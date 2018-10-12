Япония снова предает цивилизацию и обращается к атомному монстру

Сергей Савчук, для РИА Новости

Энергетическая ситуация в Японии достаточно стремительно меняется. Как мы уже писали, ставшая после Фукусимы "лидером экологического рывка" и отказавшаяся от атомной энергии страна внезапно начала развивать угольную. Чем очень расстроила всех борцов за экологию.

Однако это еще не все.

История и ресурсы

Но сначала небольшая справка. Япония — государство островное. Климат в целом очень близок к нашему дальневосточному, только чуть мягче. Это очень важно, так как именно на отопление, горячее водоснабжение и электрогенерацию уходит львиная доля ресурсов и мощностей любой страны, где средняя температура не позволяет круглогодично ходить в шортах. Этим же фактором объясняется еще один ключевой параметр — характер распределения населения и его плотность. Наиболее густо заселены центральные и южные префектуры. Северные же регионы страны, те же Хоккайдо и Аомори, если не пустуют, то плотность населения там ниже в пять-шесть раз. Если же на карту населенности Страны восходящего солнца наложить карту электрических сетей, то они вполне совпадут. Начиная с юга и далее к центру — плотность и мощность линий электропередачи максимальная. В среднем здесь обеспечивают передачу энергии ЛЭП мощностью свыше 500 мегаватт каждая. А вот если пойти далее по ходу проводов на север, то мы увидим, что в префектурах Иватэ и Акита уже всего по одной магистрали мощностью менее 275 мегаватт. Хоккайдо же с основной частью страны соединяет и вовсе один-единственный энергомост постоянного тока мощностью 250 мегаватт.

Имея территорию большую, чем Германия или Великобритания, Япония, к ее огромному сожалению, даже близко не сравнится к ними по объемам полезных ископаемых. Более-менее нормально дела обстоят только с рудными залежами. Островитяне добывают ртуть, золото, серебро, цинк, свинец, хром, медь, марганец и железо. Были разведаны некоторые — отнюдь не громадные — запасы угля. По счастливой случайности большинство угольных шахт расположено как раз на густонаселенном юге. Наиболее известное место, где японцы вели добычу угля, это, конечно же, остров-призрак Хашима. Промышленные работы там велись всего лишь пять лет, с 1969-го по 1974 год, но за это время в шахте успело погибнуть около двух тысяч человек. Среди прочих самыми крупными угольными предприятиями считались шахты Hokutan Yūbari, Mitsui Ashibetsu и Mitsui Sunagawa. На рубеже 60-70-х годов Япония начала массовый переход на более современные виды топлива, что вызвало закрытие угольных шахт. Не минула чаша сия и Хашиму, сейчас это один из наиболее мрачных городов-призраков, где в черных коробках бывших шахтерских общежитий гуляет морской ветер.

Отметим, что Япония в самом деле совершила энергетическое чудо — в начале 70-х страна массово стала вводить в строй еще довольно экзотичные в то время атомные электростанции, да столь успешно, что именно наличие этих сверхсложных инфраструктурных объектов и принесло островному государству славу лидера мировой технической гонки. Именно в Японии расположены две самые мощные АЭС мира: "Фукусима" мощностью 8,8 гигаватта (первое место) и "Касивадзаки-Карива" (7,9 гигаватта и вторая мировая строчка).

Что касается нефти и газа, то их запасы в пределах территорий и вод Японии имеются — но тоже незначительные. На сегодня открыто около двухсот нефтегазовых месторождений, из которых примерно 150 сконцентрировано в районе острова Хонсю. Там же вскрыты запасы урана. Нужно отметить: средняя глубина залегания нефти составляет около трех километров, что вкупе с небольшими балансными запасами делает добычу довольно дорогой. Поднимаемые объемы углеводородов незначительны.

Тем не менее Страна восходящего солнца умудрилась найти тот тончайший баланс, при котором она даже при почти тотальной зависимости от внешних поступлений умудрялась расти и развиваться. Так было ровно до марта 2011 года.

После катастрофы на "Фукусиме-1" и "Фукусиме-2", где в аварийном режиме была произведена холодная остановка реакторов, Япония из энергетического магната одним махом стала "нищенкой".

Дела сегодняшние

В итоге сегодня наши восточные соседи, имея мощную промышленность, вынуждены практически полностью обеспечивать себя энергетическими ресурсами путем импорта, то есть покупая нефть и газ за границей. Япония является одним из ведущих импортеров всех видов топлива. Ежегодно только одного угля она покупает в объеме около 190 миллионов тонн, что составляет, для сравнения, половину всего добываемого в России угля. Япония же является вторым в мире импортером нефтепродуктов: ежедневно ее промышленность и население "съедают" 4,5 миллиона баррелей нефти. Основными поставщиками традиционно являются Саудовская Аравия (31%) и ОАЭ (25%). Санкции, наложенные США на Иран, кстати, не сильно порадовали японцев, ведь персы поставляют им каждый десятый импортный баррель. Такую же долю имеет и российский импорт.

Нефть — это, конечно, хорошо, но жизнь промышленности сильнее всего поддерживает природный газ. Япония сегодня покупатель номер один СПГ в мире. Только за 2017 год японцы закупили за границей 83,63 миллиона тонн сжиженного газа, что обошлось казне в зубодробительные 35,6 миллиарда долларов.

Рост объемов поставок при этом за год, по сравнению с 2016-м, вырос на полпроцента, а расходы, учитывая мировые скачки цен на газ, — сразу на 19 процентов.

В общем, до "Фукусимы" японская энергетика приносила в казну почти 50 миллиардов долларов чистой прибыли в год. Закупая энергоресурсы, японцы чрезвычайно грамотно их использовали, перерабатывали и конвертировали в электроэнергию, которую и продавали на экспорт. После аварии этот финансовый показатель сразу же уехал на аналогичную сумму в минус. То есть начиная с 2011 года Япония не зарабатывала, а уже просто тратила на закупку ресурсов и замещение выпавших атомных мощностей 50 миллиардов в год. Осмелимся предположить, что японский Минфин был не в восторге от таких цифр.

Стоит ли тут удивляться, что, выведя из эксплуатации все свои АЭС и имея дефицит генерации в четверть от собственных потребностей, Япония вернулась к углю, презрев недовольство мирового зеленого лобби? Уже к 2030 году страна будет располагать более чем сорока новейшими угольными ТЭС, под это дело утверждена и профинансирована соответствующая госпрограмма.

Но несчастье, постигшее островитян, обернулось не только вновь вспыхнувшей любовью к углю. Наши соседи рывком увеличили доли других типов энергогенерации. Резко пошли в гору объемы производства на базе солнечной и геотермальной энергии. Сегодня по последнему показателю Япония занимает третье место в мире — на ее территории успешно работают сразу 18 геотермальных станций.

Перспективы

Чтобы понять, что происходит в энергетике Японии сейчас и почему, нужно уяснить один простой, но фундаментальный факт. Япония в принятии даже жизненно важных решений довольно зависима от некоторых внешних игроков. Вернее, от одного.

Так, выведя из эксплуатации для дополнительной проверки все свои АЭС, японцы могли бы быстро заместить потерянные мощности природным газом, который можно было поставлять из России. Проект магистрального газопровода с Сахалина уже давно разработан совместно с РАН.

Но японцам реализовать этот проект просто не разрешили. И даже нарастить импорт угля им позволили из одной конкретной страны. Существует крайне занятный, но мало упоминаемый в нашей прессе документ, в котором прямо сказано, что возрождение угольной отрасли этой страны будет вестись за счет активного наращивания экспорта, то есть благодаря деньгам иностранных покупателей. Документ называется "America's First Energy Plan".

Что будет дальше с энергетическим сектором Японии, мы прогнозировать не возьмемся. Однако факты говорят, что с нынешней ситуацией японцы долго мириться не намерены. Согласно заявлению японского Института энергетической экономики, уже до конца этого года в стране введут обратно в строй сразу семь энергоблоков на собственных АЭС. В эту минуту в Японии уже работает пять энергоблоков и буквально в ближайшие недели будет осуществлен запуск третьего и четвертого блоков на АЭС "Такагама". Прогнозируется, что эти мероприятия позволят возместить сразу 65,6 ТВт*ч электроэнергии, что равно семи процентам общегосударственного производства. Параллельно это будет означать экономию до 4,5 миллиарда долларов.

Таким образом, похоже, радость шестилетней давности от появления на планете "первой экологичной сверхдержавы" можно окончательно сдавать в архив. Реальность вносит свои коррективы.