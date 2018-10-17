Окончательное прощание: Украина перешла на российский уголь

Сергей Савчук, для РИА Новости
Патриотическая общественность Украины, увлекшись "церковным майданом", охотно проигнорировала очень обидное сообщение Министерства энергетики и угольной промышленности. Его заявление смело могло бы занять первую строчку в рейтингах политических анекдотов, но это тот случай, когда даже ультрапатриоты не хотят возмущаться, хоть и страшно неприятно.
В общем, ведомство официально объявило, что в 2019 году Украина закупит в России 3,8 миллиона тонн антрацита, что составляет ни много ни мало 72% от всей потребности страны на будущий год. Как это согласуется с войной, которую Украина, по версии украинских СМИ и политикума, яростно и самоотверженно ведет с Россией уже четыре года, понять могут не все.
Главное подземное достояние Украины — это, конечно, антрацит. Его доля в общей добыче достигает семидесяти процентов, а остальная часть приходится на коксующиеся угли. Вообще, нужно отметить, что уголь для Украины это значительно больше, чем просто полезное ископаемое. Всего Украине в наследство от столь ненавистного СССР досталось сто пятьдесят угольных предприятий, восемьдесят девять из которых сегодня находятся под управлением ЛДНР. Речь идет о мощных шахтах, которые, выпав из баланса Украины, одним махом утащили за собой 57% добычи угля. На сегодняшний день сектор украинской энергетики фрагментирован следующим образом: 33,7% — уголь, 31,6% — природный газ, а 21,9% закрывает атомная энергетика. Оставшийся люфт берут на себя нефть и возобновляемые источники. Грубо говоря, теплые батареи и горячая вода в кране каждого третьего украинца появляются благодаря углю. Текущие руководители самой европейской страны мира уже который год рассказывают, что Донбасс населен унтерменшами и с его уходом Украина ничегошеньки не потеряла. Хотя порой, конечно, проговариваются. Так, например, в бытность свою премьер-министром в 2015 году Арсений Яценюк упомянул, что после ухода из состава страны Донецкой и Луганской республик консолидированный бюджет Украины махом просел аж на 25%, именно столько валютной выручки в него приносила угольная отрасль и предприятия, расположенные в мятежных регионах. Впрочем, было это давно, и сегодня господин Кличко, занимающий должность мэра Киева, с самым серьезным видом убеждает жителей, что горячая вода — это пережиток прошлого, а ее отсутствие позволяет значительно сберечь семейный бюджет.
Но наши соседи не были бы собой, если бы и в данной ситуации не устроили политическую клоунаду. Главным "угольщиком" Украины всегда по праву считался одиозный олигарх Ринат Ахметов. Именно ему в лице компании ДТЭК принадлежали практически все угольные шахты страны, а штаб-квартира компании находилась в Донецке. С началом боевых действий на востоке Ринат Леонидович разом лишился самых лакомых кусков своей корпорации. Впрочем, это не сильно ударило по успешности его финансовой империи, которая начала быстро скупать по всей стране стратегически важные объекты: водоканалы, горгазы и различные "энерго". Малоупоминаемый факт — в собственности ДТЭК также находятся и несколько российских угольных шахт, например, "Обуховская" и "Дальняя". И — о чудо — стоило только Украине начать испытывать критический дефицит угля, как шахты ДТЭК отчитались о резком росте добычи. Так, только за три квартала текущего года ростовские шахтеры выдали на-гора почти на восемь процентов больше продукции. Финансовые показатели тоже прыгнули вверх, за этот же временной промежуток горняки отгрузили угля на двадцать миллиардов рублей.
Ситуация достойна пера лучших писателей в жанре детектива. Наиболее активное националистическое меньшинство категорически требует от президента Порошенко и правительства полностью отказаться от любых связей с "агрессором". Порошенко и Ко не могут отказать тем, кто привел их во власть, и усиленно имитируют борьбу. Петр Алексеевич демонстративно подписывает указ о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве (правда, забыв сообщить своим согражданам, что его указ никаким образом на действие договора не влияет, ибо он пролонгируется автоматически). Украинский олигархат же пошел по более изощренному пути. Понимая, что без угля и прочих энергоресурсов "цэевропа" закончится с первыми заморозками, они организовали очень хитрую схему. Руками нанятых патриотов они вначале потребовали запретить покупку угля и прочих ресурсов у "агрессора". На что СБУ, которая является рупором власти, выпустила официальное заявление, в котором она запрещает запрещать покупку угля на востоке, ибо это "подорвет энергетическую независимость Украины". Как это все совмещается в рамках борьбы с русской гибридной агрессией, мы и сами затрудняемся ответить. И тут же, конечно совершенно случайно, начинается резкий рост добычи на ростовских шахтах.