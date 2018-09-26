Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть

Ирина Алкснис

Вчера практически одномоментно произошло два события.

С одной стороны, стало известно, что Россия наконец получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе. А с другой, Москва — в лице директора Второго департамента СНГ МИД Андрея Руденко — прозрачно намекнула Киеву, что ему стоит подумать дважды, прежде чем проделывать аналогичную операцию с российско-украинским договором по Азовскому морю.

Намек, следует отметить, пришелся весьма ко времени.

Дело в том, что на прошлой неделе украинский мининдел Павел Климкин пообещал, что действие данного договора также будет прекращено, хотя благоразумно не уточнил, когда это произойдет.

Но еще более значимое — и знаковое — событие произошло на минувших выходных, когда Украина (затаив дыхание) и Россия (с трудом удерживаясь от хохота) наблюдали за эпическим переходом двух судов Военно-морских сил Незалежной из Одессы в Бердянск, где Киев анонсировал создание своей военно-морской базы. В итоге буксир "Корец" и поисково-спасательный корабль (переделанный в корабль управления) "Донбасс" доплыли аж до Мариуполя.

Главной целью данного мероприятия был переход из Черного в Азовское море через, разумеется, Керченский пролив и под Крымским мостом. Поставленная руководством задача украинскими моряками была успешно выполнена (что, между прочим, было далеко не просто, учитывая крайне печальное состояние обеих посудин).

Это позволило властям Незалежной записать себе в актив очередную выдающуюся перемогу, а Москве дало повод напомнить киевским партнерам существо российско-украинского соглашения по Азовскому морю, чей статус определяется как исторически внутренние воды обеих стран. Это же касается и Керченского пролива.

Собственно, главная интрига вокруг украинских военных кораблей была связана с тем, что они своими действиями не нарушали ни единого пункта международного права. Однако всем была крайне интересна на них реакция российской стороны.

Сначала украинские суда находились в исключительной экономической зоне России в Черном море, что было абсолютно законно.

Прибалтийские республики любят жаловаться на военные корабли России, время от времени заходящие в их исключительные экономические зоны, но ни малейшим криминалом это не считается. Москве было бы странно уподобляться нервным соседям и устраивать бурю в стакане воды. Так что без громких официальных заявлений шедшим в Бердянск судам было просто обеспечено сопровождение российскими военными кораблями, для которых самым большим испытанием стало то, что украинцы двигались с "астрономической" скоростью три узла в час.

Самое интересное началось, разумеется, в Керченском проливе и Азовском море, где действия судов регулируются тем самым российско-украинским договором, согласно которому украинцы могут действовать там как в собственных водах.

Можно только предполагать, какой замысел был у представителей киевских властей, придумавших эту операцию. Но, учитывая прошлый опыт, не приходится сомневаться, что это была провокация, целью которой был как можно более громкий скандал.

Как бы то ни было, все обошлось без эксцессов (если не считать явные технические проблемы украинских кораблей) — и именно потому, что обе стороны строго следовали формальной процедуре и соблюдали правила.

© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК Буксир "Корец" ВМС Украины © Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК Буксир "Корец" ВМС Украины

Украинские моряки запросили у российской службы движения судов разрешение на проход по Керчь-Еникальскому каналу и лоцманское обеспечение — и в полном соответствии с правилами получили его. Как заметил представитель Росморречфлота, это была "абсолютно штатная ситуация".

Проблема в том, что в случае разрыва Киевом соглашения по Азовскому морю все эти правила перестанут действовать и украинские суда окажутся запертыми Керченским проливом, правом на свободное пользование которым у них уже не будет, поскольку это будут исключительно российские внутренние воды. Если для гражданских кораблей ситуация выглядит хоть и неприятной, но в целом обычной, то Военно-морские силы Украины попадут в ситуацию, когда им потребуется создание особой процедуры согласования с "государством-агрессором" любого входа в Азовское море и выхода из него. И далеко не факт, что Россия пойдет им в этом навстречу.

Безусловно, можно предположить, что украинским властям того и надо — иметь повод бросить своих военных на амбразуру борьбы с "оккупантом". Вот только последние годы дали уже достаточно примеров того, что Россия каждый раз находит простые и остроумные выходы из безустанно расставляемых ей Киевом ловушек, в результате чего главным пострадавшим оказывается сама украинская сторона.

Текущие события в Азовском море — ярчайшее тому подтверждение. Попытка устроить провокацию с российским рыболовецким судном "Норд" обернулась тем, что стало очень больно украинским портам в Азовском море и их клиентам. Причем действия российских пограничников целиком и полностью укладываются во все существующие рамки и правила, а на уже откровенную истерику Киева по поводу происходящего российская сторона только пожимает плечами.

Нет сомнений, что аналогичная участь ждет и инициативу с разрывом договора по Азовскому морю, а любые коварные замыслы украинских властей закончатся чем-нибудь смешным и веселым.

Пожалуй, это самое удивительное в политике Украины. Раз за разом в Киеве рождаются антироссийские инициативы, которые даже на непрофессиональный и поверхностный взгляд выглядят выстрелом в ногу. Затем следует эмоциональная риторика официальных лиц, грозящих вот-вот осуществить задуманное, однако в реальности изо всех сил тормозящих процесс. Это заставляет думать, что они вполне осознают последствия данных идей, если те будут реализованы. Однако в конечном итоге логика внутреннего политического процесса доводит ситуацию до логического конца и вредящие самой Украине решения принимаются и воплощаются в жизнь.

Разрыв договора о дружбе стал еще одним ярким примером такого подхода.

Именно многократное повторение этого алгоритма в последние годы заставляет верить, что в итоге на Украине будут воплощены все самые абсурдные идеи, регулярно оглашаемые Киевом: и введение визового режима с Россией, и полное прекращение пассажирского сообщения с ней… И разрыв договора по Азовскому морю.

Украинская политика породила уникальный гибрид, в котором хождение по граблям сопряжено с режимом "назло Москве отморожу себе все". Окружающим остается только благоговейно наблюдать за столь замысловатым способом национального самоубийства.