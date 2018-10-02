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Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого

(обновлено: 08:59 02.10.2018)
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Иван Данилов
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1 доллар СШАБанкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В 1992 году Стэнли Фримен Дракенмиллер вместе со своим партнером, другом и коллегой Джорджем Соросом провели самую удачную "спекулятивную атаку" XX века. По выражению финансовой прессы, этот дуэт финансистов, руководивших фондом Quantum, "сломал Банк Англии" и за несколько дней заработал примерно миллиард фунтов на обесценивании британской валюты. Позже пути Дракенмиллера, который любил тишину и предпочитал находиться в тени, и пути Сороса, который всегда желал открыто заниматься мировой политикой, резко разошлись. Но оба спекулянта стали легендами финансового мира, ибо они унизили самый старый центральный банк Запада, "ушли с добычей" после удачного налета и им ничего за это не было.

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
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На днях таинственный и нелюдимый партнер Сороса решил дать первое за много лет обстоятельное интервью. Из этой беседы следует, что у него нет хороших новостей о мировой экономике и он очень плохо относится к Дональду Трампу. Но самым главным в интервью стало неожиданное признание Дракенмиллера в том, что семена нового глобального экономического кризиса не только посеяны, но скоро взойдут. "Мы взяли причины прошлого кризиса и утроили их. И мы это сделали на глобальном уровне", — признался Дракенмиллер, хотя и не уточнил, кого он подразумевает под словом "мы". Впрочем, у легендарного спекулянта есть готовый список тех, кто, по его мнению, виновен с будущем кризисе. Для российского уха будет очень непривычно не услышать в списке виноватых Россию, Путина, русских хакеров или, на худой конец, Китай. Нет, Дракенмиллер считает, что во всем виноваты именно политические и монетарные власти США (за последние десять лет) и никто другой.

Позиция американского миллиардера оформлена не как предупреждение, а как приговор. Он обвиняет американских политиков и руководителей американского Федрезерва в том, что они в некотором роде "исказили капитализм", который не может нормально работать при околонулевых процентных ставках, и именно это искажение сделало следующий кризис не только неизбежным, но и гораздо более масштабным, чем кризис 2008-2009 годов.

Миллиардер подчеркнул, что попытки решить с помощью новых долгов те проблемы, которые вызваны старыми долгами, обречены на провал. Более того: он заявил, что, помимо экономических проблем, его беспокоит экстремальный уровень социального неравенства, к которому привела американская экономическая политика. "Самым большим ускорителем социального неравенства стала программа количественного смягчения (программа Федрезерва, в рамках которой банки и банкиры были спасены от банкротства за государственный счет. — Прим. авт.), тут даже не о чем спорить", — считает Дракенмиллер и указывает на вторую компоненту предстоящего социального взрыва — интернет, "который транслирует информацию о разрыве между уровнями жизни" всем жителям планеты. В качестве примера он приводит владельца компании "Амазон" Джефа Безоса: "Вот посмотрите, за последние 48 часов были десятки статей о том, что состояние Безоса — больше 150 миллиардов долларов. Как на это посмотрит обычный человек?!"

Несмотря на то что интервью Дракенмиллера было опубликовано на сравнительно малоизвестном интернет-телеканале Realvision, его тезисы разбежались по мировым финансовым СМИ со скоростью лесного пожара.

Здание Рокфеллеровского центра (Рокфеллер Плаза) в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ведущий аналитик банка Рокфеллеров: мир стоит на пороге суперкризиса
Дело в том, что чем дальше, тем сложнее объявлять пророков грядущего кризиса дураками, фанатиками и конспирологами. Когда о грядущем кризисе и социальном взрыве говорят авторитетные финансисты, их воленс-ноленс приходится слушать. Более того, журналисты агентства "Блумберг", которые анализировали интервью Дракенмиллера, указывают на то, что он далеко не первый, кто указал на предстоящие трудности для глобальной экономики. За последние несколько месяцев сразу несколько очень влиятельных фигур Уолл-Стрит высказались на эту же тему и представили публике не менее мрачные прогнозы.

Кеннет Корделе Гриффин, миллиардер и менеджер гигантского хедж-фонда Citadel Investment Group, совсем недавно предупреждал о том, что слишком большие долги станут "семенами" будущего падения экономики. Citadel — это компания, которая известна своим участием во всех мировых финансовых рынках и колоссальными доходами, а под управлением самого Гриффина находится капитал, равный ВВП таких стран, как Латвия или Парагвай. Такие крупные игроки никогда не делают непродуманных заявлений, ибо ошибки, сделанные публично, слишком негативно влияют на их бизнес.

В поисках Эльдорадо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В поисках Эльдорадо
В июне этого года к списку пророков кризиса присоединился еще один миллиардер, финансист и математик — Джефри Гандлах, который владеет инвестиционным фондом DoubleLine Capital. Он считает, что отправной точкой следующего кризиса тоже станет слишком большой долг, и обращает особенное внимание на то, что дефицит американского бюджета и американский госдолг растут на фоне повышающихся долларовых ставок и что это может привести к "фискальным сложностям" для Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Впрочем, было бы ошибкой считать, что предвидение кризиса — это прерогатива лишь миллиардеров-финансистов. Предчувствия того, что вслед за "кредитным банкетом" последует кризисное экономическое похмелье, появляются даже в мейнстримных финансовых публикациях. "Готовьтесь к следующему финансовому кризису" — таким заголовком респектабельная The Wall Street Journal порадовала своих читателей в юбилей банкротства банка Lehman Brothers, с которого начался кризис 2008-го. "Способы решения проблем после 2008 года нагромоздили еще больше долгов", — утверждает колумнист главного делового издания США.

А еще есть категория участников финансовых рынков, которым нельзя публично говорить о грядущих кризисах, но которые по долгу службы должны к этим кризисам готовиться и предпринимать для защиты от них конкретные действия. Это центральные банки, и западные аналитики уже сейчас отмечают аномальное активное увеличение золотых запасов России, Китая, Индии и других стран. Даже польский Центральный банк, притом что стране не грозят какие-либо санкции со стороны США и сопутствующие политические риски, вдруг начал покупать золото, впервые за несколько десятилетий.

Ситуация слегка напоминает "Титаник": на палубе играет оркестр и пассажиры все еще веселятся, хотя встреча с айсбергом уже неизбежна. В этом время наиболее предусмотрительные уже спускают шлюпки и бьются за места в них. Вторая волна мирового финансового кризиса больно ударит по всем, но когда "Титаник" западной экономики встретится с айсбергом, наша шлюпка имеет все шансы быть на безопасном расстоянии.

Дефолт близко
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дефолт близко

 

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