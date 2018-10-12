РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Япония снова предает цивилизацию и обращается к атомному монстру

018811
Сергей Савчук
© AFP 2018 / Jiji PressАЭС Такахама в ЯпонииАЭС Такахама в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press

Сергей Савчук, для РИА Новости

Энергетическая ситуация в Японии достаточно стремительно меняется. Как мы уже писали, ставшая после Фукусимы "лидером экологического рывка" и отказавшаяся от атомной энергии страна внезапно начала развивать угольную. Чем очень расстроила всех борцов за экологию.

Однако это еще не все.

Угольная ТЭС в Японии
© Фото : Joel Abroad
Япония предала цивилизованный мир, взявшись за "черные технологии"
Но сначала небольшая справка. Япония — государство островное. Климат в целом очень близок к нашему дальневосточному, только чуть мягче. Это очень важно, так как именно на отопление, горячее водоснабжение и электрогенерацию уходит львиная доля ресурсов и мощностей любой страны, где средняя температура не позволяет круглогодично ходить в шортах. Этим же фактором объясняется еще один ключевой параметр — характер распределения населения и его плотность. Наиболее густо заселены центральные и южные префектуры. Северные же регионы страны, те же Хоккайдо и Аомори, если не пустуют, то плотность населения там ниже в пять-шесть раз. Если же на карту населенности Страны восходящего солнца наложить карту электрических сетей, то они вполне совпадут. Начиная с юга и далее к центру — плотность и мощность линий электропередачи максимальная. В среднем здесь обеспечивают передачу энергии ЛЭП мощностью свыше 500 мегаватт каждая. А вот если пойти далее по ходу проводов на север, то мы увидим, что в префектурах Иватэ и Акита уже всего по одной магистрали мощностью менее 275 мегаватт. Хоккайдо же с основной частью страны соединяет и вовсе один-единственный энергомост постоянного тока мощностью 250 мегаватт.

История и ресурсы

Имея территорию большую, чем Германия или Великобритания, Япония, к ее огромному сожалению, даже близко не сравнится к ними по объемам полезных ископаемых. Более-менее нормально дела обстоят только с рудными залежами. Островитяне добывают ртуть, золото, серебро, цинк, свинец, хром, медь, марганец и железо. Были разведаны некоторые — отнюдь не громадные — запасы угля. По счастливой случайности большинство угольных шахт расположено как раз на густонаселенном юге. Наиболее известное место, где японцы вели добычу угля, это, конечно же, остров-призрак Хашима. Промышленные работы там велись всего лишь пять лет, с 1969-го по 1974 год, но за это время в шахте успело погибнуть около двух тысяч человек. Среди прочих самыми крупными угольными предприятиями считались шахты Hokutan Yūbari, Mitsui Ashibetsu и Mitsui Sunagawa. На рубеже 60-70-х годов Япония начала массовый переход на более современные виды топлива, что вызвало закрытие угольных шахт. Не минула чаша сия и Хашиму, сейчас это один из наиболее мрачных городов-призраков, где в черных коробках бывших шахтерских общежитий гуляет морской ветер.

© AFP 2018 / Behrouz Mehri Разрушенные дома на острове Хашима
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Разрушенные дома на острове Хашима

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013
© AP Photo / Noboru Hashimto
РГО продолжит изучать последствия аварии на Фукусиме
Отметим, что Япония в самом деле совершила энергетическое чудо — в начале 70-х страна массово стала вводить в строй еще довольно экзотичные в то время атомные электростанции, да столь успешно, что именно наличие этих сверхсложных инфраструктурных объектов и принесло островному государству славу лидера мировой технической гонки. Именно в Японии расположены две самые мощные АЭС мира: "Фукусима" мощностью 8,8 гигаватта (первое место) и "Касивадзаки-Карива" (7,9 гигаватта и вторая мировая строчка).

Что касается нефти и газа, то их запасы в пределах территорий и вод Японии имеются — но тоже незначительные. На сегодня открыто около двухсот нефтегазовых месторождений, из которых примерно 150 сконцентрировано в районе острова Хонсю. Там же вскрыты запасы урана. Нужно отметить: средняя глубина залегания нефти составляет около трех километров, что вкупе с небольшими балансными запасами делает добычу довольно дорогой. Поднимаемые объемы углеводородов незначительны.

Тем не менее Страна восходящего солнца умудрилась найти тот тончайший баланс, при котором она даже при почти тотальной зависимости от внешних поступлений умудрялась расти и развиваться. Так было ровно до марта 2011 года.

После катастрофы на "Фукусиме-1" и "Фукусиме-2", где в аварийном режиме была произведена холодная остановка реакторов, Япония из энергетического магната одним махом стала "нищенкой".

© AFP 2018 / Jiji Press АЭС "Фукусима-1" в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
АЭС "Фукусима-1" в Японии

Дела сегодняшние

В итоге сегодня наши восточные соседи, имея мощную промышленность, вынуждены практически полностью обеспечивать себя энергетическими ресурсами путем импорта, то есть покупая нефть и газ за границей. Япония является одним из ведущих импортеров всех видов топлива. Ежегодно только одного угля она покупает в объеме около 190 миллионов тонн, что составляет, для сравнения, половину всего добываемого в России угля. Япония же является вторым в мире импортером нефтепродуктов: ежедневно ее промышленность и население "съедают" 4,5 миллиона баррелей нефти. Основными поставщиками традиционно являются Саудовская Аравия (31%) и ОАЭ (25%). Санкции, наложенные США на Иран, кстати, не сильно порадовали японцев, ведь персы поставляют им каждый десятый импортный баррель. Такую же долю имеет и российский импорт.

Нефть — это, конечно, хорошо, но жизнь промышленности сильнее всего поддерживает природный газ. Япония сегодня покупатель номер один СПГ в мире. Только за 2017 год японцы закупили за границей 83,63 миллиона тонн сжиженного газа, что обошлось казне в зубодробительные 35,6 миллиарда долларов.

Рост объемов поставок при этом за год, по сравнению с 2016-м, вырос на полпроцента, а расходы, учитывая мировые скачки цен на газ, — сразу на 19 процентов.

Ликвидаторы на АЭС Фукусима. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака
В Японии отработали действия при авариях сразу на двух АЭС
В общем, до "Фукусимы" японская энергетика приносила в казну почти 50 миллиардов долларов чистой прибыли в год. Закупая энергоресурсы, японцы чрезвычайно грамотно их использовали, перерабатывали и конвертировали в электроэнергию, которую и продавали на экспорт. После аварии этот финансовый показатель сразу же уехал на аналогичную сумму в минус. То есть начиная с 2011 года Япония не зарабатывала, а уже просто тратила на закупку ресурсов и замещение выпавших атомных мощностей 50 миллиардов в год. Осмелимся предположить, что японский Минфин был не в восторге от таких цифр.

Стоит ли тут удивляться, что, выведя из эксплуатации все свои АЭС и имея дефицит генерации в четверть от собственных потребностей, Япония вернулась к углю, презрев недовольство мирового зеленого лобби? Уже к 2030 году страна будет располагать более чем сорока новейшими угольными ТЭС, под это дело утверждена и профинансирована соответствующая госпрограмма.

Но несчастье, постигшее островитян, обернулось не только вновь вспыхнувшей любовью к углю. Наши соседи рывком увеличили доли других типов энергогенерации. Резко пошли в гору объемы производства на базе солнечной и геотермальной энергии. Сегодня по последнему показателю Япония занимает третье место в мире — на ее территории успешно работают сразу 18 геотермальных станций.

© AFP 2018 / Jiji PressСотрудники АЭС "Такагама" в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
Сотрудники АЭС "Такагама" в Японии

Перспективы

Чтобы понять, что происходит в энергетике Японии сейчас и почему, нужно уяснить один простой, но фундаментальный факт. Япония в принятии даже жизненно важных решений довольно зависима от некоторых внешних игроков. Вернее, от одного.

Так, выведя из эксплуатации для дополнительной проверки все свои АЭС, японцы могли бы быстро заместить потерянные мощности природным газом, который можно было поставлять из России. Проект магистрального газопровода с Сахалина уже давно разработан совместно с РАН.

Но японцам реализовать этот проект просто не разрешили. И даже нарастить импорт угля им позволили из одной конкретной страны. Существует крайне занятный, но мало упоминаемый в нашей прессе документ, в котором прямо сказано, что возрождение угольной отрасли этой страны будет вестись за счет активного наращивания экспорта, то есть благодаря деньгам иностранных покупателей. Документ называется "America's First Energy Plan".

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Путин назвал основное направление сотрудничества с Японией
Что будет дальше с энергетическим сектором Японии, мы прогнозировать не возьмемся. Однако факты говорят, что с нынешней ситуацией японцы долго мириться не намерены. Согласно заявлению японского Института энергетической экономики, уже до конца этого года в стране введут обратно в строй сразу семь энергоблоков на собственных АЭС. В эту минуту в Японии уже работает пять энергоблоков и буквально в ближайшие недели будет осуществлен запуск третьего и четвертого блоков на АЭС "Такагама". Прогнозируется, что эти мероприятия позволят возместить сразу 65,6 ТВт*ч электроэнергии, что равно семи процентам общегосударственного производства. Параллельно это будет означать экономию до 4,5 миллиарда долларов.

Таким образом, похоже, радость шестилетней давности от появления на планете "первой экологичной сверхдержавы" можно окончательно сдавать в архив. Реальность вносит свои коррективы.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена