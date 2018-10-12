Гибель богов: звездам можно не все

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В минувшие дни в мире случилось несколько в чем-то похожих историй, показавших, что звездам и знаменитостям можно не все.

Две истории имеют отношение к Китаю, это арест там за коррупцию китайского гражданина и президента Интерпола Мэн Хунвэя и необходимость для недосягаемой и прекрасной кинозвезды Фань Бинбин заплатить налоги и штрафы за их неуплату в эквиваленте 129 миллионов долларов.

Третья история — это, конечно, наши спортивные титаны Александр Кокорин и Павел Мамаев. Это не про коррупцию, это про мордобой, но общая идея (смотри выше): звездам можно не все.

Но российские спортивные дела остались российскими, а вот истории Мэна и Фань стали международными. То есть частью никогда всерьез не затихавшей кампании насчет того, что Китай — жуткое репрессивное государство, где исчезают люди и нарушаются прочие права. В Пекине же на это отвечают, что Китай подает глобальный пример того, как надо поступать в подобных случаях. А это и совсем интересно, потому что технологии борьбы с коррупцией — тема, полезная всем.

Сначала об исчезновениях. Генерал полиции Мэн, вызванный в Пекин (он сохранял пост замглавы Министерства общественной безопасности), не откликался на звонки дня два, а его жена из Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, призывала международное сообщество защитить его и ее от пекинских "похитителей". И так — пока не стало известно, что Мэн не исчез, а арестован за взятки (видимо, на прежних должностях, не в Интерполе).

© AP Photo / Wong Maye-E Президент Интерпола Мэн Хунвэй © AP Photo / Wong Maye-E Президент Интерпола Мэн Хунвэй

Мировая общественность погружена в размышления, не связан ли Мэн Хунвэй с самым высокопоставленным коррупционером современного Китая, бывшим членом постоянного комитета Политбюро Чжоу Юнканом (ныне отбывает пожизненное), то есть не входил ли в его "фракцию" и "клику".

Фань Бинбин исчезла из поля зрения публики с июня, появилась только сейчас (написав слезное письмо всем почитателям насчет того, что была неправа и все исправит и заплатит). Она находилась под арестом на каком-то морском курорте, отнюдь не в тюрьме, это называется "домашним наблюдением по указанному адресу". Тут нам аккуратно подсказывают: такой мере часто подвергают диссидентов и так далее.

А теперь от пропаганды возвращаемся к реальности. Руководство Интерпола не имеет дипломатической неприкосновенности, а если бы и имело, то таковая дается своей страной, но эта страна имеет полное право неприкосновенность и отозвать. Связей между Мэном и Чжоу эксперты не видят, не говоря о том, что "разгром клик и фракций" — реалии позавчерашнего дня, это нам просто пытаются объяснить, что Китай волшебным образом не изменился с 1960-х.

Далее — выборы китайского генерала главой Интерпола были громадной победой Китая, который стремится привести руководящий состав разных международных структур в соответствие со своим новым весом в мире. Должны были быть очень серьезные причины, чтобы добровольно сдать такое достижение.

Причины эти — явно не политика (Мэн в таковой не был задействован), тем более что человек в стране, по сути, не присутствует.

В общем, самое простое и очевидное объяснение — именно борьба с коррупцией, которая в Китае ведется более чем серьезно. Расследуются старые дела, открываются новые. И даже выход подозреваемого на международный уровень — не защита.

Дело звезды международного масштаба и красавицы Фань по-своему даже интереснее. Потому что суть проблемы не совсем в ней. Она просто заплатит налоговые недоимки со штрафами, ну максимум лишится из-за этого какой-то собственности, включая три принадлежащие ей киностудии. Кстати, опубликованы документы на тему "как она это делала". У них это называется "системой договоров инь и ян". Один договор с продюсером, на маленькую сумму, предъявляется налоговикам, другой — с реальной суммой звездных гонораров — живет своей законной жизнью. Кстати, по данным журнала "Форбс", только в прошлом году великая женщина получила 43,5 миллиона долларов.

А вот ее агенту, так же как и финансистам ее компаний и продюсерам (и еще налоговикам), предъявят уже уголовные обвинения. И это правильно. Потому что актеры и актрисы такого (и любого) масштаба и правда полагаются на специалистов и ответственных лиц, которые говорят им, что "все законно". И действительно не имеют компетенции и возможности проверить, а совсем оно законно или не очень.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Офис актрисы Фань Бинбин в Пекине, Китай © AP Photo / Mark Schiefelbein Офис актрисы Фань Бинбин в Пекине, Китай

Зачем это делается: в стране начинается кампания по наведению порядка в шоу-бизнесе, выстраивается система выявления истинных доходов в этой индустрии, включающая способы отслеживания доходов и отработку единых для всех методов уплаты налогов. И начинается кампания с самых знаменитых.

…Возвращаясь к нашим спортивным драчунам и к той простой мысли, что звездам можно не все: для кого-то тяжелая рука закона, коснувшаяся любой знаменитости, выглядит как попрание основ, как сплошная вагнеровская гибель богов.

Но почему они, собственно, стали звездами? Потому что высказывают или показывают что-то, глубоко трогающее публику. Производят новые и невиданные образы и смыслы. И, вне всякого сомнения, им по этой части дано больше любого человека (хотя право высказаться есть у всех) — просто потому, что звезд внимательнее слушают и ждут от них неожиданностей.

Споры идут по поводу рамок возможного в этих смысловых и художественных выступлениях. Но вот о чем не надо задумываться, поскольку ясно и так: звезды кино, спорта или глобальной политики не должны нападать на людей или воровать деньги. Вот тогда уже точно наступает гибель богов — и именно потому, что их слушали миллионы, они должны быть примерно низвергнуты.