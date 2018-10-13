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Чиновница разозлила главного человека в России и потеряла все

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Виктор Мараховский
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской областиМинистр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья СоколоваМинистр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

Виктор Мараховский

Еще никому, кажется, не удавалось одолеть всю карьерную лестницу так быстро, как министру труда Саратовской области Наталье Соколовой.

С утра в пятницу Наталья Юрьевна стала всероссийской звездой со своими тезисами про макарошки с кефиром и способ стать стройнее. Спустя пару часов страна узнала, что сама министр стройнеть по своему рецепту не будет — "статус не позволяет".

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Архивное фото
© Фото : КПРФ Саратовской области
Саратовский депутат хочет продолжить спор с новым главой минтруда
А еще через пару часов статус уже позволял ей любые эксперименты с кефиром. Соколову выбросили из правительства с такой скоростью, как будто она стала радиоактивной.

Что тут важно.

Во-первых, налицо явное сокращение интервала между скандалом и огранизационным решением. Еще летом знаменитую графиню де Леруа Мерлен, залетевшую на презрении к согражданам, торговая сеть пыталась передержать, "пока вата не успокоится", несколько дней, и дотянула до кампании бойкота. В случае же г-жи Соколовой дни превратились в часы. Несмотря на то что в команде нынешнего губернатора она работала лет шесть, с момента его вступления в должность.

Во-вторых, случившееся в Саратове — по меньшей мере вторая серия местного сериала "Соколова и прожиточный минимум". В мае нынешнего года уже состоялась аналогичная ругань между министром и депутатами, возражавшими против сохранения минимума на уровне 2012 года до 2020-го. Тогда, правда, Наталья Юрьевна ответила, что "готова попробовать" прожить месяц, тратя три тысячи рублей в месяц на еду. А сейчас вот устало отмахнулась от подобной чуши — и поплатилась.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский прокомментировал слова чиновницы о прожиточном минимуме
Не будем питать иллюзий: с точки зрения коллег и товарищей по социальному классу, чиновнице просто не повезло. Она случайно попала под гусеницы ютьюба и была намотана на общественное мнение.

Но именно это в данном случае интересно и поучительно.

В чем вся штука. В знаменитом ролике депутат, укоряющий министра с позиций социальной справедливости, делает это тоже не в свитере с олешками. И он тоже во власть пришел не от станка. Но он верно понимает свою роль: если ты депутат, то должен стараться выбить из власти максимум для своих избирателей.

А если ты чиновница, сидящая на областном бюджете, то ты в ответ должна разъяснять с цифрами в руках, на что в казне есть деньги и на что нет, а не рассказывать про стройнящие свойства макарошек. И чего уж точно нельзя делать ни в каком контексте — это внезапно вытаскивать свой статус и пояснять, что он лично тебе экономить не велит.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
В Госдуме прокомментировали ситуацию с саратовским министром
Потому что есть одна очень простая штука. Все наше государство, что бы оно о себе ни думало, является обслуживающим механизмом одного человека. Того самого персонажа, которого в Америке зовут Джон Кью Паблик, а у нас в известной речи известный чиновник назвал "винтиком, без которого мы ни черта не стоим".

И этот гражданин Винтик, получающий в Саратовской области в среднем 18 с небольшим тысяч рублей в месяц, является в конечном счете самым главным человеком в нашей стране. Не потому, что он, гражданин Винтик, лучше министра Соколовой с ее статусом, трудолюбивее, образованнее, умнее и добрее ее. А тупо потому, что он в миллионы раз больше. И каким бы он ни был средним, малоэффективным, непонятливым и социально немобильным — по сравнению с ним любые выдающиеся атланты, мастера управления, люди железной воли и прочие сливки суть просто статпогрешность.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В СФ предложили саратовскому экс-министру прожить на 3,5 тысячи рублей
Этого главного человека в стране не всегда получается (и не всегда нужно) только радовать. Заискивать и лгать ему — выгодно на короткой дистанции и губительно на длинной. А вот что губительно моментально — так это оскорблять гражданина Винтика, усиленно питаясь за его счет. Самоубийственно впадать в ересь уверенности, что раз ты министр, то твой статус спускается на тебя как форма благодати — откуда-то сверху.

Потому что на самом деле ты его получаешь во временное пользование у гражданина Винтика, который как бы внизу и как бы мельтешит под ногами. На самом деле атлант тут он.

…И судьба статуса саратовской чиновницы, волшебно изменившегося за минуту, говорит о том, что государство в целом это понимает.

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Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Шурик Байнейм
А может уже началось? Пора разгонять кумовство, даже если оно ничего официально не говорит. Все оно одинаково, молчащее или с макарошками.
08:09
13.10.2018
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romd
Желание писать хлёстким языком, привело к обратным последствиям.
08:15
13.10.2018
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