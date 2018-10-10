Крупнейшая европейская держава всерьез занялась "русским миром"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Довольно неприятную весть принесла недавно Украине первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Из 57 законопроектов, которые требуются для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина (за четыре года) приняла всего лишь семь. На фоне ежедневных победных отчетов президента Порошенко о все более полной евроинтеграции, уже почти граничащей с проникновением Украины в самое тело Евросоюза, цифра, признаемся, выглядит довольно жалко. И это еще не все.
В 2017-м Европа поставила Цеевропе на текущий год 758 задач формата "разобрать семь мешков фасоли, отделив белую от коричневой, намолоть кофе на семь недель и познать самое себя", но ленивые ученики сделали всего 41% домашки. Мало того: зимой народные депутаты приняли в первом чтении совершенно патерналистский и крайне богатый коррупционными перспективами законопроект "Покупай украинское, плати украинцам". Это вызвало гнев кураторов и обвинения в злостном пренебрежении условиями Ассоциации с ЕС, поэтому окончательное принятие закона зависло, но местные предприниматели явочным порядком продвигают тему, вкладываясь в рекламу и откаты.
Возможно, в оставшийся квартал уходящего года украинские депутаты намерены преодолеть этот катастрофический разрыв между грезами и реальностью? Увы, даже поверхностный анализ законопроектов и уже принятых законов показывает, что вряд ли. Из самых ярких "условно евроатлантических" пунктов повестки текущей сессии можно отметить лишь выдвижение Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира и включение в повестку дня законопроекта о конституционном закреплении курса на членство Украины в ЕС и НАТО.
Львиная же доля законотворческого внимания украинских депутатов отдана окончательному прекращению отношений с Россией, проклятиям в адрес покидаемого "русского мира", клятвам больше ни разу не посмотреть в сторону стратегического врага, не показав ему хотя бы кукиш, — в общем, известному поведенческому паттерну "Мимо тещиного дома я без шуток не хожу".
Одним из последних законопроектов стало расширение перечня неприемлемых для Украины идеологий. Раньше в законе была прописана борьба с коммунистическим и нацистским тоталитарными режимами, а теперь туда же отнесен "Русский мир", который, по убеждению украинской власти и активистов, следует отныне рассматривать как вид национал-социализма. И если коммунистов вместе с их партией давно загнали под плинтус, а нацисты заняли почетное и деятельное место в украинском бестиарии, то борьба с русским миром в самом разгаре и вышла на доминирующие позиции. Предложенные поправки в закон пока не приняты, но лишь по причине непрописанности юридических деталей. Однако именно при рассмотрении законов о самом окончательном разрыве с Россией и выявлении ее агентов за каждой кочкой Верховная рада наполняется депутатами, во всякое другое время либо прогуливающими заседания, либо мирно сопящими в своих креслах.
В рамках борьбы не забыты и СМИ. Ни одно медиа не может оказаться вне зоны внимания требовательных патриотов, реагирующих на русский дух. Вслед за внеочередной проверкой NewsOne досмотру и ревизии подвергаются телеканалы "Интер" и 112, а также сайты "Страна" и "Вести", объявленные рупорами и агентами Кремля.
…В общем, властные инициативы более или менее понятны, но что же сознательное украинское общество? Возможно, оно настойчиво контролирует процесс евроатлантической интеграции?
Впрочем, мейнстрим все тот же. Значительная часть петиций в крайне эмоциональных формулировках требуют обуздать все те же каналы "Интер", 112-й и NewsOne, а также сайты "Страна" и "Вести" и так далее. Многие заявители также велят прекратить абсолютно все экономические и торговые связи с Россией (нет, петиций о прекращении газового транзита вы не найдете, даже не пытайтесь).
Так зачем зря расходовать калории?