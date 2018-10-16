Ирина Алкснис

Министры иностранных дел Евросоюза, как и ожидалось, одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия. Теперь ЕС "получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности". Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

…Как у кинобарона Мюнхаузена с восьми до десяти утра был запланирован подвиг, так и у наших западных партнеров в расписании регулярно значится "введение новых санкций против России". В общем, обычное дело.

На вчерашних переговорах в Люксембурге главы МИД ЕС в очередной раз выполнили этот ритуал.

Необычным происходящее делает только одно обстоятельство: наказывать Москву на этот раз намерены ни много ни мало за применение химического оружия. В Сирии и в ходе известных событий в Британии.

Разговор между тем о тех самых химических атаках в Сирии, в которых Россия не просто точно не виновата, а которых вообще не было. Причем для доказательства инсценировки химатаки в сирийской Думе Россия аж высадила десант в гаагской штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в составе почти двух десятков жителей города, которые на брифинге в деталях рассказали, как были свидетелями и участниками съемок постановочного ролика "Белых касок". Западные страны этот брифинг проигнорировали, сделали вид, что его просто не было.

На этом фоне события в Солсбери и Эймсбери приобретают, конечно, дополнительную пикантность. Мало британцам того, что у них и так концы с концами не сходятся, так, видимо, для дополнительного эффекта они рядом поставили давно разоблаченную фальшивку, как будто специально, чтобы точно не оставалось сомнений, что британские метания вокруг "Новичка" ровно из той же оперы.

Но самое главное в решении ЕС заключается в том, что это ничего не изменит.

Фактически нет сомнений, что новые санкции, как и многочисленные предыдущие, будут носить косметический и глубоко формальный характер. Ни отмены второй нитки "Северного потока", ни прекращения возобновленного масштабного сотрудничества с Россией, ни реально чувствительных для Москвы мер не будет. По сложившейся традиции подсанкционный список пополнится некоторым количеством новых физических и юридических лиц — и тем дело, скорее всего, и кончится.

В этом, конечно, заключается показательная разница с событиями 2014-2015 годов, что заставляет задуматься о сути произошедших изменений.

Тогда, четыре года назад, все было всерьез. Запад вводил санкции, на самом деле рассчитывая раздавить российскую экономику, а за ней российскую власть и государственность. В качестве повода использовались такие реальные трагедии, как катастрофа "Боинга" над Донбассом. То, что не дошло до применения самых жестких санкционных мер (вроде пресловутого отключения России от системы SWIFT), как теперь становится ясно, было просто проявлением убежденности, что этого просто не требуется, а Россия капитулирует и без этого.

Теперь же все превратилось в чистый театр. Никто (ну или почти никто) не ставит своей целью реально покарать Москву и добиться ее поражения — за эти годы стала очевидна утопичность данных идей.

Разнообразные обвинения в адрес России и введение санкций против нее ныне стали удобным инструментом для решения множества иных задач, причем по большей части чисто внутриполитических для соответствующих стран.

Однако градус претензий к Москве — в полном соответствии с законами драматургии — неуклонно повышается. Правда, чем дальше, тем более превращаясь в полный балаган.

Понятно, что после того, как "Москва сбила пассажирский лайнер над Донбассом", не так-то просто обнаруживать еще более жуткие преступления Кремля. Пресловутое "вмешательство России в выборы свободного мира", надо признать, выглядит слабовато на этом фоне. А вот применение химического оружия куда более соответствует трагедийному накалу. Тем более что по большей части все ограничивается чистыми постановками без реальных жертв.

И вроде бы все нормально. Запущенная западными истеблишментом машинка работает бесперебойно, позволяя решать необходимые задачи — бороться с политическими соперниками, обеспечивать управляемость общественного мнения, создавать желаемый фон медийно-геополитических побед, в общем, все что надо. А необходимому — и все более значимому — сотрудничеству с Москвой это ничуть не мешает: некоторая демонизация той не повредит, тем более что Россия уже привыкла.

И даже трудно подобрать аргументы, почему Западу не стоило бы этого делать, если вся эта конструкция так удобна для него и весьма эффективно работает.

Разве что вот какой момент.

Из двадцатого века человечество вынесло множество страхов — перед большими войнами, перед военными преступлениями, перед оружием массового поражения, будь то ядерное или химическое, перед террором… Список можно продолжить.

Эти страхи довольно долго, фактически более полувека сдерживали человечество — и общества конкретных стран, и их правящие элиты — от запуска прежнего глобального маховика взаимного уничтожения.

За последние годы все переменилось. Теракты превратились в яркие креативные перфомансы и практически перестали цеплять за живое. ИГИЛ* несколько лет (пока не пришли русские) не просто убивал заложников, а проводил изощренно-гламурные и выразительно смотрящиеся в записи казни. У нас на глазах Запад превращает химическое оружие из беспросветного ужаса, порожденного Первой мировой войной, в объект подхихикивания и стеба. Ядерное оружие потихоньку идет по его стопам.

Да и вообще трудно найти тему в мировой политике, традиционно окруженную трепетом, страхом и многочисленными табу, и которая бы за последние годы не подверглась "деконструкции мифа" и переходу в разряд "а что такого?".

Вот только история неутешительна на этот счет: когда человечество перестает бояться собственных демонов, они имеют обыкновение возвращаться.

*Террористическая организация, запрещенная в России.