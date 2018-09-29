Япония предала цивилизованный мир, взявшись за "черные технологии"

Сергей Савчук, для РИА Новости

В наших новостных лентах Япония чаще всего упоминается в привязке к международной политике: например, совсем недавно наши восточные соседи в очередной раз подали протест в связи с проведением праздничных мероприятий на Курилах.

А между тем эта страна в последнее время стала травмирующим фактором для всего "цивилизованного мира" в другой сфере — в энергетической отрасли. Как это ей удалось — ниже.

Япония — крупное и высокоразвитое островное государство Азиатско-Тихоокеанского региона. Занятный момент — многие упаднически настроенные граждане в России любят проводить параллели и сравнения: мол, Япония крохотная страна, а население у нее почти такое же, как у нас. Правда же состоит в том, что Япония по площади превышает такие страны, как, например, Германия, Польша, Италия или Великобритания.

По завершении не очень удачной для страны Второй мировой войны подданные императора взяли жесткий курс на индустриализацию, которая, как известно, невозможна без прогресса в области энергетики.

На сегодняшний день в Японии реализована широчайшая сеть генерирующих предприятий. На территории нашего восточного соседа работают:

• 18 угольных ТЭС и ТЭЦ суммарной генерирующей мощностью 21,8 гигаватта. Из них десять работают на буром угле, восемь — на битуминозных углях;

• 18 газовых теплоэлектростанций суммарной мощностью 46,5 гигаватта;

• восемь станций, сжигающих различные нефтепродукты, мощность 15,8 гигаватта;

• 63 объекта гидроэнергетики различного размера и мощности. Суммарная генерирующая мощность 32,5 гигаватта;

• 28 станций солнечной генерации, 1,1 гигаватта в сумме;

• 18 геотермальных станций, 537 мегаватт;

• 30 ветрогенерирующих станций мощностью 845 мегаватт, из них 29 — береговые;

• одна ТЭС, работающая на дизельном топливе, мощностью 280 мегаватт.

Королем островной энергетики до недавнего времени был, конечно, мирный атом. Здесь нужно обязательно сделать ремарку, что наши восточные соседи отнюдь не глупцы и не самоубийцы. Ни заказчиков — японцев, ни строителей — американцев и корейцев — совершенно не пугали полторы тысячи землетрясений, которые в среднем ежегодно случаются в Стране восходящего солнца. Япония исправно платила по заключенным контрактам, а компании коллективного Запада строили АЭС, которые отвечали всем текущим требованиям безопасности. Делая ставку на строительство сверхмощных АЭС, они, конечно, лучше всех в мире знали собственную сейсмическую ситуацию, это их нисколько не смущало, и, как показывала практика, станции верой и правдой служили островитянам, даря свет и тепло.

Позволим себе остановиться на атомной энергетике острова более детально.

На момент катастрофы на АЭС "Фукусима-1", которая, как известно, произошла 11 марта 2011 года, в стране действовали сразу двадцать две атомные станции, которые вносили свой совсем не скромный вклад в энергетику страны — 54,3 гигаватта. "Фукусима-1", кстати, была не самой большой станцией в стране, ее мощность до аварии составляла 4,7 гигаватта, а мощность ее "товарки", АЭС "Хамаока", — 4,99 гигаватта. При собственном суммарном производстве электроэнергии (в 2011 году) в 1,82 тераватта атомный сектор закрывал целых 25 процентов генерации.

© AP Photo / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism via Kyodo News Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года © AP Photo / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism via Kyodo News Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года

Но уже в 2015 году доля АЭС упала до 0,9 процента. Как же так случилось? Да очень просто. После трагедии на "Фукусиме", которая заслуживает отдельной и подробной статьи, японцы либо вообще вывели, либо приостановили эксплуатацию своих АЭС. Буквально в двух словах, просто для понимания ситуации:

• АЭС "Фуген" выведена из эксплуатации;

• АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" — выполнена аварийная холодная остановка реакторов;

• 12 АЭС — эксплуатация приостановлена на неопределенный срок;

• АЭС "Маки" находится в процессе демонтажа;

• АЭС "Намиэ-Одака" полностью остановлена;

• АЭС "Ома" находится в процессе строительства;

• АЭС "Томари" остановлена на ремонт;

• АЭС "Иката" и "Сендай" работают, суммарная мощность 2,8 гигаватта.

То есть Япония, как островное государство, со всех сторон омываемое далеко не тропическими морями, страдающее периодически от цунами, шквалов, штормов и прочих океанских радостей, — единомоментно столкнулась с ситуацией, когда у нее "выпала" четверть всего производства электроэнергии. Эта самая энергия, как известно, альфа, омега и все прочие буквы греческого алфавита для реального сектора любой экономики. Просто представьте, что условно каждый четвертый житель страны потерял доступ к электричеству во всем его разнообразии в плане практического применения в нашей повседневной жизни. Ситуация отчаянная? Более чем. Руководство страны приняло единственное возможное решение — страна начала резкий разворот в сторону закупок и применения традиционных энергоносителей, природного газа и угля.

Что касается газа, то Япония является главным покупателем СПГ в мире, например, японские компании уже выкупили треть всего СПГ, который будет произведен на американском заводе Cove Point в ближайшие восемь-десять лет. Для справки — в 2017 году Япония импортировала 120,5 миллиона кубических метров газа.

А теперь — собственно скандал.

Стоило правительству Японии при оглашении национального энергетического плана заявить, что страна опять будет делать ставку на уголь, как в мировом "зеленом" сообществе и ряде прогрессивных стран началась натуральная пляска святого Витта. Нам совершенно безразличны мотивы этих граждан: хочется только еще раз отметить, что шаги, предпринимаемые Японией, логичны и направлены на максимально быстрое купирование сложившейся кризисной ситуации. За последние два года японцы ввели в строй восемь новейших угольных ТЭС, официально озвучены планы строительства в ближайшие десять лет еще тридцати шести аналогичных объектов.

Руководство страны собирается радикально увеличить долю угольной энергогенерации, если, например, до 2011 года долю угля в производстве электроэнергии планировалось снизить до десяти процентов, то теперь заявлены планы увеличить его использование до 26 процентов уже к 2030 году. То есть уголь должен хотя бы частично заместить выпавший атом.

Потеряв титанический объем энергии, которую предоставляли АЭС, Япония встала перед нехитрым выбором — замерзать и сворачивать собственные заводы или аврально найти какую-то альтернативу. Стоит ли удивляться, что было решено вернуться к хорошо знакомому, надежному и проверенному углю? Характерно, что решение Японии вызвало на "просвещенном Западе", без всякого преувеличения, истерику. Такая передовая и прогрессивная страна решила опять сжигать этот мерзкий и грязный уголь. А как же борьба за экологию, декарбонизацию и переход к альтернативным источникам энергии? Японцы пожали плечами и продолжают (совершенно правильно и логично, кстати) всеми силами обеспечивать энергодостаточность собственной страны. Наверное, потому, что западные партнеры предложили только эмоциональную критику и ни одного практического предложения, как же выйти из сложившейся ситуации.