В России появилось магическое поколение: оно принесло уже миллиарды

Виктор Мараховский

Вначале новости. В Москве анонсировано создание "университета магии и колдовства". Во главе собирается встать очередная Потомственная Ведьма. Пробраться в СМИ этой новости удалось вот почему: "университет" намерен быть официальным. Как заявила ведьма, представителям одной из парламентских партий направлена инициатива о законодательном регулировании занятий магией — чтобы заведение в итоге, пройдя сертификацию, могло выдавать настоящие дипломы о высшем образовании.

…Понятно, что с почти стопроцентной гарантией никаких настоящих дипломов данной лавочке выдавать не позволят. Но, увы, это не так важно.

Что во всем этом по-настоящему важно

К сожалению, сегодня факт государственного признания вполне эффективно заменяет масса фейков, разогнанных по соцсетям и мусорным ресурсам. Из соцсетей и "мусорнета", например, уже сегодня можно узнать, что Потомственная Ведьма — почти официальный экстрасенс Кремля. Если к этому добавлять, что выдаваемые университетом магии дипломы уже признаны ("просто государство не афиширует") или, скажем, будут признаны в 2024-м ("ну, вы понимаете, будут перемены") — это сработает не хуже. Даже лучше — поскольку сообщит лавочке налет эксклюзивности и избранности. И окажет магически благотворное влияние на суммы, которые будут взиматься с предпринимательниц и госчиновников за "углубленные курсы карт таро и гадания на рунах".

К самому колдовству, как и к Потомственным Ведьмам, вопросов нет. Чем является их занятие с духовной точки зрения, ясно сообщил еще св. ап. Павел (подсказка: практикующие "Царства Божия не наследуют" наряду с убийцами и идолопоклонниками). Чем оно является с точки зрения доказательной науки — известно тоже (подсказка: шарлатанство с целью обогащения). Чем являются сами Потомственные Ведьмы, а также Белые и Черные Маги, а также экстрасенсы и прочие академики невидимых тайн — тоже должно быть очевидно при первом же взгляде на их пошлый антураж карнавальных ряженых.

А вот почему довольно-таки широким массам соотечественников искренне хочется пойти и отдать этим людям свои деньги — вопрос действительно интересный.

Во-первых, следует отметить вот что. Внезапный резкий рост популярности околомистических псевдоискусств — не только наша беда. В далекой от нас Америке изумленные исследователи точно так же констатируют, например, бум астрологии среди "поколения миллениалов". То есть граждан, родившихся в 1980-х и позже.

Во-вторых, параллельно с разноцветной магией у нас прямо сейчас отлично процветает очень похожий бизнес несколько иного рода — "хайп-проекты", собирающие с тех же миллениалов реальные миллиарды рублей под нереально высокие проценты. Суть, честно говоря, та же. Только в одном случае современникам обещают, что они улучшат свою жизнь путем "взлома" природы (своей собственной или мироздания вообще, с подключением к невидимым источникам силы, недоступной обычным людям). А в другом — что собранные с них деньги идут на выдачу микрокредитов и, таким образом, участники пирамиды не лохи, а практически настоящие ростовщики.

И, наконец, в-главных. Кому-то, видимо, сейчас пришла в голову мысль поругать уровень современного образования, "поколение ЕГЭ" и так далее. На этом месте рекомендуем вспомнить про то, как в 1989 году самая читающая страна мира заряжала тазики и кремы по телевизору, а с голубого экрана махал руками ныне покойный Алан Владимирович Чумак. Или как в 1994 году миллионы вполне образованных граждан, вроде бы умевших считать, несли миллионы своих рублей Сергею Пантелеевичу Мавроди, также ныне покойному.

О чем это нам говорит? О том, что уровень образования в данном вопросе, как ни печально, вторичен. Первично же — само массовое желание добиваться личных благ путем некоего "взлома реальности". Каким этот взлом представляется, псевдодуховным или псевдоэкономическим — уже нюансы.

И, судя по всему, такое массовое желание — явление циклическое. То есть оно налетает на разные общества раз в 25-30 лет и снимает свою дань с очередного поколения. После чего опять уходит в тень — до момента, когда подрастут следующие непуганые люди без иммунитета.

В начале 90-х в каждой уважающей себя финансовой пирамиде имелась специальная должность запудривателя мозгов клиентуре. По воспоминаниям ветеранов, на вопрос "откуда у вас такие высокие проценты по вкладам" особенно успешно срабатывали два разъяснения. Первое: "Мы вкладываемся в ночные клубы. То есть вы понимаете, там наркотики. По факту мы вас берем в наркобароны". И второе: "Мы работаем с дудаевцами. Они торгуют оружием, берут людей в заложники, ну вы понимаете. По факту мы вас берем в бандиты". Как легко заметить, за четверть века не изменилось ничего: сегодня тех, кого намерены доить, точно так же "берут" в ростовщики и лорды волдеморты.

Тут, конечно, не может не изумлять глубина доверия, которое эти современники испытывают ко злу. Но оно тоже объяснимо: люди, искренне уверенные, что все радости жизни достаются строго злодеям — пойдут на многое, чтобы войти в долю с чертом или кровопийцей.

То есть по факту, видимо, сейчас происходит очередное "обналичивание 90-х" — вернее, очередного поколения алчных простаков. И остается только надеяться, что оно будет для них не таким жестким, как для поколения их родителей.