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Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар

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Иван Данилов
© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
Дедолларизация перестала быть маргинальной темой для российского политического, экспертного и медийного сообщества. Однако чем активнее о дедолларизации говорят в Кремле, правительстве, ЦБ и Госдуме, тем активнее разворачивается медийная кампания, направленная на убеждение рядовых россиян в том, что отказ от доллара во внешних расчетах, с одной стороны, невозможен, а с другой — будет крайне вреден лично для них, их сбережений, их личной свободы и российской экономики в целом. К пропаганде в пользу использования американской валюты и усиления уязвимости российской экономики перед карательными действиями Вашингтона подключены СМИ, экономисты, лидеры общественного мнения и популярные видеоблогеры. Иногда создается впечатление, что скоро в двери рядовых граждан начнут стучаться опрятно одетые молодые люди, которые будут вкрадчивым голосом интересоваться: "Не желаете ли поговорить о нашем боге и спасителе — американском долларе? От него никак нельзя отказываться!"

Российскую общественность упорно пытаются убедить в том, что только лапотные безумцы, которые ничего не понимают в современной экономике, могут желать отказа от доллара, ибо этот отказ будет опасным, вредным и в самом лучшем случае приведет к деградации российской торговли до уровня обмена шкур на топоры. В этом контексте стоит посмотреть на то, что говорят о существующей долларовой системе мировой торговли не российские американофилы, а западные эксперты, которых довольно сложно заподозрить в симпатиях к Кремлю и России или работе на путинскую пропаганду.

Игра на деньги
© Виталий Подвицкий
Игра на деньги

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям
Экс-министр торговли Великобритании, легендарный руководитель операций по управлению активами влиятельного американского банка Goldman Sachs (активы под управлением — более триллиона долларов), председатель знаменитого британского "мозгового танка" The Royal Institute of International Affairs, барон и финансист Джеймс О’Нил заявил американскому деловому телеканалу CNBC, что доллар играет непропорционально большую роль в глобальных финансах, и назвал эту роль "проблемой".

"Мы живем в этой очень странной ситуации, в которой роль доллара в глобальных финансах до идиотизма важнее, чем роль самой американской экономики", — добавил О’Нил. В качестве иллюстрации своего тезиса он указал на то, что доля американской экономики в мировом ВВП уже упала ниже 20%, что никак не соответствует той доминирующей роли, которую сохраняет американский доллар в мировой торговле. 

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европарламенте. 12 сентября 2018
© REUTERS / Vincent Kessler
Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
В контексте столь резкой оценки, высказанной влиятельнейшим британским политиком и финансистом, нельзя не вспомнить, какую оценку действующей долларизированной системе международной торговли дал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Это абсурд, что Европа платит за 80 процентов своего энергетического импорта (а это 300 миллиардов евро в год!) в американских долларах, хотя только два процента импорта энергоносителей приходится на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро".

Данную цитату стоит запомнить еще и потому, что это не только мнение влиятельного европейского политика. Юнкер — не совсем политик. Он проработал больше десятилетия на должности министра финансов Люксембурга — самого респектабельного офшора Евросоюза. Мало кто так хорошо знает "внутренности" и "оборотную сторону" мировой финансовой системы, как нынешний глава Еврокомиссии. Он знает, о чем говорит, и когда он говорит, что европейская валюта должна обязательно стать "лицом и инструментом новой суверенной Европы", то за этими словами стоят самые серьезные намерения.

Символ американского доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обойдемся без долларов. Отказ от американской валюты набирает обороты
Очень важный элемент всех усилий по убеждению российского общества и политического класса в том, что от доллара нельзя уходить и отказываться, заключается в продвижении тезиса, что раз США — мировой гегемон, то логично пользоваться только его валютой, которая подкреплена той самой гегемонией. В некотором роде это перелицовка "аугсбургского принципа" на финансовый лад: чья гегемония, того и валюта. С этим логическим построением есть две фундаментальные проблемы. Во-первых, американская гегемония во многом (хотя, конечно же, не во всем) зависит как раз от статуса доллара. Во-вторых, сама уверенность в том, что с американской гегемонией все в порядке, свойственна скорее довольно узкой прослойке российских американофилов, чье мнение непропорционально представлено в СМИ и экспертном сообществе. Опять же, для того, чтобы не нарываться на обвинения в квасном патриотизме и кремлевской пропаганде, стоит дать слово западному эксперту, у которого, с одной стороны, есть вполне заслуженная репутация русофоба, а с другой — не менее заслуженная репутация крайне влиятельного политолога и стратега, к чьему мнению прислушиваются на самых верхних этажах западных политических элит.

С рублем по миру
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
С рублем по миру

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
Боссы мировой нефти предали Америку ради Путина
Политолог Ян Бремер, основатель и владелец самой крупной американской компании по политическому и геополитическому консалтингу Eurasia Group, в среду заявил на конференции ANZ Finance & Treasury Forum в Сингапуре: "Эта геополитическая рецессия — на самом деле нечто очень простое. Это конец мирового порядка под руководством США. И мы еще не знаем, что заменит этот миропорядок". Он добавил, что "за последние 25 лет все основы глобального миропорядка под руководством США были сорваны с якорей". 

Президент "Совета по международным отношениям", влиятельнейшей американской НКО, которая считается едва ли не теневым Госдепом, дипломат Ричард Хаас недавно опубликовал статью-эпитафию под заголовком "Либеральный мировой порядок, покойся с миром", в которой он не только описал ликвидацию "американского доминирования", но и даже назначил виновных — Россию и Дональда Трампа.

Звездно-полосатый Акела не просто промахнулся, он хрипит, он стар, он ранен, он уязвим, он еще может огрызаться, но мировые джунгли уже ему не подчиняются, они смотрят на него взглядом хищников, а не жертв.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
МВФ испугался, что сверхдоходы от нефти пойдут на майские указы
Это не кремлевская пропаганда говорит о том, что униполярный мир, великий и ужасный Pax Americana, закончился. Это говорят топовые и мейнстримные американские эксперты. В условиях слома существующей системы цепляться за валюту уходящего гегемона — это не просто глупость, а ошибка, граничащая с преступлением против будущего нашей страны, которая сыграла (и еще сыграет) одну из ключевых ролей в процессе демонтажа "мира по-американски".

Доминирование доллара в мировой торговле не будет ликвидировано завтра, но чем быстрее этот процесс пойдет и чем раньше он начнется, тем больше дивидендов от нового мирового порядка сможет получить наша страна. И тем лучше она будет защищена от попыток Вашингтона ударить по своим геополитическим оппонентам санкционной дубинкой. Осторожная и расчетливая решительность — лучший путь к успеху, и этот принцип прекрасно подходит к вопросу дедолларизации российской и мировой финансовой системы.

Списали за ненадобностью
© Виталий Подвицкий
Списали за ненадобностью

 

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