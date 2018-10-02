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Министр обороны Великобритании: Кремль хакнул нашу победу

(обновлено: 08:07 02.10.2018)
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Ирина Алкснис
© REUTERS / Toby MelvilleГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. 30 сентября 2018Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. 30 сентября 2018
© REUTERS / Toby Melville

Ирина Алкснис

Россию обвинили в стремлении переписать итоги войны. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон, выступая на съезде Консервативной партии, так и заявил: "Мы как нация будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны".

Когда оппоненты начинают заимствовать ваши концепции и даже риторические приемы, это может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, о дефиците у них собственных оригинальных идей. А во-вторых, о том, что они столкнулись с обстоятельствами, схожими с теми, при которых вы сами использовали данную риторику.

Джереми Хант. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
В Британии заявили, что Россия "заплатит" в случае применения химоружия
Тема "мы не допустим пересмотра итогов Второй мировой войны" акцентировалась российской внешней политикой в последние десятилетия — и небезосновательно. Статус и положение России на международной арене с момента распада СССР неуклонно и последовательно подтачивались Западом. В принципе, эти попытки продолжаются и по сей день, но ныне положение заметно изменилось по сравнению с ситуацией двадцати- и даже десятилетней давности, и данная угроза уже не столь актуальна, как раньше.

Зато Запад обнаружил себя в похожей ситуации, осознав, что на глазах в прах рассыпаются приобретения и "трофеи", которые он получил в результате своей победы в холодной войне. Ничего удивительного, что слабеющий гегемон обратился к той же самой идее, которой до этого оперировал другой сокрушенный титан.

Более того, хотя у Гэвина Уильямсона как государственного деятеля весьма сомнительная репутация (и не без оснований), следует признать, что своим обвинением в адрес России в данном случае он попал в точку.

БРК Бастион. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Британские СМИ напугало видео со стрельбой комплекса "Бастион"
Даже без какого бы ни было умысла Россия, просто возвращая себе привычное место на мировой арене, одним фактом своего существования уже ущемляет интересы Запада — и действительно перекраивает статус-кво последних трех десятилетий.

Так что у британского министра есть основания жаловаться на нехорошую Россию, которая превращается в символ утраты западным миром позиций, еще совсем недавно казавшихся вечными.

Однако проблема Запада скорее в ином. За последние десятилетия собственного медийного и идеологического всемогущества он, похоже, забыл о связи слов с реальностью. Именно отсюда проистекает все большее количество ситуаций, когда остальной мир наблюдает за ним то с изумлением, то с недоумением, то со смехом.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГосударственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания Декларации о поражении Германии
© РИА Новости
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Государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания Декларации о поражении Германии

Когда в России говорят об пересмотре итогов Второй мировой, частенько повторяют шутку про "можем перепоказать". Кому-то она нравится, кому-то — нет, но главное в ней иное. Она отражает понимание существа человеческой истории, заключающегося в том, что в мире и тем более в политике нет ничего вечного, никакие триумфы не длятся бесконечно, никакие достижения прошлого не являются неиссякаемыми. Рано или поздно задел, созданный предыдущими поколениями, заканчивается, и приходит время самим отвечать на вызовы времени.

Британская атомная подводная лодка Ambush
© Flickr / Royal Navy Media Archive
Виртуальный бросок на юг: Лондон боится военного переворота
Столкнувшись с национальной катастрофой и потерей огромной части государственных достижений прошлого, современная Россия справилась и, вместо того чтобы окончательно умереть, вернулась на мировую арену в обновленном статусе великой державы. То есть Россия двадцать лет обещала, что не допустит пересмотра итогов Второй мировой, и в итоге сдержала слово.

Однако возникает вопрос: насколько серьезны заверения британского министра обороны о том, что Британия не допустит переписывания итогов холодной войны со стороны России? Насколько его представления — и представления британской элиты, к которой он принадлежит, — соответствуют реалиям современного мира?

Видится, что косвенный ответ на этот вопрос можно найти в другом заявлении Гэвина Уильямсона же, которое, кстати, наглядно объясняет его проблемы с репутацией.

Британские военнослужащие. Архивное фото
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
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Несколько дней назад он назвал первую посадку истребителей-бомбардировщиков F-35B на палубу крупнейшего британского военного корабля HMS Queen Elizabeth "величайшим моментом в военной истории нашей страны". Он действительно это сделал. Тысяча лет британской истории, миллионы жизней, сотни битв и десятки полководцев, вписавших свои имена в мировой пантеон, — и вот вам ее вершина в виде одного из этапов в рутинном военно-техническом процессе.

Над этим можно было бы даже посмеяться.

В конце концов, действительно нет ничего вечного. Если британская элита окончательно выродилась и действует так, чтобы гарантированно приблизить конец своей некогда по-настоящему великой державы, то это их собственная вина и ответственность.

Если другой британский министр — на этот раз иностранных дел — Джереми Хант призывает Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу" (в том контексте, что ЕС не отпускает Британию, как СССР ограничивал выезд своих граждан за границу), то хочется посочувствовать континентальной Европе, вынужденной иметь дело с подобным детским садом на переговорах по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
Если бывший глава "великой и ужасной" MI6 Ричард Дирлав всерьез заявляет о том, что он внес свою лепту в укрепление Владимира Путина у власти, организовав его встречу с премьер-министром Тони Блэром в начале 2000-х, и выражает глубокое сожаление по этому поводу, то тут уже невольно теряешь дар речи.

Одна из важных причин краха СССР заключалась в том, что в его публичную риторику перестали верить все, включая тех, кто занимался ее производством и трансляцией. Ее воспринимали как озвученную пустоту. Похоже, в случае с Великобританией миру предстоит увидеть еще более занимательный вариант, когда изготовители и производители уверовали в продукт собственной фантазии. Правда, результат может оказаться еще более сокрушительным, нежели у Советского Союза.

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