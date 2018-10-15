"Обвиняешь — запасись фактами". Меланья Трамп предала #MеTоо

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Дословно эти слова из ее интервью в ходе поездки по Африке звучат так: "Я поддерживаю женщин, и они нуждаются в том, чтобы их выслушали. Нам надо их поддерживать — но также и мужчин. Не только женщин". И далее: "Я на стороне женщин, но нам надо предъявлять факты. Вы не можете просто заявить кому-то: "На меня совершено сексуальное нападение".
Она сама-то понимает, что сказала? Отлично понимает, поэтому и сделала столько осторожных оговорок. Но даже с ними первая леди США нанесла мягкий, деликатный, но увесистый удар по движению #MeToo, которое еще неделю назад было на подъеме.
Надломили ситуацию, конечно, не слова Меланьи, а прошедшие чуть раньше сенатские слушания по утверждению члена Верховного суда Бретта Кавано. Как-то получилось, что вся ярость и все ресурсы неофеминисток сосредоточились на одном человеке, против которого, как заведено, выставили целую батарею обвинительниц в сексуальных преступлениях тридцатипятилетней давности — и, как полагается, без доказательств.
Так что Акела (неофеминистки) промахнулся. По сути, впервые.
Тут, кстати, как раз подоспела годовщина — в октябре 2017 года самую знаменитую (но отнюдь не первую) жертву #MeToo, Харви Вайнштейна, уволили из его же собственной Weinstein Company после коллективной акции актрис Голливуда, обвинивших его в сексуальных домогательствах. И по поводу этого юбилея идеологи #MeToo начали было публикацию победных материалов на тему "мы изменили мир". Правда, они приводили длинные списки стран, где движение результатов не показало или вообще не просматривалось, но утешали: это надо срочно изменить.
Главное — в США эффект сильнее некуда. По одной из оценок, только в бизнесе и производстве обвинениям подверглись 425 топ-знаменитостей, а треть нанимателей "изменили свои практики" в отношении женщин-сотрудников (боятся их, как ядовитых змей, наверное).
Зато теперь началось. Искать информацию об этом начале надо в альтернативной зоне СМИ — то есть в СМИ, которые читает республиканская половина страны. Вот, например: на ресурсе pjmedia — материал о том, что #MeToo добилось раскола женщин Америки. Консервативная часть таковых работает, растит детей, в то время как с экрана телевизора доносятся вопли "взбесившихся гарпий".
Имейте в виду, пишет автор этого материала (женщина): у многих из нас есть мужья, отцы, братья и сыновья. За последних мы будем сражаться "клыками и когтями" (в переводе на русский — порвем).
Еще она рассказывает о видео "Мамы за Кавано", которое создано комитетом гражданского действия "Католический избиратель". И это только один пример.
Далее: балаган, творившийся в конгрессе во время слушаний по делу Кавано, потряс многих. Тут вспомнили, что врываться в помещение законодательного органа и харрасить там людей — это наказуемо (до полугода тюрьмы), так почему им позволили уйти безнаказанно? Дальше мысль движется логично — и вне стен Капитолия бесчинства неофеминисток наказуемы.цитатами идеологов с левого фланга и напоминаниями, как в 2015 году Хиллари Клинтон, выступая на международном женском форуме, заявила, что повсюду "должны быть изменены глубоко укорененные культурные коды, религиозные верования и структурные предубеждения". Да, во всем мире.
То есть дело далеко не в том, что какая-то часть американских феминисток сошла с ума. Речь о продуманном уничтожении основ, в том числе отказа от идеи, что обвинения должны подкрепляться фактами (а как иначе общество и весь мир расшатать?).
Да, кстати. Слова Меланьи Трамп можно применить далеко не только к неофеминисткам. Давайте попробуем: "герои России" Петров и Боширов отравили Скрипалей? "Надо предъявлять факты". Сирийский режим применил химическое оружие? "Надо предъявлять факты". Китай с Россией вмешиваются почем зря в американские выборы? "Надо предъявлять факты".
Впрочем, для нас вопрос в другом. Если условные "нормальные американцы" — после года паралича — смогут спасти свое общество от разгула обличений, то для нас это будет хорошо или плохо? Какая Америка для нас лучше — вновь вернувшаяся к отличной форме и своим базовым ценностям (довольно хищным, скажем прямо), или же идеологизированная, разодранная расколами и ведущая "холодную гражданскую войну" на своей территории?