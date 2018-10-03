Pew: Трамп промотал десятки миллиардов на любовь и уступил Путину

Иван Данилов

Любому мировому гегемону нужно, чтобы его не только боялись, но и любили. А лучше — еще и завидовали. Это не только обеспечивает большую экономию ресурсов, но и создает условия, когда колонии сами себя администрируют, а дань платят не просто исправно, а с радостью, помноженной на чувство глубокого морального удовлетворения. Трудно поверить, на что готовы люди ради того, чтобы приобщиться (хотя бы воображаемо) к цивилизации, которую они считают высшей формой развития. Достаточно вспомнить, как папуасы строили из веток макеты американских военных самолетов в надежде на американскую тушенку или как элита одной могущественной империи развинтила эту самую империю в обмен на доступ к мифическим "300 сортам колбасы".

Именно из-за глубокого понимания важности внешнего имиджа и эффективности "мягкой силы" наши заокеанские партнеры уже много лет регулярно проводят масштабные исследования того, как жители самых разных стран мира относятся к США, американским политикам, а также к конкурентам Штатов на мировой арене. Эти исследования с многомиллионными бюджетами и выборкой в более 25 тысяч респондентов проводит Pew Research Center — одна из самых влиятельных и уважаемых исследовательских организаций США, причем ее главные спонсоры — это наследники миллиардеров-консерваторов Джона Темплетона и Джозефа Пью, которые готовы хорошо платить за получение объективной информации. Исследования Pew Research Center считаются едва ли не золотым стандартом в американской политологии и социологии, с ними никто не спорит. Именно из-за этой неоспоримости результатов последний опрос Pew Research Center вызвал в американских СМИ бурю гнева и разочарования: выяснялось, что на мировом уровне президенту России Владимиру Путину доверяют больше, чем "лидеру свободного мира" Дональду Трампу, который проиграл по популярности не только российскому президенту, но и председателю КНР Си Цзиньпиню. Более того: хотя в большинстве стран, в которых проводилось исследование, сторонников у США больше, чем у Китая, Вашингтон теряет симпатии в странах, которые исследователи Pew Research Center называют "ключевыми американскими союзниками". И это еще не все. В среднем 70% опрошенных по всему миру считают, что Соединенные Штаты руководствуются исключительно собственной выгодой и не учитывают интересы других стран в своей внешней политике. Образ "сияющего града на холме", в котором живут идеалисты, заботящиеся о правах человека по всему миру, рухнул. И это пугает американское экспертное сообщество.

В то, чтобы Америку считали не просто глобальным полицейским, а хорошим и добрым глобальным полицейским, вложены миллиарды долларов и миллионы человеко-часов работы великолепных специалистов, начиная от американских дипломатов и экспертов по "народной дипломатии" и заканчивая сценаристами голливудских фильмов, после просмотра которых дети от Боготы до Пекина начинают думать, что американский солдат — это их лучший друг. И одно дело, когда над Трампом и его залихватским бахвальством смеются дипломаты и политики, присутствующие на Генеральной Ассамблее ООН, и совсем другое, когда уверенность в том, что США — это совсем не филантропическая структура, демонстрирует репрезентативная выборка респондентов со всего мира. Однажды сломанную репутацию нельзя починить быстро, даже если привлечь к этому лучшие умы Голливуда, Госдепа, ЦРУ и Генштаба США. На данный момент аналитики Pew Research Center находят только одно утешение для Вашингтона: многие из тех, кто считают внешнюю политику США эгоистичной, считают, что по сравнению с Китаем Америка — меньшее из зол. Однако, скорее всего, это временное явление, потому что имидж Штатов портится просто рекордными темпами, особенно в Европе.

Наши заокеанские оппоненты привыкли считать, что американский позитивный имидж абсолютно неуязвим, в том смысле, что даже глупости или откровенные преступления, совершенные конкретными американскими президентами или чиновниками, не могли его испортить. Оказалось, что это не так и что (начиная примерно с момента вторжения Штатов в Ирак) отношение к США во многих странах начало стремительно портиться. В этом контексте неудивительно, что тот факт, что Путину "в среднем" в мире доверяют больше, чем Трампу, вызвал невероятный шок и гнев. В дискредитацию России в целом и Владимира Путина лично вложены огромные средства, и всем очевидно, что к усилиям по созданию негативного имиджа нашей страны и нашего президента подключена вся пропагандистская машина не только США, но и всего западного мира. И вот, несмотря на все эти усилия и вопреки стараниям по продвижению месседжа "Америка — классная, а на эскапады Трампа не надо обращать внимания", российскому лидеру и председателю КНР доверяют больше, чем президенту США. Именно об этом пишут CNN Foreign Policy , CNBC, The Washington Post и другие.

Такой провал американской "мягкой силы" является, с одной стороны, очень наглядным, а с другой — беспрецедентным. Кстати, тот факт, что наивысшие средние рейтинги доверия оказались у Макрона и Меркель, мало кого утешает: журналисты отмечают, что это связано с тем, что в выборке исследователей очень много европейских стран, во многих из которых Меркель и Макрон получили рейтинги доверия, сравнимые с рейтингами азиатских диктаторов, то есть около 95-98%.

Означает ли все вышеизложенное, что дальше для нас все будет хорошо, а для США — плохо? Нет. Американские исследователи указывают на свой важнейший козырь и главную надежду на будущее: во многих странах (и они особенно выделяют среди них Россию) фиксируется серьезный разрыв между отношением к США общества в целом и отношением к Штатам местной молодежи. Если говорить грубо, то чем меньше у конкретного поколения жизненного опыта и чем больше в голове штампов от Netflix, тем выше уровень доверия и позитивного отношения к США. Бороться за умы и сердца молодых людей — это крайне актуальная задача, и ее никто за нас не решит. Нужно приложить значительные усилия, чтобы у нас не выросло поколение с "голливудом головного мозга", потому что в противном случае все достижения военного и экономического плана окажутся лишенными смысла. Достаточно просто не повторять ошибок прошлого — и тогда наших американских оппонентов будут снова и снова печалить результаты их будущих исследований, а эпоха всемирного идеологического доминирования США навсегда уйдет в прошлое.