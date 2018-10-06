В России появилось магическое поколение: оно принесло уже миллиарды

Виктор Мараховский
Вначале новости. В Москве анонсировано создание "университета магии и колдовства". Во главе собирается встать очередная Потомственная Ведьма. Пробраться в СМИ этой новости удалось вот почему: "университет" намерен быть официальным. Как заявила ведьма, представителям одной из парламентских партий направлена инициатива о законодательном регулировании занятий магией — чтобы заведение в итоге, пройдя сертификацию, могло выдавать настоящие дипломы о высшем образовании.
…Понятно, что с почти стопроцентной гарантией никаких настоящих дипломов данной лавочке выдавать не позволят. Но, увы, это не так важно.
Что во всем этом по-настоящему важно
К самому колдовству, как и к Потомственным Ведьмам, вопросов нет. Чем является их занятие с духовной точки зрения, ясно сообщил еще св. ап. Павел (подсказка: практикующие "Царства Божия не наследуют" наряду с убийцами и идолопоклонниками). Чем оно является с точки зрения доказательной науки — известно тоже (подсказка: шарлатанство с целью обогащения). Чем являются сами Потомственные Ведьмы, а также Белые и Черные Маги, а также экстрасенсы и прочие академики невидимых тайн — тоже должно быть очевидно при первом же взгляде на их пошлый антураж карнавальных ряженых.
Во-первых, следует отметить вот что. Внезапный резкий рост популярности околомистических псевдоискусств — не только наша беда. В далекой от нас Америке изумленные исследователи точно так же констатируют, например, бум астрологии среди "поколения миллениалов". То есть граждан, родившихся в 1980-х и позже.
Во-вторых, параллельно с разноцветной магией у нас прямо сейчас отлично процветает очень похожий бизнес несколько иного рода — "хайп-проекты", собирающие с тех же миллениалов реальные миллиарды рублей под нереально высокие проценты. Суть, честно говоря, та же. Только в одном случае современникам обещают, что они улучшат свою жизнь путем "взлома" природы (своей собственной или мироздания вообще, с подключением к невидимым источникам силы, недоступной обычным людям). А в другом — что собранные с них деньги идут на выдачу микрокредитов и, таким образом, участники пирамиды не лохи, а практически настоящие ростовщики.
О чем это нам говорит? О том, что уровень образования в данном вопросе, как ни печально, вторичен. Первично же — само массовое желание добиваться личных благ путем некоего "взлома реальности". Каким этот взлом представляется, псевдодуховным или псевдоэкономическим — уже нюансы.
И, судя по всему, такое массовое желание — явление циклическое. То есть оно налетает на разные общества раз в 25-30 лет и снимает свою дань с очередного поколения. После чего опять уходит в тень — до момента, когда подрастут следующие непуганые люди без иммунитета.
Тут, конечно, не может не изумлять глубина доверия, которое эти современники испытывают ко злу. Но оно тоже объяснимо: люди, искренне уверенные, что все радости жизни достаются строго злодеям — пойдут на многое, чтобы войти в долю с чертом или кровопийцей.
То есть по факту, видимо, сейчас происходит очередное "обналичивание 90-х" — вернее, очередного поколения алчных простаков. И остается только надеяться, что оно будет для них не таким жестким, как для поколения их родителей.