Человек-мем призвал США спасти Польшу от российско-германской петли

Ирина Алкснис

Бывший министр обороны Польши и человек-мем Антони Мачеревич дал замечательное (безо всякого ерничества — замечательное) интервью, в котором рассказал о своем видении вызовов, стоящих перед страной.

По его словам, Германия и Россия формируют союз, с помощью которого они намерены "навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи" Центральную Европу, включая, разумеется, и Польшу. Ключевым инструментом, чтобы "затянуть петлю на шее" Варшавы, по мнению Мачеревича, является "Северный поток — 2".

Выход из крайне сложной ситуации для сохранения Польши своей независимости бывший министр видит в недопущении запуска газопровода и масштабное сотрудничество с США, в первую очередь — размещение американских военных баз на территории страны.

Отдельный "реверенс" от господина Мачеревича последовал в сторону Джорджа Сороса и его фонда "Открытое общество", который поддерживает Польшу по обоим озвученным пунктам польской внешней политики.

Данное интервью любопытно тем, что в нем как на ладони видны ключевые проблемы польских внешнеполитических и державных амбиций.

С одной стороны, стремление сохранить национальный суверенитет рядом с куда более могущественными и откровенно пугающими соседями, а с другой — готовность ради этого стать вассалом заокеанского "сюзерена".

С одной стороны, обвинения, что Москва душит Центральную Европу газопроводом в Германию, а с другой — старательно игнорируется вопрос, что Болгария сама обеспечила России немало головной боли, отказавшись от своего "потока".

С одной стороны, последовательное акцентирование национальных интересов Польши и польского народа, а с другой — лобызание во все места соросовского фонда, который является одним из ключевых инструментов глобалистской элиты, последовательно разрушающей любой суверенитет (в том числе и польский, и даже американский).

Дело вовсе не в том, что у польских элит наличествует тоска по великодержавию своей страны и стремление его восстановить в том или ином виде, используя текущий период турбулентности и перестройки мировой политической системы. Это как раз абсолютно нормально и ожидаемо.

В конце концов, тем же самым занимается множество стран, которые увидели шанс использовать текущие процессы для перекройки ситуации в свою пользу. Причем помимо ключевых игроков вроде той же Германии (да и России, чего уж душой кривить), этим занимаются и довольно неожиданные страны. Последние месяцы продемонстрировала, в частности, явную активность в этом вопросе Греция, казалось, уже давно списанная со всех счетов.

Корень польских проблем заключается в том, что в который раз элиты страны пытаются откусить явно слишком большой для них кусок, да еще умудряясь параллельно разругаться с влиятельными соседями.

Это тем более странно, учитывая, что рядом есть пример другой восточноевропейской страны, которая вполне успешно совмещает демонстративно суверенную — и даже реваншистскую — политику с сохранением относительно неплохих отношений сразу со всеми великими державами мира. Речь, разумеется, о Венгрии. Ее независимая позиция по множеству вопросов — от мигрантов до сотрудничества с Россией — и громогласное высказывание мнений, идущих поперек европейского мейнстрима, безусловно, раздражает ключевые европейские столицы. Но не до такой степени, чтобы Будапешт становился объектом по-настоящему жесткого давления.

Варшава же действительно умудрилась радикально испортить отношения с тем же Берлином по массе направлений, включая требования репараций за Вторую мировую войну. В очередной раз эта тема была поднята польскими властями буквально неделю назад.

Неудивительно, что в этой ситуации пресловутое экономическое и политическое удушение со стороны старой Европы, раздраженной необоснованно раздутыми амбициями и в целом неадекватным поведением польских элит, начинает казаться последним действительно крайне вероятным будущим. Причем, учитывая исторический опыт, на "понять и простить" со стороны Берлина особо рассчитывать не приходится — это вам не русские.

Правда, отчаянное бросание в объятия Штатов, которые видятся пану Мачеревичу и сподвижникам последней надеждой на спасение от двух главных европейских монстров, зажатой между которыми чувствует себя Польша, кажется ничуть не менее сомнительным шагом, нежели большинство внешнеполитических инициатив Польши последних лет.