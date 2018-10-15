"Обвиняешь — запасись фактами". Меланья Трамп предала #MеTоо

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Первая леди США Меланья Трамп долго, более полутора лет, вела себя тихо и держалась подальше от напора и ярости американской политической жизни. Что логично — леди в скандалах стараются не участвовать. Но вот наконец она показала свое настоящее лицо — нанесла удар в спину тому, что сторонники Демократической партии США называют демократией.

Дословно эти слова из ее интервью в ходе поездки по Африке звучат так: "Я поддерживаю женщин, и они нуждаются в том, чтобы их выслушали. Нам надо их поддерживать — но также и мужчин. Не только женщин". И далее: "Я на стороне женщин, но нам надо предъявлять факты. Вы не можете просто заявить кому-то: "На меня совершено сексуальное нападение".

Она сама-то понимает, что сказала? Отлично понимает, поэтому и сделала столько осторожных оговорок. Но даже с ними первая леди США нанесла мягкий, деликатный, но увесистый удар по движению #MeToo, которое еще неделю назад было на подъеме.

© AFP 2018 / Saul Loeb Супруга президента США Меланья Трамп с визитом в Кении. 5 октября 2018 © AFP 2018 / Saul Loeb Супруга президента США Меланья Трамп с визитом в Кении. 5 октября 2018

Надломили ситуацию, конечно, не слова Меланьи, а прошедшие чуть раньше сенатские слушания по утверждению члена Верховного суда Бретта Кавано. Как-то получилось, что вся ярость и все ресурсы неофеминисток сосредоточились на одном человеке, против которого, как заведено, выставили целую батарею обвинительниц в сексуальных преступлениях тридцатипятилетней давности — и, как полагается, без доказательств.

Но большинство сенаторов выслушали обвинительниц, сморщили носы и судью утвердили. После чего он дерзко набрал себе в штат одних женщин.

Так что Акела (неофеминистки) промахнулся. По сути, впервые.

Тут, кстати, как раз подоспела годовщина — в октябре 2017 года самую знаменитую (но отнюдь не первую) жертву #MeToo, Харви Вайнштейна, уволили из его же собственной Weinstein Company после коллективной акции актрис Голливуда, обвинивших его в сексуальных домогательствах. И по поводу этого юбилея идеологи #MeToo начали было публикацию победных материалов на тему "мы изменили мир". Правда, они приводили длинные списки стран, где движение результатов не показало или вообще не просматривалось, но утешали: это надо срочно изменить.

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн © AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн

Главное — в США эффект сильнее некуда. По одной из оценок, только в бизнесе и производстве обвинениям подверглись 425 топ-знаменитостей, а треть нанимателей "изменили свои практики" в отношении женщин-сотрудников (боятся их, как ядовитых змей, наверное).

То есть целый год "страна свободных", по крайней мере мужская ее часть, сидела, боялась и размышляла: кто следующий? Целый год внутри американского общества не находилось сил и механизмов для противодействия движению с противоправными идеологией и практикой — намеренно уничтожать людей вопреки закону, который все еще требует (смотри выше) "предъявлять факты".

Зато теперь началось. Искать информацию об этом начале надо в альтернативной зоне СМИ — то есть в СМИ, которые читает республиканская половина страны. Вот, например: на ресурсе pjmedia — материал о том, что #MeToo добилось раскола женщин Америки. Консервативная часть таковых работает, растит детей, в то время как с экрана телевизора доносятся вопли "взбесившихся гарпий".

Имейте в виду, пишет автор этого материала (женщина): у многих из нас есть мужья, отцы, братья и сыновья. За последних мы будем сражаться "клыками и когтями" (в переводе на русский — порвем).

Еще она рассказывает о видео "Мамы за Кавано", которое создано комитетом гражданского действия "Католический избиратель". И это только один пример.

Далее: балаган, творившийся в конгрессе во время слушаний по делу Кавано, потряс многих. Тут вспомнили, что врываться в помещение законодательного органа и харрасить там людей — это наказуемо (до полугода тюрьмы), так почему им позволили уйти безнаказанно? Дальше мысль движется логично — и вне стен Капитолия бесчинства неофеминисток наказуемы.

Что еще важно: движение #MeToo, которое было до того как бы само по себе, этакая новая и неизбежная реальность жизни, сегодня на обоих флангах воспринимается лишь как ударный отряд демократов. Причем есть много желающих напомнить, чем годами были заняты демократы — продуманно уничтожали свое общество (с переносом опыта в остальные страны мира). Что подкрепляется цитатами идеологов с левого фланга и напоминаниями, как в 2015 году Хиллари Клинтон, выступая на международном женском форуме, заявила, что повсюду "должны быть изменены глубоко укорененные культурные коды, религиозные верования и структурные предубеждения". Да, во всем мире.

То есть дело далеко не в том, что какая-то часть американских феминисток сошла с ума. Речь о продуманном уничтожении основ, в том числе отказа от идеи, что обвинения должны подкрепляться фактами (а как иначе общество и весь мир расшатать?).

© AP Photo / Andreea Alexandru Феминистки празднуют Международный женский день © AP Photo / Andreea Alexandru Феминистки празднуют Международный женский день

Да, кстати. Слова Меланьи Трамп можно применить далеко не только к неофеминисткам. Давайте попробуем: "герои России" Петров и Боширов отравили Скрипалей? "Надо предъявлять факты". Сирийский режим применил химическое оружие? "Надо предъявлять факты". Китай с Россией вмешиваются почем зря в американские выборы? "Надо предъявлять факты".

Это не революция, а контрреволюция, удар по складывающейся прежде всего усилиями демократов традиции, когда факты, доказательства и серьезный разговор о таковых не нужны. Побеждает (в смысле — уничтожает общество) тот, кто громче визжит. И поэтому не только активистки из движения #MeToo сейчас издают "рычащий, яростный коллективный визг".

Впрочем, для нас вопрос в другом. Если условные "нормальные американцы" — после года паралича — смогут спасти свое общество от разгула обличений, то для нас это будет хорошо или плохо? Какая Америка для нас лучше — вновь вернувшаяся к отличной форме и своим базовым ценностям (довольно хищным, скажем прямо), или же идеологизированная, разодранная расколами и ведущая "холодную гражданскую войну" на своей территории?