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"План Б": Россия заплатит Украине за "Северный поток – 2" миллиарды евро

(обновлено: 08:02 08.10.2018)
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Дмитрий Лекух
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleТруба для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Мюльхайме. Архивное фотоТруба для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Мюльхайме. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Дмитрий Лекух

Газовое месторождение рядом с иранским городом Эселуйе на севером побережье Персидского залива. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
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Две любопытные новости пришли одновременно.

Первая: судно Audacia компании Allseas приступило к укладке труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2", где уже некоторое время ведет работы судно Castoro Dieci. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки.

И вторая новость: в столице Украины городе Киеве внезапно осознали, что лечить собственное население историями про то, как русским запретят строить "Северный поток — 2", теперь, с физическим началом его строительства, будет уже не столь просто. И, немного посоображав, нашли новый, еще более замечательный вариант "перемоги". По крайней мере, выступая в прямом эфире украинского телевидения, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уже рассказал о существовании "плана Б" — на случай запуска новой трубы по дну Балтийского моря.

В общих чертах план таков.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Начало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
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Это настолько невыносимо прекрасно, что мы вновь вынуждены прибегнуть к прямому цитированию: "Мы подали соответствующий иск в арбитраж, это двенадцать миллиардов долларов. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию убытка, который понесет Украина, если будет построен "Северный поток — 2" и мощности украинской ГТС не будут использованы. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа".

О чем речь. В июле в Стокгольмский арбитраж был подан иск к "Газпрому" с требованием пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2018 года. А дальше, по логике украинской стороны, "сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ведь решение будет принято уже после того, как закончится соответствующий контракт, поэтому речь идет просто о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет больше двенадцати миллиардов долларов".

Нет, это не шутка.

Строительство газопровода Сила Сибири. Архивное фото
© Фото : ПАО "Газпром"
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Точно так же г-н Витренко не шутил, когда утверждал, что Nord Stream 2 никогда не будет построен. С точки зрения украинской стороны все просто: Украине вообще и "Нафтогазу" в частности очень нужны деньги за транзит. Желательно побольше. И было бы весьма логично, чтобы ей их кто-нибудь дал. И то, что в рассматриваемом случае это был бы едва ли не первый в современной истории факт принуждения к заключению договора, никого беспокоить тут не должно.

Деньги нужны? Нужны! Кто-то их должен дать? Должен! Все логично.

…На самом деле, безусловно, звериная серьезность пана Витренко, говорящего вполне очевидные даже для него самого глупости, вполне логична и абсолютно объяснима. Просто все это выплескивается в прямой эфир отнюдь не для внешнего, а именно и исключительно для внутреннего, причем уже подготовленного украинского потребителя. Который стараниями украинского же политического руководства и украинских массмедиа уже довольно давно живет в реальности, где не строится — и даже не может строиться! — ни Крымский мост, ни тем более газопровод "Северный поток — 2".

Не тормози
© Виталий Подвицкий
Не тормози

Участники митинга за мир на Корейском полуострове. Архивное фото
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Будет ли построен газопровод "Корейский поток"
Надо отметить, что эта реальность давно ждет своего исследователя.

В ней проход двух ржавых корыт под опорами несуществующего Крымского моста, к примеру, обернулся по факту выдающейся победой украинских ВМС над российским Военно-морским флотом и захватом Азовского моря.
В ней осужденный террорист, упорно именуемый кинорежиссером вообще способен голодать 145 дней и похудеть как раз до оптимального человеческого веса.

Стоит ли тут удивляться тому, что в этой дивной реальности Россия должна заплатить Украине за строительство газопровода вне ее территории даже больше, чем весь европейско-российский консорциум намерен заплатить собственно за строительство газопровода Nord Stream 2?

Но самое печальное даже не это. Просто киевские власти в карикатурной форме воспроизводят в своей "идеальной сфере" то, что и без них довольно успешно реализуется в остальном мире. Всюду ведь многое строится по схожим схемам уже не просто "клипового", но уже даже и совсем "кликово-лайкового" мышления.

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018
© Фото : Allseas stock photo
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И даже у нас автор этих строк не раз слышал, что за украинскими газовщиками "все равно будущее", потому что они "находятся на правильной стороне истории". И спорить с этим мнением бессмысленно: это просто другая реальность.

Это ведь в обычном, скучном, приземленном и бытовом мире работы по газопроводу "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии должны быть завершены в соответствии с графиком до конца этого года.

А у них неизбежно продолжатся победы, потому что их реальность из побед и состоит.

© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" недалеко от порта Мукран, Германия
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

 

 

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