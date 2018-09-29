Япония предала цивилизованный мир, взявшись за "черные технологии"

Сергей Савчук, для РИА Новости
В наших новостных лентах Япония чаще всего упоминается в привязке к международной политике: например, совсем недавно наши восточные соседи в очередной раз подали протест в связи с проведением праздничных мероприятий на Курилах.
А между тем эта страна в последнее время стала травмирующим фактором для всего "цивилизованного мира" в другой сфере — в энергетической отрасли. Как это ей удалось — ниже.
По завершении не очень удачной для страны Второй мировой войны подданные императора взяли жесткий курс на индустриализацию, которая, как известно, невозможна без прогресса в области энергетики.
На сегодняшний день в Японии реализована широчайшая сеть генерирующих предприятий. На территории нашего восточного соседа работают:
• 18 угольных ТЭС и ТЭЦ суммарной генерирующей мощностью 21,8 гигаватта. Из них десять работают на буром угле, восемь — на битуминозных углях;
• 18 газовых теплоэлектростанций суммарной мощностью 46,5 гигаватта;
• восемь станций, сжигающих различные нефтепродукты, мощность 15,8 гигаватта;
• 63 объекта гидроэнергетики различного размера и мощности. Суммарная генерирующая мощность 32,5 гигаватта;
• 28 станций солнечной генерации, 1,1 гигаватта в сумме;
• 18 геотермальных станций, 537 мегаватт;
• 30 ветрогенерирующих станций мощностью 845 мегаватт, из них 29 — береговые;
• одна ТЭС, работающая на дизельном топливе, мощностью 280 мегаватт.
Позволим себе остановиться на атомной энергетике острова более детально.
На момент катастрофы на АЭС "Фукусима-1", которая, как известно, произошла 11 марта 2011 года, в стране действовали сразу двадцать две атомные станции, которые вносили свой совсем не скромный вклад в энергетику страны — 54,3 гигаватта. "Фукусима-1", кстати, была не самой большой станцией в стране, ее мощность до аварии составляла 4,7 гигаватта, а мощность ее "товарки", АЭС "Хамаока", — 4,99 гигаватта. При собственном суммарном производстве электроэнергии (в 2011 году) в 1,82 тераватта атомный сектор закрывал целых 25 процентов генерации.
Но уже в 2015 году доля АЭС упала до 0,9 процента. Как же так случилось? Да очень просто. После трагедии на "Фукусиме", которая заслуживает отдельной и подробной статьи, японцы либо вообще вывели, либо приостановили эксплуатацию своих АЭС. Буквально в двух словах, просто для понимания ситуации:
• АЭС "Фуген" выведена из эксплуатации;
• АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" — выполнена аварийная холодная остановка реакторов;
• 12 АЭС — эксплуатация приостановлена на неопределенный срок;
• АЭС "Маки" находится в процессе демонтажа;
• АЭС "Намиэ-Одака" полностью остановлена;
• АЭС "Ома" находится в процессе строительства;
• АЭС "Томари" остановлена на ремонт;
• АЭС "Иката" и "Сендай" работают, суммарная мощность 2,8 гигаватта.
Что касается газа, то Япония является главным покупателем СПГ в мире, например, японские компании уже выкупили треть всего СПГ, который будет произведен на американском заводе Cove Point в ближайшие восемь-десять лет. Для справки — в 2017 году Япония импортировала 120,5 миллиона кубических метров газа.
Стоило правительству Японии при оглашении национального энергетического плана заявить, что страна опять будет делать ставку на уголь, как в мировом "зеленом" сообществе и ряде прогрессивных стран началась натуральная пляска святого Витта. Нам совершенно безразличны мотивы этих граждан: хочется только еще раз отметить, что шаги, предпринимаемые Японией, логичны и направлены на максимально быстрое купирование сложившейся кризисной ситуации. За последние два года японцы ввели в строй восемь новейших угольных ТЭС, официально озвучены планы строительства в ближайшие десять лет еще тридцати шести аналогичных объектов.
Руководство страны собирается радикально увеличить долю угольной энергогенерации, если, например, до 2011 года долю угля в производстве электроэнергии планировалось снизить до десяти процентов, то теперь заявлены планы увеличить его использование до 26 процентов уже к 2030 году. То есть уголь должен хотя бы частично заместить выпавший атом.