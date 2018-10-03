Есть предложение: создать новый Запад. Без США

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Именно так озаглавлена статья в американском издании Foreign Affairs. Да, это всего лишь идея — одна из многих, но она хорошо вписывается во все, что происходило в последние два года на любых западных посиделках типа НАТО или G7. Люди вроде Ангелы Меркель выходили оттуда (после общения с Трампом) слегка позеленевшими и заявляли: придется брать свою судьбу в свои руки. Например, создать какой-то совет безопасности Европы, где немцы и французы будут помыкать остальными европейцами.
Статья живо описывает происходящее: "Союзники уже прошли через начальные стадии скорби: отрицание, гнев, попытки договориться и депрессия. В типичных случаях дальше следует ожидать принятия неизбежного". Но можно ведь и по-другому: временно заменить США.
Итак, опустевший трон — и кто его займет? Авторы предлагают создать новую G, то есть группу. Группу девяти. Поименно — Франция, Германия, Италия, Великобритания в Европе и отдельно — Брюссель, то есть Евросоюз. Еще Австралия, Япония и Южная Корея в Азии и Канада в Америке. Все вместе — сила и без США, в том числе (теоретически) военная.
А конкретно, если только лишь европейские члены НАТО все-таки начнут тратить давно требуемые от них (Америкой, понятно) два процента от ВВП на военные цели, то получится — вместо нынешних 270 — целых 385 миллиардов долларов в год. До военной мощи США все равно далеко, но это (по их оценке) примерно вдвое больше оборонного бюджета России.
Вы уловили эту цифру — два процента, которую США все время требуют от союзников? Она тут не случайно. Дело в том, что два автора-американца, по сути, только тем и заняты, что проталкивают свою американскую позицию прочим западникам, даже при Трампе: не хотели тратить два процента — дороже выйдет. При этом вся суть "девятки" в том, что она временная, а дальше Америка должна вернуться на трон. Дословно — девять наместников "подготовят сцену для возвращения американского лидерства, которое им необходимо и которого требует долгосрочное выживание миропорядка".
Как всегда в таких случаях, теория хороша и понятна, пока не доходит дело до вопросов: насколько быстро это все можно организовать, что эта штука конкретно должна делать и кто будет главным.
Сроки: авторы статьи смирились с тем, что Трамп досидит до 2021 года. До того, что американцам нравится идея "Америка прежде всего" и что его поэтому еще и переизберут на второй срок, их фантазия не дотягивается. Но и после 2021 года "без доказательств того, что партнеры США берут на себя свою долю бремени, новый президент может решить остаться на обочине международной политики и сфокусироваться на внутренних проблемах".
Опять эта мягкая невидимая рука, толкающая партнеров в лучшем случае к двум процентам на военные расходы, то есть повторяются аргументы Трампа, Обамы до него и так далее. Но ведь два процента может еще и не хватить, потому что "девятку" призывают делать по всему миру то, на чем надломились США. А именно — осуществлять военное вмешательство. Повсюду. Прежде всего в Азии.
Вот и представим себе, что кто-то — вместо США — будет добиваться от азиатских членов "девятки" вступления в единый военный блок. То есть делать то, что так и не получилось у США, по множеству причин. Но допустим, что южнокорейцы и японцы с такой перспективой немедленно согласятся (чего не будет). Сколько лет придется строить такой блок? И как за это время изменится мир?
Временный местоблюститель престола должен будет также коллективно высказываться по вопросам либерального миропорядка (это просто) и диктовать миру правила поведения (что сложнее). Ну а самое простое — это поддерживать в сохранности торговые и прочие режимы, которые не нравятся Трампу, то есть продолжать делать то, что делал Обама: сколачивать многосторонние объединения с общими наднациональными правилами. Тем более что это и происходит — например, по части того, как совместно обойти американские финансовые санкции для тех, кто будет и дальше торговать с Ираном.
Вдобавок временный коллективный Запад, говорят авторы, может и должен делать примерно то, что делает уже не первый год не-Запад, то есть БРИКС. А именно: создавать свои дисциплинированные фракции там, где затих голос Вашингтона, — в ООН, Всемирном банке и еще в G20.
Уже понятно, что речь о группировке с тотальной дисциплиной, а не о каком-то дискуссионном клубе, который дебатировал бы вопрос, что такое Запад вообще и что от него осталось. Но дисциплина требует лидерства. До недавних пор Запад с недовольным урчанием тащился за лидером в лице США, пока лидер не надорвался. А что дальше? Точнее — кто? Невидимое теневое правительство, без которого никак?
Зато целиком в кадр вошла голова Эммануэля Макрона.
Это вот он, что ли, станет временным лидером Запада в ожидании возвращения американского хозяина? А ведь больше вроде и некому.