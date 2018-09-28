Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике

Ирина Алкснис

Скандальный предвыборный плакат Эдгара Ринкевича, кандидата в депутаты латвийского парламента от партии "Новое единство" (и по совместительству министра иностранных дел Латвии), успешно выполнил свою миссию, обеспечив внимание аудитории в критический для политика и его партии момент.

Слоган, размещенный на уличных баннерах, не мог не вызвать интереса публики, причем не только в самой Латвии: "Вопреки Кремлю, Латвия есть и будет состоявшимся государством".

До парламентских выборов, которые состоятся 6 октября, остается неделя, а рейтинг правящей партии "Нового единства" находится на грани пятипроцентного барьера, преодолеть который и требуется.

Тут пойдешь и на откровенно отчаянные меры ради достижения цели пройти в парламент. А привлекающий внимание, провоцирующий и мобилизующий слоган — классика предвыборной и в целом политтехнологической работы.

Политика явно мало волнует, что он стал объектом множества ехидных и возмущенных комментариев как в Латвии, так и в России. Как первый министр на постсоветском пространстве, совершивший каминг-аут, г-н Ринкевич не боится издевок и к тому же может быть железобетонно уверен в своем будущем вне зависимости от того, выиграет его партия или нет: такого кадра не могут не взять в европейские чиновники.

Куда важнее то, что его слова реально привлекают внимание целевой аудитории — латышских националистов, убежденных, что все беды республики исходят из Москвы. А это дает шанс, что через неделю они придут к избирательным урнам и обеспечат необходимое количество голосов.

Однако если оставить в стороне действительно дающий обширную почву для шуток заход "назло Кремлю", то слоган предоставляет и другие поводы для размышления.

Как верно подметила представитель российского МИД Мария Захарова, в слогане говорится не о благополучии или успешности латвийского государства, а о его состоятельности. Таким образом, стоит отдать должное честности министра и его команды, которые не стали писать о величии Латвии и ее колоссальных достижениях. Спустя почти три десятилетия независимости постсоветских государств их снова волнует состоятельность.

Тема пресловутых failed states вновь приобрела актуальность. В первую очередь, разумеется, в связи с Украиной. Но печальный украинский пример заставил экспертов пристальнее вглядываться в положение дел других российских соседей.

Формально прибалтийские республики являют собой едва ли не самые успешные примеры постсоветского государственно-политического развития. Удачное географическое положение, исторический бэкграунд, связывающий их с Западной Европой, уже наличествовавший опыт государственного строительства, плюс ряд других факторов обеспечили молниеносное вхождение трех республик в дружную западную семью, включая полноправное членство в ЕС и НАТО.

Но есть и другая сторона этой внешне привлекательной картинки. Тенденции социально-экономического и государственно-политического развития той же Латвии хорошо известны и по преимуществу откровенно печальны. Тяжелейшая депопуляция, индустриальная деградация, все более сложные проблемы в национальной экономике, выхода из которых даже теоретически не просматривается.

А тут еще главный патрон и защитник в лице Соединенных Штатов подсуропил, прямо под выборы уничтожив банковскую систему республики, которая позиционировалась как маленькая и тихая заводь по выводу и "стирке" капиталов из России и обеспечивала Латвии весьма солидные по местным меркам доходы. Вернее, Рига практически все сделала сама — добровольно и с песней, но только потому, что из-за океана пришел недвусмысленный приказ.

В этом контексте слоган министра и кандидата в депутаты Ринкевича внезапно начинает играть новыми гранями.

В политике, как и в обычной жизни, люди говорят о том, что их беспокоит, — по большей части вполне осознанно и целенаправленно, но иногда прорываются задавленные в подсознание тревоги и проблемы. В общем, у кого что болит.

Например, Дональд Трамп со своим "мейк Америка грейт эгейн" прямо, открыто и громогласно заявил о тревоге — своей и большой части американцев — по поводу того, что США теряют величие, и о намерении его восстановить. Результаты усилий по возрождению величия покажет время, а вот в своем беспокойстве американский президент действительно прав.

На этом фоне невольно возникают подозрения, что, возможно, Эдгар Ринкевич, твердя со своих плакатов о том, что Латвия — состоявшееся государство, на самом деле внутренне тревожится по этому поводу.

…Долгое время состоятельностью в постсоветских государствах считалось наличие всех формальных признаков суверенитета. Своя валюта, своя армия, обязательно свой государственный язык во всех местах.

Однако, как показывает практика, радоваться этой "форме с аксельбантами" бесконечно невозможно. Если у вас в реальности непрерывно сморщивающаяся, разбегающаяся и стареющая нация, надежно изолированная от возможностей какой-либо модернизации и застрявшая в положении "Европы второго сорта"; если своей валюты уже нет, а на бывших советских базах квартируют подразделения новых "старших братьев", — то все, что остается, это снова утверждать состоятельность через отрицание.

И это уже само по себе очень дурной симптом. Очень уж украинский.