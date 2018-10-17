Человек-мем призвал США спасти Польшу от российско-германской петли

Ирина Алкснис
Бывший министр обороны Польши и человек-мем Антони Мачеревич дал замечательное (безо всякого ерничества — замечательное) интервью, в котором рассказал о своем видении вызовов, стоящих перед страной.
По его словам, Германия и Россия формируют союз, с помощью которого они намерены "навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи" Центральную Европу, включая, разумеется, и Польшу. Ключевым инструментом, чтобы "затянуть петлю на шее" Варшавы, по мнению Мачеревича, является "Северный поток — 2".
Отдельный "реверенс" от господина Мачеревича последовал в сторону Джорджа Сороса и его фонда "Открытое общество", который поддерживает Польшу по обоим озвученным пунктам польской внешней политики.
Данное интервью любопытно тем, что в нем как на ладони видны ключевые проблемы польских внешнеполитических и державных амбиций.
С одной стороны, стремление сохранить национальный суверенитет рядом с куда более могущественными и откровенно пугающими соседями, а с другой — готовность ради этого стать вассалом заокеанского "сюзерена".
С одной стороны, обвинения, что Москва душит Центральную Европу газопроводом в Германию, а с другой — старательно игнорируется вопрос, что Болгария сама обеспечила России немало головной боли, отказавшись от своего "потока".
Дело вовсе не в том, что у польских элит наличествует тоска по великодержавию своей страны и стремление его восстановить в том или ином виде, используя текущий период турбулентности и перестройки мировой политической системы. Это как раз абсолютно нормально и ожидаемо.
В конце концов, тем же самым занимается множество стран, которые увидели шанс использовать текущие процессы для перекройки ситуации в свою пользу. Причем помимо ключевых игроков вроде той же Германии (да и России, чего уж душой кривить), этим занимаются и довольно неожиданные страны. Последние месяцы продемонстрировала, в частности, явную активность в этом вопросе Греция, казалось, уже давно списанная со всех счетов.
Это тем более странно, учитывая, что рядом есть пример другой восточноевропейской страны, которая вполне успешно совмещает демонстративно суверенную — и даже реваншистскую — политику с сохранением относительно неплохих отношений сразу со всеми великими державами мира. Речь, разумеется, о Венгрии. Ее независимая позиция по множеству вопросов — от мигрантов до сотрудничества с Россией — и громогласное высказывание мнений, идущих поперек европейского мейнстрима, безусловно, раздражает ключевые европейские столицы. Но не до такой степени, чтобы Будапешт становился объектом по-настоящему жесткого давления.
Варшава же действительно умудрилась радикально испортить отношения с тем же Берлином по массе направлений, включая требования репараций за Вторую мировую войну. В очередной раз эта тема была поднята польскими властями буквально неделю назад.
Правда, отчаянное бросание в объятия Штатов, которые видятся пану Мачеревичу и сподвижникам последней надеждой на спасение от двух главных европейских монстров, зажатой между которыми чувствует себя Польша, кажется ничуть не менее сомнительным шагом, нежели большинство внешнеполитических инициатив Польши последних лет.