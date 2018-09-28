Американская капитуляция: Вашингтон признал бесполезность новых санкций

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Минфин США решил остудить пыл конгрессменов и сенаторов, которые требуют введения новых жестких санкций против России. В обстоятельном докладе американского казначейства, представленном специальному комитету конгресса, который отвечает за разработку антироссийких санкционных программ, прямым текстом сказано, что вводить более жесткие санкции против Москвы просто нельзя. Более того: замминистра финансов Маршалл Биллингсли, составивший доклад, настаивает на том, что политика сдерживания России не может опираться на санкции и что для борьбы с "российской агрессией" (именно этот термин используется в официальном документе Минфина) необходимо использовать совсем другие методы.

Нужно отдать должное чиновникам американского Минфина : они делают свою работу качественно, несмотря на колоссальное политическое давление со стороны радикально настроенных сенаторов и конгрессменов, а также антироссийских "ястребов" в самой администрации Дональда Трампа. С учетом охоты на ведьм, которая развернулась в Америке, чтобы выступить перед конгрессом с тезисом "более жесткие санкции против России опасны, бесполезны и вредны для самих США", нужно быть очень смелым и ставить интересы финансовой стабильности Штатов выше риска оказаться в застенках ФБР по обвинению в работе на Кремль. Министр финансов Стивен Мнучин уже выступал с аналогичными заявлениями, а сейчас перед конгрессменами "отдувался" его заместитель, которого они вызвали на ковер из-за того, что Минфин не поддерживает законопроекты об ужесточении антироссийских санкций. Показательно, что ради предотвращения ввода новых жестких мер против России чиновники американского Минфина готовы рискнуть не только собственными карьерой и свободой, но и дискредитировать один из фундаментальных мифов о России, на котором строится информационная и пропагандистская стратегия американского руководства.

Американское Министерство финансов утверждает, что "российская экономика большая и хорошо интегрирована в глобальную экономику, в международную финансовую систему и глобальные производственные цепочки". Из-за этого против нее нельзя вводить санкции в стиле тех, что ввели против Ирана или КНДР. Это понятная и логически непротиворечивая позиция: американские финансисты показывают американским законодателям, что усиление санкций против Москвы опасно для мировой экономики в целом и для американской экономики в частности. Проблема в том, что эту позицию невозможно состыковать с основными тезисами американской пропаганды о России. Например, нельзя согласовать утверждение о том, что Россия — региональная держава с порванной (еще Обамой) в клочья экономикой, с заявлением о том, что российская экономика слишком большая и слишком глубоко интегрирована в мировую, а потому ужесточение санкций будет контрпродуктивным. Совершенно невозможно логически примирить оценки Минфина США и заявления американских русофобов о том, что Россия — "это бензоколонка, притворяющаяся страной". Понятно, что пропаганду можно будет не менять, несмотря ни на какие обстоятельства, но вот верить в нее после таких откровений американского Минфина смогут только те, кто хотят обмануть самих себя.

В качестве иллюстрации тезиса о негативных последствиях антироссийской санкционной политики можно привести ситуацию с мерами против компании "Русал". На первый взгляд, атака на "Русал" — пример успешного применения санкций в качестве инструмента давления на российский бизнес, но такая оценка была бы крайне близорукой интерпретацией происходящего. На практике Штаты получили несколько негативных последствий от санкций: резко выросли цены на алюминий на мировом рынке — и это сразу же ударило по американским потребителям. Чтобы хоть как-то затормозить рост цен, американское правительство было вынуждено дважды ослаблять санкции, а потом и вовсе разрешить действующим клиентам "Русала" и дальше заключать контракты на покупку его продукции. Это очень наглядное доказательство тезиса американского Минфина об интеграции российской экономики в мировую систему. Второе важное последствие: российские бизнесмены (и это уже заметили американские финансовые СМИ, такие как Блумберг) отреагировали на санкции массовым "опустошением западных счетов, переводом денег в Россию и избавлением от доллара", что в перспективе сильно поможет российской экономике, а значит, санкции вообще дали эффект , обратный ожидаемому.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Здание Конгресса США в Вашингтоне © AP Photo / J. Scott Applewhite Здание Конгресса США в Вашингтоне

Показательно, что в качестве альтернативных методов борьбы с "российской агрессией" американские финансисты предлагают как следует покарать Прибалтику. Если смотреть на эти предложения с точки зрения здравого смысла, то они кажутся просто образцом безумия, ибо совершенно непонятно, как закрытие латвийских или эстонских банков, специализирующихся на работе с российскими клиентами, может повлиять на внешнюю политику Москвы. Однако если посмотреть на эти предложения с точки зрения доминирующего в США политического дискурса, то все становится понятным, хотя и очень смешным. Американский Минфин выстраивает следующий логический ряд: чтобы наказать Россию, нужно наказать российских чиновников и олигархов, и если им причинить ощутимый материальный ущерб, то они наконец-то перестанут вмешиваться в американские выборы. В качестве наказания предлагается перекрыть для них возможности вывода капитала из России, а как успешный пример такого "наказания" в вышеупомянутом докладе Минфина приводятся санкции, направленные на латвийский банк AB.LV. В общем, за мифическое вмешательство в американские выборы предлагается подвергнуть порке американских же союзников. Можно было их пожалеть, конечно, но в этом случае предложение Минфина нужно поддержать. Во-первых, когда американские союзники страдают из-за действий США — это прекрасно и справедливо, а во-вторых, чем эффективнее американцы перекрывают каналы вывода капиталов из России, тем лучше для российской экономики. В конце концов, если ущемленное чувство гордости американских сенаторов и конгрессменов требует, чтобы кто-то пострадал из-за "российской агрессии", то пусть в качестве козлов отпущения страдают латвийские, эстонские, кипрские и другие европейские банки.