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Кредиторы Украины дерутся за право первыми ее раздеть

(обновлено: 08:06 28.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, судя по утечкам в СМИ, Украина все-таки имеет некоторые шансы на получение нового кредита от Международного валютного фонда. Правда, это не совсем те деньги и не совсем те условия, на которые рассчитывали в Киеве. А вот прежний "роман" стоимостью в 17 миллиардов долларов, увы, можно считать завершенным в связи с явным бесплодием одной из договаривающихся сторон.

Впрочем, по порядку.

Акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В Киеве разразился коррупционный скандал сразу после визита МВФ
Если до выдачи кредита все же дело дойдет, то это будет не "макроэкономическая помощь", а так называемая программа кредитования stand-by, у которой есть предельно жесткие цели и условия, неизменные с 1952 года, когда она была принята. Если коротко, то эти деньги не идут в экономику страны, а используются исключительно для решения проблем с проведением платежей по предыдущим долгам. И выдаются исключительно на срок до 15 месяцев, и не днем более.

Тут все предельно жестко и четко: сейчас Украина вынуждена договариваться с МВФ о stand-by кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев из-за абсолютной неспособности выполнить требования текущей программы фонда. Но уже в конце этого и начале следующего года Киев должен выплатить (американским в первую очередь) частным кредиторам именно такую сумму.

Так вот: денег у Киева на это нет, и их неоткуда взять.

Чистая математика. Отрицательное внешнеторговое сальдо и дефицитный бюджет развеивают последние иллюзии на эту тему, даже если они у кого-то каким-то образом сохранились.

Всеукраинский марш протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: бедные украинцы расплачиваются жизнями за кредиты МВФ
И именно в связи с этим на МВФ очевидно давят "американские частные инвесторы" и их политические покровители. Как в рассказах советского писателя Бабеля про Беню Крика и одесскую полицию — никто не знает, где в Америке заканчивается Уолл-стрит и начинается Капитолийский холм.

Цель давления также понятна и вполне банальна.

Во-первых, по сути, необходимо переложить долги из частных американских структур на многострадальный Международный валютный фонд. Во-вторых, дать Порошенко хоть какую-то возможность переизбраться — там еще более восьми десятков миллиардов долларов долгов, и нужно лицо, которое будет за эти деньги отвечать. Все просто: для отдачи долгов страна должна быть разграблена окончательно, да и то всем не хватит. Поэтому "лучшие места в очереди" будут иметь принципиальное значение.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне

Находящиеся же в дальнем конце списка имеют шанс на возвращение долгов, даже натурой — приблизительно никогда. И именно в этом заключается вся прелесть предполагаемой комбинации. Но вот только, на беду Уолл-стрит и лично Петра Алексеевича, понимают это и в МВФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Беларусь — не Украина: Минск не захотел зависеть от МВФ
Поэтому, несмотря на жуткое давление, фонд что есть мочи отбивается: причем тут речь идет не об МВФ как о структуре (там-то все давно и безнадежно понятно всему миру, за исключением некоторых "горячих сторонников монетаризма" в ряде стран Восточной Европы). "Украинскому кредиту", даже в таком убийственном формате, как stand-by, изо всех своих немаленьких сил сопротивляются лично чиновники и топ-менеджеры фонда, которые сильно подозревают, что Украина и этих денег не отдаст. А отвечать за это забрасывание ассигнаций в гудящую печку придется не высоким политикам с Капитолийского холма, а тем, кто поставит подпись со стороны МВФ.

Поэтому они и пытаются обусловить даже такой кредит максимально невыполнимыми обстоятельствами.

И речь тут прежде всего идет о дальнейшем увеличении цен на газ до 23%: отнимать у государства Украина уже фактически нечего. Следовательно, нужно успеть максимально много отнять у населения.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУчастники всеукраинского марша протеста против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Участники всеукраинского марша протеста против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов

Но для Порошенко сейчас, в предвыборный период, повышение цен крайне опасно. Да и Россию в этом росте цен на газ при всем старании убедительно не обвинишь. И чиновники Международного валютного фонда это тоже прекрасно понимают. Собственно говоря, поэтому так и действуют, ибо их частная, локальная задача заключается не в "спасении рядового Порошенко", а в том, чтобы сделать все возможное, чтобы этих денег не дать.

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Убийственная помощь: как МВФ делает страны банкротами
А еще Киев, согласно требованиям МВФ, обязан провести антикоррупционную реформу (требования к которой все более и более ужесточаются), принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. Причем, кроме реорганизации Государственной фискальной службы, делать ничего из этого Порошенко в нынешнем его положении совершенно точно нельзя.

Ну а теперь самое забавное: выполнить все перечисленное Киев должен до того, а не после того, как будет выделен кредит. И далеко не факт, что чиновники МВФ будут удовлетворены тем, как условия будут исполнены.

По сведениям украинского издания "Экономическая правда", через которое информация о переговорах и утекла в СМИ, в связи с неспособностью Киева выполнить требования программы Международного валютного фонда переговоры с МВФ будут "проходить в условиях весьма низкого уровня доверия к Украине".

Российско-Украинские переговоры
© РИА Новости
Война войной, а инвестиции по расписанию – как Киев живет на деньги России
И было бы совсем удивительно, если б это было не так. Достаточно вспомнить цифры.

Внешний суверенный долг "республики Украины" вырос только за 2016-2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. При этом Украина уже пользовалась "майданной отсрочкой" в отношениях с внешними кредиторами. Еще раз, как уже было заявлено, они на отсрочку не пойдут. Вот чиновники МВФ и вынуждены решать под совершенно явным американским давлением, дать ли этой территории подышать еще год.

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