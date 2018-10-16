Хеллоуин в Киеве: факельный марш готовится идти на Берлин

Нюра Н. Берг



На выходных в Киеве и ряде городов Украины прошла традиционная украинская версия Хеллоуина — со своей неповторимой спецификой. То, во что играют взрослые и дети 31 октября в других странах, — лишь театрализованные картины из жизни игрушечной преисподней, на Украине же все всегда серьезно, тяжеловесно и крайне пафосно.

Четырнадцатого октября, в православный праздник Покрова и день образования УПА*, националистически ориентированные украинцы обыкновенно под гром барабанов ходят факельными маршами, выкрикивают хульные вирши в адрес ненавистных соседей, кидают дымовые шашки и зиги и кошмарят любопытствующих зрителей. Впрочем, кого кошмарят, а кого и вдохновляют — по крайней мере, блиц-опросы на улицах Киева выявляют все больше адептов "бандеровской Украины".

На этот раз торжества начались сильно загодя, с громкими духоподъемными анонсами и разогревом публики новостями про получение томоса на автокефалию. Томос, правда, пока не выдан, но практически обещан. Празднование кануна обретения независимости от РПЦ носит характер явной переможной истерики, хотя даже люди, далекие от церковной проблематики, понимают: речь идет не о незалежности, а о переходе в значительно более жесткую зависимость — прямое подчинение Константинопольскому патриархату. Автономной вольнице украинского православия в лоне МП пришел конец, у Варфоломея с его папскими амбициями не забалуешь.

В качестве реплики в сторону отметим, что это вообще родовая черта и генеральный принцип Цеевропы. На самом деле политические украинцы грезят, конечно, вовсе не о независимости. Самая большая хрустальная мечта каждого радикально-националистического активиста, обретающегося достаточно близко к голове пищевой цепи, — положить собственную страну под американского сюзерена и получать удовольствие. Лучше только натуральный оккупационный режим с сознательными и преданными наместниками, но США географически далеко, так что приходится довольствоваться тем, что есть. На этот раз к экономической и политической зависимости прибавилась церковная, ведь общеизвестно, кто действительно руководит константинопольским Варфоломеем.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской лавры. 14 октября 2018 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской лавры. 14 октября 2018

Однако вернемся к церковному перевороту. Пока самые нетерпеливые в ожидании томоса разогревались кагором, Порошенко объявил официальное празднование грядущего переподчинения Варфоломею. На утро воскресенья был назначен благодарственный молебен, на который прибыли представители всех трех местных православных церквей, включая обе раскольнические, и, увы, некоторые священники канонического патриархата. Простые граждане особо рвения не проявили, поэтому в бюджетные учреждения была спущена директива обеспечить явку ликующих прихожан и их свезли отовсюду.

Молебен состоялся, Петр Алексеевич произнес свои любимые запальчивые речи, снова "прощавался" с Россией, делал устрашающие позы и жесты отличника курсов нейролингвистического программирования. Облаченные в ризы священнослужители, окруженные флагами Правого сектора* и тягнибоковской "Свободы", а также радикалами в балаклавах, усиливали у свидетелей ощущение праздничного Хеллоуина.

К вечеру между тем ожидались решительные акции по отжиму православных храмов Московского патриархата. Их неоднократно анонсировали не только нацистствующие активисты, желающие отпраздновать годовщину УПА* как можно более яркими перформансами, но и лично раскольник Филарет, прямо призывающий отобрать лавры, включая Киево-Печерскую, у "московских попов".





Конечно, в ожидании обещанной автокефалии лучше вести себя с постным благонравием и примерным терпением, ведь, как известно, весь мир только то и делает, что восхищенно следит за Украиной, посему нужно временно наступить на горло своим запальчивым гимнам. Но активисты — люди с резко пониженной социальной ответственностью и особой нейро-физиологической конституцией, поэтому вероятность внезапного срыва весьма велика. В Киево-Печерскую лавру профилактически отрядили эшелон полицейских и несколько десятков автобусов, хотя анонсы нападения на монастырь были заранее названы провокационными заявлениями кремлевских агентов. В середине дня на территории заповедника внезапно обнаружилось более сотни молодцев с характерной внешностью и неясными намерениями. Сами они заявили, что пришли помолиться в этот светлый православный праздник, но были задержаны и отвезены в околоток. Полиция в этот день особенно внимательно пресекала возможные провокации — злые языки говорят, что президент обещал казни египетские, если разнузданность активистов выйдет из берегов. Да и что тут осталось потерпеть, если в ноябре таки обещан томос?

Параллельно под предводительством известного радикала Коханивского так называемый батальон УНА-УНСО* попытался повалить еще два советских памятника. Сначала толпа тренированных мускулистых активистов изображала крайнюю решимость поставить лестницу к постаменту мемориала рабочим завода "Арсенал". Но в итоге просто забросали монумент яйцами и отправились рушить памятник освободителю Киева от фашистов генералу Николаю Ватутину. Там тоже не сложилось. Поэтому активная публика выстроилась в маршевые колонны и двинула по центральным улицам Киева, вновь и вновь метя территорию европейской столицы. Марш закончился массовым исполнением гимна националистов в тысячи патриотических глоток, певших об Украине "от Сяна до Кавказа".

И когда можно уже было перевести дух, активисты не подвели. Министр Аваков не велел подведомственным ему нацистам громить лавру? Не беда. Про офисы идеологических противников речи не было. Вечером группа патриотов из нацистской группировки С14 под предводительством своего фюрера Евгэна Карася разгромила и закидала файерами офис политика Виктора Медведчука.

Теперь немного статистики. Гуляния в центре Киева охраняли десять тысяч полицейских и военных. По данным украинских соцопросов, уже две трети граждан страны поддерживают празднование Дня защитника Отечества именно 14 октября, в годовщину создания УПА*. Более половины граждан желают в НАТО. Все большая часть опрашиваемых приветствует предложение министра транспорта Омеляна отменить пассажирские поезда в Россию.

Украина как раз в эти дни признана беднейшей страной Европы. Впереди ее ожидает скорое радикальное повышение тарифов и новые реформы, последовательно снижающие уровень жизни. Легионы украинских граждан на низком старте ожидают обещанное Германией открытие рынка труда. На этом фоне можно уверенно ожидать интенсификации маршей и погромов.

*Организация, запрещенная в России.