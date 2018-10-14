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В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину

(обновлено: 08:08 14.10.2018)
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Иван Данилов
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фотоВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп обсудит исчезновение журналиста Хашукджи с королем Саудовской Аравии
Американские сенаторы и конгрессмены хотят загнать цену на нефть далеко за 100 долларов за баррель. Введение против Саудовской Аравии американских санкций в соответствии с так называемым актом Магнитского повлечет за собой такие последствия на рынке нефти, что нынешний рост цен покажется чем-то мелким и незначительным. А если санкции будут по-настоящему сильными, то и 100 долларов — не предел. Американской экономике это будет не очень выгодно, но когда речь идет о том, чтобы насолить союзникам президента Трампа, у многих американских политиков и чиновников просто отказывают тормоза, здравый смысл и элементарное чувство самосохранения.

Президент Трамп будет против такого сценария, но в нынешних политических условиях у него часто оказываются связанными руки. Скандал вокруг предполагаемого убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашохджи (Кашикчи) в саудовском консульстве в Стамбуле может сработать в качестве идеального предлога для новых санкций, и желающих их ввести уже предостаточно. В некотором роде Эр-Рияд сталкивается с проблемой, которую испытывает Москва в отношениях с нынешней американской элитой, воспринимающей санкции как способ решения внутриполитических конфликтов и игнорирующей любые внешнеполитические последствия.

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
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Стоит кратко пересказать фабулу скандала: в Стамбуле после визита в саудовское консульство исчез саудовский диссидент и журналист Джамаль Хашохджи. Турецкие власти, западные СМИ, а также некоторые западные спецслужбы подозревают (или даже утверждают), что он был убит на территории консульства. Инцидент вызвал международный резонанс в силу того, что Хашохджи был не просто противником саудовского руководства, а еще и выходцем из очень богатой семьи, резидентом Соединенных Штатов и политическим колумнистом очень известного и влиятельного американского издания The Washington Post, считающимся одним из рупоров Демократической партии США. Исчезновение диссидента, столь глубоко интегрированного в американский истеблишмент, не могло остаться незамеченным, но скандал быстро вышел за дипломатические рамки.

С учетом того, что для Трампа вопрос сотрудничества и сохранения хороших отношений с Саудовской Аравией является критически важным, его оппоненты из американского истеблишмента немедленно воспользовались возможностью ударить по американо-саудовским отношениям. Без содействия Саудовской Аравии Трамп не смог бы ввести санкции против Ирана, не вызвав катастрофических последствий для нефтяного рынка. Эр-Рияд компенсировал часть "выпавшей" с рынка иранской нефти. Потому Трамп не хочет замечать скандала и портить отношения с Эр-Риядом, но его пытаются заставить это сделать.

© AFP 2018 / Ozan Kose Фотографии пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи
© AFP 2018 / Ozan Kose
Фотографии пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Сенаторы Боб Коркер, Боб Менендез (председатель комитета по внешней политике сената), Линдси Грэм и Патрик Лихи (председатель комитета по иностранным программам и операциям сената) написали Дональду Трампу письмо, в котором потребовали от него провести расследование исчезновения диссидента в соответствии с "глобальным актом Магнитского", который вообще-то был принят во времена Обамы для законодательного обеспечения попыток "наказать" Россию за независимую внешнюю и внутреннюю политику. По большому счету президенту США пытаются навязать запуск процесса, который должен через 120 дней (именно такой срок предполагает "акт Магнитского") закончиться введением санкций против Эр-Рияда.

Журналисты уже поинтересовались реакцией Трампа — и она была ожидаемо негативной. Он указал на несколько важных моментов: пропавший диссидент не является гражданином США, а Саудовская Аравия покупает американских товаров и услуг (в основном оружия) на 120 миллиардов долларов в год, следовательно, к такому клиенту нельзя относится пренебрежительно. За скобками заявления американского лидера осталась ключевая роль Саудовской Аравии в сдерживании роста цен на нефть после введения жестких антииранских санкций. Более того: нельзя не заметить, что это далеко не первый скандал, связанный с особенностями соблюдения прав человека в этом регионе, но все предшественники Трампа закрывали на предыдущие скандалы глаза. А значит, нынешний эпизод имеет чисто политическую подоплеку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уже "ответил" президенту, сославшись на цитату покойного сенатора-республиканца и заклятого врага Трампа, Джона Маккейна, который говорил, что в некоторых случаях нужно ориентироваться исключительно на ценности и принципы. От американского лидера сейчас под предлогом защиты ценностей и принципов требуют испортить отношения с Эр-Риядом. Более того, первые реальные санкции уже введены. Из-за общественного и медийного давления от совместных проектов с саудовскими государственными и частными структурами отказываются такие западные компании, как группа Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона и агентство Блумберг Майкла Блумберга. Под угрозой даже первое рестлинг-шоу, над организацией которого саудовские власти работали несколько лет. Дальше давление на американские компании, работающие с саудовскими партнерами, будет только увеличиваться. Уже раздаются аналогичные призывы в Европейском союзе — тем более что к скандалу подключился комитет Европарламента по правам человека.

Если смотреть на вещи прагматично (а именно так и следует смотреть на все, что связано с внешней политикой), то изоляция Саудовской Аравии, а также возможные американские и европейские (формальные и неформальные) санкции против Саудовской Аравии открывают для России довольно обширные возможности.

Конкретные их очертания зависят от конкретных проблем, с которыми столкнутся наши саудовские партнеры.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Если их отключат от SWIFT, то нужно помочь им пользоваться российским аналогом.

Если им закроют доступ на рынки недвижимости в Сан-Франциско и Лондоне, то можно им показать потенциал Сочи и Санкт-Петербурга.

Если им запретят инвестировать в американские и европейские ценные бумаги, то им можно и нужно предложить отличные возможности для инвестиций в наши компании и ценные бумаги, включая российские облигации.

Если же американцы и европейцы окажутся совсем безрассудными в своем санкционном запое, то может появиться даже шанс на ускоренное создание "нефтерублевой системы". Иногда ошибки геополитических оппонентов создают такие условия, которыми грех не воспользоваться. Россия своего не упустит.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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