Украинские катера-невидимки стали кошмаром. Фельетон-хоррор

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его судно "невидимо" для российского флота.

По его словам, корабль делают незаметным специальная геометрия, радиопоглощающие обводы корпуса и покраска.

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Ночная волна тихо плескала о борт малого ракетного корабля Черноморского флота ВМФ России "Мираж", мирно дремавшего на рейде Севастополя.Трое вахтенных пошли на корму, чтобы тихонько покурить, и встретили там боцмана, который неторопливо смолил трубку, прислонившись к установке АК-176.

— Михалыч, расскажи что-нибудь интересное! — попросили матросы старого боцмана.

Михалыч задумчиво почесал грудь, смахнув с нее пару ракушек, и пыхнул трубкой:

— Море хранит немало удивительных тайн, салаги. Вы когда-нибудь слышали про украинские бронекатера-призраки?

— Нет, — невольно поежились матросы.

— Так слушайте. Это очень таинственная история. Однажды украинский военный рейдер, удачно переделанный из старой турецкой шхуны, взял на абордаж маленький безоружный крымский сейнер, который ловил тюльку в разрешенном районе. Много оскорблений и издевательств пришлось пережить нашим рыбакам. От них требовали и сжечь российский флаг, и принять украинское гражданство, и начать скакать на палубе, но ни один из них не сдвинулся с места.

И тогда командир украинского рейдера приказал своим подручным выбросить весь рыбацкий улов, все шесть тонн тюльки, в море. Рыбаки побледнели — весь нелегкий труд уничтожался на их глазах, а ведь рыба для рыбака — это жизнь. И тут на мостик сейнера медленно поднялся старый седой капитан…

Боцман замолчал и принялся раскуривать потухшую трубку.

— А что было дальше, Михалыч?— разволновались молодые матросы. — Что дальше-то было?

Боцман выпустил изо рта дымок в виде краба, немного им полюбовался и продолжил:

— А дальше капитан сейнера взял свой старый, еще советский "матюгальник" и громко проклял весь украинский военно-морской флот. И не успели последние слова проклятия улететь со свежим морским ветром, как обводы и покраска у всех украинских военных кораблей вдруг сделались радиопоглощающими, их геометрия — специальной, а сами они вместе с экипажами стали полностью невидимыми. И не только для российского флота, но и вообще.

— Как это?— ахнули слушатели. — Совсем?!

— Совсем, — сурово кивнул боцман. — С тех пор никто украинский военно-морской флот в упор не видит. И будет он таким, пока они не выловят и не вернут крымским рыбакам те шесть тонн тюльки. И не любой тюльки, а именно тех самых рыбок. А их в шести тоннах было ровно триста тысяч штук.

И с тех пор многие слышат в ночном море тоскливые протяжные стоны: "Слава Украине". Говорят, это украинский невидимый военный флот носится по волнам, пытаясь отыскать тех самых тюлек.

Вот такая морская легенда, салаги. Ладно, уже скоро четыре утра — готовьтесь сменяться с вахты.

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Начинало светать. Зевающий кок выбросил за борт ракетного корабля вчерашние очистки и отправился на камбуз готовить завтрак.

— Кляты москали! — прошипел командир бронекатера U-177 "Кременчуг", машинально стряхивая с кителя картофельную кожуру, хотя она свободно пролетела сквозь него и сквозь катер и теперь покачивалась внизу на волнах, хорошо видная через полупрозрачную дымку корпуса бронекатера.

Командир U-177 хотел было злобно плюнуть в российский ракетный корабль невидимой слюной, как получил сообщение, что катер U-175 "Бердянськ" засек большой косяк тюльки, мордами похожей на ту самую, и немедленно отдал приказ: "Полный вперед".

Невидимый экипаж дружно взмахнул невидимыми веслами, и невидимый бронекатер рванул на перехват.