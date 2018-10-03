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Есть предложение: создать новый Запад. Без США

(обновлено: 08:48 03.10.2018)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп выполнил главный наказ Путина
Ждать, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет вести себя так, как положено лидеру настоящего, глобалистского, либерального Запада, дальше бессмысленно. Придется создавать Запад без США, держа при этом дверь открытой, в ожидании, что будущая Америка туда вернется. И называться эта штука будет "комитетом по спасению миропорядка".

Именно так озаглавлена статья в американском издании Foreign Affairs. Да, это всего лишь идея — одна из многих, но она хорошо вписывается во все, что происходило в последние два года на любых западных посиделках типа НАТО или G7. Люди вроде Ангелы Меркель выходили оттуда (после общения с Трампом) слегка позеленевшими и заявляли: придется брать свою судьбу в свои руки. Например, создать какой-то совет безопасности Европы, где немцы и французы будут помыкать остальными европейцами.

Статья живо описывает происходящее: "Союзники уже прошли через начальные стадии скорби: отрицание, гнев, попытки договориться и депрессия. В типичных случаях дальше следует ожидать принятия неизбежного". Но можно ведь и по-другому: временно заменить США.

Глава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
© AP Photo / Marcus Schreiber
Глава МИД Германии сравнил США с удавом
Авторы идеи вполне серьезные, особенно Айво Даалдер, который при Бараке Обаме был послом США при блоке НАТО, да и Джеймс Линдсей из Совета по международным отношениям тоже фигура. Статья — это сокращенный вариант их выходящей вскорости совместной книги о том же, которая явно хороша уже одним только названием: "Опустевший трон. Отречение Америки от глобального лидерства".
Итак, опустевший трон — и кто его займет? Авторы предлагают создать новую G, то есть группу. Группу девяти. Поименно — Франция, Германия, Италия, Великобритания в Европе и отдельно — Брюссель, то есть Евросоюз. Еще Австралия, Япония и Южная Корея в Азии и Канада в Америке. Все вместе — сила и без США, в том числе (теоретически) военная.

А конкретно, если только лишь европейские члены НАТО все-таки начнут тратить давно требуемые от них (Америкой, понятно) два процента от ВВП на военные цели, то получится — вместо нынешних 270 — целых 385 миллиардов долларов в год. До военной мощи США все равно далеко, но это (по их оценке) примерно вдвое больше оборонного бюджета России.

Вы уловили эту цифру — два процента, которую США все время требуют от союзников? Она тут не случайно. Дело в том, что два автора-американца, по сути, только тем и заняты, что проталкивают свою американскую позицию прочим западникам, даже при Трампе: не хотели тратить два процента — дороже выйдет. При этом вся суть "девятки" в том, что она временная, а дальше Америка должна вернуться на трон. Дословно — девять наместников "подготовят сцену для возвращения американского лидерства, которое им необходимо и которого требует долгосрочное выживание миропорядка".

Как всегда в таких случаях, теория хороша и понятна, пока не доходит дело до вопросов: насколько быстро это все можно организовать, что эта штука конкретно должна делать и кто будет главным.
Сроки: авторы статьи смирились с тем, что Трамп досидит до 2021 года. До того, что американцам нравится идея "Америка прежде всего" и что его поэтому еще и переизберут на второй срок, их фантазия не дотягивается. Но и после 2021 года "без доказательств того, что партнеры США берут на себя свою долю бремени, новый президент может решить остаться на обочине международной политики и сфокусироваться на внутренних проблемах".

Опять эта мягкая невидимая рука, толкающая партнеров в лучшем случае к двум процентам на военные расходы, то есть повторяются аргументы Трампа, Обамы до него и так далее. Но ведь два процента может еще и не хватить, потому что "девятку" призывают делать по всему миру то, на чем надломились США. А именно — осуществлять военное вмешательство. Повсюду. Прежде всего в Азии.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп шантажирует немцев. Те защищают себя и Москву
Азия тут ключевая часть уравнения. Потому что в Европе есть хоть что-то (в лице НАТО), а в Азии каждый творит что хочет, никакого восточного аналога Запада не просматривается.

Вот и представим себе, что кто-то — вместо США — будет добиваться от азиатских членов "девятки" вступления в единый военный блок. То есть делать то, что так и не получилось у США, по множеству причин. Но допустим, что южнокорейцы и японцы с такой перспективой немедленно согласятся (чего не будет). Сколько лет придется строить такой блок? И как за это время изменится мир?

Временный местоблюститель престола должен будет также коллективно высказываться по вопросам либерального миропорядка (это просто) и диктовать миру правила поведения (что сложнее). Ну а самое простое — это поддерживать в сохранности торговые и прочие режимы, которые не нравятся Трампу, то есть продолжать делать то, что делал Обама: сколачивать многосторонние объединения с общими наднациональными правилами. Тем более что это и происходит — например, по части того, как совместно обойти американские финансовые санкции для тех, кто будет и дальше торговать с Ираном.

Вдобавок временный коллективный Запад, говорят авторы, может и должен делать примерно то, что делает уже не первый год не-Запад, то есть БРИКС. А именно: создавать свои дисциплинированные фракции там, где затих голос Вашингтона, — в ООН, Всемирном банке и еще в G20.

Уже понятно, что речь о группировке с тотальной дисциплиной, а не о каком-то дискуссионном клубе, который дебатировал бы вопрос, что такое Запад вообще и что от него осталось. Но дисциплина требует лидерства. До недавних пор Запад с недовольным урчанием тащился за лидером в лице США, пока лидер не надорвался. А что дальше? Точнее — кто? Невидимое теневое правительство, без которого никак?

Глава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Германии рассказал о кризисе в отношениях с США
Ответ на этот вопрос, конечно, есть, но какой-то подозрительный. Он как бы случайно присутствует на фото, украшающем статью насчет "комитета спасения". На этой фотографии три человека. Дональд Трамп, чье лицо порезано верхней рамкой кадра почти пополам (ну, понятно, нет никакого Трампа). И Ангела Меркель, но ей повезло еще меньше — виднеется лишь то, что ниже кончика носа. Что тоже понятно, с учетом ее положения даже внутри собственной партии, когда она не может назначить нужных ей министров.

Зато целиком в кадр вошла голова Эммануэля Макрона.

Это вот он, что ли, станет временным лидером Запада в ожидании возвращения американского хозяина? А ведь больше вроде и некому.

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