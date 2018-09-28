Кредиторы Украины дерутся за право первыми ее раздеть

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Итак, судя по утечкам в СМИ, Украина все-таки имеет некоторые шансы на получение нового кредита от Международного валютного фонда. Правда, это не совсем те деньги и не совсем те условия, на которые рассчитывали в Киеве. А вот прежний "роман" стоимостью в 17 миллиардов долларов, увы, можно считать завершенным в связи с явным бесплодием одной из договаривающихся сторон.
Впрочем, по порядку.
Тут все предельно жестко и четко: сейчас Украина вынуждена договариваться с МВФ о stand-by кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев из-за абсолютной неспособности выполнить требования текущей программы фонда. Но уже в конце этого и начале следующего года Киев должен выплатить (американским в первую очередь) частным кредиторам именно такую сумму.
Так вот: денег у Киева на это нет, и их неоткуда взять.
Чистая математика. Отрицательное внешнеторговое сальдо и дефицитный бюджет развеивают последние иллюзии на эту тему, даже если они у кого-то каким-то образом сохранились.
Цель давления также понятна и вполне банальна.
Во-первых, по сути, необходимо переложить долги из частных американских структур на многострадальный Международный валютный фонд. Во-вторых, дать Порошенко хоть какую-то возможность переизбраться — там еще более восьми десятков миллиардов долларов долгов, и нужно лицо, которое будет за эти деньги отвечать. Все просто: для отдачи долгов страна должна быть разграблена окончательно, да и то всем не хватит. Поэтому "лучшие места в очереди" будут иметь принципиальное значение.
Находящиеся же в дальнем конце списка имеют шанс на возвращение долгов, даже натурой — приблизительно никогда. И именно в этом заключается вся прелесть предполагаемой комбинации. Но вот только, на беду Уолл-стрит и лично Петра Алексеевича, понимают это и в МВФ.
Поэтому они и пытаются обусловить даже такой кредит максимально невыполнимыми обстоятельствами.
И речь тут прежде всего идет о дальнейшем увеличении цен на газ до 23%: отнимать у государства Украина уже фактически нечего. Следовательно, нужно успеть максимально много отнять у населения.
Но для Порошенко сейчас, в предвыборный период, повышение цен крайне опасно. Да и Россию в этом росте цен на газ при всем старании убедительно не обвинишь. И чиновники Международного валютного фонда это тоже прекрасно понимают. Собственно говоря, поэтому так и действуют, ибо их частная, локальная задача заключается не в "спасении рядового Порошенко", а в том, чтобы сделать все возможное, чтобы этих денег не дать.
Ну а теперь самое забавное: выполнить все перечисленное Киев должен до того, а не после того, как будет выделен кредит. И далеко не факт, что чиновники МВФ будут удовлетворены тем, как условия будут исполнены.
По сведениям украинского издания "Экономическая правда", через которое информация о переговорах и утекла в СМИ, в связи с неспособностью Киева выполнить требования программы Международного валютного фонда переговоры с МВФ будут "проходить в условиях весьма низкого уровня доверия к Украине".
Внешний суверенный долг "республики Украины" вырос только за 2016-2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. При этом Украина уже пользовалась "майданной отсрочкой" в отношениях с внешними кредиторами. Еще раз, как уже было заявлено, они на отсрочку не пойдут. Вот чиновники МВФ и вынуждены решать под совершенно явным американским давлением, дать ли этой территории подышать еще год.