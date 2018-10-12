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Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией

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Ирина Алкснис
© AFP 2018 / Valery SolovjevУкраинские военнослужащие рядом с ЗРК С-300Украинские военнослужащие рядом с ЗРК С-300
© AFP 2018 / Valery Solovjev

Ирина Алкснис

Вчера российские СМИ поразило сенсацией. Вьетнамский информационный портал Soha News опубликовал статью, в которой рассказал о тайной поездке военных США и Израиля на Украину с целью изучения характеристик образцов зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении украинских военных.

Как сообщило вьетнамское СМИ, поездка прошла в свете недавней передачи Россией Сирии ЗРК С-300. Украинская сторона предоставила зарубежным партнерам комплексы для полевого испытания и описала их боевые возможности. Кроме того, по словам автора материала, Украина убедила западных специалистов в том, что между образцами, имеющимися на вооружении страны, и теми С-300, которые Россия предоставила армии Сирии, нет существенных отличий; как следствие, для израильских самолетов не должно быть затруднений в преодолении сирийских С-300. Более того, в публикации рассказывалось, что на Украину прибыли израильские пилоты и 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, которые и испытали украинские С-300.

В качестве источника автор сослался на неназванные российские СМИ, где он якобы и почерпнул всю эту информацию (таких СМИ просто не было — они автором выдуманы). В общем, данная публикация была обычным вбросом.

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По понятным причинам подобный текст не мог не привлечь внимания российских медиа — что закономерным образом и произошло. Правда, резонанс в данном случае многократно превзошел привычный для подобных информационных поводов уровень кратких сообщений агентств и изданий, специализирующихся на переводе материалов зарубежных СМИ.

На этот раз содержание публикации пересказали десятки российских медиа, в том числе первого ряда. Причем в большинстве изложение было в формате не "тут вьетнамское СМИ нечто любопытное написало", а "американцы и израильтяне на Украине С-300 изучали".

И хотя, в принципе, любой желающий мог установить, что вьетнамская публикация основывается на пустоте, — новость бешено пошла тиражироваться. Фейк ретранслировали, комментировали в духе "ну вот и все, вот и помогли сирийцам", разгоняли по соцсетям и пабликам и, что самое обидное, вынуждали вполне серьезных специалистов выходить и объяснять, насколько описанная в статье история фантасмагорична и бредова.

…У современных медиа есть гигантская проблема. Скорость распространения информации в мире настолько возросла, а конкуренция между СМИ за право стать "главным инфопроводом в голову пользователя" стала настолько острой, что теперь даже самые осторожные и блюдущие свою репутацию издания время от времени попадаются на фальшивки. Те же, кто не осторожен и не блюдет, в погоне за рейтингами и в стремлении обойти конкурентов просто а) не будут ничего проверять, б) приделают максимально кликабельный заголовок, в) и не подумают расстраиваться из-за того, что опять ретранслировали фальшивку. По одной простой причине: за фальшивку отвечать придется разве что своей репутацией, цена которой зачастую и так неочевидна. А клики-то — вот они. А охват аудитории-то — вот он, а цитируемость-то — вот она.

Научные журналы
© Flickr / brewbooks
Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тоже
Буквально несколько дней назад кто-то весьма удачно запустил повтор сообщения о катастрофе американского транспортного самолета США в Афганистане, на самом деле произошедшей три года назад. На фейк купилось несколько крупных российских изданий, которые и опубликовали соответствующие новости. После того как ситуация разъяснилась, публикации были либо опровергнуты, либо удалены. Но все-таки большинство ведущих СМИ проигнорировали фальшивый информационный повод, сразу уточнив его достоверность.
Здесь же этого и не потребовалось вовсе, как будто реальность самой вьетнамской статьи оправдывала распространение явно — можно сказать, демонстративно — фальшивой информации, содержащейся в ней.

В итоге данная тема заняла значимое место в информационной повестке вчерашнего дня, откровенно вводя в заблуждение огромную часть аудитории (а также выжимая из нее комментарии, эмоции и обсуждения).

От ошибок никто не застрахован, особенно в мире оперативной информации, где скорость публикации новости — важнейший критерий успеха. Но есть все-таки разница между непреднамеренным промахом и сознательным игнорированием реальности ради эксплуатации читателя.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Конечно, коллег понять можно. В отличие от информационного пространства, ресурс которого практически бесконечен, человеческое восприятие остается по-прежнему ограниченным ресурсом. Ни один зритель и читатель не может дать больше 24 часов внимания в сутки — и то при такой интенсивности эксплуатации быстро кончится. К тому же значительная часть собственно "полезной нагрузки" в новостях разных изданий одинакова — а значит, идет "гонка упаковок", "ракетная война заголовков" и к читателю быстрее прочих прорываются те, кто добывает из него внимание методом гидроразрыва мозга. Поэтому вьетнамо-украинские С-300 с израильскими самолетами были, увы, обречены на успех.

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет F-15C Eagle ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет F-15C Eagle ВВС Израиля

Но бесконечно это продолжаться никак не может. Рано или поздно, помимо указания на источник информации, от любых СМИ придется требовать еще и проверки изложенных в нем сведений. Возможно, даже законодательно. Это вызовет буйные коллективные жалобы на удушение свободы слова — но это тот случай, когда сами заигравшиеся в "кликбейт" медиа просто не оставят обществу и государству выбора. Когда общество бомбят ядерными фейками — ему придется обзаводиться собственной информационной ПВО.

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