РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

ЕС применит к России за фальшивые атаки фальшивые санкции

(обновлено: 09:42 16.10.2018)
041292
Ирина Алкснис
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в МосквеФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Ирина Алкснис

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Россия сорвала победу НАТО неявкой. Ждем новых санкций
Министры иностранных дел Евросоюза, как и ожидалось, одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия. Теперь ЕС "получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности". Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

…Как у кинобарона Мюнхаузена с восьми до десяти утра был запланирован подвиг, так и у наших западных партнеров в расписании регулярно значится "введение новых санкций против России". В общем, обычное дело.

На вчерашних переговорах в Люксембурге главы МИД ЕС в очередной раз выполнили этот ритуал.

Необычным происходящее делает только одно обстоятельство: наказывать Москву на этот раз намерены ни много ни мало за применение химического оружия. В Сирии и в ходе известных событий в Британии.

Разговор между тем о тех самых химических атаках в Сирии, в которых Россия не просто точно не виновата, а которых вообще не было. Причем для доказательства инсценировки химатаки в сирийской Думе Россия аж высадила десант в гаагской штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в составе почти двух десятков жителей города, которые на брифинге в деталях рассказали, как были свидетелями и участниками съемок постановочного ролика "Белых касок". Западные страны этот брифинг проигнорировали, сделали вид, что его просто не было.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Американская капитуляция: Вашингтон признал бесполезность новых санкций
На этом фоне события в Солсбери и Эймсбери приобретают, конечно, дополнительную пикантность. Мало британцам того, что у них и так концы с концами не сходятся, так, видимо, для дополнительного эффекта они рядом поставили давно разоблаченную фальшивку, как будто специально, чтобы точно не оставалось сомнений, что британские метания вокруг "Новичка" ровно из той же оперы.

Но самое главное в решении ЕС заключается в том, что это ничего не изменит.

Фактически нет сомнений, что новые санкции, как и многочисленные предыдущие, будут носить косметический и глубоко формальный характер. Ни отмены второй нитки "Северного потока", ни прекращения возобновленного масштабного сотрудничества с Россией, ни реально чувствительных для Москвы мер не будет. По сложившейся традиции подсанкционный список пополнится некоторым количеством новых физических и юридических лиц — и тем дело, скорее всего, и кончится.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

В этом, конечно, заключается показательная разница с событиями 2014-2015 годов, что заставляет задуматься о сути произошедших изменений.

Тогда, четыре года назад, все было всерьез. Запад вводил санкции, на самом деле рассчитывая раздавить российскую экономику, а за ней российскую власть и государственность. В качестве повода использовались такие реальные трагедии, как катастрофа "Боинга" над Донбассом. То, что не дошло до применения самых жестких санкционных мер (вроде пресловутого отключения России от системы SWIFT), как теперь становится ясно, было просто проявлением убежденности, что этого просто не требуется, а Россия капитулирует и без этого.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля
Теперь же все превратилось в чистый театр. Никто (ну или почти никто) не ставит своей целью реально покарать Москву и добиться ее поражения — за эти годы стала очевидна утопичность данных идей.

Разнообразные обвинения в адрес России и введение санкций против нее ныне стали удобным инструментом для решения множества иных задач, причем по большей части чисто внутриполитических для соответствующих стран.

Однако градус претензий к Москве — в полном соответствии с законами драматургии — неуклонно повышается. Правда, чем дальше, тем более превращаясь в полный балаган.

Понятно, что после того, как "Москва сбила пассажирский лайнер над Донбассом", не так-то просто обнаруживать еще более жуткие преступления Кремля. Пресловутое "вмешательство России в выборы свободного мира", надо признать, выглядит слабовато на этом фоне. А вот применение химического оружия куда более соответствует трагедийному накалу. Тем более что по большей части все ограничивается чистыми постановками без реальных жертв.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп выполнил главный наказ Путина
И вроде бы все нормально. Запущенная западными истеблишментом машинка работает бесперебойно, позволяя решать необходимые задачи — бороться с политическими соперниками, обеспечивать управляемость общественного мнения, создавать желаемый фон медийно-геополитических побед, в общем, все что надо. А необходимому — и все более значимому — сотрудничеству с Москвой это ничуть не мешает: некоторая демонизация той не повредит, тем более что Россия уже привыкла.

И даже трудно подобрать аргументы, почему Западу не стоило бы этого делать, если вся эта конструкция так удобна для него и весьма эффективно работает.

Разве что вот какой момент.

Из двадцатого века человечество вынесло множество страхов — перед большими войнами, перед военными преступлениями, перед оружием массового поражения, будь то ядерное или химическое, перед террором… Список можно продолжить.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
Эти страхи довольно долго, фактически более полувека сдерживали человечество — и общества конкретных стран, и их правящие элиты — от запуска прежнего глобального маховика взаимного уничтожения.

За последние годы все переменилось. Теракты превратились в яркие креативные перфомансы и практически перестали цеплять за живое. ИГИЛ* несколько лет (пока не пришли русские) не просто убивал заложников, а проводил изощренно-гламурные и выразительно смотрящиеся в записи казни. У нас на глазах Запад превращает химическое оружие из беспросветного ужаса, порожденного Первой мировой войной, в объект подхихикивания и стеба. Ядерное оружие потихоньку идет по его стопам.

Да и вообще трудно найти тему в мировой политике, традиционно окруженную трепетом, страхом и многочисленными табу, и которая бы за последние годы не подверглась "деконструкции мифа" и переходу в разряд "а что такого?".

Вот только история неутешительна на этот счет: когда человечество перестает бояться собственных демонов, они имеют обыкновение возвращаться.

Шеф, все пропало!
© Виталий Подвицкий
Шеф, все пропало!

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена