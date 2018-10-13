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Китай отказался от газа. Кому придется за это платить

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Дмитрий Лекух
© REUTERS / Stringer/File PhotoРезервуар для хранения СПГ в порту Рудонг, КитайРезервуар для хранения СПГ в порту Рудонг, Китай
© REUTERS / Stringer/File Photo

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Китайская Народная Республика отказалась от импорта сжиженного газа из США. Если учесть, что еще в прошлом году рынки КНР, на которые американцы поставляли порядка 3,6 миллиона тонн СПГ, были для США вторыми по объему после австралийских, то это очень серьезный удар по американскому энергетическому сектору. Как выяснилось, Китай "этих ваших шуточек" с ограничениями в торговле как-то не понимает.

Война — так война.

И американцам с этим нужно стремительно что-то решать. Все просто.

Главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Согласно аналитикам Reuters, в течение прошедшего года американские производители СПГ в среднем "стригли" с китайских рынков порядка миллиарда долларов в месяц. И это было для китайцев во многом политическим выбором: о "рыночности" американского сланцевого газа — плюс операция "сжижение/разжижение" — написано столько, что повторение будет носить уже откровенно издевательский характер для наших уважаемых читателей. А учитывая планомерное снижение китайских угольных мощностей и рост газовых потребностей КНР, в настоящее время (и это уже не прогноз, а реальность) Соединенные Штаты Америки теряют доступ к самому перспективному рынку Юго-Восточной Азии.

Доподлинно известно, что не позже ноября текущего года Китай станет безусловным лидером среди импортеров газа, потеснив с этой позиции соседнюю Японию.

Большинство как китайских, так и международных экспертов уверены, что уже к концу следующего десятилетия потребление газа КНР как минимум удвоится и приблизится к абсолютно космической цифре в полтриллиона кубометров в год.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
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И в общем места на этом рынке хватило бы всем. Даже американским сланцам. Если, разумеется, "политическая крыша" этих самых сланцев будет себя прилично вести.

Но нам в Российской Федерации тут интересна более краткосрочная историко-экономическая перспектива. Так, уже на следующий год американцы планируют ввод мощностей по производству СПГ, увеличивающий импорт приблизительно до 100 миллиардов кубометров в год.

Так вот: с учетом вынужденного "политического" ухода американского СПГ с растущих китайских рынков эти потенциальные продажи придется где-нибудь замещать.

Для американских энергетических структур в данном случае перепроизводство — очень плохие новости. Особенно если учитывать параллельно входящие мощности российского Ямала, рядом с которыми американские сланцы не очень конкурентоспособны именно на азиатских рынках: тут и свойства самого газа, и преимущества сжижения при низких арктических температурах, и особенности логистики, и вообще много чего. Сахалинский и охотоморский российский газ также пользуется, мягко говоря, повышенным покупательским спросом.

Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Мелко плавают. В США придумали, как убедить Европу обойтись без газа из РФ
Американцы здесь нам технически — просто не конкуренты. Более того, частично и сами готовы (это уже доказано практикой) закупать российский СПГ.

Не сильно конкурентоспособен американский СПГ и по сравнению с традиционными для рынков Юго-Восточной Азии поставщиками из Катара и других государств Залива.

Поэтому сейчас обсуждается целесообразность строительства гигантского завода СПГ в Луизиане мощностью восемь миллионов тонн в год. Но чтобы не нарушать стратегические планы (американцы собираются в течение следующих пяти лет обеспечить увеличение предложения на рынке сжиженного природного газа примерно на 75% его роста), этим танкерам куда-то все равно надо будет идти.
Причем самой подходящей жертвой американской сланцевой экспансии выглядят именно европейские рынки. И никакое строительство "северных" и "турецких" потоков не сможет им в этом помешать.

Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Теперь погазуем! Китай отказался от американского СПГ
Нет, то, что обе ветки Nord Stream, как и "путинско-эрдогановского" "Турецкого потока", будут построены, — сомнений ни у кого, в том числе и у американцев, нет. Но это вовсе не значит, что вся Европа будет сидеть на потреблении именно дешевого и качественного российского трубопроводного газа.

В конце концов, ресурсная база у России хоть и огромна, но все-таки не безгранична.

А у русских есть еще как минимум два газовых коридора в Китай, есть геополитически важный "корейский маршрут". Есть честолюбивые планы по контролю не менее четверти мировых рынков СПГ.

Поэтому Россия и сама начинает потихоньку задумываться о необходимости дальнейшей "газопроводной экспансии" в европейском направлении. Поэтому в различных международных энергетических кругах уже сейчас довольно активно обсуждается негласный консенсус по фиксации импорта российского газа в Европу на уровне объемов Nord Stream и Nord Stream 2, плюс "турецкие коридоры" и "советские" маршруты. Причем с их возможным снижением: благо для этого и делать ничего особо не надо, достаточно не сильно мешать той же Украине угрохать свою собственную ГТС.

Здание Капитолия США . Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В сенате США предложили спонсировать отказ Европы от российского газа

С учетом падения европейской добычи этого будет вполне достаточно для того, чтобы на европейские рынки прополз и американский СПГ. И такой расклад на европейских направлениях будет более или менее компромиссно устраивать всех относительно значимых игроков среди поставщиков.

А что касается потребителей — то кто не спрятался и передал право принятия решений иным "центрам силы", тот сам виноват.

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