности и прочим — ростовский антрацит ну ни капельки не отличается от донбасского.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Сусанин28
Послав все принципы и спесь, "Залежалая" страна покупает у "агрессора" уголь. Без российского угля ни туда и ни сюда.
08:49
17.10.2018
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