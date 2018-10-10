Крупнейшая европейская держава всерьез занялась "русским миром"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Довольно неприятную весть принесла недавно Украине первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Из 57 законопроектов, которые требуются для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина (за четыре года) приняла всего лишь семь. На фоне ежедневных победных отчетов президента Порошенко о все более полной евроинтеграции, уже почти граничащей с проникновением Украины в самое тело Евросоюза, цифра, признаемся, выглядит довольно жалко. И это еще не все.

В 2017-м Европа поставила Цеевропе на текущий год 758 задач формата "разобрать семь мешков фасоли, отделив белую от коричневой, намолоть кофе на семь недель и познать самое себя", но ленивые ученики сделали всего 41% домашки. Мало того: зимой народные депутаты приняли в первом чтении совершенно патерналистский и крайне богатый коррупционными перспективами законопроект "Покупай украинское, плати украинцам". Это вызвало гнев кураторов и обвинения в злостном пренебрежении условиями Ассоциации с ЕС, поэтому окончательное принятие закона зависло, но местные предприниматели явочным порядком продвигают тему, вкладываясь в рекламу и откаты.

В общем, можно констатировать, что украинская власть плохо старается для овладения европейским фетишем, хотя бряцанье кимвалов и звон меди на этот счет все оглушительнее с каждым днем.

Возможно, в оставшийся квартал уходящего года украинские депутаты намерены преодолеть этот катастрофический разрыв между грезами и реальностью? Увы, даже поверхностный анализ законопроектов и уже принятых законов показывает, что вряд ли. Из самых ярких "условно евроатлантических" пунктов повестки текущей сессии можно отметить лишь выдвижение Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира и включение в повестку дня законопроекта о конституционном закреплении курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Львиная же доля законотворческого внимания украинских депутатов отдана окончательному прекращению отношений с Россией, проклятиям в адрес покидаемого "русского мира", клятвам больше ни разу не посмотреть в сторону стратегического врага, не показав ему хотя бы кукиш, — в общем, известному поведенческому паттерну "Мимо тещиного дома я без шуток не хожу".

Несмотря на то что президент Порошенко уже не менее пяти десятков раз торжественно и набатно фиксировал окончательный разрыв с советской и российской империей, количество указов, постановлений и законопроектов, зачищающих поле надрывного мелодраматического "прощавання", меньше не становится.

Одним из последних законопроектов стало расширение перечня неприемлемых для Украины идеологий. Раньше в законе была прописана борьба с коммунистическим и нацистским тоталитарными режимами, а теперь туда же отнесен "Русский мир", который, по убеждению украинской власти и активистов, следует отныне рассматривать как вид национал-социализма. И если коммунистов вместе с их партией давно загнали под плинтус, а нацисты заняли почетное и деятельное место в украинском бестиарии, то борьба с русским миром в самом разгаре и вышла на доминирующие позиции. Предложенные поправки в закон пока не приняты, но лишь по причине непрописанности юридических деталей. Однако именно при рассмотрении законов о самом окончательном разрыве с Россией и выявлении ее агентов за каждой кочкой Верховная рада наполняется депутатами, во всякое другое время либо прогуливающими заседания, либо мирно сопящими в своих креслах.

Ритуальные проклятия в сторону России непременно присутствуют в любом выступлении любого депутата в формате "А то Путин нападет" — даже если речь идет о строительстве проселочной дороги или замене поездных туалетов. Никакой продуктивный пиар на Украине невозможен сегодня без разоблачения агентов Кремля, сепаратистов и коварных промоутеров русского мира, а ведь впереди выборы.

В рамках борьбы не забыты и СМИ. Ни одно медиа не может оказаться вне зоны внимания требовательных патриотов, реагирующих на русский дух. Вслед за внеочередной проверкой NewsOne досмотру и ревизии подвергаются телеканалы "Интер" и 112, а также сайты "Страна" и "Вести", объявленные рупорами и агентами Кремля.

© Кадр из видео Страна.ua Журналистку NewsOne ударили у здания Генпрокуратуры Украины © Кадр из видео Страна.ua Журналистку NewsOne ударили у здания Генпрокуратуры Украины

…В общем, властные инициативы более или менее понятны, но что же сознательное украинское общество? Возможно, оно настойчиво контролирует процесс евроатлантической интеграции?

В этом деле весьма полезно изучение петиций, которые граждане шлют своему президенту, парламенту и кабинету министров. Значительная их часть — простодушные мечтания о чем угодно, но только не о евроинтеграции. Перелопатив сотни обращений, я не нашла ни одного, в котором заявитель требовал бы от власти углубить и расширить евроинтеграционные усилия, а также интенсифицировать проведение требуемых Европой реформ. Напротив. Там и сям слышится глухой ропот недовольных, скажем, повышением коммунальных тарифов или медицинской реформой, "которая имеет все признаки геноцида". А ведь эти реформы инспирированы именно что требованиями МВФ и ЕС. Но даже критика деятельности министра здравоохранения Ульяны Супрун сопровождается обязательной перестраховочной отсылкой к временам Януковича и ее "антиукраинским" новациям в сфере образования — мол, негоже идти по стопам. И все же это хоть какой-то креатив на фоне унылого бубнения о вмешательстве России везде и всюду.

Впрочем, мейнстрим все тот же. Значительная часть петиций в крайне эмоциональных формулировках требуют обуздать все те же каналы "Интер", 112-й и NewsOne, а также сайты "Страна" и "Вести" и так далее. Многие заявители также велят прекратить абсолютно все экономические и торговые связи с Россией (нет, петиций о прекращении газового транзита вы не найдете, даже не пытайтесь).

В целом мы можем уверенно констатировать полное слияние сознательного гражданского общества с украинской властью во всем, что касается России. Пятый год активисты, депутаты, чиновники, лидеры общественного мнения бегают за русскими, чтобы показать, как они к ним равнодушны. Число креативных форматов борьбы с Россией стремится к бесконечности и заменяет украинскому гражданскому обществу и власти настойчивую работу по евроинтеграции, потому что когда же выполнять эти сотни задач и десятки реформ, если враг у порога? Сюда же можно отнести и интуитивное понимание того грустного факта, что реформы не закончатся вступлением в ЕС.

Так зачем зря расходовать калории?